Marco Giusti per Dagospia

viaggio in paradiso 1

Che vediamo stasera? Su Tv2000 alle 20, 55 passa il drammatico “Quel giorno d’estate” diretto nel 2018 Mikhaël Hers con Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb, Marianne Basler, che segue un giovane che fa lavoretti saltuari nei suoi amori cittadini quando la morte della sorella in un attentato terroristico gli cambia improvvisamente lo scenario della sua vita. Oltre al dolore per la perdita della sorella dovrà occuparsi della sua bambina, Amanda. Su Iris alle 21 avete “Viaggio in paradiso” di Adrian Grunberg con Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Norris, Daniel Gimenez Cacho, Kevin Hernandez.

box office 3d. il film dei film 4

Su Cine 34 alle 21 avete lo stracultissimo “Box Office 3D. Il film dei film” di Ezio Greggio con Ezio Greggio, Gigi Proietti, Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Giorgia Wurth, Anna Falchi, una specie di barzelletta movie costruito con le parodie di film celebri. La follia fu presentare questo film l’ultimo anno di Marco Muller direttore a Venezia con anteprima in apertura, con Paolo Baratta e Muller amici-nemici uno accanto all’altro in sala e tutti i critici internazionali con gli occhialetti 3D che rimasero sbigottiti dalla scelta in una Sala Grande strapiena. Io scrissi cosa ne pensavo e Greggio se la prese davvero. Feci male.

box office 3d. il film dei film 1

Il film era quello che era, ma il contesto era davvero bizzarro. Certo, alla Biennale si è visto anche di peggio, a cominciare da molti film di Avati, un paio di Bevilacqua, l'omnia quasi completa di Elisabetta Sgarbi. Purtroppo, solo dopo un'ora di proiezione, alla vista dello sketch "Viagratar", parodia di "Avatar" partì in Sala Grande un moralistico "vergogna!". La claque di Greggio applaudiva alla fine di ogni episodio, quasi tutti ispirati a film di succeso, da "Il Codice Da Vinci" a "Harry Potter", ma nessun rideva alle battute che vedevano il professor Strong chiamato Stronz, giochi di parole tra Fibonacci e Li Mortaci (questo era quasi fine), tra accolita e colica.

box office 3d. il film dei film 3

I pochi vecchi critici erano quasi atterriti, ma non proferivano parole. Lo spettacolo era davvero gigantesco. Un noiosissimo, trashissimo film di Greggio dato nell'arena del cinema dei maestri. Grande provocazione mulleriana. Va da sé che i pochi che conoscevano le opere di Greggio regista, sapevano benissimo a cosa andavano incontro. Tutte parodie di film, a metà tra l'estetica di Giorgio Simonelli e Mel Brooks, piene di vecchie gag alla Mondaini-Vianello e di vecchi gloriosi comici minori che solo Greggio ama, come Gianni Zullo dei Brutos nei suoi film precedenti e qui un vecchissimo ma glorioso Ric che si presenta come 007 col pannolone o il napoletano Sergio Solli come "Q".

box office 3d. il film dei film 2

Il cast, composto da un manipolo di eroi del cinema comico degli ultimi anni, Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Biagio Izzo, Giani Fantoni, con illustri comparsate come Gigi Poietti, Gina Lollobrigida, Luca Giurato e Cesara Bonamici, faceva quel che poteva per salvare un film quasi insalvabile soprattuto in questo contesto. Tra gli episodi più riusciti uno Zorro con Biagio Izzo e Erry Fotter con Greggio, Fassari e Proietti. Su tutto trionfava l'imbarazzo. Trionfo di Muller.

speed racer

Su Canale 20 alle 21, 05 passa un film dei/delle Wacholski che mi ricordo appena, “Speed Racer” con Emile Hirsch, Christina Ricci, Matthew Fox, Susan Sarandon, John Goodman, Scott Porter. Ti metteva solo voglia di guidare. Su Canale 27 alle 21, 10 il non memorabile “Poliziotto a quattro zampe” di Rod Daniel con James Belushi, Mel Harris, Kevin Tighe, James Handy, Ed O'Neill. Devo dire che mi ricordo poco anche “Life – Non oltrepassare il limite”, fantascientifico di Daniel Espinosa con Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare, Rai Movie alle 21, 10, costruito sul tema “mai giocare coi marziani”.

