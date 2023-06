IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO, ORMAI ORFANI DI FIORELLO E BIGGIO, IL MIGLIOR SPETTACOLO DELL'ANNO DELLA TV ITALIANA? SI COMINCIA BENISSIMO CON IL CLASSICO “LA MOGLIE IN VACANZA… L’AMANTE IN CITTÀ” E CON UN FILM ASSOLUTAMENTE DA RIVEDERE COME “NEMICO PUBBLICO. PUBLIC ENEMY” - IN SECONDA SERATA AVETE “L’INSEGNANTE VA IN COLLEGIO” E IL RARISSIMO LESBO MOVIE DEL 1969 “LE SORELLE” , MA TROVATE ANCHE TRE FILM STREPITOSI: "FIGHT CLUB”, "BLOW" E IL FAVOLOSO “PAURA E DELIRIO A LAS VEGAS" - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la moglie in vacanza… l’amante in citta 3

Che vediamo stasera in chiaro, ormai orfani di Fiorello e Biggio, il miglior spettacolo dell'anno della tv italiana? Si comincia benissimo con il classico “La moglie in vacanza… l’amante in città” diretto da Sergio Martino, prodotto da suo fratello Luciano, con Edwige Fenech, Lino Banfi, Barbara Bouchet, Renzo Montagnani, Cine 34 alle 21, uno dei titoli più celebri di tutto il genere commedia sexy. Anche se era molto meno sexy e molto più commedie die film precedenti diretti da Nando Cicero e Mariano Laurenti.

johnny depp marion cotillard nemico pubblico

Ma si comincia benissimo anche con un film di Michael Mann assolutamente da rivedere come “Nemico pubblico. Public Enemy” con Christian Bale nei panni di Melvis Purvis, l’uomo dell’FBI a caccia del John Dillinger di Johnny Depp e della sua banda, con Marion Cotillard, Channing Tatum come Pretty Boy Floyd, Billy Crudup, Stephen Graham come Baby Face Nelson, Jason Clarke come Red Hamilton, Carey Mulligan, Iris alle 21. Documentatissimo, girato spesso negli stessi luoghi delle azioni più note della banda, il film offre a Johnny Depp un grande ruolo. Quando lo vidi, confesso che rimasi un filo deluso, magari pensando al Dillinger diretto da John Milius con Ben Johson come Melvis Purvis e Warren Oates come Dilliger. Da recuperare.

no escape colpo di stato 3

Su Canale 20 alle 21, 05 passa l’adrenalinico “No Escape – Colpo di stato”, diretto da John Erick Dowdie con Owen Wilson e sua moglie Lake Bell che si ritrovano in poche ore in un incubo, visto che come arrivano in un albergo di uno stato orientale scoppia una sanguinosa rivoluzione che vede gli occidentali, e soprattutto quelli che lavorano per le aziende legate al potere precedente, come nemici da uccidere. Tutta la prima parte con la scoperta della rivolta, costruita come un film di zombi, e la fuga della famigliola di Owen Wilson per salvarsi la pelle è clamorosa.

sex and the city il film

Ovvio che il film non riesca a tenere quel ritmo tutto il tempo e nella seconda parte, con l’entrata in scena di un uomo della Cia, Pierce Brosnan, il film perde un po’ di mordente. Ma si vede molto volentieri. Su La5 alle 21, 10 so che gradirete anche “Sex and the city” di Michael Patrick King con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis, spin-off della celebre serie televisiva. O

mr. ove

cchio alla bella commedia svedese di grande successo “Mr. Ove” di Hannes Holm con Rolf Lassgard, Bahar Pars, Filip Berg, Eda Engvoll, tratta dal romanzo di Fredrik Backman “L’uomo che metteva in ordine il mondo”, storia di un insopportabile durissimo cinquantenne non proprio popolare nel suo quartiere, che diventerà qualcosa di diverso grazie a una ragazza trentenne incinta che saprà come trasformare le sue scontrosità in dolcezza.

brad pitt sette anni in tibet

Su Rai Movie alle 21, 10 avete anche un filmone come “Sette anni in Tibet” di Jean.Jacques Annaud con Brad Pitt, David Thewlis, Dorjee Tsering, lunga storia di Heinrich Harrer, scalatore austriaco di montagne di simpatie naziste che nel 1939, deciso a scalare l’Himalaya, ma viene fatto prigioniero dagli inglesi. Non si da per vinto, evade e torna a scalare la montagna. E incontra il Dalai Lama, che gli cambierà la vita.

non e mai troppo tardi

Su Canale 27 alle 21, 10 una bella commedia di Rob Reiner con Jack Nicholson e Morgan Freeman, “Non è mai troppo tardi", dove due malati terminali di cancro, uno miliardario e l’altro meccanico si ritrovano nello stesso ospedale. Allegrissimo. Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 trovate il thriller con alieni che rapiscono terrestri e li riportano a terra “Il quarto tipo” diretto da Olatunde Osunsanmi con la bella Milla Jovovich, Elias Koteas, Will Patton, Corey Johnson e Hakeem Kae-Kazim.

