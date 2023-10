IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN PRIMA SERATA IN CHIARO? NON C'È TANTA SCELTA, VE LO DICO - SU CINE 34 ALLE 21 AVETE “CETTO C’È, SENZADUBBIAMENTE” TERZO APPUNTAMENTO DELLA SAGA DI CETTO LA QUALUNQUE, IL POLITICO CALABRESE POPULISTA IDEATO E INTERPRETATO DA ANTONIO ALBANESE - SU CANALE 20 ALLE 21,05 TROVATE “LA MUMMIA. LA TOMBA DELL’IMPERATORE DRAGONE” - SU CANALE 27 ALLE 21,10 ABBIAMO INVECE IL PRIMO MAGISTRALE EPISODIO DI “RITORNO AL FUTURO” - IN SECONDA SERATA TORNA IL TARDISSIMO “GIGGI IL BULLO”, SCIAGURATO TENTATIVO DI CONTINUARE LA SAGA DI PIERINO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

finalmente a casa

Che vediamo stasera in prima serata in chiaro? Non c'è tanta scelta, ve lo dico subito, tra repliche, sequel di sequel di sequel e mummie. Su Tv2000 alle 20, 55 ci sarebbe l’oscuro “Finalmente a casa”, un film sui nuovi poveri americani e come costruirsi una famiglia e quindi una casa diretto nel 1996 da certo Mark Jean ma illuminato dalla presenza di Anne Bancroft come nonna di un gruppo di quattro ragazzi abbandonati dalla madre che cercano aiuto. Su Iris alle 21 torna “Ocean’s Twelve”, ricco sequel del primo Ocean, ancora diretto da Steven Soderbergh e interpretato da star del calibro di Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, Bruce Willis, Andy Garcia, Casey Affleck, Jared Harris, Vincent Cassel.

ocean’s twelve 3

Girato in gran parte a Roma. Tra gli attori italiani ci sono Martina Stella, Mattia Sbragia, Adriano Giannini. Il soggetto è un adattamento di un copione che George Nolfi aveva scritto per un film di colpo grosso che doveva essere diretto da John Woo. Venne riadattato come sequel. E’ il film preferito di Soderbergh, attenzione.

cetto c’e', senzadubbiamente

Su Cine 34 alle 21 possiamo vedere “Cetto c’è, senzadubbiamente” di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, Nicola Rignanese, Caterina Shulha, Gianfelice Imparato, terzo appuntamento della saga di Cetto La Qualunque, il politico calabrese populista ideato e interpretato da Antonio Albanese, che torna qui al grido di “Viva la Monarchia! Int’o culo a Cavour!”, a ben nove anni di distanza dal primo film, “Qualunquemente”, e sette dal secondo e meno fortunato sequel, “Tutto tutto, niente niente”.

Ma la notizia sorprendente, quando uscì, fu il successo che fece il film nei suoi due primi giorni di programmazione. Allora mi sembrò più stanco e meno ispirato del primo film di Cetto, e magari superiore al secondo, che si perdeva parecchio. Almeno qui la favoletta del pretendente al Regno delle Due Sicilie, diventate delle Due Calabrie, ha una sua unità di racconto, anche se tanti personaggi si perdono per strada, la moglie tedesca ad esempio, Caterina Schula, la prima moglie diventata suora, Lorenza Indovina, sempre bravissima.

albanese cetto c e senzadubbiamente

Ma al di là della riuscita del film, fa piacere rivedere il vecchio Cetto a zonzo per gli schermi italiani accompagnato dal fido e torvo Pino di Nicola Rignanese, pronto a cedere ai piani politici del perfido ambiguo Venanzio di Gianfelice Imparato. Come ben capisce lo stesso Cetto, non si tratta di offrire agli italiani la Monarchia, ma “la minchiata giusta al momento giusto”. Ecco. Ancora attualissimo.

