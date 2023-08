IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN PRIMA SERATA SU IRIS PASSANO LO STREPITOSO EROTIC THRILLER “IL POSTINO SUONA SEMPRE DUE VOLTE”. CIELO SCODELLA LA COMMEDIA SEXY “CUGINI CARNALI” - RETE 4 ALLE 2:25 PRESENTA “CIAO MA’… BACI DA ROMA” SCRITTO IN INCOGNITO ANCHE DA DAGO – PER CHI FA FATICA AD ADDORMENTARSI RETE 4 TRASMETTE LA TRASHISSIMA COMMEDIA SEXY “UNA VERGINE IN FAMIGLIA”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera, ancora con un caldo da 40° e una voglia di star fermi sul divano che non vuole proprio lasciarci? Vedo che su Iris alle 21 passano lo strepitoso erotic thriller “Il postino suona sempre due volte” diretto da Bob Rafelson, scritto da David Mamet e tratto, ovviamente, dal capolavoro noir di James M. Cain, con Jack Nicholson pazzo della bellissima Jessica Lange che lo costringe a fare tutto quello che vuole (e capiamo bene il perché nella celebre scena in cucina), John Colicos come il marito cornutissimo, Michael Lerner, Anjelica Huston.

Jessica Lange venne preferita a Kim Basinger (che pure…), mentre Meryl Streep, Helen Mirren, Candice Bergen, Bo Derek, rifiutarono il ruolo. Ma i fan di Lana Turner preferiscono la vecchia versione della storia diretta nel 1946 da Tay Garnett con John Garfield come Frank Chambers. Fu il primo degli erotic thriller americano che rivoluzionarono il noir nei primi anni ’80.

Su Cine 34 alle 21 potete invece divertirvi con il politicamente scorretto di “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, seguito alle 23, 25 dal capolavoro della Wertmuller, sempre con Giannini e Melato, “Mimì metallurgico ferito nell’onore”. Occhio al sederone gigantesco di Elena Fiore che spiega bene il cinema della regista. Ma è grande il lavoro sulla lingua catanese insegnata a Giannini da Tuccio Musumeci per non parlare dei personaggi interpretati da Turi Ferro, altro catanese.

Su Tv200 alle 20, 55 avete un buon film inglese sui ragazzi destinati a Oxford che partirono per la guerra e in gran parte non tornarono, “Generazione perduta” di James Kent con Alicia Vikander, Kit Harington, Taron Egerton, Colin Morgan, Dominic West, Emily Watson. Su Canale 20 alle 21, 05 avete il fantascientifico “Invasion” diretto dal tedesco Oliver Hirschbiegel con on Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Veronica Cartwright, Jackson Bond, in realtà una ennesima versione del celebre film dei baccelloni giganti di Don Siegel, già remekkato da Philip Kaufman.

La produzione detestò il montaggio del regista tedesco, alla sua prima e ultima prova a Hollywood. Così riaffidarono il film ai fratelli Wachowski, che ne riscrissero gran parte e fecero girare le nuove scene da James McTeigue. Fu un disastro lo stesso. Su Rai Movie alle 21, 10 potete rifarvi col kolossal bellico putiniano “Stalingrad” diretto da Fedor Bondarchuk, il figlio di Sergej, con Thomas Kretschmann, August Diehl, Heiner Lauterbach, Pyotr Fyodorov, Philippe Reinhardt. Filmone.

Su Canale 27 alle 21, 10 le signore si divertiranno parecchio con “Victoria e Abdul” di Stephen Frears con Judi Dench come Regina Vittoria che diventa forse troppo amica di un giovane indiano, Abdul, interpretato da Ali Fazal. Ci sono anche Eddie Izzard, Tim Pigott-Smith, Adeel Akhtar, Olivia Williams. Piuttosto buono.

Ancora meglio, La7 alle 21, 15, il superclassico delle storie di mare, “Master and Commander. Sfida ai confini del mare” diretto da Peter Weir con Russell Crowe, Paul Bettany, James D'Arcy, Edward Woodall, Chris Larkin, Max Pirkis, con il capitano Jack Aubrey a caccia della fregata napoleonica Acheron che distrugge le navi baleniere di Sua Maestà.

Su 7Gold alle 21, 15 il vecchio spaghetti western di Luigi Capuano “Sangue chiama sangue” con Stephen Forsyth, Germán Cobos, Fernando Sancho, Antonella Judica. Ricordo che c’è un servizio in Rai sulla lavorazione del film dove oltre a sentire intervistato Giovanni Cianfriglia sul set, che rivela di essere nato a Anzio, sentiamo Fernando Sancho recitare in spagnolo in mezzo agli attori italiani.

Su Cielo alle 21, 15 passa la commedia sexy “Cugini carnali” di Sergio Martino con Susan Player, Riccardo Cucciolla, Alfredo Pea, Claudio Nicastro, Rosalba Neri, buon sotto-Malizia prodotto da Carlo Ponti. Il problema era l’attrice, Susan Player, assolutamente inespressiva. Magari non è male (ma non ci sperate troppo) il fantathriller prodotto da Luc Besson di Rai 4 alle 21, 20, “Lock-Out”, diretto da James Mather e Stephen St. Leger con Guy Pearce, Maggie Grace, Peter Stormare, Joseph Gilgun, Lennie James, Vincent Regan. Andate sul sicuro con “Tutti lo sanno”, commedia (diciamo…) di Asghar Farhadi con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Bárbara Lennie, Inma Cuesta, anche se è considerato meno riusciti di altri film del regista.

