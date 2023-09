IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? PER GLI SPETTATORI DI UNA CERTA ETÀ PROPONGO UNA COMMEDIA CHE ERA VECCHIA ANCHE QUANDO USCÌ, “FIORE DI CACTUS", TV2000 ALLE 20, 55 - SU CINE 34 ALLE 21 TORNA (MA QUANTE VOLTE TORNA?) “RIMINI RIMINI", MENTRE SU IRIS ALLE 21 AVETE UN CAPOLAVORO WESTERN, “L’UOMO SENZA PAURA” - IN SECONDA SERATA 15 TROVATE UNA COMMEDIA SEXY PIUTTOSTO SPINTA, “LE DOLCI ZIE”, MA IL FILM PIÙ STRACULT DELLA SERATA È IL FUORI DI TESTA “CELL BLOCK 99”, UN BLOODY B-MOVIE CARCERARIO PIENO DI VIOLENZA E VENDETTA... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ingrid bergman walter matthau fiore di cactus

Che vediamo stasera? Per gli spettatori di una certa età propongo una commedia che era vecchia anche quando uscì, “Fiore di cactus” diretto da Gene Saks con Ingrid Bergman, Walter Matthau, Goldie Hawn, Jack Weston, Tv2000 alle 20, 55, pièce teatrale francese di Barillet e Gredy che era stato un successo anche a Broadway, in cartellone per due anni, grazie all’interpretazione di Lauren Bacall e Barry Nelson. La versione cinematografica venne riscritta da I.A.L. Diamond, lo sceneggiatore di Billy Wilder, e Lauren Bacall ci rimase malissimo, il film era stato pensato per il suo ritorno su grande schermo, quando seppe che era stata scelta al suo posto Ingrid Bergman, che non faceva un film a Hollywood da quando era scappata in Italia con Roberto Rossellini.

serena grandi rimini rimini

Il ruolo della Bergman è quello dell’assistente matura di un dentista playboy, Matthau, che deve fingersi sua moglie in modo che lui non debba sposare la fidanzata giovane Goldie Hawn. Alla fine, la Bergman sposa il dentista Matthau, ma l’Oscar se lo prese proprio la scoppiettante e inedita Goldie Hawn. Su Cine 34 alle 21 torna (ma quante volte torna?) “Rimini Rimini”, commedia estiva a episodi diretta da Sergio Corbucci con Paolo Villaggio, Laura Antonelli, Jerry Calà, Serena Grandi. Funziona sempre. Su Iris alle 21 avete un capolavoro western di King Vidor, “L’uomo senza paura” con un Kirk Douglas che odia qualsiasi barriera e qualsiasi filo spinato, spirito libertario e anarchico, Jeanne Crain, Claire Trevor, Richard Boone.

la preda perfetta

Strepitoso quando si rolla una sigaretta, con tabacco e cartina a cavallo. Lo sa fare Favino? Ma scopro che è tutto grazie al cavallo, Pie, una vera star, che ha girato ben 17 western, quasi tutti con James Stewart (“Uno dei migliori partner che abbia avuto al cinema”). Pie è morto nel 1970 e verrà sepolto nel ranch di James Stewart. Su Canale 20 alle 21, 05 un buon thriller con Liam neeson “La preda perfetta”, scritto e diretto da Scott Frank con Dan Stevens, Boyd Holbrook, Astro, David Harbour, Adam David Thompson.

rollerball

Ancora meglio il “Rollerball” originale del 1975 diretto da Norman Jewison nel grande stadio per il basket di Monaco con James Caan, John Houseman, Maud Adams, John Beck, capostipite di tutti i giochi violenti del futuro che vedremo negli anni successivi. Scritto da William Harrison, ambientato nel 2018, con i costumi di Halston, fu un successo immediato. Commedia con scontro epocale fra due avvocati divorzisti è “Prima ti sposo poi ti rovino” diretto da Joel Coen con la coppia favolosa formata da George Clooney e Catherine Zeta-Jones, ma anche Geoffrey Rush, Billy Bob Thornton, Jack Kyle, Canale 27 alle 21, 10. Piuttosto divertente.

old man & the gun

Su La7 alle 21, 15 abbiamo la versione del 2008 di un grande classico di George Cukor, “The Women”, diretto qui da Diane English con Annette Bening, Candice Bergen, Meg Ryan, Eva Mendes, Debra Messing, Jada Pinkett Smith. Nessuno se lo ricorda…Assolutamente da recuperare, Rai 5 alle 21, 15, il bel noir cinefilo “The Old Man & the Gun”, scritto e diretto da David Lowery con Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Elisabeth Moss, Danny Glover. Non solo qui il vecchio Redford è credibile, ma ci offre davvero una bella interpretazione.

