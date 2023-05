IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? INTANTO SU CINE 34 ALLE 21 AVETE UN CAPOLAVORO COMICO COME “IL VIGILE” CON ALBERTO SORDI. VISTO E RIVISTO, È SEMPRE SPETTACOLARE, INOLTRE ISPIRATO ALLE VERE AVVENTURE DI UN INFLESSIBILE VIGILE ROMANO - VI CONSIGLIO ANCHE “PIRATI DEI CARAIBI. LA MALEDIZIONE DEL FORZIERE FANTASMA” - IN SECONDA SERATA TORNA "CASA DI PIACERE”, MA LA VERA PERLA STRACULT DELLA NOTTE È “ESTRATTO DAGLI ARCHIVI SEGRETI DELLA POLIZIA DI UNA CAPITALE EUROPEA" HORROR SATANICO ITALO-SPAGNOLO…- VIDEO

IL VIGILE ALBERTO SORDI

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Intanto su Cine 34 alle 21 avete un capolavoro comico di Luigi Zampa come “Il vigile” con Alberto Sordi. Sul tema pizzardoni romani è difficile fare di meglio. Visto e rivisto è sempre spettacolare, inoltre ispirato alle vere avventure di un inflessibile vigile romano del tempo, così noto che si dovette girare il film fuori Roma. Il vigile Otello Celletti, cioè Sordi, che vive con Marisa Merlini e il suocero Carletto Pisacane, riesce a diventare vigile, ma ne combina di tutti i colori.

alberto sordi il vigile 1

Si mette contro il sindaco, Vittorio de Sica, che incarna perfettamente il potere democristiano del tempo, multa la star Sylva Koscina mentre sta andando al Musichiere di Mario Riva in tv, finisce sotto processo difeso da Vincenzo Talarico. Ma siamo tutti ricattabili e anche il vigile Celletti deve cedere per non rovinare se stesso e la sua famiglia.

il prescelto 1

Non vale invece l’originale “Il prescelto” diretto da Neil LaBute, remake del mitico “The Wicker Man” di Robin Hardy, con Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Molly Parker, Leelee Sobieski, Erika-Shaye Gair, dove Nicolas Cage cade nelle trappole di una per nulla allegra comunità di un’isola dominata dalle donne. E’ un filo deludente anche “American Gangster”, malgrado la grande regia di Ridley Scott e un grande cast, Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Lymari Nadal, Canale 20 alle 21, 05, che fa rivivere gli anni ’70 del boss della droga Superfly e la caccia all’uomo che intraprese l’eroico detective dell’FBI Richie Roberts per catturarlo.

il ritorno dell eroe 2

Su Rai Movie alle 21, 10 sembra una commedia divertente e abbastanza inedita “Il ritorno dell’eroe” diretto nel 2018 da Laurent Tirard con Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Feodor Atkine, Laurent Bateau, che ci porta nei primi anni dell’800, con il bel capitano Neuville che chiede la mano della giovane Pauline e poi parte per la guerra. Un dramma. E’ allora che la sorella di Pauline, Elisabeth, inizia a scriverle lettere dal fronte a nome di Neuville e ne fa un vero e proprio eroe di guerra palpitante e innamorato. Poi, però, Neuville torna e si presenta a casa delle sorelle… Assolutamente da vedere.

kevin costner whitney houston 7

Ottimo thriller sentimentale con la strana coppia formata da Kevin Costner e Whitney Houston “La guardia del corpo”, diretto ormai trent’anni fa da Mick Jackson con Gary Kemp, Bill Cobbs, Canale 27 alle 21, 10. Molto visto. Vi consiglio anche “Pirati dei Caraibi. La maledizione del forziere fantasma” di Gore Verbinski con Johnny Depp, Orlando Bloom, Stellan Skarsgård, Keira Knightley, Jack Davenport, Bill Nighy che ruba la scena a tutti come capitan Davy Jones con la faccia da pesce, Naomie Harris come la strega Tia Dalma che abita nelle paludi più profonde della Giamaica e Jonathan Pryce, Italia 1 alle 21, 20. Attenti che qui c’è il terribile mostro marino, il Kraken.

pirati dei caraibi – la maledizione del forziere fantasma

Tim Burton aiutò molto il suo amico Johnny Depp nella costruzione dei pirati fantasmi mezzo pesci del Flying Dutchman. Il film venne girato subito dopo il primo Pirati dei Caraibi, ma assieme al terzo, “Ai confini del mondo”. Per l’occasione vennero costruite due navi, The Black Pearl e The Flying Dutchman. Anche se i set dovettero essere ricostruiti quasi tutti perché erano stato distrutti da un uragano. Molto divertente. Da rivedere.

