Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? No. Non ce la faccio a vedere la serie di sei puntate di “Harry e Meghan” su Netflix. Non è per me. E non c’è ancora, ahimé, la nuova puntata di “The White Lotus”. E’ davvero una trashata, ma mi fa molto ridere il rapporto che hanno questi orrendi americani ricchi e vacanzieri con gli italiani in quel di Taormina, dove fino a due anni fa era pieno di ricchi russi, e sono pazzo di Simona Tabasco, di Aubrey Plaza e di Sabrina Impacciatore, anche se il suo personaggio non si sviluppa. Colpa degli sceneggiatori che riducono tutto a figurine.

the bad guy

Aspetto anche le nuove puntate di “The Bad Guy” con Luigi Lo Cascio giudice siciliano che da paladino dell’ordine diventa un pericoloso criminale inseguito dalla sorella carabiniera Selene Caramazza. Gran personaggio. E la nuova serie tedesca di Netflix su Sissi, “L’imperatrice”, con la bellissima Devrim Lingnau come Elisabetta di baviera e Philippe Froissant come Francesco Giuseppe? Ne parlano bene. Parliamo di film.

THE SOUVENIR

Vedo che su Prime è stato inserito “Ticket to Paradise” con George Clooney e Julia Roberts che mi sono perso in sala. Ormai si recupera tutto subito. “The Souvenir” di Joanna Hogg con Honor Swinton Byrne come la giovane protagonista Julie, regista alle sue prime esperienze, che si innamora del manager Tom Burke, un po’ ambiguo, ha grandissime critiche, ma lo trovo troppo cinefilo. Non che sia un male. Ma un po’ d’azione ci vuole. Non hanno inserito su Netflix la seconda parte della saga, “The Souvenir 2”, girato un anno fa.

vieni avanti cretino 3

Hanno però inserito, per il piacere dei fan di Lino Banfi e di Luciano Salce, il bellissimo “Vieni avanti cretino”, mischione di omaggio all’avanspettacolo e di romanzo autobiografico, finto, dello stesso Banfi. E’ uno dei migliori film di Salce. Sempre su Netflix trovate pure il rarissimo giallo di Jacques Tourneur, girato in Inghilterra nel dopoguerra, “Circle of Danger” o “La cortina del silenzio” (il titolo italiano) con Ray Milland che vuole scoprire la verità sulla misteriosa morte del fratello in un’azione di guerra nella Francia occupata dai nazisti.

la cortina del silenzio.

Raro film prodotto da una donna, Joan Harrison, che poi divenne socia di Alfred Hitchcock, tratto da un romanzo, mai pubblicato e forse inesistente, di Philip McDonald, è un film abbastanza ignoto anche ai molti fan di Tourneur. Ci sono anche Marius Goring e Patricia Roc. E’ inoltre l’unico film che il gallese Ray Milland abbia mai girato in patria. Tra molti titoli brilla “Shaun la pecora. Missione Natale”, specialino di 30’ per i più piccoli prodotto dalla Aardman e diretto da Steve Cox. Aspetto il nipotino per vedermelo con lui.

