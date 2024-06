IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IO MI SONO VISTO SU NETFLIX “TRIGGER WARNING”, CON JESSICA ALBA IN VERSIONE RAMBO. È UNA MEGACAZZATA, MA SI VEDE CON PIACERE - E IN CHIARO? MI SEMBRA CHE LA PROPOSTA PIÙ INTERESSANTE SIA IL CONTROVERSO "IL PORTIERE DI NOTTE" DI LILIANA CAVANI, O IL MOLTO VISTO "INCEPTION" - IN SECONDA SERATA NON È MALE LA COMMEDIA "CRAZY, STUPID, LOVE", MA RIMANETE BEN SVEGLI ALL'1,30 CHE PASSA IL THRILLER ALL'ITALIANA "LA DAMA ROSSA UCCIDE SETTE VOLTE". STRACULTISSIMO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

jessica alba trigger warning 3

Ieri sera mi sono visto su Netflix tutto "Trigger Warning" thrillerone politico diretto dalla indonesiana Mouly Surya con Jessica Alba in versione Rambo. La protagonista, chiamata Parker come un detective maschio di Elmor Leonard, torna da una missione in Siria e scopre chi sono gli assassini del padre, ma era facile, avevano praticamente scritto cattivi sul cappello.

Sgama e ferma per sempre un traffico d'armi imbarazzante con un senatore trumpiano che col figlio vende armi di distruzione di massa ai terroristi interni. Non è bello, è una megacazzata, ma si vede con piacere. Invece non riesco a capire la grandezza di "The Boys" malgrado le dichiarazioni d'amore dei tanti fan della serie.

il portiere di notte

E stasera in chiaro? Mi sembra che la proposta più interessante sia quella della rilettura del controverso, al tempo ci furono discussioni a non finire, "Il portiere di notte" di Liliana Cavani con Charlotte Rampling, Dirk Bogarde, Philippe Leroy, Gabriele Ferzetti, Rai Movie alle 21, 10, seguito da un meno riuscito "Al di la' del bene e del male" Rai Movie alle 23, 20 con Erland Josephson, Dominique Sanda, Robert Powell, Virna Lisi, biopic dedicato alla complessa relazione tra Nietzche e Lou Andreas Salome. Non era bello.

al di la del bene e del male

Non sono un gran fan nemmeno del Portiere ma i due protagonisti sono favolosi con la folle storia d'amore tra il torturatore e la sua vittima. Non si era mai visto questo tipo di lettura obliqua di una storia diciamo d'amore e depravazione. Bogarde è un orrendo nazista che nel dopoguerra si è nascosto come portiere di notte di un grande albergo e continua a frequentare gli amici nazisti. Rampling, sopravvissuta ai lager è la vittima, la ragazza ebrea costretta a ballare nuda per gli ufficiali tedeschi con il cappello da nazista e il pantalone da uomo con le bretelle. Nasce qui e con "Salon Kitty" l'effetto incredibile sottogenere del porno nazi che nessuno riesce davvero a studiare. E andrebbe capito perché...

inception

Cine 34 passa due film western della coppia Bud Spencer e Terence Hill diretti da Giuseppe Colizzi, cioe6alle 21 "I quattro dell'Ave Maria", con Eli Wallach, Brock Peters, Kevin McCarthy e Steffen Zacharias e "La collina degli stivali" con Woody Strode e Victor Buono alle 23, 45. Molto visto. Come è parecchio visto anche "Inception", fumoso thriller di Christopher Nolancon Leonardo Di Caprio, Joseph Gordon Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard, Cillian Murphy Canale 20 alle 21, 05. Non chiedetemi la storia perché mi ricordo solo che c'è uno che deve entrare nei sogni dell'altro...

il signore del disordine

Lacrimogeno con orfanelli tra Parigi e campagna francese degli anni 30, magari non è male, "Un Incontro per la vita" di NicolasVanier con Francois Cluzet Jean Scandal, Iris alle 21, 10. Lascerei perdere "Il re scorpione . Il destino di un guerriero" di Russell Mylcahy con Michael Copon, Karin Shenaz. Commedia grottesca, e magari è da vedere, questo "Cattivi vicini" di Nicholas Stoller Co Seth Rogen, Rose Byrne, Zaz Efron, Dave Franco che trovate su Canale 27 alle 21,15. Rai 4 alle 21, 20 l'horror "Il signore del disordine" diretto da William Brent Bell con Tuppence Middletone e Ralph Ineson.

