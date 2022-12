IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - IN CHIARO STASERA VEDO UNA MAREA DI REPLICHE E POCHE NOVITÀ. IN PRIMA SERATA AVETE "MATRIMONIO ALL’ITALIANA" ULTRACLASSICO DI VITTORIO DE SICA CON SOPHIA LOREN, MARCELLO MASTROIANNI, ALDO PUGLISI, MARILÙ TOLO E TECLA SCARANO - IN SECONDA SERATA TROVATE JAVIER BARDEM E VICTORIA ABRIL COME SESSODIPENDENTI IN CURA NEL FILM “TRA LE GAMBE”: ASSOLUTAMENTE DA RECUPERARE. C'E' PURE "LA RIPETENTE FA L’OCCHIETTO AL PRESIDE” DI MARIANO LAURENTI CON LINO BANFI, ALVARO VITALI, CARLO SPOSITO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

In chiaro stasera vedo una marea di repliche e poche novità. Tra le poche novità segnalo su Tv200 alle 20, 55 “Matrimonio in famiglia” diretta del 2010 da Rick Famuyiwa con Forrest Whitaker, America Ferrera, Lance Gross, Taye Diggs, Regina King, che sposta la commedia matrimoniale tradizionale nel terreno dei matrimoni misti tra afroamericani e latini. Critiche pessime.

Su Warner Tv alle 21 avete il più divertente action al femminile con tanto di rapina “Le insolite sospette” di Francine McDougall con Marla Sokoloff, Mena Suvari, James Mardsen, Alexandra Holden, Marley Shelton. Anche qui critiche terribili. Annamo bene…

Su Iris alle 21 avete uno degli ultimi film, ma anche di quelli considerati più fasci, del mitico John Wayne, “Il Grande Jake” diretto da George Sherman, vecchio amico dell’attore che non riuscì a girare tutto il film e venne sostituito proprio da Wayne, interpretato anche da Richard Boone, Maureen O'Hara, Patrick Wayne, Harry Carey jr, Christopher Mitchum. Wayne aveva litigato da poco con Robert Mitchum, padre di Christopher, su temi politici e non si parlarono mai più. Maureen O’Hara 25 anni dopo rivelò che Richard Boone, con quella faccia da duro, era gay. Era gay? Mai saputo.

Su Cine 34 alle 21 torna un classico della rete, “Din Don – Una parrocchia in due”, commedia catto-coatta di Claudio Norza con la coppia di coatti numero uno Enzo Salvi e Maurizio Battista. Su Canale 20 alle 21, 05 trovate la stupenda Zoe Saldana nel superaction "Colombiana" di Olivier Megaton con Amandla Stenberg, Michael Vartan, Cliff Curtis, Callum Blue, Jordi Mollà.

Le vostre voglie di “Filumena Marturano”, in attesa della nuova versione da Rai Uno con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, verranno placate con “Matrimonio all’italiana” ultraclassico di Vittorio De Sica con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Puglisi, Marilù Tolo, Tecla Scarano, Rai Movie alle 21, 10. Mi è sempre sembrata una versione troppo all’americana per i miei gusti. Su Canale 27 alle 21, 10 una commedia per sole donne che non vedono le partite di calcio, “Bad Moms – Mamme molto cattive” di Jon Lucas, Scott Moore con Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christina Applegate, Annie Mumolo. Maschi esclusi.

Su Cielo alle 21, 15 un’altra commedia matrimoniale, “Se sposti un posto a tavola” di Christelle Raynal con Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Audrey Lamy, Arié Elmaleh, Shirley Bousquet. Decisamente più interessante e me lo vedrei volentieri, il più complesso “Bye Bye Germany” diretto da Sam Garbarski, ideato e scritto da Michel Bergmann, con Moritz Bleibtreu, Antje Traue, Anatole Taubman, Mark Ivanir, Jeanne Werner, Joel Basman, dove un gruppo di ebrei nel 1946 decide di andare a vivere in America lontano dagli orrori dell’Olocausto e della guerra, ma hanno bisogno di soldi e di lasciarsi qualche pesante segreto alle spalle.

