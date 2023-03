IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IO PUNTEREI SICURAMENTE A QUESTA DOPPIETTA: IN PRIMA SERATA, IRIS ALLE 21, UN CAPOLAVORO COME “POINT BREAK. PUNTO DI ROTTURA” IL THRILLER COI SURFISTI RAPINATORI CHE RISCRISSE LE REGOLE DEL GENERE. E POI IN SECONDA SERATA “VAMPIRES” DI JOHN CARPENTER - ALLE 21 AVETE ANCHE “SHOOT’EM UP – SPARA O MUORI” CAZZATONA DIVERTENTE DOVE SI SPARA E SI TROMBA INCESSANTEMENTE… - VIDEO

point break. punto di rottura

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Io punterei sicuramente a questa doppietta. In prima serata, Iris alle 21, un capolavoro come “Point Break. Punto di rottura” diretto nel 1991 da Kathryn Bigelow con Patrick Swayze, Keanu Reeves, John McGinley, Gary Busey, Lori Petty, James LeGros, coi surfisti rapinatori, il thriller che riscrisse le regole del genere e rivelò l’incredibile talento della regista.

vampires 3

E poi mi rivedrei in seconda serata “Vampires” di John Carpenter (ho detto John Carpenter…) con James Woods, Daniel Baldwin, Sheryl Lee, Thomas Ian Griffith su Rai Movie alle 22, 55, che salutai, quando uscì, come un capolavoro, ma che non mi sembra abbia oggi tutta questa fama che pensavo meritasse. Vedo che ha pure voti bassissimi su Rotten Tomatoes. James Woods è un cacciatore di vampiri alla Jena Plissken che si muove in un New Mexico molto western a caccia del terribile vampiro di Thomas Ian Griffith. Maximilian Schell fa il cardinale.

the visit

Ma in prima serata, ammetto, c’è una bella scelta. A cominciare da “The Visit” di M. Night Shyamalan con Ed Oxenbould, Erica Lynne Marszalek, Kathryn Hahn, Olivia DeJonge, Benjamin Kanes, Mediaset Italia 2 alle 21, 15, coi due bambini che vanno dai nonni che non conoscevano e fanno delle terribili scoperte. Vi ricordo solo il trailer. “Puoi entrare nel forno per pulirlo?” chiede la nonnina cattiva a una nipotina come fosse la strega di Hansel e Gretel. “Stavo pulendo il fucile”, si scusa il nonnino che è stato trovato dalla nipotina con le canne in bocca pronto a far fuoco.

the visit 1

Con “The Visit”, costato solo 5 milioni di dollari, ma ne incassò subito 65 in patria, M. Night Shyamalan torna a essere il grande regista che era ai tempi dei suoi primi capolavori, “Il sesto senso”, “Unbreakable”. Per riottenere il completo controllo dei suoi film, e soprattutto il director’s cut finale, Shyamalan ha messo tutto quello che aveva guadagnato con la regia del modestissimo “After Earth” con Will Smith in questo progetto a basso costo con attori sconosciuti.

sylvester stallone jimmy bobo – bullet to the head

Ne viene fuori un horror costruito alla Blair Witch Project, cioè con le riprese delle telecamere dei due nipotini in visita dai nonni, ma dove questo elemento serve solo per sviluppare paura, mentre il vero interesse del regista è nella costruzione psicologica dei personaggi più giovani, nel loro adattamento e sviluppo all’interno di una situazione non facilmente gestibile e nel confronto con le menti turbate dei vecchi. Fa paura. E mi piace moltissimo anche “Jimmy Bobo – Bullet to the Head”, tardo poliziesco diretto da Walter Hill con Sylvester Stallone, Sung Kang, Jason Momoa, Sarah Shahi, Christian Slater, Cielo alle 21, 15.

jimmy bobo – bullet to the head 1

Della coppia Hill-Stallone, che qui fa il vecchio killer, scrivevo: Pensavamo di trovarci di fronte a due rottami del piddi tipo Bettini e Veltroni, invece sia Stallone, malgrado un parrucchino alla Taracchi di Raimondo Vianello, che Walter Hill, ancora a suo agio nel poliziesco violento, funzionano alla grande. Pieno di battute geniali, sia di Stallone, "non sono le pistole a uccidere, ma le pallottole", che dei cattivi ("Se avessi voluto la tua opinione ti avrei comprato un cervello").

colazione da tiffany.

