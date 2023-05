IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO STASERA CHE VEDIAMO? IN PRIMA SERATA AVETE LA COMMEDIA POLIZIESCA “PIEDIPIATTI”, CHE NON HA GRANDE STATUS, PERÒ... - IN SECONDA SERATA SI PARTE BENE COL PRIMO E UNICO “TERMINATOR” E CON IL VOLGARUCCIO “BELLI E BRUTTI RIDONO TUTTI" FILM DI STRACULTO PER DUE MOTIVI: È IL PRIMO FILM INTERPRETATO DA GIANFRANCO FUNARI. POI PER IL TERRIBILE EPISODIO DI COCHI PONZONI, CHE A CAUSA DI UNO YOGURT SCADUTO INIZIA A SCORREGGIARE SENZA FRENI - NELLA NOTTE ARRIVA ANCHE IL TRASHISSIMO “POPPEA… UNA PROSTITUTA AL SERVIZIO DELL’IMPERO” TREMENDO… - VIDEO

enrico montesano carlo vanzina renato pozzetto piedipiatti

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro stasera che vediamo? Su Tv2000 alle 20, 55 vedo che passa la commedia “Il diario di una tata” di Shari Springer Berman e Robert Pulcini con Scarlett Johansson giovane studentessa a New York che trova un lavoro da babysitter a Manhattan dalla coppia Laura Linney e Paul Giamatti. Non è considerato molto riuscito, ma il cast mi piace parecchio. Su Cine 34 alle 21 va in onda la commedia poliziesca dei Vanzina “Piedipiatti” con Enrico Montesano in coppia con Renato Pozzetto, Victor Cavallo, Anne Benny. Non ha grande status, però…

christian bale russell crowe quel treno per yuma

Piacque a tutti invece il remake diretto da James Mangold di “Quel treno per Yuma” con Russell Crowe nel ruolo che fu di Glenn Ford, cioè il pistolero affascinante ma malvagio da mettere sul treno per Yuma e Christian Bale nel ruolo che di Van Heflin, cioè il contadino che deve fare da sceriffo e non cedere alle tentazioni che gli offre il pistolero. Ma ci sono anche Logan Lerman, Peter Fonda nel ruolo dello sceriffo, un cattivissimo Ben Foster come braccio destro di Russell Crowe e Alan Tudyk. Lo trovate su Iris alle 21.

non mi scaricare

Poco so di questo thriller canadese in onda su Canale 20 alle 21, 05, “Spiriti affini” diretto da Curtis Crawford e Anthony Lefresne con Cassandra Scerbo, Alex Paxton-Beesley, Jeff Teravainen, Scott Gibson, Habree Larratt, dove una romantica poetessa è massacrata dal marito violento… So ancora meno della commedia del 2018 “Non mi scaricare” di Nicholas Stoller con Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell Brand, Bill Hader, Liz Cackowsk, Canale 27 alle 21, 10.

il diritto di uccidere

Mi sembra più interessante il film di guerra, droni, conflitti morali e civili che rischiano la pelle “Il diritto di uccidere” di Gavin Hood con Aaron Paul, Alan Rickman, Helen Mirren, Iain Glen, Phoebe Fox, Barkhad Abdi, Carl Beukes, Rai Movie alle 21, 10, o la commedia “Sapori e dissapori” di Scott Hicks con Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin, Patricia Clarkson, La5 alle 21, 10, versione americana di “Ricette d’amore” di Sandra Nettelbeck con Martina Gedek e Sergio Castellitto, storia di chef che si innamorano tra un piatto e l’altro.

venom

Su Cielo alle 21, 15 avete il kolossal non riuscitissimo “Venom” di Ruben Fleischer con Tom Hardy che si sdoppia in due ruoli, il giornalista Eddie Brock e il cattivissimo Venom, alieno linguacciuto che mangia le capocce degli umani, che ha preso possesso del suo corpo e ogni tanto spunta fuori, Riz Ahmed, Michelle Williams, Jenny Slate, Reid Scott, Scott Haze. Il film non piacque a nessuno, ma un paio di risate le fai. Tom Hardy assurdamente sprecato. Sappiamo tutti che non è riuscito il thriller sofisticato ambientato in Grecia “Becket”, Rai 4 alle 21, 15, opera seconda di Ferdinando Cito Filomarino con John David Washington, Alicia Vikander, Boyd Holbrook, Vicky Krieps, Daphne Alexander, dove sono totalmente sprecate anche le musiche del geniale Ryuichi Sakamoto.

YESTERDAY

E’ invece una favola piuttosto divertente il musicarello “Yesterday” di Danny Boyle con Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Joel Fry, Ed Sheeran, James Corden, Canale 5 alle 21, 20 dove capita che da un giorno all’altro tutta la popolazione del mondo perdano la memoria e la conoscenza delle canzoni dei Beatles. Tutti tranne un giovane cantante che, come Troisi in Non ci resta che piangere, inizia a cantarle e diventa un cantautore di successo. Solo per ragazze americane in dolce attesa la commedia “Amiche per sempre” di Lesli Linka Glatter con Christina Ricci, Rosie O'Donnell, Thora Birch, Melanie Griffith, storia di quattro amiche del cuore da bambine che si ritrovano donne nel reparto maternità. Insomma..,

terminator

In seconda serata si parte bene col primo e unico “Terminator”, quello di James Cameron con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn, Paul Winfield, Rai Movie alle 22, 50. Insuperabile. Su Rai5 alle 22, 55 mi vedrei il documentario su Miles Davis, “Miles Davis: Birth of the Cool” diretto da Stanley Nelson. Su Cine 34 alle 23 trovate il volgaruccio “Belli e brutti ridono tutti” di Domenico Paolella con Walter Chiari, Luciano Salce, Olga Karlatos, Cochi Ponzoni- Film di culto, anzi straculto per due giusti motivi.

