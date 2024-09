IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN PRIMA SERATA IN CHIARO PASSANO FILM UN PO’ VISTI E UN PO’ VECCHIOTTI, MA QUALCOSA DI BUONO C’È. COME “IL SIPARIO STRAPPATO” DI ALFRED HITCHCOCK, E I"NICK MANO FREDDA", UN CULT MOVIE CHE ANTICIPAVA LA NEW HOLLYWOOD - PASSA ANCHE “MR. & MRS. SMITH” - IN SECONDA SERATA TROVATE “ON THE ROAD”, UNA VERSIONE DEL ROMANZO DI KEROUAC ATTENTA, CARINA, COLTA, EDUCATA, ANCHE QUANDO KIRSTEN STEWART FA LA SUA BERTOLUCCIATA ACCHIAPPANDO I PISELLI DEI PROTAGONISTI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? In prima serata in chiaro passano film un po’ visti e un po’ vecchiotti, ma qualcosa di buono c’è. Come “Il sipario strappato”, il primo film di Alfred Hitchcock senza la musica di Bernard Herrmann, Hitchcock, su consiglio dei capi della Universal, aveva contestato la musica che aveva scritto e si ruppe una vecchia amicizia, e senza la direzione della fotografia di Robert Burks.

E’ un thriller politico legato alla Guerra Fredda e alla fuga di cervelli verso l’Ovest che vede protagonisti Paul Newman, Julie Andrews, Lila Kedrova, David Opatoshu, Tamara Toumanova, Wolfgang Kieling come Hermann Gromek, che viene ucciso nella scena più forte e truculenta del film. Per Hitchcock doveva far capire al pubblico che è difficile uccidere un uomo.

Sebbene fosse andato benissimo al botteghino, il film non piaceva a Hitchcock, che non si trovò bene con i due protagonisti, troppo moderni, troppo diversi. Al loro posto avrebbe voluto Cary Grant e Eva Marie Saint. Legò molto invece con Lila Kedrova. Ma la verità è che la sceneggiatura non piaceva a nessuno e inutilmente Hitchcock la fece riscrivere.

Canale 20 alle 21, 05 propone “Il risolutore” di F. Gary Gray con Vin Diesel come Risolutore, Larenz Tate, Timothy Olyphant, Jacqueline Obradors, Geno Silva. Su la5 alle 21, 10 ci si può divertire con “The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1” di Bill Condon con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Dakota Fanning, Taylor Lautner, Michael Sheen. E’ un vecchio avventuroso con Stallone scalatore “Cliffhanger” di Renny Harlin con Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker, Janine Turner, Caroline Goodall, Iris alle 21, 10.

paul newman nick mano fredda

Quando uscì mi piacque molto, ma in realtà piacque a tutti tanto da diventare un cult movie che anticipava la New Hollywood “Nick mano fredda”, carcerario violento e libertario diretto da Stuart Rosenberg con Paul Newman in uno dei suoi ruoli migliori, George Kennedy, che vinse l’unico Oscar del film, Strother Martin, J.D. Cannon, Harry Dean Stanton, Robert Drivas, Jo Van Fleet, Luke Askew, Dennis Hopper. Celebe la scena superhot della ragazza, Joy Harmon, che lava la macchina in bikini e fa impazzire i carcerati.

i mercenari the expendables 1

Ottimo anche Harry Dean Stanton quando canta. Sembra che Bruce Connor, su invito del suo amico Dennis Hopper, venne invitato sul set e fece una sorta di film dietro le quinte in super8 intitolato “Luke”. In un primo tenmpo il protagonista doveva essere Jack Lemmon, che era anche produttore. Ma non era per nulla giusto per il ruolo. Rai Movie alle 21, 10 passa “I mercenari. The Expendables” di e con Sylvester Stallone, primo film della saga. Ci sono anche Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts.

jared leto morbius 1

Italia 1 alle 21, 20 passa lo sballatissimo “Morbius” di Daniel Espinosa con Jared Leto, Matt Smith, Jared Harris, Adria Arjona, J.K. Simmons, Al Madrigal. Pronto e messo in freezer per ben due anni prima di farlo uscire, come il sangue artificiale che si succhia il suo protagonista scienziato-vampiro con capello lungo da testimonial Gucci, “Morbius”, giocattolone Marvel diretto da Daniel Espinosa venne subito bollato come “floppy”, “Peggior Marvel di sempre”, “senza rischi drammatici, originalità, coerenza narrativa, personaggi avvincenti”, “un film destinato a essere dimenticato prima dei titoli di coda”.

