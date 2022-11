IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO IN PRIMA SERATA MI RIVEDREI ANCORA UNA VOLTA “BIANCO, ROSSO E VERDONE”, IL SECONDO FILM DI VERDONE CON UNA STREPITOSA SORA LELLA NEL RUOLO DELLA SUA VITA, MA ANCHE UN MARIO BREGA DA PAURA, IL “PRINCIPE”, QUELLO DI “STA MANO PO’ ESSE PIOMBO E PO’ ESSE PIUMA”, CAPOLAVORO - IN SECONDA SERATA 15 TORNANO LE INFERMIERE LESBO DI “MALIZIA EROTICA” - NELLA NOTTE SVEGLIATEVI CHE AVETE IL GIALLO PIÙ FAMOSO DI LUCIO FULCI, “SETTE NOTE IN NERO” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

mercoledi 1

Che vediamo stasera? E’ mercoledì e quindi parte la serie su Mercoledì, il personaggio della Famiglia Addams rispolverato da Tim Burton nella nuovissima serie di Netflix, appunto "Mercoledì", scritta da Miles Millar e Alfred Gough, con Jenna Ortega protagonista, Christina Ricci, Luiz Guzman e Catherine Zeta Jones come Gomez e Morticia Addams, Gwendoline Christie. Non ha grandi recensioni, confesso, ma è ovvio che ce la vedremo. Soprattutto ora che ho finito, un filo deluso, perché mi è sembrato una gran caciara, “1899”, la serie un po’ videogioco che pensavo decisamente più interessante come Emily Beecham.

bianco, rosso e verdone

In chiaro in prima serata mi rivedrei ancora una volta “Bianco, rosso e Verdone”, il secondo film di Verdone con una strepitosa Sora Lella nel ruolo della sua vita, la nonna di Mimmo, il ragazzotto stupidone che la deve accompagnare a votare, ma c’è un Mario Brega da paura, il “principe”, quello di “sta mano po’ esse piombo e po’ esse piuma”, Angelo Infanti che corteggia la povera Magda di Irina Sanpiter, martirizzata dall’orrendo marito. E non scordiamo il personaggio più oscuro, l’emigrante che dalla Germania torna in Italia a votare. Capolavoro.

mystic river

Bellissimo anche “Mystic River” diretto da Clint Eastwood, tratto dal romanzo di Dennis Lehane sceneggiato da Brian helgeland, con Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden, Laura Linney, Iris alle 21. Tristissimo. Storia di un gruppo di amici che si ritrovano per la caccia all’assassino della figlia di uno di loro. La polizia indaga, ma non basta… Su Warner tv alle 21 è una vera rarità “Una lunga domenica di passioni” di Jean-Pierre Jeunet con Audrey Tautou, André Dussollier, Gaspard Ulliel, Tchéky Karyo, Marion Cotillard, con la giovane, trepidante protagonista alla ricerca del fidanzato scomparso nella terra di nessuno durante la prima guerra mondiale, a metà fra tedeschi e francesi.

judy 2

Su Canale 27 alle 21, 10 trovate, bau!, “Poliziotto a quattro zampe” di Rod Daniel con James Belushi, Mel Harris, Kevin Tighe. Non l’ho visto neanche allora. Decisamente più interessante il biopic su Judy Garland interpretata da René Zellweger, premiato pure con l’Oscar nel 2020, “Judy” di Rupert Goold con Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon, Rai Movie alle 21, 10. Il film è soprattutto lei, però funzionava.

scontro fra titani

Polpettone, non proprio interessante, un pur divertente “Scontro fra titani” di Louis Leterrier con Sam Worthington che fa Perseo, Ralph Fiennes che fa Ade, Liam Neeson come Zeus, Gemma Arterton, Alexa Davalos, Danny Huston, Italia 1 alle 21, 20. Remake del vecchio “Scontro di titani” con Laurence Olivier, Harry Hamlin, Ursula Andress, non bello ma con i trucchi incredibili di Ray Harryhausen.

via dall’incubo

Su Rai Due alle 21, 20 avete “La perla di Ruby” di David Bercovici-Artieda con le gemelle Raechelle e Karina Banno, Chad Willett, Ty Wood, Lauralee Bell, sequel di un “Ruby” che non ho visto. Mélo famigliare. Su Canale Nove alle 21, 25 avete il thriller di Michael Apted, “Via dall’incubo” con Jennifer Lopez, Billy Campbell, Juliette Lewis, Fred Ward, Bill Cobbs. Mai sposare un uomo dalla doppia personalità.

