IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN SECONDA SERATA PASSA UNA DELLE RARE COMMEDIE DOVE A MOLESTARE SONO LE CAPOUFFICIO DONNE, “PRESTAZIONE STRAORDINARIA” DI E CON SERGIO RUBUNI CON MARGHERITA BUY CHE SI COMPORTA COME UN UOMO CON L’IMPIEGATO RUBINI. PIUTTOSTO DIVERTENTE - IL FILM PIÙ STRACULT DELLA NOTTATA NON PUÒ CHE ESSERE “ULTIMO TANGO A ZAGAROL” DI NANDO CICERO, LA PARODIA DI "ULTIMO TANGO A PARIGI" DI BERNARDO BERTOLUCCI. BERTOLUCCI DISSE: “NON VOGLIO VEDERLO. NON VOGLIO SCOPRIRE CHE ULTIMO TANGO A ZAGAROL È MEGLIO DI ULTIMO TANGO A PARIGI”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

x – a sexy horror story 4

Che vediamo stasera? Intanto devo dirvi che Ciro Ippolito è andato a vedere “X – A Sexy Horror Story” di Ti West con Mia Goth in doppio ruolo e ne è rimasto entusiasta. E’ il film di genere che ci piace. E adoro l’idea che a Venezia si potrà vedere il prequel del film, “Pearl”, girato contemporaneamente a “X” sempre con Mia Goth, ma nel suo secondo ruolo, quello della vecchia svitata in cerca di sesso da giovane.

erasmo il lentigginoso 1

Devo dire che i film della prima serata in chiaro di stasera mi riportano ai mesi estivi di quando avevo dieci anni e andavo al cinema tutti i giorni il pomeriggio con titoli che allora mi sembravano meravigliosi, come “Erasmo il lentigginoso” di Henry Koster, un film che adoravo con James Stewart alle prese con un ragazzino tipicamente americano, l’Erasmo del titolo, cioè Bill Mumy, che dice di essere amico di penna di Brigitte Bardot, Chi può credergli, su? E invece alla fine del film si materializza proprio la Brigitte Bardot del 1964. Ci sono anche Fabian, Glynis Johns, Ed Wynn. Lo trovate su Tv2000 alle 20, 55.

la legge del signore 2

O “La legge del Signore” di William Wyler con Gary Cooper, Dorothy Maguire, Anthony Perkins, western dove per una scelta religiosa i protagonisti non possono sparare e non possono combattere. Ma c’è la guerra civile americana e Anthony Perkins, figlio di Gary Cooper vuole partire soldato. Da ragazzino trovavo impossibile costruire un western dove il protagonista non spara mai. Il leggendario sceneggiatore, Michael Wilson, quelli di “Lawrence d’Arabia”, “Il ponte sul fiume Kwai”, bollato dal maccartismo, non lo firmò col suo nome.

maledetto il giorno che ti ho incontrato2

Sicuramente film superiori all’ignota commedia australiana “Amore alle Fiji” proposto da Rai Uno alle 21, 25 diretta un anno fa da Christine Luby con Saskia Hampele, Liam McIntyre, Lynn Gilmartin, Marshall Betzel, James Blee. Cine 34 alle 21 propone un film di Carlo Verdone molto popolare e riuscito, “Maledetto il giorno che ti ho incontrato", con Margherita Buy, Elisabetta Pozzi, Giancarlo Dettori. Da rivedere.

smokin aces 3

Malavitosi che vuotano il sacco, agenti dell’FBI e veri cattivi sono i protagonisti di “Smokin’ Aces”, action tutto ambientato a Las Vegas, diretto da Joe Carnahan con Jeremy Piven, Ben Affleck, Andy Garcia, Ray Liotta, Alicia Keys, Canale 20 alle 21, 05. Non ha gran fama, ma il cast è una meraviglia di questa tardissima commedia di Howard Deutch , “That’s Amore”,che vede ancora una volta assieme Jack Lemmon e Walter Matthau, che dividono la scena con Sophia Loren, Ann-Margret, Daryl Hannah, Burgess Meredith, Canale 27 alle 21, 10.

LADY BIRD

Noioso, malgrado il cast e il fatto che sa l’ultimo film di Philip Seymour Hoffman, “La spia” di Anton Corbijn con Rachel McAdams, Grigoriy Dobrygin, Willem Dafoe, Robin Wright, Rai Movie alle 21, 10. Se non lo avete mai visto, non perdetevi “Lady Bird”, il miglior film di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, La5 alle 21, 10. Trovate fantascienza con parassiti in una baia americana in “The Bay” di Barry Levinson con Kristen Connolly, Kimberly Campbell, Christopher Denham, Michael Beasley, Andy Stahl, Mediaset Italia 2 alle 21, 15. Mai visto.

jennifer love hewitt sigourney weaver heartbreakers – vizio di famiglia

In “Heartbreakers” dell’oscuro David Mirkin, Cielo alle 21, 15, due belle truffatrici, madre e figlia, Sigourney Weaver e Jennifer Love Hewitt, imbambolano ricconi per poi obbligarli al divorzio, nessuna fama, ma ci sono Gene Hackman e Ray Liotta e tanto basta. Superaction franco-americano con Guy Pearcen ingiustamente finito in galera e fatto uscire solo per compiere una missione eroica, “Lockout” di James Mather, Stephen St. Leger con Maggie Grace, Peter Stormare, sembra piuttosto interessante, Rai 4 alle 21, 20.

