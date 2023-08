IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IO MI RIVEDREI “PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ”. ALTRE PROPOSTE? AVETE VISTO “OTHELLO”? LO TROVATE SU WARNER TV ALLE 21,30. CINE 34 ALLE 21 RI-RI-RIPROPONE LA COMMEDIA SEXY “ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO” - IN SECONDA SERATA TROVATE UN FILM STRACULTISSIMO COME “CATTIVE INCLINAZIONI". SEMBRA CHE SIA TERRIBILE, MA ASSOLUTAMENTE DA VEDERE - NELLA NOTTE PASSA UN ALTRO CAPOLAVORO STRACULT “IL TIFOSO, L’ARBITRO, IL CALCIATORE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

clint eastwood lee van cleef per qualche dollaro in piu'

Che vediamo stasera? Mah… io mi rivedrei “Per qualche dollaro in più” di Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Klaus Kinski, Mario Brega su Canale Nove alle 21, 40. Oggi non è considerato il più bello dei tre western con Clint dai fan, ma allora io rimasi totalmente incantato. Mi comprai subito il disco con la copertina col faccione di Clint e il fondo rosso dove c’era la canzone del duello e il carillon. Alla fine del carillon tiravo fuori la pistola e sparavo. Bang!

lee van cleef klaus kinski per qualche dollaro in piu'

E poi il personaggio del colonnello Mortimer di Lee Van Cleef aggiungeva parecchio alla saga. Ricordate come si presenta, mostrando la mano con una falange di un dito in meno e la battuta “Questo treno ferma a Tucumcari?”. Per il personaggio del colonnello Douglas Mortimer, raccontava Leone “volevo Lee Marvin. Partii da Roma un venerdì e il lunedì dovevo girare con lui a Cinecittà. Poco prima della partenza, arrivò una telefonata dell’agente di Marvin: il contratto era andato a monte perché Marvin aveva firmato per Cat Ballou. Ero disperato”. Poi pensò a Henry Fonda. Irraggiungibile. Per il momento... Poi a Robert Ryan...

gian maria volonte' per qualche dollaro in piu'

Arriva alla fine a Lee Van Cleef, che aveva fatto piccole parti anche in buoni western, come Bravados di Henry King, Il segno della legge di Anthony Mann, e Mezzogiorno di fuoco di Fred Zinneman (“dove lo chiamavano mitragliatrice per come portava le pistole”). Leone non è del tutto convinto, “me lo ricordavo un po’ barbiere romano, tutto riccio moro, e questo mi preoccupava”. Alla ricerca di Lee Van Cleef scoprono che era stato a disintossicarsi dall’alcool in una clinica, che era finito in un canyon con la macchina e che era tutto pieno di placche e chiodi d’argento. Come lo vedono, però, sporco, a pezzi, è perfetto per la parte.

“Dissi a Ottavio Oppo [un organizzatore]: È talmente giusto per la parte che non ci voglio nemmeno parlare, perché magari ci parlo, non lo trovo intelligente e sbaglio, devi andare a scritturarlo subito”. Quando Lee Van Cleef capì che sarebbe stato il co-protagonista del film, per poco non svenne. Si mise a dividere con il suo agente i cinquemila dollari di anticipo come se avesse trovato una miniera d’oro.

lee van cleef per qualche dollaro in piu'

“Diciamo che ero in basso”, ammette Lee Van Cleef nel documentario televisivo di Duccio Tessari, “ero molto in basso. Non stavo combinando proprio niente. A Leone devo la mia carriera”. Dopo due giorni è a Cinecittà che prova la parte. Cotto e mangiato. Lee Van Cleef però è talmente a pezzi fisicamente, inoltre, che non può salire da solo a cavallo, ha bisogno della scala, come hanno ricordato tutti i registi che hanno lavorato con lui.

lino banfi edwige fenech zucchero, miele e peperoncino

Altre proposte? Avete visto “Othello” di Oliver Parker con un vero Otello nero, cioè Laurence Fishburne, Irène Jacob come Desdemona e Kenneth Branagh come Jago? Lo trovate su Warner tv alle 21, 30. Già nel 1996 non sarebbe stato proponibile un Otello bianco pitturato di nero. Cine 34 alle 21 ri-ri-ripropone la commedia sexy con Edwige “Zucchero, miele e peperoncino” di Sergio Martino con Renato Pozzetto, Lino Banfi, Pippo Franco, e appunto Edwige Fenech. Troppo visto.

belfagor il fantasma del louvre

Iris alle 21 passa “Belfagor. Il fantasma del Louvre” nella versione del 2001 diretta da Jean-Paul Salomé con Sophie Marceau, Michel Serrault, Frédéric Diefenthal, Julie Christie, ma tutti quelli che hanno visto la serie francese in tv si ricordano solo di quella, che faceva davvero paura a noi ragazzini. Su Canale 20 alle 21, 05 un thriller con colpo da maestro, “The Deadly Game – Gioco pericoloso”, diretto da George Isaac con Toby Stephens, Gabriel Byrne, Rufus Sewell, Elsa Pataky, Pierre Mascolo, Leo Gregory. Poco originale.

