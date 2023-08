IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? I FAN DI “BARBIE” POSSONO STUDIARE LA FILMOGRAFIA DELLA SUA REGISTA, GRETA GERWIG, CON “LADY BIRD” - RETE 4 ALLE 21,25 PROPONE “LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE", BEL FILMONE DI GUERRA COME NON SE NE FACEVANO DA PARECCHI ANNI - IN SECONDA SERATA RIAPPARE NELLA CALURA ESTIVA “DESIDERI VOGLIE PAZZE DI TRE INSAZIABILI RAGAZZE” - ATTENZIONE CHE SU 7GOLD ALLE 23,30 TROVATE UNA BOMBA, IL CURIOSO E RARISSMO THRILLER, DIVENTATO DI SUPERCULTO, “DEATH GAME” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Cielo d'ottobre

Che vediamo stasera? Ci sarebbe su Tv2000 alle 20, 55 “Cielo d’ottobre”, diretto nel 1999 da Joe Johnston con Jake Gyllenhaal, Chris Cooper, Laura Dern, William Scott Lee, Chris Owen, vera storia di ragazzi di provincia che dopo aver visto lo Sputnik russo in cielo decidono di fabbricarsi il loro razzo spaziale in casa. Il sogno del volo… “D-Tox” di Jim Gillespie con Sylvester Stallone, Charles S. Dutton, Polly Walker, Tom Berenger, Kris Kristofferson ci presenta uno Stallone poliziotto che dopo la morte violenta della sua ragazza ad opera di un serial killer non riesce a riprendersi e si è attaccato alla bottiglia. Va in un centro per disintossicarsi, ma è proprio lì che dovrà tornare in azione. Critiche pessime.

il culo di rocio munoz morales in immaturi il viaggio

Cine 34 alle 21 presenta "Immaturi. Il viaggio” di Paolo Genovese, sequel, molto meno riuscito del primo Immaturi, con Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ricky Memphis, Luca e Paolo, Ambra e due new entry come Rocio Morales e Aurora Cossio, allora presentata come fidanzata di Berlusconi nel ruolo di due squinzie. Su Canale 20 alle 21, 05 qualcuno gradirà “Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra” diretto da Dave Green con Megan Fox, Will Arnett, Stephen Amell, Laura Linney, Tyler Perry, Brian Tee. Non ho mai capito il culto della Tartarughe Ninja.

lady bird 1

I fan di “Barbie” possono studiare la filmografia della sua regista, Greta Gerwig, con “Lady Bird”, la sua opera prima, con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, film quasi autobiografico che dimostra quanto non debba essere proprio piacevole crescere a Sacramento in una scuola cattolica. Specialmente se non hai ancora 18 anni, non sei né davvero bella né tantomeno ricca e sogni solo di non essere te stessa, di essere un’altra e l’unico piano è scappare il più presto possibile in una grande città a fare la tua vita.

lady bird

Anche se siamo in America nel 2002 non è che l’eroina di Lady Bird sia così diversa da una ragazza italiana di provincia di oggi in cerca di fuga dalla realtà della sua famiglia e della sua città. Certo, Christine, la protagonista del film, interpretata da una strepitosa Saoirse Ronan coi capelli rossi e il brufolo a vista per sembrare più ragazzina, ascolta le canzoni di Alanis Morissette e di Ani Di Franco, non usa i cellulari, non è una millenial, ma il suo desiderio di mascherarsi da “Lady Bird”, di essere un’altra ragazza, più ricca e diversa da quello che è, rimane lo stesso di tante ragazze di oggi di ogni parte del mondo.

LADY BIRD

Il film è un delicato, intelligente ritratto di una ragazza che, come la regista, anche lei nata a Sacramento, ha cercato una via di fuga. E nel cercarla si è scontrata con una società classista, la famiglia di Lady Bird ci mostra un padre che ha perso il lavoro, il grande commediografo Tracy Letts, una madre dura, Laurie Metcalf, che cerca di far tornare i conti realisticamente, e si scontra con i sogni della figlia.