malizia erotica

In seconda serata avete su Tv2000 alle 22, 45 il bel mélo di Susanne Bier “Noi due sconosciuti” con Halle Berry, Benicio Del Toro, David Duchovny, Alison Lohman. Su Cielo alle 23, 15 tornano le infermiere lesbo di “Malizia erotica”, lontana commedia sexy italo-spagnola di José Ramón Larraz con Laura Gemser, Bárbara Rey, Mila Stanic, Daniele Vargas. Ricordo terribile “La più bella del reame” di Cesare Ferrario con Carol Al che torna a interpretare Marina Ripa di meana per questo simil sequel, Jon Finch, Sergio Vastano, Mirella Banti, Helmut Berger, Cine 34 alle 23, 20. Certo il cast è spettacolare.

gabriel byrne ellen barkin siesta

Su Italia 1 alle 23, 25 avete “The Time Machine” diretto da Simon Wells, tratto dal celebre romanzo di H.G.Wells già portato sullo schermo da George Pal, qui con Guy Pearce, Jeremy Irons, Samantha Mumba, Phyllida Law. Leggo che Simon Wells, vero pronipote di Wells, venne sostituito a un certo punto della lavorazione dal più adatto Gore Verbinski. Su 7Gold alle 23, 30 avete il disastrosetto “Siesta” di Mary Lambert con Ellen Barkin, Gabriel Byrne, Jodie Foster, Martin Sheen, Isabella Rossellini. Molto languido, molto sexy, ma anche molto videoclippone e molto kitsch. Non funzionò affatto quando uscì.

jennifer o'neill e gianni garko sette note in nero

Non è meglio il biopic “Dalida” di Lisa Azuelos con l’italiana Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle. Nella notte svegliatevi che avete il giallo più famoso di Lucio Fulci, “Sette note in nero” con Jennifer O'Neill, Marc Porel, Jenny Tamburi, Gabriele Ferzetti, Gianni Garko, Cine 34 all’1, 10. Ancora, meglio, su Rete 4 alle 2, 35 ci propongono l’erotico lesbo del 1969, mai visto!, “Le altre” di Alessandro Fallay con Monica Strebel, Erna Schurer, Gino Cassani, Gabriella D'Olive, Max Dorian.

cose di cosa nostra

Per completare il quadro mettiamoci anche il mafia movie comico di Steno “Cose di cosa nostra” con Carlo Giuffrè, Vittorio De Sica, Pamela Tiffin, Jean-Claude Brialy, Salvo Randone, Cine 34 alle 2, 50, che malgrado il cast ricordo non troppo riuscito. Magari conviene rivederlo. Su rete 4 alle 4, 05 è una rarità anche “Vento di primavera”, coproduzione italo-tedesca diretta da Arthur Maria Rabenalt, Giulio Del Torre con il cantante Ferruccio Tagliavini, Sabine Bethmann, Lauretta Masiero.

sophia loren africa sotto i mari 1

a

Chiudo, Rai Movie alle 5, con “Africa sotto i mari” di Giovanni Roccardi con una giovanissima Sophia Loren, Stephen Barclay, Umberto Melnati, Alessandro Fersen e Antonio Cifariello. Sembra che la Loren fosse molto legata a Cifariello.

mercoledi 2 sophia loren africa sotto i mari 3 vento di primavera vento di primavera vento di primavera carlo giuffre aldo fabrizi cose di cosa nostra cose di cosa nostra bianco rosso e verdone pasquale la piu bella del reame le altre. 1 the time machine 1 le altre. 2 carol alt la piu bella del reame la piu bella del reame dalida the time machine the time machine bianco rosso e verdone furio ellen barkin jodie foster siesta jennifer o'neill sette note in nero sette note in nero sette note in nero 3 sette note in nero 1 sette note in nero bianco, rosso e verdone ellen barkin gabriel byrne siesta mercoledi 3 carol alt la piu' bella del reame carol alt la piu' bella del reame 1 carol alt la piu' bella del reame 2 la perla di ruby 3 carol alt la piu bella del reame carol alt la piu bella del reame la perla di ruby 1 la perla di ruby 2 bianco, rosso e verdone 1 la perla di ruby 4 furio bianco rosso e verdone malizia erotica malizia erotica barbara rey laura gemser malizia erotica barbara rey laura gemser malizia erotica gaspard ulliel audrey tautou una lunga domenica di passioni noi due sconosciuti noi due sconosciuti 2 gaspard ulliel audrey tautou una lunga domenica di passioni poliziotto a quattro zampe 1 via dall’incubo via dall’incubo 2 scontro fra titani 1 scontro fra titani 1 poliziotto a quattro zampe 2 una lunga domenica di passioni 1899. 4 judy 1899. 5 1899. 2 1899. 1 1899. 3 mercoledi 4