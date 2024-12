IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - IN CHIARO STASERA AVETE "SERAFINO”, FILM DI GRANDISSIMO SUCCESSO, CON ADRIANO CELENTANO CONTADINO SEMPLICIOTTO E SCOPATORE, CHE LANCIÒ IL GENERE PECORECCIO-MOVIE, ANCHE OGGI NON HA IL CULTO CHE CI SAREMMO IMMAGINATI ALLORA - VENNE SALUTATO COME UN BUON RITORNO AL SUCCESSO PER ALDO, GIOVANNI E GIACOMO IL DIVERTENTE “ODIO L’ESTATE" - IN SECONDA SERATA AVETE IL FOLLE FILM TRATTO DA UNA GRAPHIC NOVEL “SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

serafino

E in chiaro che vediamo? Cine 34 alle 21, propone “Serafino”, film di grandissimo successo diretto da Pietro Germi, scritto da Giannetti e Pinelli con Adriano Celentano contadino sempliciotto e scopatore diviso tra Ottavia Piccolo, brava ragazza solo di facciata, e la più rozza, baffuta ma di cuore Francesca Romana Coluzzi, Saro Urzì, Nerina Montagnani, Ben Lev. Allora lo vedemmo tutti, io l’ho visto al Grattacielo di Genova (oggi chiuso, sob!) e lanciò Celentano al cinema.

il quarto tipo 1

Grazie anche alle canzoni di Carlo Rustichelli. Anche se lanciò oltre a Celentano il genere pecoreccio-movie non ha ora il culto che ci saremmo immaginati allora. Anche rispetto alla filmografia di Germi. Mediaset Italia 2 alle 21, 15 propone “Il quarto tipo”, thriller di Olatunde Osunsanmi con Milla Jovovich, Elias Koteas, Will Patton, Corey Johnson, Hakeem Kae-Kazim, Enzo Cilenti.

bruce willis – ancora vivo

Su Iris alle 21, 15 trovate il ben più interessante “Ancora vivo” di Walter Hill con Bruce Willis, Christopher Walken, Leslie Mann, Bruce Dern, che è una sofisticata rielaborazione di “Per un pugno di dollari” e “Yojimbo”, con un eroe negativo che passa da una gang all’altra rivali nel Texas del 1931, entrambi remake non dichiarati di “Red Harvest” di Dashiell Hammett. Leggo che il director’s cut di Hill era di 130 minuti.

l'uomo dei ghiacci the ice road

Rai Due alle 21, 20 propone, in prima visione, l’action con Liam Neeson che sfida freddo e mari ghiacciati per salvare un gruppo di minatori nell’action “L’uomo dei ghiacci - The Ice Road”, diretto da Jonathan Hensleigh con Laurence Fishburne, Benjamin Walker, Marcus Thomas, Amber Midthunder. Venne salutato come un buon ritorno al successo per Aldo, Giovanni e Giacomo il divertente “Odio l’estate” con Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Italia 1 alle 21, 20.

odiO L ESTATE

Quando Aldo Baglio duetta con il suo idolo Massimo Ranieri cantando “Erba di casa mia” anche lo spettatore più cinico si commuoverà. Molto del successo si deve al ritorno in ditta di Massimo Venier, loro autore e regista di riferimento che li seguì dai tempi di “Tre uomini e una gamba”, venticinque anni fa, fino a “Ti presento Claudia”, ormai diciotto anni fa.

odiO L ESTATE

Ovviamente, i tempi sono passati per tutti, sia per noi spettatori che per i tre attori, che qui si presentano qui sposati, con tre commedianti di rango, la depressa Lucia Mascino con Giacomo, la buffa Maria Di Biase con Aldo, la paziente Carlotta Natoli con Giovanni, hanno dei figli e non pochi problemi. Giacomo è un dentista che non riesce a comunicare né col figlio né con la moglie e aspetta come una manna la flat tax berlusconiana, Giovanni ha un negozio di accessori per scarpe che non funziona più bene e dovrà probabilmente chiudere, Aldo è quello che sembra più allegro di tutti, ma la moglie pensa che nasconda un segreto.

