The English

Marco Giusti per Dagospia

Per chi guarda film e serie in streaming buone notizie. Intanto trovate la seconda puntata della nuova stagione di “The Mandalorian” con pedro Pascal su Disney +.Ma soprattutto, dopo mesi di attesa è finalmente arrivata, su Paramount+, la serie western, speriamo buona, “The English”, revenge movie ideata, scritta e diretta da Hugo Blick , autore anche della bellissima “Black Earth Rising”, con Emily Blunt che attraversa il west in cerca di vendetta assieme a un indiano, Chaske Spencer. Bel cast che comprende Stephen Rea, Toby Jones, Ciaran Hinds.

paranoid park 2

Leggo parecchie buone critiche che lo definiscono sanguinolento e brutale, ma anche qualcosa che non si era mai visto prima. Speriamo. Su Apple tv trovate invece le prime due puntate della serie di spionaggio francese “Liaison” ideata da Virginie Brac con Vincent Cassel, Eva Green, Peter Mullan, Gérard Lanvin, Daniel Francis. Critiche così ma più che vedibile. Su Mubi trovate una marea di nuovi film, da “Porcile” e “Uccellacci e uccellini” di Pier Paolo Pasolini a “Mediterranea” di Jonas Carpignano, primo film della sua trilogia calabrese, da “Paranoid Park” di Gus Van Sant al curioso “Più buio di mezzanotte” di Sebastiano Riso.

Piu buio di mezzanotte

Se non lo ricordate vi rinfresco la memoria con qualche battuta hot… “Signora, lo sa che suo marito è puppo?”. “Lo sticchio è mio e ne faccio quello che voglio!”. Tutto ambientato nella Catania dei puppi e delle drag queen di Villa Bellini. Il film è un curioso, sentito, anche se un po’ goffo e confuso ritratto dell’adolescenza sofferta di una vera drag queen catanese poi trapiantata a Roma, Fuxia, anche se la storia è stata spostata dalla Catania degli anni ’80 a quella di oggi.

Piu buio di mezzanotte

Ma l’idea del regista e dei suoi sceneggiatori è in realtà quella di seguire i tormenti del giovane Davide, interpretato da un incredibile, quasi muto Davide Capone, alla ricerca di una sua identità e di una sessualità, diviso tra una famiglia non facile, un padre violento e omofobo, Vincenzo Amato, e una mamma amorosa che sta diventando cieca, Michela Ramazzotti, e una Catania misteriosa e sessualmente scatenata composta da travestiti che fanno la vita, papponi, clienti odiosi.

Piu buio di mezzanotte

Il tutto al ritmo di “Amore stella” di Donatella Rettore, come negli anni ’80, anche se Riso sogna di fare di Davide, ragazzino che sogna i lustrini di Amanda, il suo personale Antoine Doinel truffautiano e cita, nelle note di regie, il vecchio credo godardiano un po’ ingenuamente: “Ogni carrello è una questione di morale”.

Piu buio di mezzanotte Micaela Ramazzotti

Tra gli attori occhio a Pippo Del Bono come pappone vestito di bianco, che si lancia in un tentativo maldestro di emulare la Jeanne Moreau cantante di “Querelle”, alla Ramazzotti vera Madonna del sud, e a molti giovani promesse della scena drag, come la “Rettore” di Giovanni Gulizia, o la “Meriliv Morlov” di Sebastian Gimelli Morosini oltre allo stesso protagonista.