paola cortellesi ma cosa ci dice il cervello

Vi ricordo che la commedia neanche troppo riuscita “Ma cosa ci dice il cervello” di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni, nella settimana di Pasqua del 2019 fece 2 milioni e passa. Roba che oggi ce la sognamo. Lo trovate su Canale 5 alle 21, 20. Buono il fantascientifico “Il sesto giorno” di Roger Spottiswoode con Arnold Schwarzenegger, Tony Goldwyn, Michael Rapaport, Sarah Wynter, Canale nove alle 21, 25.

prestazione straordinaria 3

In seconda serata passa una delle rare commedie dove a molestare sono le capoufficio donne, “Prestazione straordinaria” di e con Sergio Rubuni con Margherita Buy che si comporta come un uomo con l’impiegato Rubini. Piuttosto divertente, Cine 34 alle 22, 40. Tra le tante repliche vi ricordo solo “Il dio serpente” di Piero Vivarelli con Nadia Cassini, Cielo alle 23, 30. Su Iris alle 23, 45 un piccolo western del 1965 con Audie Murphy, “Gun Point – Terra che scotta” di Earl Bellamy non un grande regista) con Joan Staley, Warren Stevens, Edgar Buchanan. Mai visto.

the witch 4

Molto buono il fantascientifico “Signs” di M. night Shyamalan con Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin e Abigail Breslin, Rai4 alle 23, 50. Su Italia 1 alle 0, 55 no degli horror più considerati degli ultimi anni che aprì le porte del successo al suo regista, Robert Eggers, “The Witch” con Anya Taylor Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie. Il film più stracult della nottata non può che essere “Ultimo tango a Zagarol” di nando Cicero, la parodia immediata a un film di grande successo, Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, che tutti avrebbero voluto fare.

ultimo tango a zagarol

Se ne parla già il 28 febbraio del 1973 a Roma, con Galliano Juso che lancia l’idea di “Franchi che imita Brando… forse Mita Medici nel personaggio incarnato da Maria Schneider. La pellicola costerà 250 milioni e dovrebbe incassare, secondo il produttore, un paio di miliardi”. Intervistato, Nando Cicero su “La Stampa” dice: “Un successo come quello di Bertolucci doveva avere assolutamente un seguito e sia al produttore Mariani sia a me è parso opportuno in funzioni di precisi obiettivi finanziari, contribuire ad alimentare la curiosità dello spettatore invitandolo a ridere”.

ultimo tango a zagarol 1

Finirà con Franco Franchi col cappottone di Marlon Brando, e Martine Beswick al posto della Medici come Maria Schneider (no, non c’entra per nulla), Franca Valeri come Jean-Pierre Léaud, Nicola Arigliano come Massimo Girotti e Gina Rovere come la moglie di Brando. Il tutto in mano a Nando Cicero nel suo massimo splendore. E i cittadini di Zagarolo che si offendono al punto che si cambia in corsa il titolo e si mette Zagarol senza la o finale.

ultimo tango a zagarol

Per Nando Cicero, intervistato in tv da Sergio Grmek Germani, “è un film divertente. L’idea non fu mia, ma di un produttore [Galliano Juso]. Io non ho mai fatto parodie, non volevo farne. Fu lui a portarmi a vedere Ultimo tango a Parigi e io, all’uscita, dissi: ‘Sì, qui bisogna proprio farla, la parodia. Parlai anche con amici, poi con Bernardo Bertolucci…”. E Bertolucci: “Mi rifiutai di vederlo e non voglio vederlo. Perché è un mito e non deve essere infranto. E poi perché non voglio scoprire che Ultimo tango a Zagarol è meglio di Ultimo tango a Parigi”.

lo sceicco bianco 1

Su Rai Due alle 2 trovate una commedia Umberto Marino, autore sfortunato che avrebbe ottenere più successo, “Cominciò tutto per caso” con Margherita Buy, Massimo Ghini, Raoul Bova, Barbara Jane. Mi piacerebbe chiudere con un capolavoro come “Lo Sceicco Bianco” di Federico Fellini con Brunella Bovo e Leopoldo Trieste, coppia di sposini che si perde nella Roma del 1952 e lei, grande lettrice di fotoromanzi, incontra il suo idolo, lo Sceicco Bianco di Alberto Sordi, Cine 34 alle 2, 50. Sarà la base di almeno due film di Woody Allen. Coppola lo fece diventare uno spot per il Caffè Illy con Massimo Ghini al posto di Sordi e Valentina Cervi al posto di Brunella Bovo. E un grande cammeo di Leopoldo Trieste. Da rivedere.

x – a sexy horror story 5 lo sceicco bianco amore alle fiji 1 amore alle fiji 2 lo sceicco bianco LADY BIRD lady bird 1 franco franchi martine beswick ultimo tango a zagarol LADY BIRD ultimo tango a zagarol ultimo tango a zagarol 1 the bay 1 the bay 2 the bay 3 joaquin phoenix mel gibson signs signs LADY BIRD LADY BIRD la legge del signore x – a sexy horror story 2 prestazione straordinaria 1 il dio serpente Il dio serpente Il dio serpente walter matthau sophia loren that's amore prestazione straordinaria 2 erasmo il lentigginoso 4 la spia 4 la spia 3 sophia loren that’s amore the witch 1 the witch 2 paola cortellesi ma cosa ci dice il cervello the witch 3 la spia 1 il sesto giorno il sesto giorno 1 il sesto giorno lockout. lockout heartbreakers – vizio di famiglia la spia 2 erasmo il lentigginoso 2 smokin aces 4 smokin aces 1 smokin aces 2 erasmo il lentigginoso 3 x – a sexy horror story 1 x a sexy horror story. 2 x – a sexy horror story 3 la legge del signore 1 maledetto il giorno che ti ho incontrato 1 maledetto il giorno che ti ho incontrato x – a sexy horror story 6