adria arjona morbius 2

Cosa dire? Io non l’ho trovato così male, anche se i limiti si vedono. Scritto dalla modesta coppia Matt Sazama-Burk Sharpless di “Dracula Untold” e “Power Rangers”, girato prima della pandemia con buon ritmo da poliziesco più che da avventura Marvel da ESpinosa dopo i rifiuti di Antoine Fuqua e F. Gary Gray, con esterni a Manchester truccata da New York, è evidente che “Morbius”, costruito sugli esperimenti di cocktail party di Jared Leto tra sangue di pipistrello e sangue umano, ha avuto non pochi problemi a uscire in sala.

jared leto morbius 2

Non è che tutti i film potessero vantare una trovata simile che, nei momenti più difficili della pandemia, con tutte le teorie di virus cinese costruito in laboratorio con sangue di pipistrello diffuse in occidente, ricordate Zaia che parlava dei cinesi che mangiano i pipistrelli?, diventava diciamo di cattivo gusto. Se non decisamente profetica, leggi jettatoria.

jared leto morbius

Magari, sì. Ripeto, io me lo sono visto senza annoiarmi, apprezzo anche la somiglianza del Morbius mostruoso a Jack Palance, come voleva il suo disegnatore Gil Kane, ma non sono lo spettatore che va in fissa per le scene post-credit e in genere per i film Marvel. Rispetto a tanti kolossal coi supereroi già il fatto che non duri tre ore, ma solo 1h44’ mi è sembrata una liberazione.

MATT SMITH IN MORBIUS

La sceneggiatura è banale, ma la regia dello svedese Espinosa (“Snabba Cash”, “Life”, “Child 44”) è piuttosto elegante e il cast, da Jared Leto a Jared Harris, dalla bellissima Adria Adjana al cattivo Matt Smith a Michael Keaton, mi sembra ben scelto. La grande scena in mare sulla nave chiamata “Murnau”, come il regista di “Nosferatu”, con la trasformazione del malato professor Morbius, cioè Leto, in supervampiro, è piuttosto bella.

la baia di napoli

Su Rai Due alle 21, 20 passa il thriller con bambino testimone di un delitto in fuga assieme a Angelina Jolie inseguito da due killer, “Quelli che mi vogliono morto” di Taylor Sheridan con Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Tyler Perry, Finn Little. Divertente, cafone quanto basta “La baia di Napoli” di Melville Shavelson con Clark Gable gonfio e malato, Sophia Loren che balla e canta, Vittorio De Sica, Marietto e Paolo Carlini che prese il posto di Domenico Modugno (non era la stessa cosa).

MR AND MRS SMITH ANGELINA JOLIE E BRAD PITT

Warner TV alle 21, 30 passa il sentimentale “Amore per sempre” di Steve Miner con Mel Gibson, Jamie Lee Curtis, Elijah Wood, Isabel Glasser, e TV8 alle 21, 30 un film della coppia (quando erano coppia) Angelina Jolie – Brad Pitt, “Mr. & Mrs. Smith” di Steve Miner con Mel Gibson, Jamie Lee Curtis, Elijah Wood, Isabel Glasser. Passiamo alla seconda serata col legal drama “Per legittima accusa” diretto da Sidney Lumet con Rebecca De Mornay, Don Johnson, Jack Warden, Dana Ivey, Rai Movie alle 22, 50.

sophia!

Per festeggiare i 90 anni di Sophia passa su Rai premium alle 23, 20 il documentario “Sophia!” di Marco Spagnoli con Lello Bersani, Vittorio De Sica, Sophia Loren, Enrico Lucherini, Carlo Mazzarella, mentre La7D alle 23, 20 passa il terribile “I girasoli” di Vittorio De Sica con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Lyudmila Saveleva, Glauco Onorato, Galina Andreeva. Su Italia 1 alle 23, 25 trovate “Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn” di Cathy Yan con Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ewan McGregor.

birds of prey e la fantasmagorica rinascita di harley quinn 6

Come era? Superviolento, superdivertente, supercolorato, grande musica, grandi costumi, assolutamente innovativo come regia e tutto, ma proprio tutto al femminile, a parte una yena che si chiama Bruce come Bruce Wayne. Nato da una costola di “Suicide Squad”, sviluppando lo scatenato personaggio di Harley Quinn, la svitatissima fidanzata bisex con mazza da baseball spezzaginocchi del Joker, “Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn” diretto dalla cino-americana Cathy Yan, dottissima regista laureata a Princeton alla sua opera seconda dopo lo stravagante “Dead Pigs”, è il film che Margot Robbie, dilagante protagonista e produttrice, voleva tutto per sé.