siren. 3

Su Rai 4 alle 21, 20 avete un piccolo horror del 2016 abbastanza inventivo ma molto, molto splatter, “Siren” di Gregg Bishop con Hannah Fierman, Chase Williamson, Justin Welborn, Michael Aaron Milligan, Hayes Mercure, dove un ragazzo che si deve sposare fa lo sbaglio di andare a visitare una sorta di freak show e la sirena cannibale che è il pezzo forte dello spettacolo si innamora di lei. Gnam! Su Rai Due alle 21, 20 un giallo con nessun culto, “Cuore e delitti. L’arte di uccidere” di Catherine Cyran con Danica McKellar, Victor Webster, Bruce Boxleitner, Cory Lee, Aliyah O'Brien.

one day 1

Non è tanto meglio la commedia ormai vecchiotta “Prima o poi mi sposo" di Adam Shankman con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson, Justin Chambers, Judy Greer, Canale Nove alle 21, 25. Vi consiglio caldamente invece la commedia inglese “One Day” diretta nel 2011 dalla svedese Lone Scherfig (“An Education”) con Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson, Romola Garai, Jamie Sives, La7D alle 21, 30, dove i due giovani protagonisti nel lontano 1988, dopo una notte d’amore, si promettono di rivedersi una volta all’anno il 15 luglio. Lo faranno per vent’anni, mentre le loro stesse vite stanno cambiando. Non piace molto ai critici internazionali, ma il film ha una sua grazia.

TUTTI IN PIEDI

In seconda serata avete il thriller nuovissimo (2022) ma dalle pessime recensioni (19%) “Shattered” diretto da Luis Prieto con Frank Grillo, Cameron Monaghan, John Malkovich, Sasha Luss, Ash Santos, Lilly Krug, Rai4 alle 22, 45, dove un uomo divorziato con figlio cade in una trappola da cinema di genere. Meglio la commedia francese di grande successo su Rai Movie alle 23, 05, “Tutti in piedi” di Franck Dubosc con Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon, Caroline Anglade. Come capirete vedendo il film, con una paraplegica sulla sedia a rotelle e il suo spasimante che si finge paraplegico, il film è stato rifatto in Italia come “Corro da te” con Favino e Miriam Leone.

casa di piacere

Su Cielo alle 23, 15 torna “Casa di piacere” di Bruno Gaburro con la pornostar livornese Valentine Demy, Alex Freyberger, Alessandro Scotti, David D'Ingeo, mentre su 7Gold alle 23, 30 passa un thriller con vicini cattivi, “Giochi d’adulti” diretto da Alan J. Pakula con Kevin Kline, Mary Elizabeth Mastrantonio, Kevin Spacey, Forest Whitaker, Rebecca Miller. Ha pessime critiche, malgrado la regia di Pakula… Su Tv8 alle 23, 30 torna subito “007: Spectre” di Sam Mendes con Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Rory Kinnear, mentre su Italia 1 alle 0, 10 avete il cavernicolo “10.000 A.C.” di Roland Emmerich con Camilla Belle, Steven Strait, Tim Barlow, Cliff Curtis, Omar Sharif, Reece Ritchie. Non male.

kasia smutniak pierfrancesco favino moglie e marito 2

Su Rai 4 alle 0, 20 passa il thriller francese “Trois jours et une vie” diretto da Nicolas Boukhrief con Sandrine Bonnaire, Charles Berling, Margot Bancilhon, Philippe Torreton, Pablo Pauly. Magari vi può interessare la commedia con scambio di sessi, cioè lui entra nel corpo di lei e viceversa, “Moglie e marito” diretta da Simone Godano con Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino, Valerio Aprea, Sebastian Dimulescu, Gaetano Bruno, Canale 5 alle 0, 20. Me lo ero risparmiato quando uscì.

marlon brando missouri

Meglio aspettare il grande e stravagante western di Arthur Penn “Missouri”, Rai Movie alle 0, 55, con Marlon Brando, killer pagato dai padroni di bestiame, a caccia del banditello Jack Nicholson e degli uomini della sua banda, Frederic Forrest, Harry Dean Stanton, Randy Quaid. Brando esagera, si veste da donna, si costruisce le armi da solo, riscrive del tutto il suo ruolo e si riscrive le sue battute. Nicholson non lo reggeva. Penn lo lasciava fare. Non faceva un film da tre anni, cioè da “Ultimo tango a Parigi”. Stava diventando una specie di mostro intoccabile. Ricordo una grande scena di Brando nudo nella vasca da bagno, dove rivela di essere un personaggio mitico, una medusa.