life – non oltrepassare il limite

Soprattutto quando te li porti a zonzo per lo spazio e pensi che siano simpatici polipetti quado sono invece mostri assatanati di sangue. La lunga scena iniziale di Life diretto dal quarantenne svedese Daniel Espinosa è un impressionante piano sequenza che segue i sei componenti dell’equipaggio di una navicella spaziale mentre si muovono sospesi in assenza di gravità per curare il terriccio e una forma di vita che hanno trovato su Marte. Un po’ come in Gravity, col suo geniale piano sequenza che copre tutta la prima parte del film, la tecnica di ripresa e lo stile di regia sono le vere novità di storie che ripetono, alla fine, un copione che già conosciamo.

marion cotillard taxxi.

Ovvio che il marzianino che i sei astronauti curano amorosamente, chiamato affettuosamente Calvin, si rivelerà un orrendo mostro succhiasangue che cercherà di eliminare i terrestri uno alla volta. E ovvio anche che i terrestri, un a volta capito chi hanno davanti, cercheranno di far di tutto per non portarlo sul nostro pianeta. Su Cielo alle 21, 15 trovate “Taxxi”, superaction francese di grande successo diretto da Gérard Pirès con Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy, Marion Cotillard. Su 7Gold alle 21, 15 avete “Obsession” di Jonathan Darby con Jessica Lange, Gwyneth Paltrow, Johnathon Schaech, Nina Foch, film di attrici con Gwyneth Paltrow che ha problemucci con al futura suocera iper possessiva rispetto al figlio. Critiche pessime.

la maschera di zorro

Su Rete 4 alle 21, 25 passa il thriller di non grande fama “Dragonfly – Il segno della libellula” di Tom Shadyac con Kevin Costner, Susanna Thompson, Joe Morton, Linda Hunt. Probabilmente è più divertente lo Zorro con Antonio Banderas, Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones, cioè “La maschera di Zorro” diretto da Martin Campbell, Canale Nove alle 21, 25. Su Warner tv alle 21, 30 torna “L’esorcista 2 – L’eretico” di John Boorman con Linda Blair, Richard Burton, Max Von Sydow, Ned Beatty. Era uno sfortunato ma sofisticato sequel che al tempo aveva grandi fan, ma venne massacrato dal pubblico. Friedkin e Ellen Burstyn non lo vollero fare.

l’esorcista 2 l’eretico 1

Linda Blair lo fece ma senza ripetere la tortura del trucco e del vomito sputato qua e là: lo chiesero anche a Stanley Kubrick che rifiutò. Lo accettò John Boorman, grande regista, e Kubrick lo mise in guardia che per fare un sequel funzionante avrebbe dovuto esagerare con sangue e effetti orrorifici. Fu un flop tremendo. Dopo dieci minuti di proiezione già all’anteprima il pubblico voleva menare i responsabili del film, che scapparono fuori dal cinema e non trovarono le auto con gli autisti. Ovunque, il pubblico a fine film buttava scatolette di Coca Cola e panini contro lo schermo, furioso.

l’esorcista 2 – l’eretico

Linda Blair lo ritenne il più grande passo falso della sua vita. “L’errore che ho fatto”, ammise anni dopo lo stesso Boorman, “fu di non dare al pubblico quello che si aspettava”. Lo rimontò un paio di volte, ma inutilmente. Per Burton fu solo un grosso assegno. All’epoca fu il film più caro prodotto dalla Warner Bros. Per Friedkin era orribile, “il peggior film che abbia mai visto”. E diminuiva il valore del suo. Ma per Martin Scorsese, che pure è fan del primo Esorcista, questo è addirittura superiore.