Così così l’”Escobar” diretto dall’italiano Andrea DI Stefano anche se è notevole Benicio Del toro come Escobar, ovvio. Ci sono anche Josh Hutcherson, Brian Geraghty, Carlos Bardem, Ana Girardot, Rai 4 alle 21, 20. Su Canale Nove alle 21, 25 trovate un vecchio action di Andrew Davis dalle pessime critiche, “Reazione a catena” con Keanu Reeves, Morgan Freeman, Joanna Cassidy, Rachel Weisz, Fred Ward. Magari con tutti questi film delle piattaforme costruite sugli algoritmi potete recuperarlo positivamente. Mah…

Nell’interessante “Il domani tra di noi” di Hany Abu-Assad, Rete 4 alle 21, 25, da un disastro aereo si salvano solo Idris Elba e Kate Winslet, ma si trovano in mezzo alle nevi delle montagne americane. Riusciranno a salvarsi? Su Rai Due alle 21, 30 trovate “Il gioiello nascosto”, diretto da Michael Robison con Kristian Alfonso, Crystal Fox, Raechelle Banno, Chad Willett, sequel del polpettone “Pearl in the Mist” tratto da un romanzo di Virginia C. Andrews andato in onda una settimana fa.

Penso che ce ne siamo già scordati, ma andò parecchio bene. Leggo che i romanzi della prolifica scrittrice americana, nata nel 1923 e morta nel 1985 a 65 anni, sono dei bestseller, al punto che per completare i manoscritti dei romanzi lasciati incompiuto venne chiamato un ghost writer. Sono stati prodotti anche un bel po’ di film tratti dai suoi romanzi più popolari, addirittura cinque dalla serie “Flowers in the Attic”.

In seconda serata potrebbe rivelarsi interessante “Sbucato dal passato” di Hugh Wilson con Brendan Fraser, Alicia Silverstone, Christopher Walken, Sissy Spacek, Warner tv alle 23, che parte dall’idea abbastanza divertente di una famiglia che rimane chiusa in un bunker per 35 anni per paura della bomba atomica e un ragazza, Adam, interpretato da Brendan Fraser non ancora malamente invecchiato, che esce nella Los Angeles del 1999…

Su Rai Movie alle 23 passa invece l’eduardiano “Questi fantasmi” diretto da Renato Castellani con Sophia Loren, Vittorio Gassman, Mario Adorf, Aldo Giuffrè, una scatenata Margaret Lee e perfino Lucio Dalla. Ricordo che nella scena finale compare solo la testa di Marcello Mastroianni e mi fece molto effetto. Il problema del film, e di molti prodotti negli stessi anni, era che si cercava di portare la commedia italiana in America e vennero girati in inglese quasi sempre con Gassman protagonista. Nessuno funzionò davvero, perché la commedia all’italiana, per non pensare a quella napoletana, è intraducibile in un’altra lingua.

Alle 23 su Cine 34 trovate il parodistico “Il sogno di Zorro” di Mario Soldati con Walter Chiari, Delia Scala, Vittorio Gassman, Carlo Ninchi. Non bellissimo, però… Su Cielo alle 23, 15 trovate invece lo spagnolo passionale “Amor idiota” di Ventura Pons con Santi Millán, Mercè Pons, Marc Cartes, Jordi Dauder. Malgrado il grande cast e la regia di Bob Rafelson non è molto considerato “No Good Deed. Inganni svelati” thriller di vent’anni fa con Stellan Skarsgård, Samuel L. Jackson, Milla Jovovich, Doug Hutchison, 7 Gold alle 23, 30.

Credo però che sia più interessante del thriller del 2013 diretto da Robert Luketic “Il potere dei soldi” con Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford, Josh Holloway, Amber Heard, Embeth Davidtz, Nove alle 23, 35. Su Rete 4 alle 23, 50 avete “Speed 2 – Senza limiti” dello specialista Jan De Bont con Sandra Bullock, Jason Patric, Willem Dafoe.

Piuttosto strampalato ma divertente invece il thriller d’autore “American Animals” di Bart Layton con Evan Peters, Barry Keoghan, Jared Abrahamson, Blake Jenner, Ann Dowd, Udo Kier, Rai 4 alle 23, 55, dove un gruppo di studenti universitari in quel di Lexington, Kentucky decidono di uscire dalla noia presente e futura con un colpo impossibile.

Trafugare dalla biblioteca della città delle rarissime copie dei disegni di uccelli americani disegnati dal geniale James Audubon di valore inestimabile e altri libri d’epoca. Udo Kier, attore di culto da Fassbinder a Lars Von Trier, è il possibile acquirente. Ma le cose non saranno così lisce. Piaciuto molto ai critici americani e gli uccelli americani di Audubon sono davvero meravigliosi.

