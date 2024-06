IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA SE NON GUARDIAMO LA PARTITA? ANZI, CHE VEDIAMO ASPETTANDO LO SPLATTERISSIMO “APOCALPYSE DOMANI”, CAPOLAVORO DI ANTONIO MARGHERITI CHE PASSA ALLE 2,40? - IN PRIMA SERATA AVETE IL LACRIMOSO "TOTÒ E MARCELLINO" E IL LEGAL DRAMA “A CIVIL ACTION” DI STEVEN ZAILLIAN, SCENEGGIATORE DI FIDUCIA DI SPIELBERG E REGISTA DEL MERAVIGLIOSO RECENTE “RIPLEY” - IN SECONDA SERATA OCCHIO AL SUPEREROTICO “SHORTBUS” E IL FOLLE “I PROSSENETI”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera se non vediamo la partita? Certo. Anzi che vediamo aspettando lo splatterissimo “Apocalpyse domani” di Antonio Margheriti stanotte su Cine 34 alle 2, 40? C’è la seconda puntata di ”House of the Dragon”, diretta da Clare Kilner, con uno scontro epocale tra Matt Smith e Emma D’Arcy. Ovvio che una puntata non vi risolva la serata. Guillermo Del Toro spinge molto “Ultraman: Rising”, cartone che trovate su Netflix. Ma leggo che è adatto a chi ha meno di 10 anni.

In chiaro cosa abbiamo? Il lacrimoso “Totò e Marcellino”, incontro tra due star degli anni ’50, diretto da Antonio Musu con Totò, Pablito Calvo, cioè l’autentico Marcellino “solo pane solo vino”, Fanfulla, re dell’avanspettacolo, Jone Salinas, Memmo Carotenuto, Cine 34 alle 21. Mai visto. Odiavo Marcellino. Su Canale 20 alle 21, 05 il biblico moderno “Samson – La vera storia di Sansone” diretto da Bruce Macdonald, Gabriel Sabloff con Taylor James, Jackson Rathbone, Billy Zane, Rutger Hauer, Caitlin Leahy, Lindsay Wagner. Troppo moderno per i miei gusti.

Su Iris alle 21, 10 avete “Contagious” di Henry Hobson con Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely Richardson, Laura Cayouette, Amy Brassette, dove un terribile virus se ti acchiappa ti trasforma in zombie. Mortacci! Quando capita alla figlioletta di Arnold, il padre farà di tutto per salvarla. Sembra che non sia male. Occhio. Rai Movie alle 21, 10 passa “Free State of Jones” di Gary Ross con Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Sean Bridgers, dove il McConaughey è Nigel Knight, il fattore che si oppose a unirsi ai Confederati nella Guerra di Secessione americana e mantenne la propria libertà costruendosi una sorta di proprio stato libero.

Una storia che Gary Ross voleva dirigere prima di “Hunger Games”, ma i produttori non ritennero l’argomento così forte. Non avevano tutti torti, però. Guerra e amore sono al centro del polpettone “Amare per sempre”, diretto da Richard Attenborough con Sandra Bullock, Chris O'Donnell, Mackenzie Astin, Ingrid Lacey, La5 alle 21, 10. Così così. Piuttosto carino, malgrado il budget minimo, “L’uomo che comprò la luna”, commedia sarda diretta da Paolo Zucca con Jacopo Cullin, Benito Urgu, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Lazar Ristovski, Angela Molina, Rai5 alle 21, 15.

john travolta civil action

Quando uscì stupì tutti perché con solo 15 sale in Sardegna andava meglio dei film lanciati in continente. La storia vedeva un soldato sardo, ma cresciuto a Milano, che viene spedito sull’isola, nel paese inventato di Cuccurumalu e sardizzato in modo da capire chi si sia comprato la luna. Un po’ folle, ma divertente. Quattro amiche fanno un viaggetto a New Orleans per divertirsi in “Il viaggio delle ragazze”, diretto da Malcolm D. Lee e interpretato da Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Regina Hall, Tiffany Haddish, Larenz Tate. Non male. Occhio al legal drama “A Civil Action”, scritto e diretto da Steven Zaillian, sceneggiatori di fiducia di Spielberg, ma soprattutto regista del meraviglioso recente “Ripley”.

