IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? STO IMPAZZENDO PER LA NUOVISSIMA SERIE BIOPIC TARGATA DISNEY+ “RINGO: GLORIA Y MUERTE”, SUL CELEBRE PUGILE OSCAR BONAVENA, SOPRANNOMINATO RINGO PER I CAPELLI ALLA RINGO STARR - SBRUFFONE, INTRATTENITORE DA TV, FU L’AVVERSARIO IDEALE PER CASSIUS CLAY. MA NON CAPÌ QUANTO PERICOLOSA FOSSE LA MALA ITALO-AMERICANA ALLA QUALE SI ERA LEGATO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Intanto devo dirvi che sto impazzendo su Disney + per la nuovissima serie biopic su Oscar “Ringo” Bonavena, appunto “Ringo: Gloria y muerte” scritta e diretta da Nicolás Pérez Veiga, con il fusto argentino Jerónimo Giocondo Bosia nei panni del celebre pugile dei pesi massimi, soprannominato Ringo per i capelli alla Ringo Starr, che sfidò nel 1970 Cassius Clay e per ben due volte Joe Frazier e finì malamente nel 1976 la sua carriera a Reno, Nevada.

Sbruffone, intrattenitore da tv, fu l’avversario ideale per Cassius Clay. Ma non capì quanto pericolosa fosse la mala italo-americana alla quale si era legato. Non so se è una grande serie, ma il personaggio è favoloso e nulla sapevo della sua storia.

vincent cassel eva green Liaison

Mi sono visto su Apple tv la serie francese di spionaggio internazionale “Liaison”, ideata da Virginie Brac e diretta dal solido Stephen Hopkins con Vincent Cassel come il mercenario ex legionario ma di buon cuore Gabriel Delage e Eva Green come il suo ex amore, un bel po’ femme fatale, Alison Rowdy. I due si incontrano dopo anni per cercare di fermare una serie di atti terroristici che hanno inizio a Londra ma potrebbero arrivare facilmente a Parigi provocati da misteriosi hacker.

Alison lavora al ministero degli interni inglese, comandato da Peter Mullan, mentre Gabriel lavora con una specie di società d’appalto dei servizi di sicurezza francesi. Ma c’è del marcio ovunque. Come ci è chiaro fin dalla prima puntata, i due, Gabriele e Alison, non hanno mai smesso di amarsi, anche se lei lo ha venduto per rifarsi una verginità con gli 007 inglesi e ora sta per sposarsi un ricco avvocato londinese e giura che la sua vita è cambiata. Magari non è una gran serie, ma i due protagonisti sono incantevoli, divertenti, belli quanto basta. Ma che dobbiamo vedere in tv, Pino Insegno?