ezio greggio mel brooks svitati 2

Passiamo alla seconda serata. Torna “Sicario” di Denis Villeneuve con Emily Blunt, Jon Bernthal, Josh Brolin, Benicio Del Toro, Jeffrey Donovan, Rai Movie alle 22, 50. E torna il meno riuscito “Svitati”, slapstick comedy di Ezio Greggio col suo amico Mel Brooks, Gianfranco Barra, Randi Ingerman, Enzo Iachetti, Nki Lauda, Luciana Litizzetto, Ric, i tre Brutos rimasti, Gerry Bruno, Dino Cassio, Gianni Zullo e il vecchio John Karlsen in uno dei suoi ultimi ruoli, Cine 34 alle 23, 05. Devo dire che Mel Brooks fa ridere parecchio. Andrebbe visto in inglese.

una bella governante di colore

Su Iris alle 23, 15 torna il “Poseidon” nella versione di Wolfgang Petersen con Kurt Russell, Josh Lucas, Richard Dreyfuss, Jacinda Barrett, Emmy Rossum, Mike Vogel. Chi se lo ricorda più. Su Cielo alle 23, 15 il davvero imbarazzante “Una bella governante di colore” di Luigi Russo con Ines Pellegrini, Renzo Montagnani, Marisa Merlini, Orchidea De Santis, La Pellegrini non deve avere avuto una bella esperienza sul set di un film più scemetto che razzista. Quando venne invitata da Enzo Biagi in un pesantissimo dibattito televisivo sulla pornografia assieme a Eleonora Giorgi e a Ilona Staller, “Proibito”, il 4 luglio 1977, subì un vero e proprio processo.

una bella governante di colore

Con Biagi incalzante oltre il dovuto dopo averle fatto vedere le scene più piccanti del film. “Lei arrossisce?” – “Nel mio caso, non arrossisco”. “Si sente un bell’oggetto?” – “Io mi sto realizzando, non mi sento un oggetto”. “Il suo senso del pudore?” – “Il pudore io non ce l’ho”. “Suo padre è soddisfatto di questi film?” – “Io so cosa faccio. Ho rifiutato film come Gola profonda nera e Bocche calde, ma se sto sessanta giorni senza lavorare mi tolgono anche la mutua così ho dovuto accettare Una bella governante di colore”.

una bella governante di colore

“Quando io ho fatto questo film il regista mi ha proposto un’altra cosa. Mi ha detto che ci sarebbe stata dietro Dacia Maraini… Poi sul set lui ha cambiato tutto. Quando mi spoglio significa che quella scena è richiesta. E’ il mio personaggio che si deve spogliare, non io”. “Anaconda” di Luis Llosa con Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Jonathan Hyde e un anaconda gigante è una cazzatona piuttosto divertente. Lo trovate su Tv8 alle 23, 30.

il monaco

Rete 4 alle 23, 55 presenta l’action di buona produzione “Il monaco” diretto da Paul Hunter con il mitico Chow Yun-fat, Seann William Scott, Jaime King. Cambiate proprio genere con “La ragazza nella nebbia”, buon thriller, magari non originalissimo, di Donato Carrisi con Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Jean Reno, Galatea Ranzi, Michela Cescon, Cine 34 alle 0, 55. Un paesino sconosciuto d’alta montagna. Una ragazza dai capelli rossi perduta nella nebbia. Un orco da cercare. Un ispettore troppo bravo alle sue costole. Un presunto assassino, l’ambiguo professore.

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

La nebbia come da titolo. E una schiera di mostri della tv che giocano a far la differenza. Il lato più interessante è la ricostruzione, del giallo all’italiana, che rinnova attraverso la scrittura e attraverso la rivitalizzazione della tv. Al punto che i suoi protagonisti, un po’ come nel parodistico di Maccio Capatonda Omicidio all’italiana, giocano da subito sui media, sfruttandoli o per le indagini o proprio per proprio conto.

