Marco Giusti per Dagospia

tutti insieme appassionatamente

E in chiaro che vediamo? Ci sarebbe un classico del cinema americano, il musical antinazista “Tutti insieme appassionatamente”, diretto da Robert Wise con Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker, Richard Haydn, Peggy Wood, Tv2000 alle 21, quello dove la famiglia Van Trapp scappa dall’Austria prima che arrivi Hitler. Vinse 5 Oscar, tra questi miglior film e miglior regia. A Christopher Plummer, fortemente voluto da Wise, che lo aveva visto a teatro, il film non è mai piaciuto, Julie Andrews non lo voleva fare dopo “Mary Poppins”, ma fu un enorme successo. Tanto che salvò la Fox dal disastro dopo i folli costi di “Cleopatra”.

enrico brignano south kensington

Superato solo da “Grease” come incassi. Cantiamo tutti “Edelweiss”, l’ultima canzone composta da Oscar Hammerstein. Cine 34 alle 21 ci propone ancora una volta la commedia inglese dei Vanzina “South Kensington”, diretto da Carlo Vanzina con Rupert Everett, Elle Macpherson, Judith Godrèche, Enrico Brignano. Canale 20 alle 21, 05 il fantascientifico “In Time” di Andrew Niccol con Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy, Olivia Wilde, Alex Pettyfer, dove non puoi campare dopo i 25 anni. Ma i più ricchi sanno come superare il problema.

posta grossa a dodge city 2

Ricordo carina, ma l’ho vista soltanto quando uscì nel 1966, la commedia western con mano di poker “Posta grossa a Dodge City” di Fielder Cook, scritto da Sydney Carroll per la tv e poi diventato film da far uscire in sala, con Joanne Woodward, Henry Fonda, Jason Robards, Charles BIckford, Paul Ford, Burgess Meredith e Chester Conklyn, eroico comico del muto qui alla sua ultima apparizione. La fotografia è di un genio come Lee Garmes.

colossal

Su Rai Movie alle 21, 10 passa il fantascientifico ispano-canadese con lucertolone gigante che fa massacri in Corea “Colossal” di Nacho Vigalondo con Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Tim Blake Nelson, Austin Stowell, Dan Stevens, Agam Darshi. Nel film Anne Hathaway è collegata mentalmente con il lucertolone. Non è affatto male. Su La5 alle 21, 10 passa il sentimentalone italiano “Angeli - Una storia d’amore” di Stefano Reali con Raoul Bova, Vanessa Incontrada, Ugo Pagliai, Vittoria Piancastelli, Lidia Vitale.

la verita

Su Rai 5 alle 21, 15 passa il più interessante “La verità” dell’ormai venerato maestro Hirokazu Koreeda con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clémentine Grenier, Manon Clavel, anche se è un po’ un Kore-eda minore o un Kore-eda per sciure o per signore di Prati con tanto di Catherine Deneuve fenomenale come regina delle stronze (“Non mi fido di una donna che ama i gatti”). Ma certo è difficile trovare in giro uno sceneggiatore bravo come Kore-eda in modo da far funzionare ogni ingranaggio di una storia fino alla fine.

la verita.

Anche se non ci mostra qui le trovate magistrali dei suoi film più famosi, come Un affare di famiglia, che ribaltava qualsiasi punto di vista del racconto via via che scoprivi il meccanismo narrativo, la quantità e la qualità di battute e battutine dei protagonisti che fanno un gioco di specchi e di verità-non verità continuamente giocando sul proprio passato e su cosa ricordano davvero del proprio passato è incredibile.

la verita

E viene moltiplicato una volta che pensiamo che tutto questo gioco di specchi soprattutto fra madre e figli è moltiplicato dal fatto che a condurlo siano due celebri attrici come Catherine Deneuve e Juliette Binoche, con un passato e una memoria del proprio passato che si portano costantemente dietro. Diciamo che Fabienne, la Deneuve, è una strega, ma anche una grande attrice che ha vissuto solo per il proprio trionfo, “ho preferito essere una brava attrice piuttosto che una brava madre”, non guardando in faccia nessuno, né amiche, né figlie, né tantomeno uomini.