the peacemaker

Sembra terribile il giallo targato Malta-Canada " Detective a passo di danza" di Stefan Scaini con Lacey Chabert, Will Kemp, ovviamente Rai Due alle 21, 20. Cielo alle 21, 20 propone un altro horror ignoto "Il giardino del diavolo" diretto da Paul Ziller con Adrian Pasdar, Stefanie von Pfetten. Fu il primo film prodotto dalla Dreamworks di Steven Spielberg una trentina d'anni fa il thriller con spie russe "The Peacemaker", diretto da Mimi Leder che si era fatta un momento in tv con la serie di successo "E.R.", interpretato da un George Clooney allora noto solo al pubblico televisivo, Nicole Kidman, Marcel Iures, Alexander Baluev, Canale Nove alle 21, 25.

will smith zona d'ombra

Un neuropatologo coraggioso che affronta la potente associazione sportiva NFL è il protagonista del dramma sportivo/legale "Zona d'ombra" diretto da Peter Landesman con Will Smith, Gugu Mbatha Raw, Alec Baldwin, Tv2000 alle 21,30. Se non sapete cosa sia l'encefalopatia traumatica cronica meglio che non vediate il film.

the conjuring – per ordine del diavolo 3

La seconda serata si apre con un classico di Corrado Guzzanti un filo ripreso dal Catenacci di Bracardi, "Fascisti su Marte" con Corrado Guzzanti, Lillo Petrolo, Andrea Salerno, La7 alle 22, 45. Un film un po' incasinato, ma divertente. Rai4 alle 23,05 propone l'horror con fantasmi e presenze varie "The Conjuring: Per ordine del diavolo" di Michael Chaves con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Su Iris alle 23, 35 trovate il polar "La legge del crimine" diretto da Laurent Tuel con Jean Reno Gasoard Ulliel Vahina Giocante.

la dama rossa uccide sette volte 6

Non male la commedia "Crazy, Stupid, Love" diretta da Glenn Ficarra e John Requa con Steve Carell, Julianne Moore, Ryan Gosling, Emma Stone, Canale 5 alle 0, 35. Non è affatto inferiore alla versione diretta da Jack Clayton e scritta da un giovane Francis Coppola "Il grande Gatsby" in 3D diretto da Baz Luhrman con Leonardo Di Caprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire, Joel Edgerton che apri' Cannes ormai qualche anno fa e che trovate su Iris all'1, 30. I giochi si riaprono, e quindi rimanete ben svegli, su Cine 34 all'1, 30 per il thriller all'italiana "La dama rossa uccide sette volte" diretto da Elio P. Miraglia con Barbara Bouchet, Ugo Pagliai Marina Malfatti. Stracultissimo.

champagne e… fagioli

Più trash che stracult la commedia pecoreccia fiorentina "Champagne e fagioli" diretta da Oscar Brazzi con il comico toscano ex repubblichino Ghigo Masino, sua moglie Tina Vinci, Howard Ross e la bella Leonora Fani. Rossano Brazzi fa il narratore. Rete 4 alle 2, 30. Arriva un po' di horror e di sesso su Cine 34 alle 3, 05 con "La mano che nutre la morte" diretto da Sergio Garrone con Klaus Kinski, Katia Christine, Marzia Damon.

ternosecco 1

Magari non è male "Boys" di Davide Ferrario con Neri Marcore',Marco Paoloni, Rai Movie Lle 3, 20. Non funzionò benissimo "Ternosecco", grottesco i napoletano tra Elvio Porta e Lina Wertmuller diretto e interpretato da Giancarlo Giannini, con Vicyoria Abril, Lino Troisi. Chiudo con il lontano avventuroso "Giovanni Dalle Bande Nere" di Sergio Grieco con Vittorio Gassman, Anna Maria Ferrerò, Philippe Hersent.