E poi non scordiamo che c’è “Colazione da Tiffany” di Blake Edwards, scritto da Truman Capote con Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Martin Balsam, Buddy Ebsen, Canale 27 alle 21, 10. Due Oscar, alla musica di Henry Mancini e alla canzone, “Moon River”, sempre di Henry Mancini. Alla prima visione degli executives di Hollywood la prima cosa che dissero fu “tagliamo quella stupida canzone”. E Audrey Hepburn rispose: “Dovrete passare sul mio corpo!”. La canzone era stata scritta solo per lei.

colazione da tiffany

Audrey Hepburn, che interpreta a 31 anni il personaggio di Holly Golightly che dovrebbe averne solo 19, al tempo prese 750 mila dollari, pari a 7,3 milioni di dollari di oggi!! Non si sentiva giusta per il ruolo, che Truman Capote aveva pensato per Marilyn Monore e che vedeva come bisessuale. Ma se togli Audrey scompare mezzo film se non proprio tutto il film. Il vestito nero di Audrey che vediamo all’inizio è stato venduta dieci anni fa da Christie’s per 807 mila dollari. George Peppard, che divenne una star, aveva un parrucchiere personale che lo seguiva in tutto il mondo, mi ha detto Ursula Andress.

colazione da tiffany 3

Non era un grande attore, e qui ebbe molti problemi con Edwards e con il cast, ma alla fine l’alchimia con Audrey c’è. Il personaggio sarebbe stato perfetto per Tony Curtis, legatissimo a Blake Edwards, ma fu Mel Ferrer, marito di Audrey, a non volerlo. Audrey e il marito rifiutarono invece il primo regista del film, John Frankenheimer, che doveva girarlo con Marilyn Monroe. Leggo che uno dei nove gatti usati sul set era il celebre Orangey, star degno del premio Patsy, l’Oscar dei gatti di Hollywood.

pippo baudo alberto sordi sono un fenomeno paranormale

Altre scelte? Su Cine 34 alle 21 avete “Sono un fenomeno paranormale” diretto da Sergio Corbucci, scritta da Gianni Romoli e Bernardino Zapponi (slurp!), uno dei rari film sulle manie televisive per il paranormale prima di Giacobbo con Alberto Sordi, Eleonora Brigliadori, Elsa Martinelli, Ines Pellegrini, e camei incredibili di Giucas Casella, Pippo Baudo, Massimo Garcia. Il mio amico Giovanni Buttafava, all’epoca giornalista de “L’espresso”, venne chiamato per il ruolo poi affidato a Gianni Bonagura. Non ebbe il coraggio.

shoot em up spara o muori

Cazzatona divertente dove si spara e si tromba incessantemente “Shoot’em Up – Spara o muori” di Michael Davis con Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci, Stephen McHattie, Greg Bryk, Daniel Pilon, Canale 20 alle 21, 05. Su Rai Movie alle 21, 10 il fantascientifico “Replicas” di Jeffrey Nachmanoff con Alice Eve, Keanu Reeves, Emjay Anthony, Emily Alyn Lind, Thomas Middleditch, John Ortiz. Mai visto. Un po’ confuso, già nel titolo “Il cacciatore e la regina di ghiaccio - La storia prima di Biancaneve” di Cedric Nicolas-Troyan con Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain, Nick Frost, Sam Claflin, Italia 1 alle 21, 20, dove la Theron è cattivissima e Emily Blunt buona. Pessime critiche. Mezzo disastro.

cambio tutto

Ci sarebbe pure la commedia al femminile “Cambio tutto” di Guido Chiesa con Valentina Lodovini, Neri Marcoré, Libero De Rienzo, Dino Abbrescia, Andrea Pisani, Canale 5 alle 21, 20. Magari funziona più di quando uscì proprio grazie alla Lodovini protagonista che decide di dare uno scossone alla sua vita. Su Rai Due alle 21, 20 il sentimentalone facile facile “Quello che veramente importa” di Paco Arango con Camilla Luddington, Oliver Jackson-Cohen, Jorge Garcia, Jonathan Pryce, Richard Donat. Evitabile.

delitto in formula uno

In seconda serata avete “Delitto in Formula Uno” di Bruno Corbucci con Tomas Milian, Dagmar Lassander, Isabel Russinova, Licinia Lentini, Bombolo, Cine 34 alle 23, 05. Penultimo film di Nico Giraldi e ultimo della serie prodotto da Mario Cecchi Gori. Tomas è un po’ svogliato e Bombolo conta tutti gli schiaffi che ha preso (circa 3396…). Per il pubblico maschile ci sono Dagmar Lassander e Isabel Russinova, mentre Maria Grazia Buccella fa la cassiera. Jimmy il Fenomeno è chiamato Er puzza indovinate perché… Isaac George, il nero di “Drive In”, fa il cameriere.

