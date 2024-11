IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? FACILE. L'ULTIMA PUNTATA DI "DISCLAIMER". NON HO MAI VISTO TANTI SPETTATORI IN FISSA PER IL FINALE DI UNA SERIE DA ANNI. ALTERNATIVE? VEDIAMO LA PRIMA PUNTATA DI "THE DAY OF THE JACKAL" SU SKY CON EDDIE REDMAYNE COME IL KILLER PIÙ COOL DI OGNI TEMPO, LO SCIACALLO - SE AVETE VISTO "TERRIFIER3" POTETE VEDERE SU AMAZON I MOLTO MENO RICCHI "TERRIFIER1" E "TERRIFIER2"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

disclaimer — la vita perfetta

Che vediamo stasera? Facile. L'ultima puntata, la settima, di "Disclaimer" di Alfonso Cuaron su Apple tv+, quella dove tutto prenderà la sua giusta forma. È così pessima Cate Blanchett, è così stupido il marito, Sasha Barin Cohen, così pazzo Kevin Kline, così mollo il figlio? E le cose in quel della Versilia sono andate proprio come abbiamo visto nella terza puntata o sono andate diversamente.

eddie redmayne the day of the jackal

Ricordiamoci che quel che abbiamo visto è frutto del racconto che ne ha fatto la madre del ragazzo morto, cioè Lesley Manville. E la versione di Cate Blanchett non la abbiamo ancora sentita. Verra' svelata oggi. Con l'ultima puntata. Non ho mai visto tanti spettatori in fissa per il finale di una serie da anni. Alternative? Vediamo la prima puntata di "The Day of The Jackal" su Sky con Eddie Redmayne come il killer più cool di ogni tempo, lo Sciacallo.

la signora del venerdi

In attesa dell'ultima puntata lunedi di "The Penguin" con Colin Farrell che si confronterà con la Sofia di Cristin Milioti, grande personaggio di gangster femminile. Se avete visto "Terrifier3" potete vedere su Amazon i molto meno ricchi "Terrifier1" e "Terrifier2". Potete anche recuperare "Pig" con Nicolas Cage che Tarantino ha dichiarato uno dei migliori film degli ultimi cinque anni. Dago si è tirato su con "His Girl Friday"/"La signora del Venerdi" di Howard Hawks, capolavoro comico assoluto del regista e dei due protagonisti, Cary Grant e Rosalind Russell. Confesso che con i classici di Hollywood non si sbaglia mai.