la camera azzurra di geroges simenon a teatro

Non è affatto male il sofisticato giallo, tratto da un romanzo di Georges Simenon, diretto e interpretato da Mathieu Amalric “La camera azzurra” con Lèa Drucker, Laurent Poitrenaux, Cielo alle 21, 15. Strepitoso l’inizio super erotico coi due amanti chiusi in casa. Poi la storia si complica. Carino, ma non il gran film che doveva essere “Kingsman: Secret Service”, ennesima variazione del mondo degli agenti segreti inglesi diretta da Matthew Vaughn con Colin Firth, Taron Egerton, uno strampalato Samuel L. Jackson, i sempre perfetti Mark Strong e Michael Caine. Ruba la scena a tutti la bellissima ballerina franco-tunisina Sofia Boutella come cattivissima killer al soldo di Samuel Jackson con due protesi affilitassime al posto delle gambe che usa come armi.

le sorelle 2

In seconda serata avete “L’insegnante va in collegio” di Mariano Laurenti con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Lino Banfi, Gianfranco D’Angelo, Cine 34 alle 22, 55, ma soprattutto il rarissimo lesbo movie del 1969 “Le sorelle”, diretto da Roberto Malenotti, scritto da Brunello Rondi, che scivolò poi nell’erotico e su soggetto di Carlo Maietto, con Susan Strasberg e Nathalie Delon. Gli uomini sono Massimo Girotti, Giancarlo Giannini, Lars Blok. Ma quello che conta è la torbida storia d’amore tra le due sorelle.

johnny depp blow

Nel ricordo di allora, vedo immagini con molti flou e molto mi sorprende che ricordassi con precisione la fotografia di Giulio Albonico a più di cinquant’anni di distanza. Loro due, la figlia di Lee Strasberg e la moglie di Delon erano favolose. Su Rai Movie alle 23, 35 passa il ricchissimo war movie “I lunghi giorni delle aquile” diretto da Guy Hamilton con Michael Caine, Trevor Howard, Harry Andrews, Curd Jurgens e Laurence Olivier, su Iris alle 23, 50 l’ottimo “Blow” di Ted Demme, fratello di Jonathan, con Johnny Depp, Penelope Cruz, Franka Potente, Jordi Molla, storia di un piccolo spacciatore degli anni ’70 che si metta a fare traffici troppo grandi per lui.

moglie nuda e siciliana

Cine 34 alle 0, 50 si butta sulla commedia sexy sicula (ma sicula finta, cioè non girata in Sicilia), “Moglie nuda e siciliana” diretto da Andrea Bianchi con Cristiana Borghi, Maria Pia Conti, Lucia Como, Mariangela Giordano, Lucio Flauto. “Indiavolato” di Harold Ramis con Brendan Fraser, Elizabeth Herley e FRancesc O’Connor è il remake di un vecchio film di Stanley Donen, “Il mio amico il diavolo” con Dudley Moore, Peter Cook e Raquel Welch. Divertente. Lo trovate su Tv8 all’1. Rai Tre all’1, 45 presenta un sofisticato thriller di Olivier Assayas, “Personal Shopper” con Kristen Stewart che lavora come personal shopper americana a Parigi della star Kyra.

Fight Club 2

Ma riesce anche a captare le voci dei morti. E sente così la voce del fratello gemello appena scomparso. LO ricordo come un film pieno di stile ma un po’ noioso. Su Rai 4 all’1, 45 trovtae lo strepitoso “Fight Club” di David Fincher con Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonhan Carter, Jared Leto.

paura e delirio a las vegas 2

Ancor più fuori di testa, su Iris alle 2, 15, il favoloso “Paura e delirio a Las Vegas” diretto da Terry Gilliam con Johnny Depp nei panni del giornalista strafatto di Rolling Stones, il celebre Hunter S. Thompson in viaggio negli anni’70 col suo amico, il dottor Gonzo, interpretato da Benicio Del Toro. Direzione Las Vegas. Il tutto tra acidi, follie, personaggi assurdi. Grande film visionario di Terry Gilliam con un Johnny Depp spettacolare.

divorzio alla siciliana

Su Cine 34 alle 2, 30 un’altra commedia sexy sicula, “Divorzio alla siciliana” di Enzo Di Gianni con Tiberio Murgia, Nino Terzo, Moira Orfei, Gina Rovere, Paolo Carlini e Johnny Dorelli. Assoluta rarità. Meno raro, ma non passava da tanto tempo, lo spaghetti western violento e piuttosto fuori dalle regole “Matalo!” di Cesare Canevari con Lou Castel, Corrado Pani, Antonio Salines, Luis Davila, Claudia Gravy, Rete 4 alle 3.

la figliastra 3

La notte prosegue con film piuttosto interessanti come “La settima vittima” diretto nel 1943 da Mark Robson con Tom Conway, Kim Hunter, Joan Brooks, con tanto di satanisti a New York, Rai Tre alle 3, 30, lo spaghetti western di Giorgio Ferroni “Per pochi dollari ancora” con Giuliano Gemma, Dan Vadism Jacques Sernas, José Calvo, Cine 34 alle 4, 20, “Il cacciatore di squali” di Enzo G. Castellari con Franco nero con parruccona bionda che combatte gli squali con il pugnale in mano, Rete 4 alle 4, 45. Chiudo con “La figliastra” di Eduardo Mulargia con Sonia Jeanine, Lucretia Love, Nino Terzo, Iris alle 5, 40. Rara commedia sexy che vede Nino Terzo addirittura protagonista con sua moglie Mara Mais.