la verita

“Non ho mai chiesto scusa a un uomo” è una delle sue battute chiave. Juliette Binoche è la figlia, sceneggiatrice, che vive in America. In occasione dell’uscita parigina del libro di memorie della madre, intitolato guarda un po’ “La vérité”, la Binoche la viene a trovare con tanto di marito attore americano di serie B, Ethan Hawke, “meglio come amate che come attore”, e figlioletta simpatica, che pensa che la nonna sia davvero una vecchia strega in grado di trasformare in animali gli esseri umani. Da rivedere.

il momento di uccidere 3

La7 alle 21, 15 propone il thrillerone tratto da un romanzo di John Grisham “Il momento di uccidere” di Joel Schumacher con Sandra Bullock, Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, Donald Sutherland, Kevin Spacey. Profondo sud, una bambina nera stuprata da due bianchi, un padre veterano che cerca vendetta, l’odio razziale, un avvocato bianco preso di mira. Si vede. Lo sapete. Rai Tre alle 21, 20 tira fuori un successo eterno della Rai nei mesi estivi, “La principessa Sissi” di Ernst Marischka con Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Josef Meinrad, Gustav Knuth, Uta Franz. Ma su Rai Tre? E’ una profanazione. Andava messo su Rai Uno.

la scelta

Tigri, mercenari, pericoli nella giungla e donne che sanno a cosa sparano sono gli ingredienti di “Rogue- Missione ad alto rischio” di M.J. Bassett con Megan Fox, Jessica Sutton, Lee-Anne Liebenberg, Calli Taylor, Philip Winchester, Rai 4 alle 21, 20. Canale 5 alle 21, 20 propone il moscarello sentimentale “La scelta” diretto da Ross Katz con Teresa Palmer, Benjamin Walker, Alexandra Daddario, Maggie Grace, Tom Welling.

la legge del fucile 2

Passiamo alla seconda serata con un commando in missione in Afghanistan in “12 Soldiers” di Nicolai Fuglsig con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Jack Kesy, Trevante Rhodes, Elsa Pataky, Rai Movie alle 23. Cine 34 alle 23, 15 passa il film di Salemme “No Problem” con Vincenzo Salemme, Sergio Rubini, Giorgio Panariello, Aylin Prandi, Cecilia Capriotti. Che fine ha fatto Ailyn Prandi? Almeno su Iris alle 23, 15 passa un vecchio western che non ricordo, “La legge del fucile” di Harry Keller con Fred MacMurray, Joan Weldon, John Ericson, Marie Windsor, Edgar Buchanan, Robert Middleton e – accidenti! – Lee Van Cleef.

adele exarchopoulos nel film la vita di adele 9

Keller era un buon regista. La storia vede un giudice indomito e disarmata alle prese con una banda, gli Hayes, che controllano la città e vogliono liberare uno dei figli del loro boss. Lee Van Cleef fa uno dei cattivi. Ti pareva. In supercinemascope. Nel giorno del compleanno di Léa Seydoux Cielo alle 23, 25 ripropone il bellissimo “La vita di Adele” di Abdellatif Kechiche con Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos. Su Canale Nove alle 23, 25 trovate il meno impegnativo “Il fidanzato di mia sorella” di Tom Vaughan con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Malcolm McDowell, Ben McKenzie, Marlee Matlin.

catherine zeta jones gerard butler quello che so sull'amore

Su Canale 5 alle 0, 05 passa quello che è considerato il film più disastroso girato da Gabriele Muccino in America, “Quello che so sull’amore”, commedia con Gerard Butler, Jessica Biel, Noah Lomax, Judy Greer, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones. Tra le critiche vi cito quella più divertente: “Smarmy. Dopey. Sloppy. Lazy. Creepy. Tone-deaf. Predictable. Embarrassing. Lousy”. La traduzione è facile. Eppure ha un cast super. Gerard Butler, Jessica Biel, Catherina Zeta Jones, Dennis Quaid, Uma Thurman. Ma credo che per la fase del Muccino americano sia stato veramente il flop che gli ha compromesso la carriera a Hollywood.

la guerra del ferro – ironmaster 2

Su Rete 4 alle 0, 50 va recuperata la commedia intelligente diretta nel 2014 da Noah Baumbach “Giovani si diventa” con Ben Stiller, Amanda Seyfried, Naomi Watts, Adam Driver, Charles Grodin, Adam Horovitz, Brtady Corbet. La storia vede una coppia di quarantenni senza figli che incontra una coppia più giovane e scatenata e inizia a ripensare a quanto si stanno perdendo. Dal divano di casa nostra sai le risate… Mi tornerà sicuramente più su “La guerra del ferro – Ironmaster”, cavernicolo movie diretto da Umberto Lenzi con Sam Pasco, Elvire Audray, George Eastman, Pamela Prati, Jacques Herlin, Danilo Mattei.