old man & the gun 9

Lo stesso regista, David Lowery, è piuttosto interessante, ha scritto e girato una serie di buoni film, “Storia di una fantasma”, “Il cavaliere verde” e “Il drago invisibile”, interpretato proprio da Robert Redford con Bryce Dallas Howard. Qui Lowery cuce addosso alla leggendaria star di Hollywood una storia, vera o quasi vera, tratta da una serie di articoli scritti sul “New Yorker” dal cosceneggiatore David Grann su un vecchio rapinatore di banche gentiluomo, certo Forrest Tucker.

old man & the gun 5

Un ruolo che non può che stare alla perfezione al Redford protagonista di “Butch Cassidy”, “La pietra che scotta”, “Ucciderò Willie Kid”. Nessuno come lui ha saputo incarnare negli anni il lato anarchico e cavalleresco del bandito in lotta con il mondo, con la società. Nel film Tucker opera con due vecchi compari, Teddy e Waller, interpretati addirittura da vecchie e eroiche conoscenze come Danny Glover e Tom Waits, è inseguito da un poliziotto simpatico e comprensivo, John Hunt, interpretato da un perfetto Casey Affleck, e innamorato di una signora della sua età, Jewel, la sempre adorabile Sissy Spacek.

old man & the gun 3

Ovviamente siamo di fronte a una specie di mega-omaggio a Robert Redford e ai suoi tanti ruoli memorabili negli anni ’60 e ’70, ma anche a un certo modo di far cinema di Hollywood. Compare anche per pochi secondi, anche se non lo avevo riconosciuto, Keith Carradine. Il personaggio di Redford, Tucker, rapina le banche perché così si diverte, si sente vivo, non spara neanche, e esce sempre con un sorriso. Se lo prendono, evade, ha già sedici evasioni alle spalle. Quello vero riuscì a evadere a 70 anni da San Quentin.

ladre per caso

Rimaniamo in tema di ladri e commedia con “Ladre per caso” diretto da Pascal Bourdiaux con Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux, Famke Janssen, Pascal Demolon, Bruno Sanches, Cielo alle 21, 15. Molto più serio l’ottimo e commovente “Brooklyn” di John Crowley, scritto da Nick Hornby, con Saoirse Ronan irlandese divisa tra vecchio e nuovo mondo, Domhnall Gleeson, Emily Bett Rickards, Julie Walters, Jim Broadbent, Canale 5 alle 21, 20. Più fracassone e poco credibile il catastrofico “The Day After Tomorrow” di Roland Emmerich con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Sela Ward, Arjay Smith, Italia 1 alle 21, 20.

hairspray grasso e bello 3

Commedia col prete di borgata è “Se Dio vuole” di Edoardo Falcone con Alessandro Gassman, Edoardo Pesce, Marco Giallini, Laura Morante, Ilaria Spada, Canale Nove alle 21, 25. Su Warner tv alle 21, 30 si ride e si balla com “Hairspray – Grasso è bello”, versione ricca del celebre film di John Waters qui diretto da Adam Shankman con John Travolta truccato da Divine, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Nikki Blonsky, Zac Efron.

l’uomo senza sonno

Passiamo alla seconda serata con il complesso mystery psicologico ultra dark “L’uomo senza sonno” di Brad Anderson con Christian Bale, operaio che dimagrisce di ben 30 chili durante il film, Jennifer Jason Leigh, Aitana Sánchez-Gijón, John Sharian, Rai 4 alle 22, 55. E’ un film assolutamente estremo, ma sarebbe niente senza la prova incredibile di Christian Bale. Così così il vecchio western “Sfida oltre il fiume rosso” diretto da Richard Thorpe con Glenn Ford, Angie Dickinson, Chad Everett, Gary Merrill, Jack Elam, Royal Dano, Iris alle 23, piccolo film con star e regista che un tempo avrebbero potuto vantare qualche pretesa in più. Ultimo film di Richard Thorpe, qui anche produttore.

le dolci zie 3

Su Cielo alle 23, 15 trovate una commedia sexy piuttosto spinta, “Le dolci zie” di Mario Imperoli con Marisa Merlini, Femi Benussi, Pascale Petit, Orchidea De Santis, Mario Maranzana. Un mischione di “Venga a prendere il caffè da noi” e “Grazie zia”, ma dai mezzi limitati delle produzioni Boetani-Collura. La De Santis ricorda che in quel film fece una delle scene di nudo più erotiche e morbose del tempo per concupire il ragazzino. “C’era sto ragazzino con cui facevamo il verso a Grazie zia di Samperi. Era la prima volta che mi cimentavo in una scena un pochino più forte, più erotica, meno ironica… Una sequenza priva dell’abituale ilarità, con qualche venatura morbosetta- Una cosa nuova per me…” (“Amarcord”).