american gangster 1

Ha scritto un bigliettino alla padrona. “Signora, l’ugello ha fame, cosa dare da mangiare a ugello?”. E Tomas: “Non fared leggere questo a padrono, se no ti fa un culo come un trono”. Notevole la filosofia di Nico: “Devo fa’ i compiti con mi fijo, poi l’episodio di Starsky e Hutch, poi vado a letto con mi moje e faccio quello che posso”. Vabbé. Su Iris alle 23, 30 avete invece “American Gangster” di Ridley Scott con Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Lymari Nadal. Un filo deludente.

in the mood for love 2

Ottimo, La 7D alle 23, 35, “Otto donne e un mistero” di François Ozon con Virginie Ledoyen, Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Danielle Darrieux e Ludivine Sagnier. Rai Movie alle 0, 50 sfodera un capolavoro come “In the Mood for Love” di Wong Kar-wai con Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung, Lai Chen, Rebecca Pan, Paulyn Sun. Stilosissimo. Occhio che “L’anima gemella” di Sergio Rubini con Valentina Cervi, Violante Placido, Michele Venitucci, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Cine 34 all’1, 05, scritto da Domenico Starnone, è il miglior film di Sergio Rubini regista e la migliore sceneggiatura di Starnone.

faustina 1

Su Rete 4 alle 2, 05 avete una rarità, “Faustina” di Luigi Magni con Vonetta McGee, Enzo Cerusico, Renzo Montagnani, Franco Acampora, opera prima di Gigi Magni e secondo film della clamorosa attrice americana Vonetta McGee. Nata nel 1945 a San Francisco, dopo aver studiato al Politecnico di San Francisco, già modella, la McGee fece il suo esordio per caso nel cinema a Roma nel 1968 da protagonista divisa tra il celebre western di Sergio Corbucci “Il grande silenzio”, con Jean-Louis Trintignant protagonista muto assieme a Klaus Kinski e la commedia romana Faustina di Luigi Magni, girato proprio tra i ruderi della Roma antica.

capitan newman

Al tempo aveva una storia con un altro attore e scultore afro-americano che abitava a Roma, Max Julien, che diresse un piccolo documentario sulla vita del tempo, Trastevere, e, poco dopo scrisse un caposaldo della blaxploitation come Cleopatra Jones. Su Iris alle 2, 25 passa anche la commedia “Capitan Newman” di David Miller con Gregory Peck, Tony Curtis, Angie Dickinson, Eddie Albert, Robert Duvall, Bobby Darin ambientato nel 1944 in piena guerra nella sezione neuropsichiatrica presso la base aerea militare di Camp Colfax, dove i soldati venivano curati e rimandati a combattere.

NOTRE DAME

Piuttosto raro anche “Notre Dame”, diretto nel 1939 da William Dieterle con Charles Laughton come Quasimodo, Maureen O'Hara come Esmeralda, Edmund O'Brien, Rai Movie alle 2, 35. Chiudo con “La guerra di Troia” di Giorgio Ferroni con Steve Reeves, Edy Vessel, John Drew Barrymore, Juliette Mayniel, Lidia Alfonsi, Cine 34 alle 4, 15, e il rarissimo “La tigre venuta dal fiume Kwai”, piccolo avventuroso diretto da Franco Lattanzi nel 1974 con George Eastman alias Luigi Montefiori, Gordon Mitchell Krung Sirvilai, Kan Won Long, Rai Movie alle 5.

La tigre venuta dal fiume Kwai

Per i completisti dell’opera di Franco Lattanzi (esistono…) è forse l’unico film da registrare della giornata. L’unico che l'ha visto è “Buono Legnani” (nickname) che così ne scrive: “Terrificante. Un thailandese dall'Asia va nel West per missione umanitaria. Incontra un cinese, proprietario di ristorante, che ha un mulo con cui parla: quello non risponde alla Francis, ma dà ampi cenni col capo.

La tigre venuta dal fiume Kwai

Un'assurdità tra le mille: la [Nuccia] Cardinali ospita l'asiatico che arriva da lei malconcio e zoppicante, per motivi inspiegabili lo seduce (e provoca ilarità, perché gli dice che è il primo thai con cui va a letto, come sei il Far West ne pullulasse) e poco dopo lui scappa dalla finestra, saltando veloce come un grillo. Come Far West si ha la zona più verdeggiante del Lazio...”. Ottimo!

