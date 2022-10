IL DIVANO DEI GIUSTI - IN CHIARO AVETE UNA DOPPIETTA DEI VANZINA, PRIMA “IN QUESTO MONDO DI LADRI”, POI IL MITICO “VACANZE IN AMERICA” CON CHRISTIAN DE SICA COME DON BURO, EDWIGE FENECH, CLAUDIO AMENDOLA, JERRY CALÀ - IN SECONDA SERATA TORNANO PERLE STRACULT COME “VOGLIA DI GUARDARE” DI JOE D'AMATO CON JENNY TAMBURI, MARINO MASÉ, SEBASTIANO SOMMA, LAURA GEMSER, LILLI CARATI, O LA MARATONA DI 300’ DI “NYMPHOMANIAC” DI LARS VON TRIER. BELLISSIMO. MA DOVETE ENTRARCI, NON PER TUTTI. VI AVVERTO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

licantropus

Che vediamo stasera? Intanto preparatevi a Halloween con il bellissimo special Marvel di 55’ minuti in bianco e nero che trovate su Disney+, “Licantropus”, ma il titolo originale è il più giusto “Werewolf By Night”, diretto dal compositore Michael Giacchino con Gael Garcia Bernal, Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris. Non più di una stravaganza, ma molto ben fatta, dove un gruppo di cacciatori di mostri vengono invitati al funerale del loro leader per scoprire che sarà il nuovo capo chi di loro riconoscerà e ucciderà un terribile mostro che è nascosto proprio fra di loro. Paura!

vacanze in america

In chiaro, invece, avete una doppietta dei Vanzina, prima alle 21 “In questo mondo di ladri”, poi alle 22, 55 il mitico “Vacanze in America” con Christian De Sica come Don Buro, Edwige Fenech, Claudio Amendola, Jerry Calà. “In questo mondo di ladri” era prodotto da Vittorio Cecchi Gori per la sua adorata Valeria Marini, ricordo una scena stracult col suo sederone in primo piano che esce dall’acqua, ma anche con Carlo Buccirosso, Max Pisu, Biagio Izzo, Leo Gullotta, Ricky Tognazzi.

in questo mondo di ladri 1

Faceva molto ridere la presentazione del film a casa Cecchi Gori, oggi venduta a Valsecchi, dove si discuteva sul futuro della società. Del resto anche tutta la library di Cecchi Gori, oltre alla casa, è finita a Mediaset, ahimé. I Vanzina, mi sembrò, lo avevano davvero fatto per amicizia, alla sceneggiatura c’era ancora il povero Piero De Bernardi e le musiche erano di Venditti. Ma nessuno, a parte forse la Marini, sembrava credere che Cecchi Gori potesse permettersi di fare a lungo del cinema. Distribuiva già Medusa.

rocketman 4

Magari vi divertirete di più su Iris alle 21 con il biopic di Elton John, “Rocketman” di Dexter Fletcher con Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden, Jamie Bell, Gemma Jones. Dexter Fletcher, già attore a 6 anni in “Bugsy Malone” di Alan Parker e in “The Elephant Man” di David Lynch, dove aver portato a termine, in segreto, il biopic su Freddie Mercury, “Bohemian Rhapsody” e aver diretto questo “Rocketman” è diventato uno dei registi inglesi più importanti in assoluto, tanto che ha appena finito “Ghosted” con Ana de Armas e Chris Evans e sta per iniziare “Sherlock Holmes 3”.

sherlock holmes

Su Canale 20 alle 21, 05 trovate proprio il primo “Sherlock Holmes” con Robert Downey Jr e Jude Law come Holmes e Watson, Rachel McAdams e Kelly Reilly, diretto da Guy Ritchie. Sempre in Inghilterra si naviga con “Il diario di Bridget Jones”, grande successo del tempo diretto da Sharon Maguire con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Jim Broadbent, Embeth Davidtz, Gemma Jones, La5 alle 21, 10.

jake gyllenhaal demolition

La demolizione di casa propria come terapia dopo un lutto è la trama, detta un po’ malamente, di “Demolition – Amare e vivere” di Jean-Marc Vallée con Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper, Polly Draper, Wass Stevens, Rai Movie alle 21, 10. Il film, che partiva con un trailer da thriller con Jake Gyllenhaal col martello pneumatico in azione, non è affatto un thriller, ma un curioso ma irrisolto melodramma che vede un uomo impazzire per la morte della moglie al punto da riuscire a sfogarsi solo quando ha la mazza in mano e addobba un muro. Sbang! Sbatabang! Mai visto un film così.

jake gyllenhaal demolition

Quando, in un banale incidente, la moglie di Jake Gyllenhaal muore, non solo perde solo lei, perde anche se stesso e la propria identità. Dopo una prima strana euforia, cade in profonda depressione. Si fissa così nello spaccare tutto col martello pneumatico e nel pretendere un risarcimento da una società che gestisce le macchinette per le merendine negli ospedali, visto che una di queste macchinette gli ha fregato qualche spicciolo.