the great debaters 3

Ma ci sono anche Benito Stefanelli, William Berger, Giovanni Cianfriglia, Nello Pazzafini. Circolano grandi frasi: "Tu sei come tuo figlio, correvi come un bufalo incontro alla pioggia..." George Eastman gira con una capoccia di leone a mo’ di copricapo e seguita a dare botte in testa a tutti. Donne che lavorano in miniera sono le protagoniste di “North Country. Storia di josey” di Niki Caro con Charlize Theron, Frances McDormand, Sean Bean, Woody Harrelson, Sissy Spacek, Iris all’1. Rai Movie all’1, 15 propone un biopic su un professore nero che negli anni’30 insegna come si dibatte in pubblico ai giovani afro-americani, “The Great Debaters”, di e con Denzel Washington con Nate Parker, Jurnee Smollett, Denzel Whitaker, Jermaine Williams.

mondo cane

Cine 34 alle 2, 45 manda in onda l’allora famigerato “Mondo cane” di Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi, Paolo Cavara. Non l’ho mai visto. Meglio rivedersi su Rete 4 alle 3, 05 ben due episodi de “La famiglia Passaguai”, sorta di saga familiare romana diretta e interpretata da Aldo Fabrizi, cioè “La famiglia Passaguai” e “La famiglia Passaguai fa fortuna”. Nel primo ci sono Peppino e Tino Scotti e nel secondo Macario e Riento. Chiudo su “Perseo l’invincibile” di Alberto De Martino con Richard Harrison, Anna Ranalli, Arturo Dominici, Elisa Cegani, Cine 34 alle 4, 30.

perseo l'invincibile

Primo péplum firmato da Alberto De Martino, dopo aver girato, ma non firmato, “Il gladiatore invincibile”, prodotto da Italo Zingarelli. Qui il produttore è Emo Bistolfi, di solito più interessato nella commedia, ma molto attivo nelle coproduzioni con la Spagna. “A me avevano dato un copione”, ricorda De Martino, “che ho riscritto assieme a Mario Guerra e a un altro [Ernesto Gastaldi]. L’ho girato quasi tutto in Spagna, a parte qualche interno a Cinecittà. Mi avevano segnalato a Bistolfi dopo che avevo fatto Il gladiatore invicinbile.

perseo l'invincibile

Ma c’era da fare prima, però, Due contro tutti con Walter Chiari. Visto che il regista era impegnato, ho fatto prima quello e poi subito questo. Cè ancora Richard Harrison come protagonista. Se la cavava bene, era sportivo, molto ambizioso. Anna Ranalli era stata una miss Italia. I trucchi ce li hanno fatti Carlo Rambaldi e Eugenio Bava, padre di Mario, che ha fatto l’effetto della gente che diventava di pietra.

perseo l'invincibile

Il dragone l’ha fatto Rambaldi, doveva uscire dall’acqua e avevano messo delle rotaie per farlo scorrere. Quando siamo andati a girare però c’era la bassa marea per cui quando usciva il dragone si vedevano le rotaie e si dovette rifare tutto. Andò bene, ebbe critiche ottime in Francia”. Va detto che gli “effetti animati” attribuiti a Carlo Rambaldi, qui non al suo meglio (forse per motivi di budget), anche se molti trucchi vennero realizzati da Amando De Ossorio, il futuro regista di orrore, che ricordava (su “Amarcord, n.0 settembre-ottobre 1995) la lavorazione del film in Spagna.

perseo l'invincibile

“Il regista terminò di girare e lasciò tutti i trucchi. I produttori erano spagnoli, il film si girò qui per cui fui chiamato a girare i trucchi. Il film venne girato tutto in Almeria e dovetti fare un mostro antidiluviano che attaccava dei cavalli. Per creare il mostro rivestii una gru di un tessuto che sembrava la pelle di un mostro. Il movimento sussultorio della gru funzionava per muovere il collo del drago. Non attaccava i cavalli, ma li gettava in mare”. Assolutamente da rivedere.

