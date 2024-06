IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? MEGLIO DELLE MARATONE ELETTORALI C’E’ IL VECCHIO EROTICO TEDESCO “I PORNODESIDERI DI SILVIA”, LO TROVATE SU CIELO ALLE 23:10 – IN PRIMA SERATA C’E’ CAPOLAVORO COME “CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA” - TV2000 PASSA UNA COMMEDIA SENTIMENTALE PER SIGNORE: "MONA LISA SMILE" - PER CONCLUDERE LA SERATA, ALL'UNA INOLTRATA, C'E' "GIGI IL BULLO", CON ALVARO VITALI... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Cantando sotto la pioggia

Che vediamo stasera in chiaro aspettando la fine delle elezioni? In prima serata ci sarebbe un capolavoro come “Cantando sotto la pioggia”, forse il musical più bello di sempre diretto da Stanley Donen e Gene Kelly con Gene Kelly, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Donald O'Connor, Millard Mitchell, Cyd Charisse, Canale 27 alle 21, 15.

Meglio di qualsiasi discorso elettorale o post-elettorale. Lo sappiamo. Chi non vorrebbe ballare come Gene Kelly? Chi non vorrebbe dividere la scena con Cyd Charisse, le gambe più belle di Hollywood? Chi non vorrebbe ballare sul divano assieme a Debbie Reynolds. Ricordo che François Truffaut era impazzito per il piccolo gesto di rimettersi a posto la gonna che fa Debbie Reynolds mentre salta sul divano…

mona lisa smile

Su Tv2000 alle 21, 20 passa una commedia sentimentale per signore di sicuro successo, “Mona Lisa Smile” diretta da Mike Newell con Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal, Ginnifer Goodwin. Magari è buona la storia d’amore turca che passa Canale 5 alle 21, 20, “Eternal Love” diretto nel 2017 da Ahmet Katiksiz con Murat Yildirim, Fahriye Evcen Özçivit, Filiz Ahmet, Fatih Al, Ege Aydan, Fatih Dogan.

i pornodesideri di silvia 2

Iris alle 21, 15 propone il confronto scacchistica tra Bobby Fisher e Boris Spassky in “La grande partita” di Edward Zwick con Tobey Maguire, Liev Schreiber, Lily Rabe, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg. Non male. Cine 34 alle 21 propone un molto visto “Mani di velluto” di Castellano & Pipolo con Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, Olga Karlatos, John Sharp, Gino Santercole e Canale 20 alle 21, 05 il meno visto “Ninja Assassin”, action di lusso diretto da James McTeigue con Naomie Harris, Randall Duk Kim, Rain, Sung Kang, Rick Yune, Sho Kosugi, Ben Miles.

la grande partita 3

Vedo che su Rai Storia alle 21, 10 passa un bel film di Gianni Amelio, “Il primo uomo”, tratto da un romanzo incompiuto di Albert Camus, Jacques Gamblin, Maya Sansa, Catherine Sola, Denis Podalydès, Ulla Baugué, un ritorno a casa di un quarantenne francese nella Algeri della sua giovinezza, in un periodo, gli anni ’50, che già vedono la nascita di quella che sarà una vera e propria rivoluzione che porterà alla sanguinosa battaglia per l’indipendenza del paese.

la grande partita 1

Rai Movie alle 21, 10 propone “After”, tormentata storia d’amore diretta da Jenny Gage con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals, Peter Gallagher, tratta da un libro giovanile di grande successo in Inghilterra. Il film non ha buone recensioni. Vi avverto. SE vi piace subito dopo avete anche, stesso canale, il sequel, “After 2” alle 22, 55.

i pornodesideri di silvia 1

Italia 1 alle 21, 20 presenta una delle commedie meno riuscite di Aldo Giovanni e Giacomo, “Il cosmo sul comò”, diretto da Marcello Cesena con Sergio Bustric, Raul Cremona e Victoria Cabello. A me piacque, ma non piacque tanto al pubblico né al loro produttore, Paolo Guerra. Eppure Marcello Cesena li conosceva bene, era stato il loro regista di fiducia per una serie di spot Wind di grande successo, ma venne ritenuto responsabile del poco funzionamento del film, che incassò, comunque, 13 milioni di euro.

