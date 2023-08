IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? IO PROPONGO DI RIVEDERE UNO DEI GRANDI FILM DI WILLIAM FRIEDKIN. “L’ESORCISTA” E “IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE” LI TROVATE FACILMENTE. SU YOUTUBE TROVATE I SUOI DUE FILM CHE PREFERISCO, “IL SALARIO DELLA PAURA – SORCERER” E “VIVERE E MORIRE A LOS ANGELES” - E’ BELLISSIMA ANCHE LA SUA VERSIONE DI “12 ANGRY MEN”, REMAKE DEL CLASSICO DI SYDNEY LUMET. E A VENEZIA VEDREMO IL SUO ULTIMO FILM, IL REMAKE DI “THE CAINE MUTINY”... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

william friedkin l esorcista 1

Che vediamo stasera? Io propongo di rivedere uno dei grandi film di William Friedkin. “L’esorcista” e “Il braccio violento della legge” li trovate facilmente. Meno facilmente trovate i suoi due film che preferisco, “Il salario della paura – Sorcerer” e “Vivere e morire a Los Angeles”. “Sorcerer”, ho controllato, lo trovate in una edizione favolosa e integrale, ma senza sottotitoli su You Tube, dove trovate anche una versione italiana meno favolosa e tagliata di venti minuti. Merita comunque rivederlo, con la grande musica dei Tangerine Dreams e l’incredibile sequenza del ponte di corda da attraversare col camion pieno di dinamite nella giungla. Boom!

willem dafoe vivere e morire a los angeles 3

“Vivere e morire a Los Angeles” l’ho rivisto ieri sera su You Tube in una copia un po’ opaca ma completa in italiano. Non gli fa piena giustizia, basta controllare la qualità, perfetta, del trailer originale che trovate su You Tube per capire che è una copiazza, ma aveva una gran voglia di rivederlo. Friedkin, che troppo facilmente etichettiamo come il regista di grandi prototipi, “Il braccio violento della legge” e “L’esorcista” lo sono a tutti gli effetti, ha sempre e solo pensato in termini di grande cinema. Un maestro assoluto.

the caine mutiny

E’ bellissima anche la sua versione di “12 Angry Men”, remake del classico di Sydney Lumet, che trovate non mi ricordo su quale piattaforma con Jack Lemmon e George C. Scott, James Gandolfini e William Petersen, il protagonista di “Vivere e morire a Los Angeles”. E a Venezia vedremo il suo ultimo film, il remake di “The Caine Mutiny”.