belli e brutti ridono tutti 3

Intanto è il primo film interpretato da Gianfranco Funari, che fa l’amante di Germana Carbacina scoperta dal marito Luciano Salce. E poi per il terribile episodio di Cochi Ponzoni, “Un bisogno urgente”, che a causa di uno yogurt scaduto inizia a scorreggiare senza freni ovunque fino allo scoppio finale in ascensore. Jack La Cayenna fa il finto cieco che si fa riassumere scopando Maria Baxa, la moglie del suo ex datore di lavoro. Riccardo Billi fa Capocchia, l’usciere. Da evitare il soporifero “Red” di Robert Schwentke con Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Morgan Freeman, Ernest Borgnine, Richard Dreyfuss, che fanno I vecchi agenti segreti ancora arzilli, Canale 27 alle 23, 10.

la casa sul lago del tempo

Su Cielo alle 23, 15 trovate l’erotico-drammatico “Mary’s Loop” diretto da Douglas Beer con Jennifer Rihouey, Damien Dorsaz, Mathieu Chardet, Maria Metral, Robert Nortik, dove una giovane madre che ha appena perso il figlio, diventa dipenendete del sesso on line toccandosi e ritoccandosi. Su La5 alle 23, 15 avete il polpettone di Alejandro Agresti “La casa sul lago del tempo” con Alejandro Agresti con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Shohreh Aghdashloo, Christopher Plummer, Dylan Walsh, dove due amici di penna che stanno diventando sempre più intimi scoprono di appartenere a anni e a luoghi del tutto diversi. Che faranno?

poppea, una prostituta al servizio dell impero 5

Su Cine 34 alle 0, 50 arriva il trashissimo “Poppea… una prostituta al servizio dell’impero” di Alfonso Brescia con Don Backy e Peter Landers alias Pietro Scheggi in giro per la vecchia Roma, dove incontrano la prosperosa Poppea di Femi Benussi. Ma ci sono anche Linda Sini, Eva Czemerys, Howard Ross, Vittorio Caprioli. Tremendo, in realtà. Darei un’occhiata anche alla commedia erotica “Le avventure amorose di madame Tellier” diretto nel 1981 da Pierre Chevalier con Arlette Didier, Olivier Mathot, Françoise Blanchard, Michel Tugot-Doris, Antonio Mayans, Cielo all’1, 15.

le avventure amorose di madame tellier

Iris alle 2, 10 rispolvera “L’inferno sommerso” di Irwin Allen con Michael Caine, Sally Field, Telly Savalas, Karl Malden, Peter Boyle, Shirley Knight e Shirley Jones, sequel che nessuno ricorda più del primo e glorioso “L’avventura del Poseidon”. Sally Field ricorda di averlo fatto solo per i soldi, come Michael Caine. Fu un flop terrificante che segnalò che il genere del disaster movie era finito. Per giunta Irwin Allen aveva chiesto al compositore Jerry Fielding un assurdo crescendo quando appariva il suo nome sui titoli di testa che provocava assurde risate del pubblico. Figura tra i peggiori film di sempre di molte liste di fan del cinema trashione.

kamikazen 3

Cine 34 alle 2, 40 presenta invece il notevolissimo “Kamikazen: Ultima notte a Milano” di Gabriele Salvatores con Paolo Rossi, Gigio Alberti, Silvio Orlando, Claudio Bisio, David Riondino, Antonio Catania e Mara Venier, secondo film di Salvatores, versione ipermilanese della celebre commedia inglese “Comedians”, qui adattata alla situazione comica del mondo del Teatro dell’Elfo. Salvatore aveva da poco esordito con un socialistissimo “Sogno di una notte di mezza estate” presentato trionfalmente a Venezia alla presenza di Paolo Portoghesi, da pochissimo scomparso, ma non con un grande successo di critica.

il dolce corpo di deborah

“Kamikazen”, con la logica dello sgurz (“Lo sgurz o ce l’hai o non ce l’hai”), è decisamente superiore. C’è di tutto, anche una giovane Mara Venier. Rete 4 alle 3, 05 presenta uno dei più celebri thriller all’italiana che dette il via a una seria infinita, “Il dolce corpo di Deborah”, diretto da Romolo Guerrieri con Carroll Baker, Jean Sorel, Evelyn Stewart, Luigi Pistilli, George Hilton. Su Iris alle 4, 05 si può trovare il rarissimo “Superman IV” diretto da Sidney J. Furie con Christopher Reeve, Mariel Hemingway, Gene Hackman, Margot Kidder, Mark Pillow.

gli invincibili fratelli maciste

So che non vedete l’ora di vedere il vecchio peplum di Roberto Mauri “Gli invincibili fratelli Maciste” con Roberto Mauri con Richard Lloyd, nome d’arte del lottatore iraniano Iloosh Khoshabe, Claudie Lange, Tony Freeman alias Mario Novelli, Antonio De Teffè, Ursula Davis alias Pier Anna Quaia, Cine 34 alle 4, 10. Il regista ricorda che si divertiva sul set. “Era un film d’azione simpatico. Non dovevo stare molto a pensare”. Nemmeno lo spettatore a vederlo, mi immagino. E chiudo con “Il barbiere di Siviglia” di Mario Costa con Tito Gobbi, Ferruccio Tagliavini, Nelly Corradi, Vito De Taranto, Rete 4 alle 4, 35.