Su Rai 5 a mezzanotte avete il documentario di Tom Di Cillo sui Doors, “When You’re Strange” con interventi di Johnny Depp, John Densmore, Robby Krieger, Ray Manzarek, Jim Morrison, Jim Ladd. Cine 34 alle 00, 50 risponde ai Doors e a Jim Morrison con le grazie di Annamaria Rizzoli in “La ripetente fa l’occhietto al preside” di Mariano Laurenti con Lino Banfi, Alvaro Vitali, Carlo Sposito.

Su Rai Movie alle 00, 55 potete rifarvi gli occhi con un grande western classico di Anthony Mann in Cinemascope, “L’uomo di Laramie” con James Stewart in cerca di vendetta, Arthur Kennedy, Donald Crisp, Cathy O'Donnell. Western preferito di James Stewart, ma anche l’ultimo film che girerà con Anthony Mann. Si offese che il regista non volesse girare con lui un altro western, il modesto “Passaggio di notte”, che venne girato da James Neilson. A Mann non piaceva la sceneggiatura. Ma questo è un film perfetto.

Cielo all’1 presenta invece Javier Bardem e Victoria Abril come sessodipenti in cura in “Tra le gambe” di Manuel Gómez Pereira. Assolutamente da recuperare. Su Iris all’1, 40 trovo piuttosto riuscito il vecchio western “Una pallottola per un fuorilegge” di R.G.Springsteen con Audie Murphy, Darren McGavin, Ruta Lee, Beverley Owen, Skip Homeier. Non lo vedo da più di 50 anni…

“Boom” diretto da Andrea Zaccariello nel 1998, Cine 34 alle 2, 35, è un film a tre episodi costruito sui figli di…, cioè “Il figlio di Pelé”, “Il figlio di Villa”, “Il figlio di Maciste”, con un cast piuttosto interessante, Piero Natoli, Alessandro Di Carlo, Pier Maria Cecchini, Eliana Miglio, Ilaria Occhini, Enzo Andronico, il vecchio forzuto Brad Harris ancora in forma. Mai visto… Assolutamente da recuperare. Un po’ per Natoli un po’ per Maciste.

Su Rete 4 alle 2, 35 arriva “Una adorabile idiota” commedia francese che fa la parodia all’eurospy allora di moda diretta da Edouard Molinaro con Anthony Perkins cfresco di “Psycho”, una sfavillante Brigitte Bardot, Gregoire Aslan, Denise Provence. Su Rai Movie alle 2, 50 torna “Sierra Charriba” di Sam Peckinpah con Charlton Heston, Richard Harris, James Coburn, Warren Oates, Senta Berger.

Su Iris alle 3, 05 occhio a un grande peplum prodotto in Italia dalla macchina Hollywoodiana, “Elena di Troia” di Robert Wise con Rossana Podestà come Elena, Jacques Sernas come Paride, Stanley Baker come Achille, Brigitte Bardot come Andraste, La lavorazione è lunga e laboriosa. Molte scene le girò Raoul Walsh. Sergio Leone, anche se non appare sui titoli, è regista della seconda unità. Così raccontava la nascita degli stuntman italiani sul set.

“Ancora non sapevamo cosa fossero gli stuntmen. Da noi in Italia ce n’era solo uno, che si chiamava Er Faciolo e quando c’era un uomo una donna che cadeva, si chiamava lui. All’epoca di Elena di Troia aveva 50 anni. Venne sul set un certo maestro d’armi inglese proprio per iniziare una scuola di stuntman, chiese quali erano quelli italiani e gli fu risposto immediatamente: Er Faciolo, e venne lui.

C’erano una decina di questi stuntmen inglesi che erano venuti a far mostra di sé, anche per far capire come si fa a cadere ai nostri giovani atleti, che erano dei ginnasti qualunque, molti presi dall’accademia di Musumeci. Naturalmente nacque subito questo antagonismo e quando venne Er Faciolo tutti i ragazzi italiani tifavano per lui. Lui andò su una specie di tubo Innocenti, ad una altezza di 10 metri e sotto c’erano quelle scatole di cartone che introdussero gli inglesi per la prima volta.

Due generiche, davanti a me gli facevano: Faciolo, faje vedé chi sei e questo prese lo slancio, doppio giro della morte, cascò sulle scatole e non si rialzò. Sto stronzo s’è rotto!, fecero le due comparse. Venne la Croce Rossa e se lo portarono via”. Dopo questa storia che vi devo dire… La chiudo qui.

