IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? INTANTO AVETE SU CANALE 27 ALLE 21,10 “BEETLEJUICE, IL BIZZARRO FANTASY CHE LANCIÒ TIM BURTON - NON SO CHE FINE ABBIA FATTO LA SVITATISSIMA PAZ DE LA HUERTA, MA LA TROVIAMO IN UNO DEI SUOI POCHI FILM GIRATI QUANDO SI TENTAVA DI FARNE UNA STAR, “NURSE – L'INFERMIERA" - SU CIELO ALLE 21,15 IL RARO “MALAMORE”, LA 7 PROPONE UN CULT DI MOLTI CHE ERANO RAGAZZI VENT’ANNI FA, CIOÈ “RADIOFRECCIA” IN SECONDA SERATA OCCHIO ALL’EROTICO “LA SORELLA DI URSULA”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

BeetlejuicE

Che vediamo stasera? Intanto avete su Canale 27 alle 21, 10 “Beetlejuice – Spiritello porcello”, il bizzarro fantasy che lanciò Tim Burton, con Michael Keaton come lo spiritello Beetlejuice che infesta la casa dei sogni di Alec Baldwin, Geena Davis e Winona Ryder,. Ancora molto divertente. Ma penso che il film più giusto da vedere in chiaro con questo caldo sia il vecchio “Yesterday – Vacanze al mare!, miniserie tv (due puntate) Mediaset diretta da Claudio Risi con Jerry Calà, Marina Suma, Massimo Ciavarro, Eleonora Giorgi, Mauro Di Francesco, Giorgia Fiorio, Francesco Salvi, Eliana Miglio, Cine 34 alle 21, sub-Vacanze di Natale del 1985 riempita di canzoni di Baglioni e Tozzi. Leggo solo commenti negativi, ma assolutamente da recuperare.

SCENA DEL FILM IL TRENO DI NOTTE PER LISBONA

Su Tv2000 alle 20, 55 il polpettone di Billie August, nato dal romanzo omonimo di Pascal Mercier sul regime di Salazar, “Treno di notte per Lisbona” con Jeremy Irons, Mélanie Laurent, Jack Huston, Martina Gedeck, Bruno Ganz, August Diehl. Si vede, si vede. Ricordo un filo deludente la versione di Scott Hicks di un romanzo famoso non-horror di Stephen King, “Cuori in Atlantide”, malgrado la presenza di Anthony Hopkins, Hope Davis, Anton Yelchin, David Morse, Iris alle 21.

il grande uno rosso mark hamill

Su Canale 20 alle 21, 05 ci si butta sul peplum con il recente, ma non soddisfacente, “Samson – La vera storia di Sansone” diretto da Bruce Macdonald e Gabriel Sabloff con Taylor James, Jackson Rathbone, Billy Zane, Rutger Hauer, Caitlin Leahy, Lindsay Wagner. Un po’ na cafonata. Da non perdere un tardo capolavoro di Samuel Fuller dedicato al suo battaglione in missione in Europa, “Il grande uno rosso” con Lee Marvin, meraviglioso, Mark Hamill giovanissimo, Robert Carradine, Bobby Di Cicco, Stéphane Audran, Rai Movie alle 21, 05. Ricordo che in sala, a Torino, nel buio più fitto un ragazzo si svegliò per urlare “Ma quello è Luke Skywalker di Star Wars!!!”. Penso sia per questo che Mark Hamill non ha girato molti altri film oltre a Star Wars.

nurse l infermiera 1

Film solop per il pubblico femminile è invece “Il viaggio delle ragazze” di Malcolm D. Lee con le black queen Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Regina Hall, Tiffany Haddish, Larenz Tate, La5 allae 21, 10. Su 7Gold alle 21, 15 torna il formidabile western ultra-sadico “Le colt cantarono la morte e fu… tempo di massacro” diretto da Lucio Fulci, scritto da Fernando Di Leo con Franco nero, Nino Castelnuovo, George Hilton. Non so che fine abbia fatto la svitatissima ma bellissima Paz de la Huerta, ma la troviamo in uno dei suoi pochi film girati quando si tentava di farne una star, “Nurse – L'infermiera" di Douglas Aarniokoski con Paz de la Huerta come infermiera assassina, Katrina Bowden, Corbin Bleu, Judd Nelson, Boris Kodjoe, Mediaset Italia 2 alle 21, 15.

malamore 3

Su Cielo alle 21, 15 il raro “Malamore”, ultimo, curioso film di Eriprando Visconti con Jimmy Briscoe che interpreta il minuscolo Marcello impazzito per la figa. Si innamora di una prostituta, Nathalie Nell, poi nota come Nathalie Caldonazzo. Ma lei ha un amante tosto, Antonio Marsina, pronto a uccidere il piccoletto. Ahi! Di scena è un erotismo malato e perverso, con tanto di apparizione di Leopoldo Trieste e, soprattutto, di una Serena Grandi già prorompente. Che fine avrà fatto Jimmy Briscoe?

