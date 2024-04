IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA SULLE PIATTAFORME? SU AMAZON AVETE ADDIRITTURA “DUNE: PARTE DUE”, MENTRE SU NETFLIX È APPENA USCITO UN GIALLO SVEDESE AMBIENTATO IN LAPPONIA CHE PIACERÀ ALLE SIGNORE, “LA RAGAZZA DELLE RENNE” - IL PUBBLICO ITALIANO E' IMPAZZITO PER IL MÉLO DI NETFLIX CON ORFANELLI NEMICI/AMICI, “FABBRICANTI DI LACRIME", CHE VANTA UN BELLO 0 COME GRADIMENTO DA PARTE DELLA CRITICA INTERNAZIONALE - CI RIFACCIAMO SU MUBI CON “LO SPACCIATORE" E IL MITICO “1997: FUGA DA NEW YORK”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

timothee chalamet in dune parte due 2

Che vediamo stasera? Non avete una bella serie da vedere o rivedere su Netflix o su qualsiasi altra piattaforma? Avete davvero visto tutto? Su Amazon avete addirittura “Dune: parte due” di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya, attenzione! Io sto ancora vedendo “Fallout” e Dago sta ancora in fissa coi “Sopranos”. Lo capisco. Non leggo grandi commenti su “Benjamin Franklin” diretta da Timothy Van Patten, scritta da Kirk Ellis e Howard Korder con Michael Douglas come Franklin settantenne ma ancora in forma, Noah Jupe, Ludivine Sagnier, Eddie Marsan, che trovate su Sky.

fabbricante di lacrime

Su Netflix è appena uscito un giallo svedese ambientato in Lapponia che piacerà sicuramente alle signore, “La ragazza delle renne”, diretto da Elle Márjá Eira, con Martin Wallström, Jennifer Lila, Elin Oskal, Magnus Kuhmunen. Sembra che il pubblico italiano sia impazzito per il mélo di Netflix con orfanelli nemici/amici “Fabbricanti di lacrime” diretto da Alessandro Genovesi, prodotto da Iginio Straffi con Caterina Ferioli, Biondo, Sabrina Paravicini, Simone Baldasseroni, che vanta un bello 0 come gradimento da parte della critica internazionale. Ho detto z e r o. Pessime anche le critiche per “Picchiarello al campo estivo” diretto da Jonathan Rosenbaum.

jacob’s ladder

Leggo che il film non ha “no wit, no laughs, no hope”. Adios. Ci rifacciamo su Mubi con un vecchio bel film di Paul Schrader, “Lo spacciatore” con Willem Dafoe e Susan Sarandon, che mi rivedrei volentieri, l’ormai rarissimo “The Jacob’s Ladder” horror col veterano che torna dal Vietnam, di Adrian Lyne con Tim Robbins, Elizabeth Pena, Danny Aiello, il mitico “1997: Fuga da New York” di John Carpenter con Kurt Russell come Jena Plisskin, Ernest Borgnine, Adrienne Barbeau, Lee Van Cleef, Donald Pleasence e Isaac Hayes.