ritorno al futuro

Sempre attuali anche le mummie del cinema. Su Canale 20 alle 21, 05 trovate così “La mummia. La tomba dell’imperatore dragone”, terzo episodio della saga, stavolta diretto da Rob Cohen con Brendan Fraser ancora giovane e bello, Jet Li, Maria Bello (al posto di Rachel Weisz), John Hannah, Michelle Yeoh, Luke Ford, Russell Wong. Considerato stanco, noioso, non all’altezza dei primi episodi. Su Canale 27 alle 21, 10 abbiamo invece il primo magistrale episodio di “Ritorno al futuro” di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover. Rai Movie alle 21, 10 si butta invece sull’avventuroso, troppo violento per i più piccoli, “Oceano di fuoco. Hidalgo” di Joe Johnston con Viggo Mortensen, Zuleikha Robinson, Omar Sharif, Louise Lombard, Said Taghmaoui, costruito su una corsa di cavalli nel deserto per 3000 miglia.

storia di una ladra di libri

Hidalgo è il nome del cavallo di Viggo Mortensen. Massacrato dalla critica. Su LA5 alle 21, 10 avete “Storia di una ladra di libri” diretto da Brian Percival, tratto dal best seller dell’australiano Markus Zusak con Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson, Ben Schnetzer, Nico Liersch, Barbara Auer, buon film per signore con la ragazzina cresciuta a libri che diventa amica del rifugiato ebreo che i suoi genitori tedeschi ma non nazisti, hanno nascosto nel sottoscala. Su Canale 5 alle 21, 15 vedo apparire un curioso “La regola d’oro” di Alessandro Lunardelli con Edoardo Pesce, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Hadas Yaron, dove un autore televisivo, Edoardo Pesce, deve cucinare per la tv l’arrivo in pubblico di un giovane militare, Simone Liberati, sequestrato in Libano e poi liberato.

la cuoca del presidente

Su Cielo alle 21, 15 il pubblico delle signore punta sul sicuro con “La cuoca del presidente”, commedia al femminile diretta da Christian Vincent con Catherine Frot, Jean d'Ormesson, Hippolyte Girardot, Arthur Dupont, Brice Fournier. Non punterei molto invece sul lacrimoso “Amore senza confini. Beyond Borders”, polpettone diretto da Martin Campbell per Angelina Jolie produttrice e protagonista che la vede impegnata in Africa come volontaria per salvare il mondo, La7 alle 21, 15

a team

. Su Italia 1 alle 21, 20 avete anche “Attacco al potere 2” di Babak Najafi con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Jackie Earle Haley, Angela Bassett. Già non ho visto il primo… Volgare ma divertente leggo di questo poco riuscito “A-Team”, rilettura di una celebre serie tv diretta da Joe Carnahan con Bradley Cooper, Jessica Biel, Liam Neeson, Sharlto Copley, Patrick Wilson, Tv8 alle 21, 30.

uomo d’acqua dolce

Passiamo alla seconda serata con “Uomo d’acqua dolce”, primo film diretto da Antonio Albanese, scritto da Vincenzo Cerami e musicato da Nicola Piovani, il team di Benigni del tempo, insomma, interpretato da Antonio Albanese, Valeria Milillo, Antonio Petrocelli, Sara Anticoli, Cin e 34 alle 22, 55. Non funzionava benissimo, ma ricordo che Antonio Albanese che diventa una sorta di omino della Linea, celebre cartone animato nato a Carosello, era assolutamente incantevole. Ritroviamo il mondo di Billy The KId e Pat Garrett nel western “The KId”, diretto da un attore, Vincent D’Onofrio, con Jake Schur, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Leila George, Chris Pratt, Dane DeHaan, Rai Movie alle 23, 30.