LADY BIRD

Poi ci sono le compagne di scuola, la buzzicona fedele, e la fighetta dell’alta società, Jenna, interpretata dalla notevole Odeya Rush, e i primi maschietti, Danny, Lucas Hedges, che forse ha altri interessi, e Kyle, Timothée Chalamet, proprio il protagonista di Chiamami col tuo nome, più intellettuale, ma interessato solo a se stesso. Nella corsa ai 18 anni e a un’altra vita, Lady Bird si renderà conto di quanto le persone che ha intorno, come la madre badessa Lois Smith, non siano esattamente come lei le ha pensate. Nemmeno la madre è alla fine così dura. Bello e commovente.

EQUALS 3

Rai Movie alle 21, 10 propone il fantascientifico fighetto un po’ smortaccino “Equals” di Drake Doremus con Kristen Stewart, Nicholas Hoult, Guy Pearce, Jacki Weaver, Kate Lyn Sheil, Toby Huss. Nel futuro non si tromba. E vabbé. Ma non si provano neanche emozioni e sentimenti. Chi lo fa diventa subito un malato da curare. E da compatire. O peggio. E' questo il mondo futuristico di Equals, fantascientifico intellettualistico diretto fra Tokyo e Singapore dal giovane talentuoso regista californiano Drake Doremus, che aveva esordito vincendo il primo premio al Sundance con Like Crazy.

EQUALS

Doremus inserisce i suoi terrestri senza sentimenti, tutti vestiti di bianco, in grandi spazi minimalisti e in una galleria che più che al futuro assomiglia un po' al Muro Torto romano. Ma illumina bene gli spazi e ci mette davanti le sagome di due giovani attori intensi e bravissimi, Kristen Stewart e Nicholas Hoult, la prima ormai diventata la musa di autori fin troppo impegnati e il secondo specializzato in ruoli di sfigato del futuro, che scoprono di provare sentimenti e di amarsi. Ahi!

EQUALS 2

Cercheranno di non farlo capire, di nascondersi, perché la società del futuro reprime qualsiasi emozione. Hanno anche scoperto una cura per rendere i terrestri degli zombi senza cuore. Però possono ricordare. Mah. Il film, prodotto dal buon Ridley Scott con un budget miserabile, scorre un po' lentamente nella prima parte, con rischi di colpi di sonno pesante, ma si velocizza nella seconda, quando i due ragazzi scoprono l'amore.

monica bellucci morgan freeman under suspicion

Più adrenalinico lo scatenato “Taxxi 3” di Gérard Krawczyk con Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy, Bai Ling, Emma Sjöberg, Cielo alle 21, 15. 7Gold alle 21, 15 ripropone il thriller “Under Suspicion” di Stephen Hopkins con Gene Hackman, Morgan Freeman, Monica Bellucci, Thomas Jane, non convincente remake ambientato in Portorico di “Guardato a vista” di Claude Miller con una Monica Bellucci non all’altezza dei suoi partner.

hacksaw ridge

Rete 4 alle 21, 25 propone invece lo scatenato e violentissimo “La battaglia di Hacksaw Ridge” di Mel Gibson con Andrew Garfield, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Sam Worthington, Vince Vaughn, Luke Bracey, bel filmone di guerra come non se ne facevano da parecchi anni. Molto classico e molto sentito, con un Andrew Garfield strepitoso che avevamo lasciato a cercar di parlare con Dio in Silence, e qui ancora concentrato sullo stesso colloquio col Padreterno nel Giappone di qualche secolo dopo, e con una battaglia che occupa tutta la seconda metà del film, che ricorderemo a lungo per realismo e sangue sparso.

hacksaw ridge

Di fronte alla storia, verissima, del soldato Desmon Doss, avventista del settimo giorno, obiettore di coscienza, che durante la battaglia di Okinawa, nella Seconda Guerra Mondiale, sul picco di Hacksaw Ridge, disarmato, salvò la vita a ben 75 soldati americani feriti, non si può non pensare a un meccanismo alla Sergente York, celebre film di Howard Hawks, ma rovesciato.

hacksaw ridge

Lì il sergente York, Gary Cooper, soldato sempliciotto e campagnolo, già tiratore infallibile di tacchini, non la smette di uccidere i soldati tedeschi col suo fucile, qui, Desmond Doss, colpito dalla violenza del padre rovesciata sulla famiglia, decide di non toccare le armi, ma seguita a salvare senza stancarsi i suoi commilitoni feriti dai giapponesi a Hacksaw Ridge rivelando la stessa tenacia e la stessa ingenuità campagnola. Entrambi diventano eroi per caso, anche se uno uccide i nemici e l’altro salva gli amici.