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

Anche in questo caso il fatto criminale reso celebre dai media, qui siamo in una sorta di caso Yara-Bossetti, rivitalizza un paesino addormentato, e le figure che dominano il gioco sono l’ispettore e la regina della cronaca nera. Carrisi civetta magari anche con le atmosfere di gialli più complessi della tv, penso a True Detectives, grazie anche a una certa cura nelle immagini, la fotografia è di Federico Masiero, e nelle scelte musicali, e la sua storia non è mai banale. Scivolando nel grottesco, a tratti, qualche attore esagera, ma i fan del romanzo non resteranno delusi.

gary cooper charlton heston i giganti del mare

Su Iris all’1, 10 passa invece “I giganti del mare” di Michael Anderson con Gary Cooper al suo penultimo film, già malatissimo (aveva un cancro alla prostata), Charlton Heston, Virginia McKenna, Michael Redgrave, Emlyn Williams, Richard Harris. E’ un film disastrato già nella lavorazione, con Gary Cooper che non riusciva a lavorare in continuità. Richard Harris ne uscì a pezzi e non volle più fare film a Hollywood per cinque anni. In un primo tempo dovevano farlo Alfred Hitchcock come regista e Ernest Lehman come sceneggiatore. L’idea di Hitchcock era di girare proprio un’altra cosa in barba alla MGM. Piacque farlo solo a Charlton Heston, che adorava Gary Cooper.

laura gemser emanuelle nera

Su Rete 4 alle 2, 25 ci darà qualche soddisfazione in più “Emanuelle nera” di Bitto Albertini che si firma “Albert Thomas” con la bellissima Laura Gemser come Emanuelle, Angelo Infanti, Karin Schubert e Gabriele Tinti. E’ il primo film della saga di Emanuelle (con una emme sola a differenza di quella vera). Laura Gemser aveva avuto un piccolo ruolo di massaggiatrice nuda in “Emmanuelle l’antivergine” di Francis Giacobetti, qui diventa Mary Johnson, fotoreporter che in viaggio da Nairobi passa da un’esperienza erotica all’altra.

sandra milo la donna e?? una cosa meravigliosa

Passa tra le braccia dei belli del tempo, da Gabriele Tinti, a Angelo Infanti, a Venantino Venantini, il “Salvador Dalì dell’Africa Orientale”, a Don Powell, che canta anche “Un amore impossibile”, ma si concede anche a un’intera squadra di pallacanestro. La Gemser ricordava che alcune scene “ai limiti dell’hard” (cioè?) vennero girate con una controfigura. Occhio anche al film a due episodi “La donna è una cosa meravigliosa” di Mauro Bolognini con Vittorio Caprioli, Sandra Milo, Tinto Brass, Arnaldo Fabrizio, Poldo Bendandi, Beba Loncar, Edra Gale. Nel ricordo è una fellinata nella prima parte ambientata in un circo fra donne cannoni e nani, e nella seconda dominata da Sandra Milo. Ma il film venne visto pochissimo allora e ebbe parecchi problemi.

io, emanuelle

Su Rete 4 alle 3, 50 “Io, Emanuelle”, erotico drammatico di Cesare Canevari con una Erika Blanc che tenta qualcosa di diversi, Adolfo Celi, Paolo Ferrari, Milla Sannoner. non è proprio il porno che pensate, anche se, Erika Blanc si mostrava parecchio nuda. “L’ho scelta perché costava poco”, disse elegantemente il regista, “poi si è rivelata perfetta… era bravissima”. Sembra che la avesse preferita a Edwige Fenech, che lo avrebbe fatto volentieri, perché più espressiva. “Ero molto amica di Cesare”, dirà la Blanc, “mi lasciava esprimere senza interferire”. Ma si rifiutò di baciare in bocca un attore che non era un attore, cioè l’avvocato di Canevari, messo lì per risparmiare.

io, emanuelle

Per Giovanni Buttafava “un sexymélo che sfrutta il nome (e solo quello) dell’eroina dell’ormai famosissimo romanzo erotico, uscito anche in Italia con alterne vicende di pirateria editoriale e di strascichi giudiziari”. Proprio la Emmanuelle Arsan cercò di bloccare il film, che risulta tratto dal romanzo di una certa Graziella Di prospero, “Disintegrazione 68”. Lo trovai un po’ lento, anche se la scena finale con Erika Blanc che si lascia scivolare un bicchiere di latte sul corpo nudo faceva il suo effetto. Gianni Ferrio riuscì a convincere Mina a cantare la canzone del film. La chiudo qui.

