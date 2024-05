IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? LA VERA SERIE DA VEDERE, LA TROVATE SU SKY, È “IL SIMPATIZZANTE” SU UN INFILTRATO NORD-VIETNAMITA NELL’ESERCITO DEL SUD APPOGGIATO DAGLI AMERICANI AI TEMPI DELLA FINE DELLA GUERRA IN VIETNAM - SU AMAZON AVETE “I SOLITI IDIOTI 3” E LA SECONDA STAGIONE DI “OUTER RANGE” - PENSO SIA TOTALMENTE STRACULT LA COMMEDIA PUGLIESE “QUASI ORFANO”, MA OCCHIO CHE SU PARAMOUNT C’È UN’INVITANTE NUOVO EPISODIO DI “SOUTH PARK: LA FINE DELL’OBESITÀ”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il simpatizzante 5

Il vero evento, la vera serie da vedere, la trovate su Sky, è “Il simpatizzante” (The Sympathizer), prodotta, scritta e diretta, almeno le prime tre puntate, da Park Chan Wook, tratta dal romanzo di Viet Yhanh Nguyen dedicato alla storia di un infiltrato nord-vietnamita nell’esercito del sud appoggiato dagli americani ai tempi della fine della guerra in Vietnam, con Hoa Xuande come protagonista, uno strepitoso Robert Downey Jr con capelli rossi come Claude, l’uomo della Cia, Toan Lee come il Generale, capo dell’esercito del Sud, e Sandra Oh, come una matura signora amante del protagonista in America.

the idea of you

Le altre puntate sono dirette da Marc Mundin e Fernando Meirelles. Ottima ricostruzione, grande ritmo narrativo, direzione degli attori impeccabile, ma, soprattutto, una stupenda storia che non abbiamo mai visto al cinema. Almeno credo. Ho visto le prime due e finalmente trovo un po’ di cinema nelle serie.

Su Sky trovate anche, appena arrivato, “Godzilla e Kong, il nuovo impero”. Su Amazon avete, tra i film, “I soliti idioti 3” di e con Biggio e Mandelli. Tutto sommato divertente. Il film “The Idea of You” con Anne Hathaway che si innamora di una cantante rock che ha la metà dei suoi anni. E la seconda stagione della serie western americana “Outer Range” con Josh Brolin, Imogene Poots, Lili Taylor, Tamara Podensky. Penso sia da vedere.

quasi orfano

Su Netflix non mi pare un granché la nuova serie “Bodkin”, ma vedo che ci sono nuovi film italiani, “Adagio” di Stefano Sollima con Toni Servillo, Valerio Mastandrea con le ciavatte e Pierfrancesco Favino in versione calva. Non è andato bene al cinema ma io lo amo molto. Non so come sia, ma penso sia totalmente stracult, la commedia pugliese “Quasi orfano” con Riccardo Scamarcio che si ricorda di avere una famiglia in Puglia in quel di Monopoli, Antonio Gerardi, Vittoria Puccini, Bebo Storti.

south park la fine dell’obesita

Ovviamente imperdibile, se vi piacciono i film fracassoni e un po’ cafoni “Atlas”, il nuovo film con Jennifer Lopez protagonista su Netflix. E’ un fantascientifico con Jlo a caccia di un robot. Ci sono anche Sterling K. Brown, Simu Liu, Mark Strong e Gregory James Cohan. Su Paramount c’è un’invitante nuovo episodio di “South Park: La fine dell’obesità”. Su Mubi vi avviso che hanno inserito, in onore di Francis Coppola, l’ormai lontano “I ragazzi della 56° strada” (The Outsiders), il gemello a colori di “Rumble Fish”, con Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe, Tom Cruise Emilio Estevez. Non mi dite che lo avete visto da poco perché non ci credo.