hacksaw ridge mel gibson

E cerca pure di salvare i nemici. Erano qualcosa come 14 anni che si tentava di dar vita a questo film su Desmond Doss, ma era proprio l’eroe che non voleva accettare la glorificazione cinematografica. Sembra che ci avesse provato a convincerlo anche Audie Murphy, vero eroe di guerra e attore di film di guerra. Con la morte di Doss nel 2002 il progetto partì.

hacksaw ridge

In un primo tempo doveva girare il film Randall Wallace, sceneggiatore di Braveheart di Gibson, di Pearl Harbour, ma, soprattutto regista del Vietnam movie We Were Soldiers nel 2002 con lo stesso Gibson. Con pochi giorni di riprese, 59, e poco budget, 40 milioni di dollari, Gibson porta l’intero progetto e l’intero set, cioè America e Okinawa, in Australia, e chiama a interpretare il padre di Desmond Doss, eroe della Prima Guerra Mondiale e ubriacone violento, un celebre attore australiano, Hugo Weaving.

casa howard 3

Su Tv8 alle 21, 30 trovate il divertente catastrophic movie “Vulcano – Los Angeles 1997” di Mick Jackson con Tommy Lee Jones, Anne Heche, Don Cheadle, Keith David. La7D alle 21, 30 propone invece un bellissimo film di James Ivory tratto da “Howard End” di Edgar M. Forster, “Casa Howard” con Anthony Hopkins, Emma Thompson, Helena Bonham Carter, Vanessa Redgrave. Drammone che vinse tre Oscar, per Emma Thompson protagonista, sceneggiatura e scenografia.

johnny clegg the white zulu

Passiamo alla seconda serata. Da non perdere il documentario su Johnny Clegg, cioè “Johnny Clegg. The White Zulu” di Amine Mestari con Mandisa Dlanga, Johnny Clegg, Seth Mazibuko, Sipho Mchunu, Sipho Mabuse, Rai 5 alle 22, 55. La7 alle 23, 15 propone un filmone di guerra di John Frankenheimer come “Il treno” con Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Michel Simon, Suzanne Flon, Wolfgang Preiss, con Burt partigiano francese e ferroviere che cerca di impedire che un treno carico di opere d’arte francesi rubate dai nazisti nei musei nazionali arrivino a Berlino.

desideri e voglie pazze di tre insaziabili ragazze 1

Su Cielo alle 23, 15 riappare nella calura estiva un vecchio erotichello austriaco con una giovane Edwige Fenech, “Desideri voglie pazze di tre insaziabili ragazze” diretto da Jozef Zachar con Sieghardt Rupp, Ernst Stankovski, Edwige Fenech, Angelica Ott, Barbara Capell. Su Cine 34 alle 23, 25 avete invece la commedia con Luca e Paolo “E allora mambo!” opera prima di Lucio Pellegrini, prodotta da Beppe Caschetto con Luca Bizzarri, Luciana Littizzetto, Paolo Kessisoglu, Maddalena Maggi. Allora fu una sorpresa.

death game

Attenzione che su 7Gold alle 23, 30 trovate una bomba, il curioso e rarissmo thriller del 1974 ma uscito nel 1977, diventato di superculto, “Death Game”, diretto da Peter S. Traynor con Sondra Locke, Colleen Camp, Seymour Cassel, Beth Brickell, dove una coppia di lesbiche, Locke e Camp, adesca, sequestra e tortura un maschio ricco, Seymour Cassel. In un primo tempo doveva esserci un altro regista e la storia era molto più dark e spinta.

death game

Con l’arrivo di Peter Traynor, il protagonista Seymour Cassel, che prese il posto di Al Lettieri, non si trovò bene sul set e finì per dargli un pugno in faccia. Non solo. Cercò di andarsene e non partecipò al doppiaggio. Così venne doppiato dal direttore della fotografia. Ma il film crebbe negli anni come cult movie al punto che ne fece un remake Eli Roth, “Knock Knock” con Keanu Reeves, Lorenza Izzo e Ana De Armas.