i goonies

Rai Movie alle 21, 10 presenta un film italiano di Giorgia Cecere, “Sulla giostra” con Claudia Gerini, Lucia Sardo, Alessio Vassallo, Paolo Sassanelli, Lucia Zotti, dove la protagonista, la Gerini, produttrice romana con figlio e ex-marito, torna per vendere la casa di famiglia nel lontano Salento e torna a sentirsi finalmente a casa. Occhio a “I Goonies” di Richard Donner, prodotto e ideato da Steven Spielberg e scritto da Chris Columbus, Canale 27 alle 21, 10. Un super classico con i ragazzini, Sean Astin, Josh Brolin, Ke Huy Quan alla caccia del tesoro del galeone di One Eyed Willie. All’epoca in tanti pensavamo che Richard Donner non fosse all’altezza di un Joe Dante, ma non era affatto vero. Donner è un maestro dell’action movie, e un grande regista.

mercy senza pieta

Su 7Gold alle 21, 15 troviamo un thriller con lo sfortunato Julian Sands, morto qualche mese fa in maniera misteriosa, “Mercy – Senza pietà” di Damian Harris con Ellen Barkin, Julian Sands, Peta Wilson, Karen Young, Wendy Crewson, dove la Barkin indaga su un efferato serial killer di giovani donne, che vengono trovate tutte legate al letto e con le palpebre tagliate. Fanno parte tutte di un giro sado-lesbo. Sands è lo psicanalista Broussard. Non è un granché. Critiche pessime.

circondati

Magari è meglio questo film di squali affamati e belle ragazze sopravvissute a un incidente aereo, “Circondati” di Jose Montesinos con Aubrey Reynolds, Gina Vitori, Lanett Tachel, Taylor Jorgensen, Michael S. New, Cielo alle 21, 15. Su La7 alle 21, 15 qualcuno ci cascherà sicuramente nel polpettone acchiappa-pubblico “Le regole della casa del sidro” di Lasse Hallström con Michael Caine, Tobey Maguire, Charlize Theron, Delroy Lindo, tratto dal romanzone di John Irving, prodotto dalla Miramax di Harvey Weinstein quando si sentiva il re di Hollywood.

la fortuna di laura 2

Su Rai premium alle 21, 20 vedo che passa un mai visto “La fortuna di Laura” di Alessandro Angelini con Lucrezia Lante Della Rovere arredatrice di successo che perde tutto e finisce in povertà quando viene scoperta la sua relazione con il marito di una ricca cliente. Ci sono anche Andrea Pennacchi, Emanuela Grimalda e Ilaria Rossi. Ancora squali affamati e belle ragazze in “47 metri: Uncaged” di Johannes Roberts con Sistine Rose Stallone, Corinne Foxx, Sophie Nélisse, Brianne Tju, Brec Bassinger, Rai4 alle 21, 20.

QUALCOSA DI NUOVO

Passiamo alla seconda serata. “Qualcosa di nuovo” di Cristina Comencini con Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti, Eduardo Valdarnini, Eleonora Danco è una commedia a tema signore e toy boy che vanno ancora a scuola. “Ho la verifica di latino domani”. Almeno è un film senza moralismi. Due amiche quarantenni, Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, si dividono lo stesso ragazzino diciannovenne, l’inedito Eduardo Valdarnini, che deve ancora fare la maturità. Poco conta che la cosa nasca da un qui pro quo da vecchia pochade, con il ragazzo che non si ricorda con chi delle due abbia passato la notte. Così prende una donna per l’altra.

qualcosa di nuovo

Conta però che le due donne si dividano allegramente il ragazzo, senza far drammi e senza sentirsi in colpa, e che lui non si senta poi così sfruttato. Insomma, qualcosina di nuovo, alla fine, per la nostra commedia borghese, c’è. Visto che la scelta di non far moralismi o tragedie sulla scopata per la scopata tra una donna grande e un ragazzo, anzi fra due donne e un ragazze diventa un po’ la chiave di volta di tutto il film. Il problema, magari, è che è tutto un po’ cerebrale, non circola cioè la giusta dose di sesso fra i tre personaggi.

micaela ramazzotti paola cortellesi qualcosa di nuovo

Probabile che sia una scelta, la storia non è leggerissima. Probabile che sia per la derivazione teatrale del film, lì a dividersi la scena erano due attrici fortemente comiche come Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti. Ma anche in questo caso, con Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, pur avendo maggiori occasioni di giocare sull’erotismo del terzetto amoroso, ci sembra che la scelta registica sia stata del buttarla in commedia.