DEMOLITION

Così scrive una lettera all’ufficio reclami della società che sfora nel diario personale dei propri sentimenti repressi. Queste lettere finiscono nelle mani di Karen Moreno, cioè Naomi Watts, donna sensibile, repressa e svitata almeno quanto il vedovo, che decide di conoscerlo, anche se a casa ha un figlio di incerta sessualità, Chris, Judah Lewis, e una specie di fidanzato manesco e poco interessante. Il film segue due o tre percorsi senza infilarne uno buono.

io vi dichiaro marito e marito

E’ una commedia finto-gay, cioè con una coppia di pompieri che si sposano e fingono di essere gay solo per non perdere i contributi, “Io vi dichiaro marito… e marito” di Dennis Dugan con Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel, Dan Aykroyd, Ving Rhames, Canale 27 alle 21, 10. Su Cielo alle 21, 15 avete il simpatico catastrofico “Terremoto 10.0” di David Gidali con Henry Ian Cusick, Cameron Richardson, David Chokachi, Jeffrey Jones, Kristen Dalton. Ci manca solo quello. Non credo sia meglio il thriller dello stesso anno, il 2014, “Three Days To Kill” di McG con Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Amber Heard, Connie Nielsen, Italia 1 alle 21, 20.

apocalypto 4

Stroncatissimo dalla critica. Non era male, invece, il revenge movie “The Secret – Le verità nascoste” di Yuval Adler con Noomi Rapace e Joel Kinnaman, Rai 4 alle 21, 20, dove una donna di origine zingara da anni in America dove si è rifatta una vita, riconosce in un normale cittadino il terribile nazista che aveva preso e torturato lei e la sua famiglia. Lo sequestra per vendicarsi, ma scopre che anche il nazista ha una moglie e una famiglia. Su Canale Nove alle 21, 25 trovate lo scatenatissimo e violentissimo “Apocalypto” di Mel Gibson con Rudy Youngblood, Dalia Hernandez, Jonathan Brewer, simpatiche avventure con tribù di maya che si menano nella foresta. Molto classico in realtà. Parlato in maya yucutaca strettissimo.

voglia di guardare 1

In seconda serata tornano perle stracult come “Voglia di guardare” di Joe D'Amato con Jenny Tamburi, Marino Masé, Sebastiano Somma, Laura Gemser, Lilli Carati, Cielo alle 23, 15, e capolavori come “L’età dell’innocenza” di Martin Scorsese con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Mary Beth Hurt, La7D alle 23, 20. Su 7Gold alle 23, 30 trovate il divertente avventuroso “Amici e nemici” di George P. Cosmatos con Roger Moore, Elliott Gould, Telly Savalas, Claudia Cardinale e Richard Roundtree.

lone survivor

C’è pure William Holden in un buffo cameo che accompagnava la sua fidanzata Stephanie Powers. Ha delle recensioni terribili e, confesso, non l’ho mai visto, ma il cast è curioso e Cosmatos è un regista pieno di sorprese. Tutto girato in Grecia… Su Italia 1 alle 23, 45 i fan dei film di guerra trovano “Lone Survivor” di Peter Berg con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Eric Bana. Magari non è male.

nymphomaniac 4

Su Cielo all’1, 15 torna la maratona di 300’ di “Nymphomaniac” di Lars von Trier con Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Shia LaBeouf, Jamie Bell. Bellissimo. Ma dovete entrarci, Non per tutti. Vi avverto. Rivedrei volentieri invece il film sul disfacimento della borghesia americana che segnalò la stella di Ang Lee, “Tempesta di ghiaccio” con Kevin Kline, Joan Allen, Christina Ricci, Tobey Maguire, Sigourney Weaver, Iris all’1, 25. Rai Movie all’1, 50 ripropone “Butch Cassidy” di George Roy Hill con Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross, Strother Martin, Henry Jones, Jeff Corey.

ornella muti la moglie piu bella

Ben altra roba propone Cine 34 alle 2, 25 col folle macaroni war movie “Strike Commando” di Bruno Mattei con Christopher Connelly, Reb Brown e Alan Collins alias Luciano Pigozzi. Tra le altre perle della notte vedo “La moglie più bella” di Damiano Damiani con Ornella Muti, Alessio Orano, Gaetano Cimarosa, Joe Sentieri, film di cronaca sul caso Franca Viola, scritto da Sofia Scandurra che, in quanto donna, non riuscì a dirigere lei il film aveva ideato, e grande lancio dell’allora minorenne Ornella Muti.

hollywood ending 1

Trovate anche “Hollywood Ending” di e con Woody Allen, schiaffato su Iris alle 3, 25 e l’ottimo melo thriller “Mare nero” di Roberta Torre con Luigi Lo Cascio, Anna Mouglalis, Maurizio Donadoni, Massimo Popolizio, Rai Movie alle 3, 40, dove un ispettore di polizia che indaga su un terribile delitto di una ragazza finisce lui stesso in un giro di scambisti con la fidanzata. Credo sia assolutamente da recuperare.

ku fu? dalla sicilia con furorea

Cine 34 alle 3, 55 rilancia il capolavoro del cinema stracult italiano “Ku-fu dalla Sicilia con furore” di Nando Cicero con Franco Franchi, Gianni Agus, Enzo Andronico, Nino Terzo, Gino Pagnani, Alfredo Thomas, Rai Movie chiuderebbe alle 5 con “La maja desnuda” di Henry Koster con Ava Gardner e Anthony Franciosa, Iris alle 5, 10 con l’ancor più interessante “L’ultima donna” di Marco Ferreri con Ornella Muti e Gerard Depardieu e Cine 34 alle 5, 50 con il disco-musicarello “Rock’n’roll” diretto nel 1978 da Vittorio De Sisti, prodotto da Galliano Juso e scritto da Augusto Caminito (mica male, eh?) con Rodolfo Banchelli, Rosaria Biccica, Leo Gullotta, Macha Méril e Carlo Monni. Gli amici del Monni lo conoscono bene. Buona notte.

licantropus licantropus