estratto dagli archivi segreti della polizia di una capitale europea 2

Rarissimo e vera perla stracult della notte, “Estratto dagli archivi segreti della polizia di una capitale europea” di Robert Hampton alias Riccardo Freda con Camille Keaton, Tony Isbert, Maximo Valverde, Luigi Pistilli, Rete 4 alle 2, 25, un horror satanico italo-spagnolo che venne completato da Filippo Walter Ratti e che brillo perché nessuno lo aveva mai visto nella rassegna veneziana del 2004 “Italian Kings of B’s”. Per anni fu un oggetto introvabile. Da registrare. Non ha lo stesso culto “Terminator II” di Bruno Mattei con Christopher Ahrens, Haven Tyler, Geretta Geretta, Fausto Lombardi, Mark Steinborn, Cine 34 alle 2, 35. Occhio a “Satanik” di Piero Vivarelli, Rete 4 alle 3, 50, con la bellissima mangiauomini Magda Konopka, introvabile da anni, sembra che fosse addirittura una spia, Julio Peña, Umi Raho, Luigi Montini.

magda konopka satanik

Prodotto da Romano Mussolini che perse solo soldi nel cinema, che aveva iniziato solo per lanciare Igli Villani. Furono i suoi amici, Almirante & Co, a presentargli Vivarelli, che aveva aderita alla X-Mas, ma poi si iscriverà al Partito Comunista cubano, come in molti saprete. Lavora al film come aiuto per cinque settimane un giovane Pupi Avati (“Non c’è nulla di vergognoso nell’aver preso parte ad un film commerciale: è stato il mio primo rapporto con una troupe romana, una prima esperienza che mi ha dato molto coraggio”).

i giorni del commissario ambrosio 3

Il film non è bello, ahimé, Umberto Raho che sembra un impiegato del catasto, troppi spagnoli, ma la bella Magda Konopka lascia il segno e nei ricordi di Vivarelli sembra che fosse addirittura una donna focosa, che graffiava sul serio alla Satanik. Andrebbe rifatto… Su Cine 34 alle 4, 20, magari un po’ tardino, è l’ora per lanciare uno degli ultimi film di Ugo Tognazzi, “I giorni del commissario Ambrosio” di Sergio Corbucci con Ugo Tognazzi, Carlo Delle Piane, Carla Gravina, Athina Cenci, Claudio Amendola, Pupella Maggio, Rossella Falk, Cristina Marsillach, Elvire Audray, Duilio Del Prete.

zombi horror le notti del terrore 3

Leggo che Corbucci e Tognazzi sostituirono a film già iniziato il regista Francesco Massaro e il protagonista Lino Ventura, morto durante la lavorazione. Chiudo con l’horror di Andrea Bianchi “Le notti del terrore (Zombi horror)” con Karin Well, Gianluigi Chirizzi, Simone Mattioli, Antonella Antinori, Roberto Caporali, Iris alle 5, 20, dove trionfano i morti viventi in versione etrusca. Li richiama in vita un professore, esperto del mondo etrusco, e mal gliene incolse. Una delle prime zombizzate è Antonella Antinori, che diventa così una cattivissima zombi che cercherà di mangiarsi dentro un bagno di marmo un bambino, interpretato dal mitico lillipuziano Peter Bark (alias Pietro Barlozzetti), figliastro di Mariangela Giordano e del professore.

zombi horror le notti del terrore 2

Ovvio che Peter Bark, una volta morso e zombizzato, tenti di mangiarsi la mamma, cioè Mariangela Giordano, cominciano dal seno materno in quella che è, di fatto, la scena più celebre del film. Poi gli zombi puntano a Karin Well che urla dalla paura mostrando quello che la rivista inglese Delirium definisce “un cattivo lavoro dentistico”. Il film è considerato molto dalle riviste di cinema bis. Ma non era per nulla amato da Mariangela Giordano, oggi, ahimé scomparsa. Per Stracult su Rai Due intervistai sia lei che Peter Bark… Lo trovate su You Tube con tanto di scena tra mamma e figlioletto. Gnam!