accorsi radiofreccia

La 7 propone un cult di molti che erano ragazzi vent’anni fa, cioè “Radiofreccia” di Luciano Ligabue con Stefano Accorsi, Luciano Federico, Francesco Guccini, Alessio Modica, prodotto da Domenico Procacci e grande film italiano generazionale del 1998. Per Stefano Accorsi fu il vero lancio nel cinema. Rai 3 alle 21, 25 propone il primo western girato da Clint Eastwood dopo il trattamento leone, cioè “Impiccalo più in alto”, violento, strano e per nulla banale, diretto dal bravo Ted Post con Clint Eastwood, Inger Stevens, Ed Begley, Pat Hingle, Ben Johnson, Bruce Dern. Ricordo che mi piacque molto.

la sorella di ursula

Passiamo alla seconda serata con l’erotico “La sorella di Ursula” di Enzo Milioni con Barbara Magnolfi e il suo fidanzato di allora, lo sfortunato Marc Porel, Stefania D'Amario, Vanni Materassi, Antinisca Nemour, Cielo alle 23. Sulla carta era un thriller, poi con qualche scena girata apposta diventò uno dei primi hard italiani. Si parte con un serial killer, di cui si vede solo l’ombra di un gigantesco fallo eretto, che stupra e uccide delle ragazze. Dopo il film Marc Porel venne travolto dal giro della droga, fino alla morte.

vita smeralda 4

Su Cine 34 alle 23, 45 torna ancora una volta “Vita smeralda” di Jerry Calà con Jerry Calà, Eleonora Pedron, Francesca Cavallin, Benedetta Valanzano, Guido Nicheli. RaiTre/Fuori Orario all’1, 25 propone un bellissimo classico del 1967 come “Soleil O” di Med Hondo, produzione franco-mauritiana con Robert Liensol, Théo Légitimus, Ambroise M'Bia, Gabriel Glissant, Akonio Dolo, che mette in scena la difficoltà dei figli della colonizzazione in Francia. Se la vede su Cine 34 all’ 1, 35 con “La cameriera” di Roberto Bianchi Montero con Daniela Giordano, Mario Colli, Enzo Monteduro, Carla Calò, Rosemarie Lindt, Così così.

la cameriera

Daniela Giordano parla oggi di Montero come una brava persona. Pochi i suoi nudi. “Nudo integrale non l’ho mai fatto. Mettevo il cache-sex, poi si toglieva. Di solito venivo eliminata ai provini quando dicevo che non facevo nudo integrale”. Didier Lefevre, “Medusa Fanzine”, oltre a notare che Daniela Giordano non ha nulla da invidiare a Gloria Guida e Nadia Cassini, si domanda “perché in questo film (come nella maggior parte delle commedie sexy italiane) le donne hanno un abbigliamento intimo impeccabile quando i maschi portano dei mutandoni ‘Marcel’ o slip da canguri spesso troppo larghi”.

sette note in nero 3

Su Iris all’1, 45 occhio alla commedia, mai vista, “Big Fat Liar” di Shawn Levy con Frankie Muniz, Paul Giamatti, Amanda Bynes, Amanda Detmer. Su Rete 4 alle 2 salutiamo con un’ovazione il classico di Lucio Fulci “Sette note in nero” con Jennifer O'Neill, Marc Porel, Jenny Tamburi, Gabriele Ferzetti, Gianni Garko, considerato il capolavoro di Fulci e del thriller italiano. Su Rai Tre, Fuori Orario propone alle 3 di notte “Ottone o gli occhi chiusi non vogliono in ogni tempo chiudersi” di Regia di Danièle Huillet, Jean-Marie Straub con Adriano Aprà, Anne Brumagne, Ennio Lauricella, Olimpia Carlisi, Anthony Pensabene. Una assoluta rarità.

tradita – la notte delle nozze

Cine 34 alle 3, 15 risponde con il cafonissimo “Amore all’arrabbiata” di Carlo Veo con Ninetto Davoli, Franca Gonella, Alfredo Rizzo, Maria Rosaria Riuzzi. Ninetto se ne vergogna parecchio. Iris alle 3, 20 lancia il fondamentale fantascientifico anni’50 “il pianeta proibito” di Fred M. Wilcox con Walter Pidgeon, Anne Francis, Leslie Nielsen, Jack Kelly, Warren Stevens e Robby il Robot. Cultissimo, amato da tutti i vecchi fan della fantascienza. Chiudo col rarissimo, assolutamente da registrare, “Tradita – La notte delle nozze” di Mario Bonnard con la Brigitte Bardot del 1954, Pierre Cressoy, Lucia Bosé, Giorgio Albertazzi, Camillo Pilotto, con due fratelli nobili e trentini pazzi per BB, ci credo. Uno di loro la sposa, ma l’altro non cede e fa di tutto per averla. Mai visto!