Su Cielo alle 21, 20 trovate “40 carati”, thriller-comedy diretta da Asger Leth con Elizabeth Banks, Sam Worthington, Jamie Bell, Ed Harris, Kyra Sedgwick, Edward Burns. Non capita spesso che un titolo rovini da subito, spoilerando il finale, quel minimo di suspence che un complicato giallo a flashback aveva costruito nella sua prima mezzora. in pratica, questo curioso giallo, opera prima di Asger Leth, figlio di quel regista danese, Jorden Leth, riscoperto e omaggiato come un maestro da Lars Von Trier in “Le cinque variazioni” (dove lo stesso Asger figura come assistente del padre), si intitolava in America “Man On A Ledge”, cioè L’uomo sul cornicione.

eleonora giorgi adriano celentano mani di velluto

Perché proprio di questo si tratta, almeno nella prima parte del film. Cioè la curiosa, ma non nuova situazione di un uomo, Sam Worthington che sale sul cornicione di un grattacielo, il Roosevelt Hotel di New York e giura di buttarsi di sotto. Lo farà però solo se la polizia non chiamerà subito ad aiutarlo una celebre detective, la bionda Elisabeth Banks, specializzata in casi come questo, cioè di aspiranti suicidi, ancora in crisi perché l’ultimo suicida le si è spiaccicato proprio sotto i suoi occhi. Mentre lei arriva, veniamo a sapere che l’uomo si chiama Nick Cassidy, è in realtà un ex-poliziotto, finito in galera con una condanna a 25 anni per un furto che giura di non aver commesso, poi evaso durante i funerali del padre.

last man down

Ma non sappiamo bene il suo gioco. Grazie al titolo italiano, “40 carati”, capiamo subito che c’è proprio di mezzo un gioiello da miliardari, e quindi un colpo grosso da fare. Infatti l’azione dell’uomo sul cornicione, copre un colpo grosso che si sta svolgendo giusto nel palazzo di fronte ad opera del fratello di lui, il Jamie Bell di “Tin Tin” e “Billy Elliot” e la bonissima new entry latina Genesis Rodriguez, figlia del cantante di culto supertrash anni ’80 El Puma (sì è proprio lui), un coattone messicano col ciuffo che arrivò anche a Sanremo.

Giustamente, se no il film era un po’ du’ palle con quel bisteccone di Sam Wothington appeso al cornicione e la detective bionda lì a far salotto, proprio nel momento clou dell’azione Genesis Rodriguez si spoglia e il film riacquista un po’ di interesse. Genesis Rodriguez, però, la figlia del Puma, valeva davvero il biglietto. Passiamo alla seconda serata con “La favorita” di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, Nicholas Hoult, James Smith, Joe Alwyn, Rai5 alle 22, 55.

eleonora giorgi adriano celentano mani di velluto

Su Rai4 alle 22, 55 passa un fantascientifico svedese con forzuto che torna menare per salvare una ragazza durante una pandemia, “Last Man Down” di Fansu Njie con Daniel Stisen, Olga Kent, Daniel Nehme, Stanislav Yanevski, Madeleine Vall. Così così, nel ricordo di allora, “Il burbero”, Celentano movie diretto da Castellano & Pipolo con Debra Feuer, Jean Sorel, Angela Finocchiaro, Mattia Sbragia, Cine 34 alle 23, 10.

Mi interessa di più il vecchio erotico tedesco “I pornodesideri di Silvia” di Franz Josef Gottlieb con Corinne Brodbeck, Gianni Garko, Olivia Pascal, Frits Hassoldt, Betty Vergès, Cielo alle 23, 10. Era bruttino il film di recupero “Fuga da Reuma Park” di Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Morgan Bertacca con il trio e la partecipazione speciale di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Italia 1 alle 23, 35. Dopo sarà meglio seguire come vanno le elezioni, che dite? Certo, ci sarebbe “Gigi il bullo” con Alvaro Vitali su Cine 34 all’1, 15.

giggi il bullo

mani di velluto

giggi il bullo 4 giggi il bullo 2