le dolci zie 1

Si spogliano un po’ tutte, però, la Petit in un laghetto e anche la Merlini, sulla spiaggia. Femi Benussi, in “Cine 70”, ricorda di aver girato il film vicino Roma. “C’era questo Jean-Claude Verné, bolzanino, biondo, efebico, che aveva fatto un piccolo ruolo in Morte a Venezia di Visconti”. Da studiare. Il film viene sequestrato. Critica non troppo benevola. Su Rai Movie alle 23, 25 avete il film più stracult della serata, il fuori di testa “Cell Block 99”, carcerario sanguinoso scritto e diretto da S. Craig Zahler, quello di “Bone Tomahawk”, con Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Don Johnson, Udo Kier.

brawl in cell block 99

Un bloody B-movie pieno di violenza e vendetta, teste che saltano, braccia che saltano, promesse di aborti truculenti con metodologia coreana. Altro che quelle mammolette di Suburra! La forza di questo suo secondo film è in gran parte nella riuscita clamorosa del suo protagonista. Il gigantesco (1,98) Vince Vaughn di True Detective in versione Numero 8, cioè pelatone con una croce tatuata sulla capoccia e t-shirt fissa. La macchina da presa lo seguirà di spalle per tutto il film, attaccato proprio alla sua nuca con la croce.

brawl in cell block 99

Il suo personaggio, il violentissimo Bradley Thompson, malgrado abbia un buon cuore e pensi solo alla famiglia, se si incazza e je rode, quando si muove, il minimo che ti fa è spezzarti un braccio con un crack che si sentirà fino a Viterbo. Come scopre che la moglie, Jennifer Carpenter, lo tradisce, la mignotta, per non fare a pezzi lei dalla rabbia fa a pezzi la sua auto. Proprio staccando la portiera con le mani e scaraventandola per strada, prendendo a pugni specchietto e fanalini. Poi si calma e decide di perdonarla e di fare un figlio con lei.

i ragazzi stanno bene

Diciotto mesi dopo lei è incinta e lui lavoro per un boss della droga, certo Gil. Solo che Gil lo inguaia con due balordi messicani al soldo di un boss fetentissimo e Bradley finisce in carcere. E lì parte il vero film in un crescendo di violenza. Perché Bradley è ricattato dal perfidissimo Udo Kier (ancora lui!) e la sua famigliola rischia grosso. Svegliate Vannacci&Co perché su La7 alle 23, 30 passa la commedia con la famiglia queer ottenuta grazie all’inseminazione artificiale “I ragazzi stanno bene” di Lisa Cholodenko con la coppia lesbo Julianne Moore e Annette Bening, Mark Ruffalo, e i due figli della coppia, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson. Oggi ci sembrerà un po’ invecchiato.

la fine del mondo nel nostro solito letto 1

Su Rete 4 alle 0, 50 lo stracultissimo film della Wertmuller “La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia”, con Giancarlo Giannini che fa il giornalista italiano sessantottino, Candice Bergen la femminista americana, Michael Tucker, Mario Scarpetta. C’è di tutto, dal gallerista napoletano Lucio Amelio a una partecipazione nuda di Lilli Carati, da Anny Papa a alla moglie di Furio Colombo Alice Oxman. Troppo pioggia.

ecco fatto 2

Nella notte più notte passano lo spy pre-tarantiniano “Bersaglio mobile” di Sergio Corbucci con Ty Hardin, Michael Rennie, Paola Pitagora, Vittorio Caprioli, Gordon Mitchell, Cine 34 alle 3, il primo film di Muccino, “Ecco fatto” con Giorgio Pasotti, Barbora Bobulova, Claudio Santamaria, Enrico Silvestrin, Rai 2 alle 3, 10, “Il toro” di Carlo Mazzacurati con Diego Abatantuono, Roberto Citran, Marco Messeri, che deluse un po’ a tutti nella Venezia del 1994.

diego abatantuono il toro

Chiudo con due vecchi film che nessuno ricorderà più, “Quando gli angeli piangono” di Marino Girolami con Sylva Koscina, Fausto Tozzi, Aurelio Fierro, Enio Girolami, Rete 4 alle 4, 55, e il mélo ambientato nel mondo della moda e degli atelier, “Tua per la vita” di Sergio Grieco con Gaby André, Ettore Manni, Gérard Landry, Pina Bottin, Maria Grazia Monaci, Iris alle 5, 45.