I protagonisti sono John Travolta, Robert Duvall, Stephen Fry, James Gandolfini. Lo trovate su La7 alle 21, 15. Su Italia 1 alle 21, 20 riparte la saga Twilight con un altro episodio, “The Twilight Saga: Eclipse” diretto da David Slade con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley Greene. Su Rai4 alle 21, 20 non è male il thriller tutto al femminile “Greta” di Neil Jordan con Chloë Grace Moretz, Isabelle Huppert, Maika Monroe, Stephen Rea, Colm Feore, dove una ragazza cade nella trappola di una apparentemente tranquilla signora francese in America che adesca ragazze e le tiene schiave. Neil Jordan ha fatto di meglio, ma si vede.

Canale 2 alle 21, 20 propone una commedia al femminile tutta ambienta a Maiorca, “Pane al limone con semi di papavero” diretto da Benito Zambrano con Elia Galera, Eva Martín, Pere Arquillué, Pep Tosar, Marilu Marini, Tommy Schlesser, con due sorelle che si incontrano a Maiortca dopo essere state separate per anni e recuperano parte della loro vita. Cielo alle 21, 10 passa un ben più solido “Una donna fantastica” del cileno Sebastián Lelio con Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera, dove la donna fantastica è il trans Daniela Vega nei panni di Marina, cameriera che all’occasione canta e si esibisce. Molto riuscito.

In una serata sdolcinata un po’ troppo al femminile trovate pure il sentimentalone “Un posto nel mio cuore”, versione spagnola del romanzo di Federico Moccia “Scusa se ti chiamo amore”, diretta da Joaquín Llamas con Daniele Liotti, Paloma Bloyd, Andrea Duro, Lucía Delgado, Pablo Chiapella. Ottimo il titolo spagnolo, Perdona si te llamo amor.

Passiamo alla seconda serata. Su Cine 34 alle 23, 05 avete il parodistico vecchio anche quando uscì “Gli eroi del west” diretto da Steno con Walter Chiari, Raimondo Vianello, Silvia Solar, Beni Deus, Mary Andersen. A due anni dal successo di “I magnifici tre”, il produttore genoivese Emo Bistolfi ci riprova con lo spaghetti comico. Stavolta ha dalla sua la nuova coppia Walter Chiari-Raimondo Vianello e alla regia il grande Steno. In realtà Bistolfi ha capito la potenzialità dello spaghetti western, ma nessuno gli crede fino in fondo e si limita così allo spaghetti comico.

Ma lo fa rigorosamente in Spagna, con attori locali, grandi spazi e un uso, qui, del panoramico che è già come vuole il genere. Tutti gli esterni sono girati a 40 chilometri da Madrid, con il celebre duo di sceneggiatori Scarnicci e Tarabusi sul set assieme a Jose Mallorquí, l’ideatore della saga del Coyote. Tutto il cast la sera dorme nella capitale e la mattina gira nel villaggio western. Per Walter Chiari è un disastro, visto che la sera fa tardi e la mattina non riesce a svegliarsi. In una giornata di vento forte un pezzo della scenografia del saloon finisce sulla macchina della moglie di Steno.

Rispetto a I magnifici tre si è ovviamente perso Tognazzi, ormai pronto a nuove avventure. Ma si è perso anche un bel po’ di botteghino. Bistolfi incassa dalla nuova coppia 478 milioni di lire, cioè ben 738 milioni in meno. Su Canale 27 alle 23, 10 mi devo ricordare di registrare “Scandalo al sole”, glorioso mélo di Delmer Daves con Dorothy McGuire, Richard Egan, Sandra Dee, Troy Donahue, Arthur Kennedy. Su Cielo alle 23, 20 occhio al supererotico “Shortbus” di John Cameron Mitchell con Raphael Barker, Lindsay Beamish, Justin Bond, Jay Brannan, Paul Dawson, Sook-Yin Lee.

Bellissimo e totalmente irriverente nel ricordo di quando lo vidi a Cannes, presenta la storia di un bel club di scopatori newyorkesi di ogni razza e sesso. All’epoca sembrò molto spinto, magari oggi non è più così. Meglio della partita. Su Iris alle 23, 20 ripassa “Blade Runner” di Ridley Scott con Harrison Ford, Sean Young, Rutger Hauer, Daryl Hannah, William J. Sanderson. Molto visto anche il poliziesco “Copycat” di Jon Amiel con Sigourney Weaver, Holly Hunter, Dermot Mulroney, La7 alle 23, 25.

