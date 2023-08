IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO STASERA CHE VEDIAMO? CINE 34 ALLE 21 PROPONE “FERIE D’AGOSTO” SCONTRO DI CLASSE FRA RADICAL CHIC E CAFONI ROMANI IN QUEL DI VENTOTENE. PER MOLTI È IL MIGLIOR FILM DI VIRZÌ - SU CANALE 27 ALLE 21,10 MI RIVEDREI SOLO PER LA PRESENZA DELLO SCOMPARSO ALAN ARKIN “INSOSPETTABILI SOSPETTI”- IN SECONDA SERATA TORNA LAURA ANTONELLI IN VERSIONE CONTRUBANTE IN “LE MALIZIE DI VENERE”, UNA VERSIONE TAGLIATA E IN GRAN PARTE RIGIRATA DEL PIÙ SPINTO “VENERE IN PELLICCIA”, MAI ARRIVATO IN ITALIA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro stasera che vediamo? Cine 34 alle 21 propone giustamente “Ferie d’agosto” di Paolo Virzì, scontro di classe fra radical chic e cafoni romani in quel di Ventotene, con Silvio Orlando, Laura Morante come radical chic, Sabrina Ferilli, Ennio Fantastichini, Piero Natoli e Paola Tiziana Cruciani come cafoni romani. In mezzo si muovono figurine come quella di Antonella Ponziani, Gigio Morra, una strepitosa e giovanissima Teresa Saponangelo. Per molti è il miglior film di Virzì, anche perché si rifà alla grande tradizione age-scarpelliana della commedia all’italiana. E finalmente sta girando, magari ha già finito il sequel quasi trent’anni dopo.

Iris alle 21 propone un bel western quasi moderno, uno psico-western venne descritto allora, “Lo sperone insanguinato” di Robert Parrish con il vecchio Robert Taylor, il giovane nevrotico John Cassavetes fratello pazzo del protagonista, la bella Julie London che canta la canzone dei titoli, il vecchissimo Donald Crisp. Il film venne in gran parte rigirato da John Sturges e rimontato. Flop al botteghino. Per John Cassavetes era il primo dei film girati per onorare il suo contratto con la Metro. Su Canale 20 alle 21, 05 avete “I vichinghi”, storie di botte e eroici predoni di coproduzione svizzero-tedesco-sudafricana diretto da Claudio Fäh con Tom Hopper, Ryan Kwanten, Charlie Murphy, Ed Skrein, Ken Duken, Leo Gregory.

morgan freeman, alan arkin, michael caine, e john ortiz in insospettabili sospetti

Su Canale 27 alle 21, 10 mi rivedrei solo per la presenza dello scomparso Alan Arkin questo “Insospettabili sospetti” di Zach Braff dove fa coppia con Morgan Freeman e Michael Caine, ma ci sono anche Ann-Margret, Joey King e Matt Dillon, remake del più interessante “Vivere alla grande”/“Going in Style” di Martin Brest. Ma Arkin qui è favoloso. Rai Movie alle 21, 10 presenta invece il thriller con ladri di alta classe, rubano uova Fabergé, “The Code”, diretto da Mimi Leder con Antonio Banderas, Morgan Freeman, Velizar Binev, Antony Byrne, Katie Chonacas.

com e bello far l amore. 3

La5 alle 21, 10 rispolvere “Com’è bello far l’amore”, commedia sexy di Fausto Brizzi con Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wurth, Alessandro Sperduti, progettato col titolo “Sesso in 3 D” e che proprio in 3D si vede una decina d’anni fa. E devo dire che il sedere di Claudia Gerini, anche ripreso in 3D faceva ancora la sua figura. Purtroppo nel film, sbandierato in lavorazione come commedia sexy, con tanto di set porno, dark room, e Filippo Timi come re dell’hard dal nome esplicativo di Max TwentyFive, e 25 sono proprio i centimetri dell’attrezzo, le mutande non se le toglieva nessuno.

com e bello far l amore. 2

Del resto sapevamo da tempo che la differenza fra un film d’autore con la Gerini e una commedia con la Gerini è che nel film d’autore la Gerini le mutande se le toglie, nella commedia no. Per fortuna qualche battuta buona c’era. Come un “Tu sei molto stressato… Vuoi pompino?”, detta dalla pornostar Vanessa, cioè Giorgia Wurth, a Fabio De Luigi, sposato da vent’anni con la Gerini, che ha avuto la sciagurata idea di invitare a casa sua il vecchio amico di lei, cioè Max-Timi senza sapere della sua professione di artista dell’hard.