johnny depp forest whitaker city of lies

Su Iris alle 23, 30 troviamo un film sul vino, dove i produttori vinicoli della Californiana negli anni ’70 affrontano i più affermati produttori francesi, “Napa Valley – La grande annata” diretto da Randall Miller con Chris Pine con capello assurdo, il poro Alan Rickman come esperto di vini supersnob, Bill Pullman, Rachael Taylor, il poro Dennis Farina, Freddy Rodriguez, Eliza Dushku. Non è un capolavoro. Ovvio. Su La7 a mezzanotte in punta avete un tardo film con Johnny Depp più che bollito, “City of Lies” diretto da Brad Furman con Forest Whitaker, Toby Huss, Dayton Callie, Neil Brown Jr., Louis Herthum, dove Depp è un investigatore che indaga sulle morti dei grandi rapper, Tupac Shakur e Notorious B.I.G. Ho provato a vederlo, ma mi addormento sempre. Film impossibile, di noia attanagliante.

giggi il bullo 2

Meglio il tardissimo “Giggi il bullo” di Marino Girolami con Alvaro Vitali, Adriana Russo, Susanna Fassetta, Marcello Furgiele, Cinzia De Carolis, sciagurata tentativo di Girolami di continuare in ogni modo la saga di Pierino. Non funzionò, anche se Alvaro sposò la coprotagonista Susanna Fassetta. E poi divorziò… Non è male, Rai Movie all’1, 20, “Un giorno di pioggia a New York” di Woody Allen con Timothée Chalamet e Elle Fanning che si perdono nella grande città come accadeva a Carla Del Poggio e Leopoldo Trieste ne “Lo sceicco bianco” di Fellini. Remake truffa… Ci sono anche Selena Gomez, Jude Law nel ruolo di Alberto Sordi, Diego Luna, Liev Schreiber.

terzo canale. avventure a montecarlo

Iris all’1, 50 si lancia su “Green Zone”, bel thriller di Paul Greengrass con Matt Damon, Jason Isaacs, Greg Kinnear, Brendan Gleeson, Amy Ryan, Khalid Abdalla, una specie di avventura simil-Bourne alle prese con la guerra in Iraq, le armi di distruzioni di massa e le bugie americane. Molto politico, molto ben fatto, ma di gran costo (100 milioni di dollari) e di non eccelso incasso. Su Cine 34 alle 2, 30 abbiamo il curiosissimo musicarello “Terzo canale – Avventure a Montecarlo”, ideato da Alberto Crocetta per la produzione di Radio Montecarlo e la regia di Giulio Paradisi, che allora lavorava tanto in pubblicità.

il quinto potere 2

Protagonisti sono il gruppo inglese dei Trip, cioè Billy Gray (chitarra), Wegg Andersen (basso), Joe Vescovi (tastierista) e Pino Sinnoni (batteria) in viaggio da Roma a Montecarlo. Con loro ci sono un miscuglio di attori e cantanti la mitica Gabriella Giorgelli, Mal, New Trolls, I Ricchi e Poveri, The Four Kents, Nerina Montagnani, Franco Giacobini, Eolo Capritti, Lina Alberti, Natale Tulli. Rai Movie alle 3 presenta invece “Il quinto potere”, il film sul caso Wikileaks e Julian Assange diretto da Bill Condon e scritto da Josh Singer con Benedict Cumberbatch come Julian Assange, Daniel Brühl, Laura Linney, Stanley Tucci, Moritz Bleibtreu. Un film importante schiaffato alle 3 di notte…

tanto va la gatta al lardo... 4

Alle 4 su Cinema 34 troviamo invece il raro “Tanto va la gatta al lardo…”, commedia a quattro episodi firmata Marco Aleandri, cioè Vittorio Sindoni, con Luciano Salce, Franca Valeri, Fiorenzo Fiorentini, Walter Chiari, Stefano Satta Flores, Macha Meril, Valentina Cortese, Orchidea De Santis. Rai Movie alle 5 lancia una commedia di un certo spessore, “Imogene – Le disavventure di una newyorkese” diretta da Shari Springer Berman, Robert Pulcini con Kristen Wiig, Matt Dillon, Darren Criss, Natasha Lyonne, Annette Bening. Tardino…

