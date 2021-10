IL DIVANO DEI GIUSTI - IN CHIARO IN PRIMA SERATA TROVATE SU RAI UNO “I BASTARDI DI PIZZOFALCONE”, MA POTREBBERO FUNZIONARE MOLTO BENE ANCHE IL VIOLENTO “COLOMBIANA” PER NON PARLARE DEL SUPERCLASSICO “C’ERA UNA VOLTA IL WEST”. SAPRETE SICURAMENTE CHE IL CANADESE AL MULLOCK, SEMBRA IN CRISI DI ASTINENZA, DECISE DI BUTTARSI DALLA FINESTRA DELLA SUA CAMERA D’ALBERGO CON IL COSTUME ADDOSSO. LEONE LO VIDE PROPRIO ANDAR GIÙ, CHIAMÒ IL SUO PRODUTTORE ESECUTIVO, E GLI DISSE: “NUN SE POTEVA AMMAZZÀ VENTIQUATTR’ORE DOPO, STO STRONZO”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

way down rapina alla banca di spagna

Intanto gli incassi. “Venom: la furia di Carnage” con Tom Hardy in doppio ruolo è primo nel week end italiano con la bella cifra, bella per gli esercenti direi, di 2 milioni 758, solo ieri ha incassato 636 mila euro, superando “No Time To Die”, 1,151 milioni nel weekend per un totale di 6,3 milioni, e “La scuola cattolica”, 505 mila nel weekend per un totale di 1 milione. In America però si segnala la vittoria strepitosa dell’ultimo film della saga Halloween.

venom

Il nuovo “Halloween Kills” di David Gordon Green, che non è neanche questa meraviglia, con la sempre meravigliosa Jamie Lee Curtis arriva infatti a 50 milioni di dollari benché avesse un’uscita ibrida, cioè sala più piattaforma, Peacock. Per gli esperti è qualcosa di “terrific” rispetto alle uscite di queste ultime settimane, se si pensa che “Suicide Squad” aveva incassato solo 26 milioni di dollari nel primo week end. Disastrosa, invece, l’uscita di “The Last Duel” di Ridley Scott con Matt Damon e Adan Driver, solo 4,8 milioni di dollari mentre ne aspettavano almeno 20. Da noi è sesto con 312 mila euro, ahi! “No Time To Die” è invece secondo con 24 milioni di dollari con un incasso globale di 446 milioni di dollari. Che a me sembrano parecchi, ma non alla MGM. “Venom” è terzo con 16 milioni e un totale di 168.

three kings

Veniamo alla situazione di stasera. In streaming su Sky trovate “Way Down-Rapina alla Banca di Spagna” diretto dallo spagnolo Jaume Balaguero, ottimo film di grandi colpi alle banche con bel cast internazionale, Freddie Highmore, Liam Cunningham, Sam Riley, la deliziosa Astrid Berges-Frisbey. Non vi fidate delle critiche americane davvero freddine, il film funziona perfettamente come action e thriller, Balaguero è uno specialista di horro (“Rec”, “Fragiles”), ma è bravissimo anche nel thriller, come dimostra questa specie di “Sette uomini d’oro” riletta in salsa “Casa di carta” che si svolge tutto durante la finale della Coppa del Mondo del 2010 Spagna-Olanda in quel di Madrid. Da preferire ai talk sui ballottaggi di stasera.

terminator genisys

In chiaro in prima serata trovate ovviamente su Rai Uno “I bastardi di Pizzofalcone” che farà il pienone di spettatori, ma potrebbero funzionare molto bene anche il violento “Colombiana” di Olivier Megaton con Zoe Saldana angelo della morte su Italia 1 alle 21, 20, il primo “Venom” di uben Fleischer con Tom Hardy su Tv8 alle 21, 30, che non è bello come il secondo, per non parlare del superclassico “C’era una volta il West” di Sergio Leone con Charles Bronson, Jason Robards, Claudia Cardinale e Henry Fonda su Rai Movie.

poltergeist

Rivedetevi almeno la prima grande scena iniziale con i tre killer, Jack Elam, Woody Strode e Al Mullock che aspettano Armonica, cioè Charles Bronson, per fargli la festa. E’ un capolavoro di tempi perfetti, di messa in scena e di montaggio di musica e suoni. Saprete sicuramente che il canadese Al Mullock, sembra in crisi di astinenza, decise di buttarsi dalla finestra della sua camera d’albergo con il costume addosso a un giorno dalla fine delle riprese. Leone lo vide proprio andar giù, chiamò Claudio Mancini, il suo produttore esecutivo, e gli disse “Nun se poteva ammazzà ventiquattr’ore dopo, sto stronzo”. La cosa più complicata fu togliergli il costume (“A Clà… il costune!”) per farlo mettere, il giorno dopo, a Giancarlo Santi, aiuto regista di Leone. Notevoli anche i primi commenti di Leone, riportati da Claudio Mancini, quando vide per la prima volta Henry Fonda: “Ma questo è un vecchio rincojonito… ma io lo protesto… ma io ne pijo’n’antro”.

