IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA PER DIGERIRE LE ELEZIONI IN SARDEGNA? IN PRIMA SERATA ARRIVA UN GRANDE CLASSICO DI SPIELBERG, “INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO” ALTERNATIVE? L’OTTIMO “AS BESTAS”, CASO DELL’ANNO LA SCORSA STAGIONE, IL FILM CHE TUTTI DOVEVANO VEDERE - NELLA NOTTE NON PERDETEVI IL RECUPERO DI “PARIS PIGALLE”, MA ALLE 3,15 SVEGLIATE I FAN DI PUPI AVATI, IL FELLINI-VISCONTI-ANTONIONI DELLA DESTRA DI GOVERNO (PENSA UN PO’), PERCHÉ PASSA IL SUO FILM PIÙ BIZZARRO, “LA MAZURKA DEL BARONE, DELLA SANTA E DEL FICO FIORONE” … - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

incontri ravvicinati del terzo tipo

Che vediamo stasera per digerire le elezioni in Sardegna? Rai Movie alle 21, 10 propone un grande classico di Steven Spielberg, “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, con Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr, Melinda Dillon, Bob Balaban. Tutti alla ricerca degli alieni che stanno sbarcando sulla terra. Lo skyline dell’astronave, è lo skyline rovesciato di New York o sbaglio? Grandiosi gli effetti speciali di Douglas Trumbull, per non parlare della musica di John Williams e della presenza meravigliosa di François Truffaut, unico umano in grado di poter dialogare con gli alieni.

Incontri ravvicinati del terzo tipo

La sceneggiatura era scritta da Paul Schrader, solo che Spielberg fece tanti di quei cambiamenti che Schraderf tolse il nome. Il primo titolo era "Watch the Skies," che è poi l’ultima frase che si sente nel capolavoro di Howard Hawks, “La cosa da un altro mondo”. Leggo che Stanley Kubrick rimase impresso dalla recitazione del bambino, Cary Guffey, e lo voleva per “Shining”, solo che era già stato messo sotto contratto per far coppia con Bud Spencer in “Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre”. L’alieno che vediamo alla fine del film è in parte costruito da Bobby Baker, ma la testa e le mani sono di Carlo Rambaldi.

as bestas. 2

Alternative? L’ottimo “As bestas” di Rodrigo Sorogoyen con Denis Menochet, Marina Foïs, Luis Zahera, Diego Anido, Machi Salgado, David Menéndez, Rai4 alle 21, 20, caso dell’anno la scorsa stagione, il film che tutti dovevano vedere, dove una coppia di agricoltori illuminati si scontrano con il razzismo, la stupidità degli abitanti del luogo, siamo in Spagna, al confine con la Francia. Strepitoso Denis Menochet.

gabriella pession carlo verdone l'amore e' eterno finche' dura

Ci sarebbe anche un vecchio action con Jason Statham, “Safe” di Boaz Yakin con Jason Statham, Catherine Chan, Chris Sarandon, Robert John Burke, Reggie Lee, Danny Hoch, Canale 20 alle 21, 05. I critici ne parlarono benissimo quando uscì dieci anni fa, malgrado fosse parecchio trash e violento. Ci sono dei russi cattivissimi che hanno massacrato la famiglia di Jason Statham. E quindi già je rode per quello… Cine 34 alle 21 presenta una commedia un po’ morettiana di Carlo Verdone, “L’amore è eterno finchè dura” con Carlo diviso tra Laura Morante, la moglie, e Stefania Rocca, l’altra, Rodolfo Corsato, Gabriella Pession. Un buon film, molto sincero.

way down rapina alla banca di spagna

Su Cielo alle 21, 15 trovate “Way Down – Rapina alla Banca di Spagna” diretto dallo spagnolo Jaume Balaguero, ottimo film di grandi colpi alle banche con bel cast internazionale, Freddie Highmore, Liam Cunningham, Sam Riley, la deliziosa Astrid Berges-Frisbey. Non vi fidate delle critiche americane davvero freddine, il film funziona perfettamente come action e thriller, Balaguero è uno specialista di horror (“Rec”, “Fragiles”), ma è bravissimo anche nel thriller, come dimostra questa specie di “Sette uomini d’oro” riletta in salsa “Casa di carta” che si svolge tutto durante la finale della Coppa del Mondo del 2010 Spagna-Olanda in quel di Madrid. Chi vinse?