presunto innocente 3

Su rete 4 alle 0, 20 passa il ben più tradizionale “Presunto innocente” di Alan J. Pakula con Harrison Ford, Greta Scacchi, Brian Dennehy, Raul Julia, Bonnie Bedelia, con il protagonista che indaga sulla morte di una sua collega e amante per poi rivelarsi lui stesso un indiziato. Su La7D alle 23, 30 arriva “La cena” di Ettore Scola con Fanny Ardant, Stefania Sandrelli, Vittorio Gassman, Giancarlo Giannini. Occhio al notevole “Il falò delle vanità”, drammone di Tom Wolfe portato al cinema da Brian De Palma con Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith e Morgan Freeman come protagonisti, Iris alle 0, 50.

melanie griffith tom hanks il falo delle vanita

Fate attenzione al complicato carrello iniziale di cinque minuti che ci regala De Palma e il suo operatore, Larry McConkey. Primo regista del film e forse più adatto alla storia, doveva essere Mike Nichols. Nel ruolo del giudice, De Palma rifiutò prima Walter Matthau, poi Alan Arkin e prese poi Morgan Freeman, che non era ancora così popolare. A Tom Wolfe, che pensava che non si potesse girare facilmente il suo romanzo, il film non piacque per niente. Ma neanche al pubblico, visto che fu un terribile flop.

blue nude 2

Rai Movie all’1, 05 presenta il celebre western democratico pro-indiani “L’ultimo Apache” di Robert Aldrich con Burt Lancaster, Jean Peters, Charles Buchinsky, Ian McDonald. Rai Due all’1, 25 racconta la storia di come venne formata la FIFA in “La grande passione” diretto da Frédéric Auburtin con Gérard Depardieu, Sam Neill, Tim Roth, Jemima West, Thomas Kretschmann, Fisher Stevens. Vi segnalo anche il curioso “Blue Nude” di Luigi Scattini con Gerardo Amato, Susan Elliot, Giacomo Rossi Stuart, Renato Romano, Joe Neri, Robert kerman e Hugo Pratt, ambientato nella New York del tempo, con situazioni alla “Taxi Driver” e lo scivolamento nel mondo dell’hard.

alain delon senta berger diabolicamente tua

Rai Movie alle 2, 40 passa un tardissimo giallo di Julien Duvivier, “Diabolicamente tua” con Alain Delon, Senta Berger, Sergio Fantoni, Albert Augier, Peter Mosbacher. Ricordo vagamente qualche scena con Senta Berger. Su Cine 34 alle 2, 55 avete ancora un film di Marcello Avallone, il divertente “Panama Sugar” con Scott Plank, Oliver Reed, Lucrezia Lante Della Rovere, Duilio Del Prete, Memé Perlini, mentre Iris alle 2, 55 si lancia nella commedia “Caccia al montone” di Gérard Pirès con Jean-Louis Trintignant, Lea Massari, Mireille Darc, Bernadette Lafont.

la minorenne

Rete 4 alle 4, 30 presenta “La minorenne” di Silvio Amadio con Gloria Guida al suo secondo film, Rosemary Dexter, Marco Guglielmi, Luciano Roffi. Raymond Léfevre su “La revue du cinéma” osserva che “questa insignificante commedia italiana è stata riempita di inserti pornografici filmati in dettaglio con dei figuranti anonimi (si riconoscono qua e là delle starlette del porno francese e qualche stallone che fa loro frequentemente da partner)”. Lefevre segnala anche una scena interessante del film, quando Valeria, Gloria Guida, decide di perdere la verginità con l’amante della madre, un maniaco che la fa vestire da deportata mentre lui si veste da torturatore SS.

colette keira knightley

“per sfuggire a questa prova impervia la bella ragazza si lancia in questa risposta di un candore disarmante: ‘Ma… io non sono ebrea’. Tutto il resto è senza interesse”. Il film nel 1977 viene ridotto abusivamente a super 8 e venduto sottobanco “a cifre da capogiro”. Chiudo con il biopic “Colette” di Wash Westmoreland con Keira Knightley, un po’ inglese per diventare Colette, Dominic West, Eleanor Tomlinson, Denise Gough, Fiona Shaw, Robert Pugh, Rai Movie alle 5.