QUALCOSA DI NUOVO 3

Ovviamente tutta al femminile. “Perché, tu trovi uomini con cui fare sesso?” è la domanda chiave della collega Eleonora Danco alla Ramazzotti, supplisce o copre l’intensità erotica della storia. Se nelle commedie attuali del cinema francese le amiche quarantenni parlano esplicitamente di sesso e di scopate, forse troppo per i nostri gusti, nel cinema italiano tutto questo è tabù. In qualche modo la Cortellesi che tromba, per noi, è quasi una rivoluzione.

provare per credere

Su Rai Tre alle 23, 15 il thriller con implicazione filosofiche “Doppia colpa” di Simon Kaijser con Guy Pearce, Minnie Driver, Pierce Brosnan, Odeya Rush, Clark Gregg, Alexandra Shipp, dove un professore di filosofia con mogli e posto in un prestigioso college si ritrova invischiato nella scomparsa di una ragazza. Così così. Su Cine 34 alle 23, 20 passa il film tv di Sergio Martino “Provare per credere” con il comico barese Gianni Ciardo, Tinì Cansino, Pamela Prati, Gegia, Patrizia Pellegrino; Maurizio Mattioli, Ennio Antonelli e Guido Angeli, celebre star delle tv locali che si era inventato lo slogan del Provare per credere che dà il titolo al film. E’ lui, nel ruolo di un maturo playboy, a insegnare le tecniche amatorie al giovane Ciardo. Spogliarelli per tutti.

cattive inclinazioni

Su rete 4 alle 0, 20 un altro film stracultissimo come “Cattive inclinazioni”, thriller alla Argento diretto dal Pierfrancesco Campanella già responsbaile di due capolavori come “Strepitosamente... flop” e “Bugie rosse”, con un cast da urlo, Eva Robin's, Mirca Viola, Elisabetta Cavallotti, Franco Nero, Florinda Bolkan, Elisabetta Rocchetti, Gianna Paola Scaffidi, Franco Nero, Florinda Bolkan, Alfiero Toppetti. Sembra che sia terribile, ma assolutamente da vedere.

cuori nella tormenta 1

Su Rai Due alle 0, 40 trovate il divertente “Cuori nella tormenta” di Enrico Oldoini con Carlo Verdone, Lello Arena, Marina Suma, Rossana Di Lorenzo, Jimmy il Fenomeno, sorta di triangolo amoroso ambientato a Portovenere ispirato, molto da vicino, al “Dramma della gelosia” di Ettore Scola. Coprotagonista assieme a Verdone doveva essere Massimo Troisi o sbaglio? Torna Maurizio Merli su Cine 34 all’1, 30 con "Poliziotto scomodo” di Stelvio Massi con Maurizio Merli, Olga Karlatos, Massimo Serato.

giovanna mezzogiorno la bestia nel cuore

Rai Due alle 2, 30 presenta un altro film di Cristina Comencini, “La bestia nel cuore” con Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Stefania Rocca, Angela Finocchiaro, Giuseppe Battiston, dramma borghese che riporta alla luce un terribile segreto di famiglia custodita dalla tormentata protagonista. Cine 34 alle 3, 05 propone un avventuroso diretto da Marcello Avallone e scritto assieme a Andrea Purgatori e Maurizio Tedesco, “Maya” con Peter Phelps, Mariella Valentini, William Berger, Francisco Quinn, Mirella D’Angelo, Antonello Fassari e la nudissima Mariangelica Ayala, inquadrata più come sedere che come volto.

king kong 2. 2

Malediction-movie alla Avallone, girato dopo “Spettri”, ma con un budget molto più ricco, visto che costò il doppio, più effetti speciali, più tutto. Iris alle 3, 20 ripresenta lo sballatissimo “King Kong 2” di John Guillermin con Brian Kerwin, Linda Hamilton, John Ashton, Peter Michael Goetz, Frank Maraden. Fu un flop mortale. Anche per Guillermin, che aveva rifiutato la bellezza di un milione di contratto per Superman subito dopo “King Kong” e la regia di “Hurricane”, fu un brutto colpo. E l’ultimo film. Inoltre non lo girò interamente, visto che venne completato da un assistente di 21 anni, Charles McCracken.

la citta gioca d’azzardo

Nel film Kong è “interpretato” da Peter Elliott, che diventerà celebre in tutto il mondo come “gorilla” per il cinema (Gorilla nella nebbia, Congo, Buddy) e la pubblicità (Crodino, ecc). C’è anche una Lady Kong, interpretata da Gege Antoni. Rai Movie alle 3, 50 presenta un capolavoro di Laurel e Hardy, “I figli del deserto” di William A. Seite con Stan Laurel, Oliver Hardy, Charlie Chase, Mae Busch, Dorothy Christy, Lucien Littlefield. Rete 4 alle 4, 15 presenta il bel thriller poliziesco “La città gioca d’azzardo” di Sergio Martino con Luc Merenda, Dayle Haddon, Corrado Pani, Lino Troisi, Enrico Maria Salerno.

il tifoso, l’arbitro e il calciatore 3

Cine 34 alle 4, 30 il capolavoro stracult “Il tifoso, l’arbitro, il calciatore” di Pier Francesco Pingitore, film a episodi celebre per Pippo Franco che fa il tifoso della Roma, figlio del capo ultras Mario Carotenuto, che si fidanza con la figlia del capo ultras laziale Gigi Reder. Ma c’è anche Alvaro Vitali arbitro cornuto sposato con la straripante Carmen Russo. E vi ricordo la celebre battuta di Marisa Merlini alla figlia Carmen: “Figlia mia come ti sei imputtanita!”. Chiudo.