THE BOOK OF VISION

Rai5 alle 21, 15 propone il sofisticato “The Book of Vision” di Carlo Shalom Hintermann, prodotto da Terrence Malick con Charles Dance, Lotte Verbeek, Sverrir Gudnason, Isolda Dychauk, Filippo Nigro, viaggio alla ricerca di un testo, scritto nel 700 dal medico prussiano Joahn Anmuth, che raccoglie sogni, visioni, speranze di ben 1800 pazienti.

la tortura della freccia

Passo alla seconda serata con un western contro-corrente di Samuel Fuller, “La tortura della freccia” con Rod Steiger, Sara Montiel, Brian Keith, Ralph Meeker, Charles Bronson, Iris alle 23, dove il protagonista, Rod Steiger, reduce sconfitto della Guerra di Secessione, decide di unirsi ai Sioux e vivere con loro, ma con l’arrivo delle guerre indiane la cosa si complica e dovrà decidersi da che parte stare. Strepitosa, come Yellow Moccasin la star messicana Sara Montiel (doppiata in inglese da Angie Dickinson!), Ralph Meeker è il cattivo, mentre Charles Bronson fa l’indiano Blue Buffalo.

paris pigalle

Secondo il critico Bernard Eisenschitz “…per Fuller, che combatte la bigotry, l’eroe vero non è O’Meara (Rod Steiger), soldato limitato e incapace di pensare al di là del proprio odio, ma sono gli indiani, rappresentanti della bellezza fisica, ultimi superstiti di una razza in via di scomparsa. L’integrità è votata alla morte, e Fuller racconta la storia ripetuta, disperata degli incorruttibili”. Occhio a non perdervi stasera il recupero di “Paris Pigalle” di Cédric Anger con Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Joséphine de La Baume, Xavier Beauvois, Lucie Debay, cioè avventure piccanti sui set del cinema hard francese dei primi anni ’80.

omicidio all italiana 7

Rai4 alle 0, 20 propone il thriller “Doppia colpa” di Simon Kaijser con Guy Pearce, Minnie Driver, Pierce Brosnan, Odeya Rush, Clark Gregg, Alexandra Shipp, Iris alle 0, 50 ripropone il film che lanciò Kevin Costner, “Fandango” di Kevin Reynolds con Kevin Costner, Judd Nelson, Sam Robards, Chuck Bush, Suzy Amis, Brian Cesak. Molto divertente, anche se non ha nessuno status, “Omicidio all’italiana”, opera seconda di Maccio Capatonda con Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Ivo Avido, Gigio Morra e Sabrina Ferilli come esperta di omicidi in tv, parodia delle ricostruzioni televisive dei tanti casi di nera della provincia italiana. Io lo trovavo molto divertente, ma al nostro pubblico non piacciono le black comedy.

rebus 1

Fece il suo effetto, quando uscì, “Due fratelli” di Jean-Jacques Annaud con Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Freddie Highmore, Philippine Leroy-Beaulieu, Iris alle 2, 20, storia di due tigrotti fratelli che si ritrovano dopo anni l’uno contro l’altro in arena a combattere. Rai Movie alle 3, 15 presenta un vecchio thriller, con un croupier alcolizzato, un colpo grosso a Beirut e un trappolone della polizia, che ricordo aver visto un’estate di tanti anni all’Astor di Genova, oggi chiuso, del tutto vuoto, “Rebus”, opera seconda di Nino Zanchin con Laurence Harvey, Ann-Margret, José Calvo, Ivan Desny, Camilla Horn, Luis Morris.

la mazurka del barone, della santa e del fico fiorone10

Zanchin era un aiuto regista che aveva esordito poco prima col modesto “La lunga sfida”, altro film di coproduzione un po’ inutile, per poi tornare al ruolo che aveva di assistente. Ann-Margret canta in inglese una canzone di Bacalov, “Take a Chance”. Il film non era bello. Su Cinema 34 alle 3, 15 svegliate i numerosi fan di Pupi Avati, il Fellini-Visconti-Antonioni della destra di governo. (pensa un po’), perché passo il suo film più bizzarro, “La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone” con Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, Delia Boccardo, Gianni Cavina, Lucio Dalla.

IL figlio di Bakunin

Per i fan di Bakunin passa invece su Iris alle 3, 25 “Il figlio di Bakunin” di Gianfranco Cabiddu con Fausto Siddi, Renato Carpentieri, Laura Del Sol, Massimo Bonetti, Paolo Bonacelli. Rete 4 alle 4, 30 propone invece il melo canterino del 1956 “Occhi senza luce” di Flavio Calzavara con Luciano Tajoli, Milly Vitale, Dante Maggio, Franco Silva, Lia Di Leo, Yoka Berretty. La storia vede una ragazza inglese cieca, la Vitale, fan di Tajoli, che lo vuole assolutamente incontrare. Lo incontra e lui la spinge a una operazione miracolosa con la quale lei tornerà a vedere. Può capitare…