Semplice, ma efficace nella sua costruzione da antico film di avventure “The River Wild – Il fiume della paura” thrillerone avventuroso di Curtis Hanson con Meryl Streep e il marito David Strathairn che vengono presi ostaggio dal bandito Kevin Bacon ma devono vedersela con le rapide di un fiume selvaggio come da titolo, Rete 4 alle 23, 30. Non è male. Divertente il western australiano “Carabina Quigley” di Simon Wincer con Tom Selleck, Laura San Giacomo, Alan Rickman, Chris Haywood, Ron Haddrick, Tony Bonner, Rai Movie alle 23, 35.

Così così, invece, l’horror con pretese “Dracula Untold” diretto da Gary Shore con Luke Evans, Dominic Cooper, Sarah Gadon, Charles Dance, Art Parkinson, Samantha Barks, Italia 1 alle 23, 45. Francamente una cazzatona. Su Cine 34 alle 0, 50 potreste riscoprire questa buffa parodia comedy del celebre Postino suona solo due volte fin troppo trattato dal cinema, cioè “Ne parliamo lunedì” di Luciano Odorisio con Andrea Roncato nel ruolo che fu di John Garfield e Jack Nicholson e Elena Sofia Ricci nel ruolo che fu di Lana Turner e di Jessica Lange, mentre Sebastiano Nardone fa il marito cornuto e Francesco Scali fa Francesco Scali.

La scena di sesso è ancor oggi una delle perle della commedia all’italiana di fine anni ’80, con Elena Sofia Ricci bravissima e sexy. Guarda il caso… su La7 all’1 passa addirittura “Brivido caldo”, altra rilettura del poliziesco con femme fatale che ti rovina la vita, diretto da Lawrence Kasdan con William Hurt, Kathleen Turner, Richard Crenna, Mickey Rourke, Ted Danson, J.A. Preston. Su Cielo all’1, 05 passa la commedia lesbo “Betweeen Us” di Jude Bauman con Jean-François Stévenin, Iris Jodorowsky, Amandine Noworyta, William Mesguich.

Su Iris all’1, 40 avrete sicuramente già visto molte volte “Insomnia” di Christopher Nolan con Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Martin Donovan, Maura Tierney. E’ un bel legal drama sudafricano, passato poco o niente in tv, “Red Dust” diretto da Tom Hooper (“Il discorso del re”) con Jamie Bartlett, Chiwetel Ejiofor, Ian Roberts, Hilary Swank, Rai Movie all’1, 40.

Occhio che su Cine 34 alle 2, 40 avete un capolavoro di Antonio Margheriti come “Apocalypse domani” con John Saxon, Tony King, Venantino Venantini, Elizabeth Turner, Giovanni Lombardo Radice, sorta di prolungamento splatter del capolavoro di Coppola, con John Saxon berretto verde che si è infettato in Vietnam e diventa una sorta di zombie-rambo in quel di Atlanta quando torna a casa. Ha infettato anche altri due soldati. In America si prese una classificazione di X Rated. Per “Spaghetti Nightmares” è un “gore stremo, malsano”. Per Quentin Tarantino è il suo Margheriti preferito. Imperdibile!!!

Iris alle 3, 35 ci trascina nella notte con un ormai lontanissimo e perdibilissimo “L’uomo della valle” di Paul Landres con George Montgomery, Randy Stuart, Kim Charney, Gregg Barton. Chiudo col folle “I prosseneti” di Brunello Rondi con Alain Cuny, Juliette Mayniel, Luciano Salce, Stefania Casini, Silvia Dionisio, Ilona Staller, Sonia Jeanine, Cine 34 alle 4, 10. I prosseneti del titolo sono una coppia borghese, che fornisce ragazze giovani a gentaglia viziosa pronta a qualsiasi depravazione. Erotico di denuncia alla Rondi.

Ci siamo capiti. Indeciso se far Bunuel o l’hard. Ma con ragazze bellissime. La Casini ha in mano il fumetto “Jacula”. Leggo al minuto 9 è rimasto un ciak! Per fortuna che subito dopo, Iris alle 4, 45, passa “Due soldi di felicità”, film napoletano diretto e prodotto da Roberto Amoroso con Tina Pica, Armando Francioli, Maria Pia Casilio.