birds of prey e la fantasmagorica rinascita di harley quinn 7

Fanculo a tutti i registi maschi, da Martin Scorsese che l’ha diretta ne “Il lupo di Wall Street” e sputa sui comics a Quentin Tarantino che l’ha diretta come Sharon Tate in “C’era una volta a Hollywood” e sputa sui biopics. Margot Robbie, con un budgettino da 97 milioni di dollari ha costruito una versione molto personale e artistica del fumetto. Tutto al femminile. Non solo la “nuova” Harley Quinn con i costumi disegnati da Erin Bernach, ma anche la vendicativa Huntress di Mary Elizabeth Winstead, la strepitosa canterina bodyguard Black Canary di Jurnee Smollet-Bell, la poliziotta René Montoya di Rosie Perez e la ragazzina Cassandra Cain di Ella Jay Blasco.

birds of prey e la fantasmagorica rinascita di harley quinn 4

Margot Robbie e Cathy Yan, più che alla storia e alla sceneggiatura di Christina Hodson, sembrano puntare allo straripante serbatoio comico al femminile delle serie e delle stand-up comedian. Riempiendo ogni spazio possibile di stunt spettacolari, animazioni (bellissime quelle dei titoli di testa e di coda), musica e di racconto in prima persona della svitata protagonista. Su Rai4 alle 23, 30 troviamo “Kanun la legge del sangue”, thriller belga con protagonisti albanese in quel di Bruxelles che si innamora di una ragazza turca, diretto da Jérémie Guez con Waël Sersoub, Tugba Sunguroglu, Arben Bajraktaraj, Stilian Keli, Sam Dagher.

LINA WERTMULLER CON SOPHIA LOREN IN SABATO DOMENICA E LUNEDI

Warner Tv alle 23,35 propone il più noto e più visto “Analisi finale”, thriller di Phil Joanou con Richard Gere, Kim Basinger, Uma Thurman, Eric Roberts. Rete 4 alle 0, 50 rilancia un “Sabato, domenica e lunedì” diretto da Lina Wertmüller tratto dalla commedia del 1959 di Eduardo con la Sophia Loren di trent’anni fa, Luca De Filippo, Alessandra Mussolini, Jerome Anger, Enzo Cannavale. Confesso di non averlo mai visto.

on the road

Non funzionava, ma non era neanche un brutto film, anzi, “On the Road”, il ritratto della Beat Generation scritto da Jack Kerouac e messo in scena una decina d’anni fa dal brasiliano Walter Salles con Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Kirsten Dunst, Tom Sturridge, Iris all’1, 25. E’ una versione del romanzo di Kerouac attenta, carina, colta, educata, anche quando la bella Kirsten Stewart fa la sua bertolucciata acchiappando i piselli dei giovani protagonisti, Garreth Hedlund nei panni di Sal-Kerouac e il bonazzo Sam Riley in quelli di Dean-Neal Cassady.

on the road

Un buon adattamento del romanzo, coprodotto da Francia e Brasile, vendibile in tutto il mondo, coi suoi attori carini, ma dimenticabili, a parte Kristen Stewart e Kirsten Dunst e i cammei notevolissimi di Viggo Mortensen come William Burroughs e di Steve Buscemi come gay coi baffetti di "Boardwalk Empire". Grande lavoro sulla musica, in gran parte costruita sul jazz del tempo e rielaborata da Charlie Haden, grande nostalgia per le macchine da scrivere Underworld, il sesso a tre, gli spinelli, le Camel, il sogno della strada, il jazz e il blues di Son House, la dedica a Dennis Hopper. Salles non girerà nulla per dieci anni, fino al recentissimo “Ainda estou aqui”.

calore in provincia

Cine 34 alle 2, 25 passa la commedia sexy impossibile “Calore in provincia” di Roberto Bianchi Montero con Enzo Monteduro, Francesco Mulè, Valeria Fabrizi, Patrizia Gori, Venantino Venantini. Raro su Rai Movie alle 2, 40 “I pirati di Tortuga”, avventuroso con pirati (swashbuckler lo chiamano a Hollywood), girato in Cinemascope in una piscina di Los Angeles della Fox e riempito di vecchi materiali di altri film di pirati diretto malamente dal modesto Robert D. Webb con l’inespressivo Ken Scott, Dave King, Leticia Roman, John Richardson, il campione olimpico di decathlon Rafer Johnson, Robert Stephens. Nella stessa piscina il produttore Sam Katzman girò altri due film.

george clooney la tempesta perfetta

Chiudo con un altro film di marinai, “La tempesta perfetta”, diretto vent’anni fa da Wolfgang Petersen con George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly, Karen Allen, Diane Lane, William Fichtner, Iris alle 3, 45.