com e bello far l amore. 1

Battuta, va detto, che somiglia parecchio a quella, celebre, che Dino Risi attribuiva a Anita Ekberg richiesta, su un famoso set felliniano, ti tirare su lo stressato Maestro: “Io no interessata a pompetto!”. Vero, falso, leggenda? E’ notevole anche il record dichiarato da Timi di orgasmi in auto sulla Roma-Firenze: “Tre orgasmi casello - casello. Orte, Arezzo e Figline Valdarno!”. C’è anche una bella dichiarazione d’intenti per rivitalizzare l’industria del porno nazionale: “Basta con i soliti porno italiani due camere e cucina!”. L’idea, va detto, non era male.

com e bello far l amore 2

Come nel vecchio “Teorema” di Pasolini, di cui questo film è una specie di remake in versione comedy, l’arrivo dello straniero, in questo caso il pornodivo Timi, provoca una serie di smottamenti all’interno della famiglia borghese. Dalla cameriera, per Pasolini era Laura Betti e qui una Virginia Raffaele truccata da cameriera sudamericana assatanata, ma non funzionava per nulla, al ragazzino che scopre finalmente il sesso. Dal padre, un Fabio De Luigi un po’ addormentato che calcola il suo record di orgasmo con la moglie in un minuto e 36 secondi, a una madre, appunto la Gerini, un po’ annoiata dalla routine.

anaconda 1

Rai 5 alle 21, 15 propone invece un bel film della coppia responsabile di “Quasi amici”, cioè Olivier Nakache, Eric Toledano, “The Specials” con Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama, Alban Ivanov. Sicuramente superiore alla pur divertente cafonata di “Anaconda”, avventuroso con il serpentone assassino diretta da Luis Llosa con Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Jonathan Hyde. Rai Due alle 21, 20 ha la grazia di presentare un buon film di Daniele Luchetti, “Momenti di trascurabile felicità” con la coppia inedita Pif/Pierfrancesco Diliberto e la cantante sicialiana Thony.

momenti di trascurabile felicita 1

Rispetto all’omonimo romanzo di Francesco Piccolo da cui è tratto, il film si trasforma in uno stravagante triller a tempo. C’è un protagonista, Pif, che, tecnicamente, è già morto. Ma ha un breve tempo a sua disposizione, un’ora e 32 minuti, la durata di un film, per fare i conti con la sua vita. Non deve scoprire come in un thriller chi lo ha avvelenato e perché o cercare un antidoto. E’ morto in un banale incidente stradale passando in scooter col rosso per le strade di Palermo. E una specie di angelo, il grande Renato Carpentieri, gli spiega che per l’uso accorto delle centrifughe (è così…), gli rimane un po’ di tempo per salutare l’ultima volta i suoi, la moglie, Thony, e i due figli.

momenti di trascurabile felicita

O ripensare alle tante donne della sua vita. Ai suoi errori. Magari riesce anche a vedere in tv un po’ di Palermo-Ternana, col la sua squadra, il Palermo, che sta per andare in serie A. E’ in questo tempo, che Pif, uomo medio con difetti e virtù da uomo medio, dovrà capire quali sono le cose davvero importanti della sua vita. Tutto questo, visto che siamo a Palermo, che la voce narrante è ovviamente quella del protagonista, che il tono è quello dei suoi film da regista, si trasforma ovviamente anche in un film di Pif.

queen bees

Per chi ama gli horror russi ci sarebbe su Rai4 alle 21, 20 “Dark Spell” di Svyatoslav Podgaevskiy con Yana Yenzhayeva, Konstantin Beloshapka, Ilya Yermolov, Nikita Yuranov, Varvara Borodina. Su Rai alle 21, 25 il pubblico degli ottantenni si può divertire con la commedia con vecchi arzilli in casa di riposo “Queen Bees” di Michael Lembeck con Ellen Burstyn, James Caan, Ann-Margret, Jane Curtin, Loretta Devine, Christopher Lloyd.

saoirse ronan hanna

Ci sarebbe anche “La famiglia Addams” di Barry Sonnenfeld con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Christina Ricci, Carel Struycken e Judith Malina del Living Thatre come vecchia nonna malefica, TV8 alle 21, 30, l’action “Hanna” di Joe Wright con Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Eric Bana, Olivia Williams, Michelle Dockery, su Canale Nove alle 21, 40.

lo sceriffo senza pistola 2

Passiamo alla seconda serata con la commedia dark per giovani malati terminali “L’amore che resta” di Gus Van Sant con Mia Wasikowska, Schuyler Fisk, Jane Adams, Lusia Strus, Chin Han, Henry Hopper, Ryo Kase, TV2000 alle 22, 25. Iris alle 22, 50 ripropone “Lo sceriffo senza pistola” di Michael Curtiz con Will Rogers jr., Nancy Olson, Lon Chaney jr., Anthony Caruso. Per noi ragazzini del tempo era un film da evitare. Non si poteva vedere uno sceriffo che non sparava. Canale 27 alle 23, 10 ripropone la comemdia hippy-nudista “Nudi e felici” di David Wain con Jennifer Aniston, Malin Akerman, Paul Rudd, Ray Liotta, Justin Theroux, Lauren Ambrose.