poltergeist 2

Su Iris alle 21 avete anche il meraviglioso “Il Padrino – Parte Due”, senza Marlon Brando ma con Robert De Niro che fa Brando da giovane. E’ anche, più o meno, il primo film da attore di Lee Strasberg come il terribile gangster Hyman Roth. Tv2000 pensa invece che sia Pasqua e lancia “Pietro e Paolo”, film televisivo di Robert Day del 1981 con Anthony Hopkins ancora giovane, Robert Foxworth, Eddie Albert Raymond Burr e José Ferrer. Mai visto. Cine 34 si butta alla grande con un’altra seratina deciata a Leonardo Pieraccioni, alle 21 “Il Paradiso all’improvviso” con Alessandro Haber e Rocco Papaleo e alle 23 “Il principe e il pirata” con il mio amico del cuore Massimo Ceccherini. Canale 20 presenta invece alle 21, 05 “Terminator: Genisys” di Alan Taylor con Arnold Schwarzenegger e Emilia Clarke, mentre Cielo si butta alle 21, 15 sul meno noto “Crypto” di John Stalberg con Beau Knapp e Kurt Russell.

pietro e paolo

In seconda serata devo dire che mi rivedrei assolutamente su Rai 4 alle 23, 25 “Poltergeist”, prodotto da Spielberg e diretto dal maestro dell’horror Tobe Hooper con Craig T. Nelson, JoBeth Williams e Heather O’Rourke, ma non è male su Rai Due alle 22, 30 la commedia gaia, anzi fintogaia, “Sposami, stupido!” di Tarek Boudali dove lo stesso Boudali, immigrato che non è riuscito a laurearsi in tempo per ottenere il permesso di soggiorno in Francia, che si finge gay e si sposa Philippe Lacheau per rimanere in Europa.

no time to die

Se siete fan di Ale e Franz trovate i vostri beniamini in “La terza stella” diretto da Alberto Ferrari su Cine 34 alle 00, 55. Certo, scompare, come scomparirebbero molti altri film, di fronte a “American Graffiti” di George Lucas con Richard Dreyfuss, Paul Le Mat, Ron Howard e Cindy Williams, su Iris all’1, 15. Ma perché così tardi? Da fan di spaghetti western trovo imperdibile anche “La preda e l’avvoltoio” di Rafael Romero Marchent con Peter Lee Lawrence, Carlos Romero Marchent, Rai Movie alle 1, 55. Il film non ha grande fama, anche per la povertà della scenografia (facciate di case non stabili, un fortino che trema al vento) e per una messa in scena un po’ sbrigativa.

la terza stella

È anche un raro western di Orchidea De Santis, reginetta della commedia erotica anni ’70, che qui vediamo nella parte di Janet. “Siamo seri, cosa c’entro io con il western? Non ero una bellezza stereotipata, ero più un carattere”. Rafael e Carlos erano fratelli del più quotato regista di western Joaquin Romero Marchent, tra i grandi ideatori del genere. Ho incontrato Rafael in Almeria qualche anno fa e non si ricordava assolutamente nulla di quello che aveva girato. Ricordo come delizioso anche “La ragazza del bersagliere”, Rete 4 alle 2, 05, diretto da Alessandro Blasetti per il produttore Angelo Rizzoli, che lo vedeva come un possibile lancio per la sua amica e stellina Graziella Granata.

la terza stella 4

Con lei ci sono Antonio Casagrande, nel suo unico film da protagonista, Franca Valeri, Vittorio Caprioli, Tony Renis e un Gigi Proietti già favoloso che rubava la scena a tutti. Per la Granata non fu però questo gran lancio, ahimé. Ricordo come molto riuscito “Three Kings” di David O. Russell con George Clooney, Mark Wahlberg e Ice Cube a caccia dell’oror del Kuwait nel Golfo Persico in una sorta di variazione moderna in di un celebre film di John Ford, “Three Godfathers”, con John Wayne, Pedro Artmendariz e Harry Carey jr.

la terza stella 3

Lo trovate alle 3, 05 su Iris. Tutto si chiude con “Fumo di Londra” di e con Alberto Sordi, Rai Movie alle 5, dove su indicazione di Caroline Munro potete riconoscere in una scena al pub lei giovanissima assieme a un altrettanto giovane David Bowie, e con il rarissimo fil-opera da Donizetti “La favorita”, Iris alle 5, diretta dall’oscuro Cesare Barlacchi con Sofia Loren assolutamente esplosiva. Boom!