Il problema è ovviamente la popolarità della coppia protagonista Bardem-Cruz, belli, bravi, ma ingombranti. Anche a Cannes, il pubblico dei criticoni in sala ridacchiava sulle parti mélo della coppia e gli applausi alla fine erano stati davvero striminziti e di circostanza.

Forse le sceneggiature di Farhadi, macchine perfette di ingegneria per far esplodere conflitti fra i personaggi oltre a conflitti sociali, si adattano meglio al mondo iraniano, piuttosto che nella Spagna di oggi, anche se è una storia che potrebbe essere ambientata ovunque. Il film apre benissimo, con due bellissime scene in una torre campanaria con tanto di grosso orologio e una lezione di Javier Bardem sul tempo, che trasforma il mosto in vino e dovrebbero essere la metafora di tutto quello che vediamo sulla scena, cioè il lavoro che fa il tempo su meccanismi interni dei nostri personaggi e trasforma anche le loro azioni e il loro valore.

Sappiamo così che la bella Laura, Penelope Cruz, e il bel Paco, Javier Bardem, si sono amati da sempre. Ma si sono poi divisi. Ognuno per la loro strada. Laura in Argentina, dove ha sposato Alejandro, Ricardo Darin, e ha avuto con lui due figli, e Paco nel paese dove è nato, dove si è fatto una posizione e dove si è messo con la bella Bea, Barbara Lennie. Quando Laura torna nel paese per il matrimonio della sorella Ana, Inma Cuesta, rivede Paco con tranquillità, e la festa che segue sembra assolutamente allegra e senza problemi. Non sarà così.

Passiamo alla seconda serata. Non era male il violentissimo “Danny the Dog” diretto da Louis Leterrier, prodotto da Luc Besson, con Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon, Vincent Regan, Dylan Brown, Rai 4 alle 22, 55, dove il protagonista è cresciuto come un cane da combattimento schiavizzato da una sorta di padrone terribile. Ma quando incontrerà un accordatore di pianoforte e la sua bella nipote le cose cambieranno.

Ricordo come piuttosto bello “Brothers” di Jim Sheridan, remake di un film olandese di Suzanne Bier, con Jake Gyllenhaal, Natalie Portman, Tobey Maguire, Bailee Madison, Mare Winningham, Rai Movie alle 23, 25 con i due fratelli che amano la stessa donna. Uno la sposa, ma parte per l’Afghanistan. E torna traumatizzato. E non sa che il fratello e la moglie lo hanno tradito.

Su Iris alle 23, 25 avete il bel dramma fantasy “Cuori in Atlantide” diretto da Scott Hicks, tratto d aun romanzo di Stephen King, con Anthony Hopkins, Hope Davis, Anton Yelchin, David Morse. Su Rai Movie all’1, 20 passa un film sulle grandi onda e i surfisti che non ho visto, “Chasing Mavericks”, diretto da un ottimo regista come Curtis Hanson, con il bonone Gerard Butler, Elisabeth Shue, Abigail Spencer, Jonny Weston, Leven Rambin.

Su Iris all’1, 25 trovate addirittura la quarta parte del Superman di Christopher Reeve, cioè “Superman IV” di Sidney J. Furie con Christopher Reeve, Mariel Hemingway, Gene Hackman, Margot Kidder, Mark Pillow. Malgrado il grande cast d’epoca e il tema trattato ricordo con parecchia tristezza “Night Club”, omaggio di Sergio Corbucci a Via Veneto e ai suoi segreti con Christian De Sica, Mara Venier, Sergio Vastano, Roberto Ciufoli, Sabrina Ferilli, Sabina Guzzanti, Cine 34 all’1, 35 ambientato il 2 febbraio del 1960, prima della Dolce vita al cinema Fiamma e giorno della morte di Fred Buscaglione a due passi da Via Veneto.

Rete 4 alle 2, 25 presenta “Ciao ma’… baci da Roma” di Giandomenico Curi, scritto addirittura da Dago in incognito con Lorenzo Flaherty, Silvia Ramenghi, Marco Leonardi, Valerio Andrei, Claudia Gerini, che segue due ragazze coattelle romane, una è una giovanissima Gerini, in giro per Roma nell’attesa dell’inizio del concerto di Vasco.

Su Rai Tre alle 2, 30 passa “Il processo”, cioè il Processo di Kafka diretto per le produzioni Rai da Luigi Di Gianni con ottimi attori teatrali come Paolo Graziosi, Roberto Herlitzka, Mario Scaccia, Piera Degli Esposti, Milena Vukotic. Su Iris alle 2, 55 trovate il kolossal che non ebbe tutto questo successo “Storia di una monaca” diretto da Fred Zinnemann con Audrey Hepburn come missionaria in Congo, Peter Finch, Edith Evans, Colleen Dewhurst. La notte è piena di film interessanti.

Da “La verità” di Hirokazu Koreeda con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clémentine Grenier, Manon Cla, Rai Movie alle 3, 15, a “Aenigna” di Lucio Fulci con Jared Martin, Susan Kendall, Lara Naszinsky, Ulli Reinthaler, Rete 4 alle 4, 05, dal trashissimo “Una vergine in famiglia”, commedia sexy di Mario Siciliano con Franca Gonnella, Femi Benussi, Gianni Dei, Georges Ardisson, Mario Colli, Carla Calò, Cine 34 alle 4, 30, a due scordatissimi film con Franco e Ciccio, “Due mattacchioni al Moulin Rouge” di Giuseppe Vari e Carlo Infascelli con Margaret Lee e Antonella Steni, Rai Movie alle 5, al folle “Avventure al motel” di Renato Polselli con Liana Orfei, Claudia Mori, Aroldo Tieri, Iris alle 5, 20. Buona notte.