terapia di coppa per amanti

La5 alle 23, 10 presenta la commedia italiana poco vista “Terapia di coppa per amanti” di Alessio Maria Federici con Pietro Sermonti, Ambra Angiolini, Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Fulvio Falzarano. Meglio l’erotico con nano arrapato “Malamore” di Eriprando Visconti con il minuscolo Jimmy Briscoe, Nathalie Nell poi Caldonazzo, Remo Girone, Antonio Marsina, Leopoldo Trieste e Sewrena Grandi che ho salutato ieri da Dante, il ristorante di Prati. Sta parecchio in forma. Italia 1 alle 23, 15 propone un’altra cafonata come “Snakes on a Plane” di David R. Ellis con Samuel L. Jackson, Julianna Margulies, Nathan Phillips, Rachel Blanchard, Flex Alexander, dove il vecchio Samuel Jackson se la vede con un covo di serpenti sull’aeroplano come da titolo.

donnie darko

La7 alle 23, 15 ripropone il fondamentale per la vita di molti ragazzi “Donnie Darko” di Richard Kelly con Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Patrick Swayze, Drew Barrymore, Jena Malone. Rai 1 alle 23, 20 propone il drammatico francese “Figlia Mia” di Agnès Obadia con Julie De Bona, Agustín Galiana, Sonia Rolland, Stéphan Guérin-Tillié, Charline Emane, dove una madre scopre che qualcuno gli ha rapito la figlia… Si punta al vacanziero anni 60 con “ischia operazione amore” di Vittorio Sala con Walter Chiari, Peppino De Filippo, Vittorio Caprioli, Anna Campori, Tony Renis, Ric, Cine 34 alle 23, 20.

KENNETH BRANAGH KATE WINSLET - HAMLET

7Gold alle 23, 30 propone un thriller sui narcotrafficanti, “Effetto allucinante” diretto da Lili Fini Zanuck con Jason Patric, Jennifer Jason Leigh, Sam Elliott, Max Perlich. Se ce la fate avete anche la versione da 242 minuti di “Hamlet” di Kenneth Branagh con lo stesso Kenneth Branagh come Amleto, Julie Christie, Billy Crystal, Gérard Depardieu, Kate Winslet, Jack Lemmon. Filmone girato in 70 mm. Tra le repliche occhio a un capolavoro western come “Ultima notte a Warlock” di Edward Dmytryk con Henry Fonda, Anthony Quinn, Richard Widmark, Dorothy Malone, Dolores Michaels, Rai Movie alle 0, 30.

le malizie di venere

E’ piuttosto raro, ma non così interessante, anche la commedia “Un pizzico di fortuna” diretta da modesto Jack Donohue con Doris Day, Robert Cummings, Phil Silvers, Martha Hyer, Eddie Foy, Angie Dickinson, Iris alle 0, 35. Torna Laura Antonelli in versione contrubante in “Le malizie di Venere” di Massimo Dallamano con Rex Duval, Renate Kasche, Mady Rahl, Werner Pochath, Cielo alle 0, 45. Come sapete è una versione tagliata e in gran parte rigirata del più spinto “Venere in pelliccia”, mai arrivato in Italia.

maria grazia cucinotta diego abatantuono camere da letto

Cine 34 all’1, 05 propone la divertente commedia di Simona Izzo “Camere da letto” con Simona Izzo, Maria Grazia Cucinotta, Diego Abatantuono, Ricky Tognazzi. Occhio all’erotico anni 60 “L’estate” del genovese Paolo Spinola con Enrico Maria Salerno, Nadja Tiller, Carlo Hintermann, Mita Cattaneo e una giovanissima Mita Medici stellina del Piper, Rete 4 all’1, 45. Salerno è un ricco industriale divorziato, vive con un’altra donna, che ha una figlia giovane che lo turba non poco.

desideri d’estate

Salerno è perfetto per la parte del maschio borghese arrapato. Occhio all’horror italiano con la bellissima Katrine Michelsen “Spettri” di Marcello Avallone con John Pepper, Donald Pleasence, Massimo De Rossi, Cine 34 alle 2, 55. Chiudo con “Desideri d’estate” di Silvio Amadio con Gabriele Ferzetti, Rosemary Dexter, Jodine Remond, Sandro Cini, Rete 4 alle 3, 15. Mai visto.