ODIO L ESTATE

L’idea di Venier e degli sceneggiatori, Michele Pellegrini e Davide Lantieri, oltre ai tre, è che per la disattenzione di una agenzia, le tre famiglie si ritrovino su un’isola non precisata del sud (ma siamo in Puglia grazie alla Film Commission più potente d’Italia), a dover dividere la stessa casa. Ma la vacanza, dal disastro che sembra all’inizio, si dimostrerà più interessante del previsto, grazie anche ai buoni rapporto che si stabiliscono tra i figli e tra le mogli.

chi e senza colpa

Rai4 alle 21, 20 propone un poliziesco scritto da Dennis Lehane e tratto da un suo romanzo che non ho visto, “Chi è senza colpa” diretto da Michael R. Roskam con Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini, Matthias Schoenaerts, John Ortiz, Ann Dowd. La7D alle 21, 30 propone una commedia francese, “Un tirchio quasi perfetto” di Fred Cavayé con Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont.

il burbero.

Passiamo alla seconda serata con “Il burbero” di Castellano & Pipolo con Adriano Celentano, Debra Feuer, Jean Sorel, Angela Finocchiaro, Mattia Sbragia.Su Rai Movie alle 23, 05 trovate un piccolo film di guerra inglese su una missione di recupero in Afghanistan, “Kilo Due Bravo” diretto da Paul Katis con Mark Stanley, Malachi Kirby, David Elliot, Paul Luebke, Ali Cook, Andy Gibbins.

la leggenda di al, john e jack

La7D alle 23, 20 va avanti con le commedie francesi come “Il mio migliore incubo!” di Anne Fontaine con Isabelle Huppert in coppia con Benoît Poelvoorde, André Dussollier, Virginie Efira, una storia d’amore impossibile. Italia 1 alle 23, 45 passa invece quello che fu un film natalizio di Aldo, Giovanni e Giacomo, “La storia di Al, John e Jack” diretto dai tre+Massimo Venier con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Aldo Maccione, Antonio Catania.

scott pilgrim vs the world

Canale 20 alle 0, 30 passa il folle film tratto da una graphic novel di successo “Scott Pilgrim vs. the World” di Edgar Wright con Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick. Rai Movie all’1, 05 passa un on the road con due giocatori di poker che si spostano per l’America, “Mississippi Grind” di Anna Boden e Ryan Fleck con Ben Mendelsohn, Ryan Reynolds, Analeigh Tipton, Sienna Miller, Alfre Woodard. Non male.

ricky e ugo tognazzi arrivederci e grazie

Rai Movie alle 2, 55 passa un vecchi crime tedesco o “crimi”, “Alibi per un assassino” diretto nel 1963 dal maestro del genere, Alfred Vohrer, scritto da Herbert Reinecker, tratto da un romanzo di Edgar Wallace con Peter Van Eyck, Ruth Leuwerick, Charles Regnier, Sieghardt Rupp, Hannelore Elsner. Girato a Vienna nei Rosenhügel Studios. Cine 34 alle 3, 05 propone una rara commedia con Ugo Tognazzi e i suoi figli maschi, Ricky e Gianmarco, scritta da Simone Izzo, “Arrivederci e grazie” diretto da Giorgio Capitani.

adulterio all’italiana

Cine 34 alle 4, 35 passa invece il divertente ma meno sofisticato di quanto mi fosse sembrato allora “Adulterio all’italiana”, commedia di Pasquale Festa Campanile con Catherine Spaak moglie tradita dal marito, Nino Manfredi, che pensa di vendicarsi. Ci sono anche Vittorio Caprioli, Maria Grazia Buccella, Mario Pisu, Gino Pernice, Akim Tamiroff e un Lino Banfi che non tutti riconosceranno. Strepitosa la canzone di Armando Trovajoli, “Bada Caterina”.

l'incredibile vita di norman 2

Chiudo con il curioso “L’incredibile vita di Norman” diretto da Joseph Cedar con Richard Gere nel ruolo del savant fou ebreo Norman Oppenheimer che ha in testa degli schemi che potrebbero dare grandi risultati all’umanità se qualcuno lo ascoltasse, Dan Stevens, Michael Sheen, Steve Buscemi, Charlotte Gainsbourg, Rai Movie alle 5.

