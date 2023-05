IL DIVANO DEI GIUSTI - CI RISIAMO. CHE VEDIAMO STASERA IN TV IN CHIARO IN TV IN PRIMA SERATA? VI AVVERTO SUBITO CHE SU RETE 4 ALLE 21, 25 TORNA UN CAPOLAVORO DEL CINEMA CARCERARIO AMERICANO COME “LE ALI DELLA LIBERTÀ” - HA I SUOI FAN, NON MI CHIEDETE PERCHÉ, “LA CASA STREGATA”, FANTASY COMICO PIENO DI BATTUTE SCORRETTE I FAN DI RICKY GERVAIS, TROVANO IL LORO PALADINO IN "THE INVENTION OF LYING” - IN SECONDA SERATA CINE 34 ALLE 2, 40 CALA L’ASSO CON IL FILM PIÙ TRASH DELLA NOTTATA, “CHAMPAGNE E FAGIOLI"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ci risiamo. Che vediamo stasera in tv in chiaro in tv in prima serata? Vi avverto subito che su Rete 4 alle 21, 25 torna un capolavoro del cinema carcerario americano come “Le ali della libertà” scritto e diretto da Frank Darabont ma tratto dal romanzo di Stephen King con Tim Robbins, Morgan Freeman, James Whitmore, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown. Nello stesso anno, il 1994, Darabont scrisse un altro film tratto da King assolutamente spettacolare, “Il miglio verde”.

Vi direte, ma un genio simile come mai ha girato così pochi film? Beh, perché ha lavorato per anni come ideatore e sceneggiatore a “The Walking Dead”. Fu Darabont a volere a tutti i costi Morgan Freeman nel ruolo di Red, che era stato descritto da King come irlandese coi capelli rossi. Tanto che a un certo punto glielo chiedono a Red perché si chiami così e Morgan Freeman risponde con la battuta “Sarà perché sono irlandese”.

Su Rai Uno alle 21, 25 avete “Sorelle per sempre” diretto un paio d’anni fa da Andrea Porporati con Donatella Finocchiaro. Anita Caprioli, Claudio Castrogiovanni, Francesco Foti, storia di due bambine di Mazzara del Vallo che vengono scambiate in culla all’ospedale e crescono una con la famiglia dell’altra. Canale 5 risponde alle 21, 20 con la commedia “Ma cosa ci dice il cervello” diretta da Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni, una sorta di “True Lies” con la Cortellesi che fa l’agente segreto e contemporaneamente la mamma incasinatissima.

Carino, ma non all’altezza del Gatto in tangenziale. Si vede ma, francamente, è un po’ vecchiotto l’action di Curtis Hanson (un grande, scuola Roger Corman) “The River Wild", Iris alle 21, con Meryl Streep alle prese col bandito Kevin Bacon con un marito un po’ depresso, David Strathairn, una famiglia da salvare e le ripide del fiume che solo lei sa domare. Ha i suoi fan, non mi chiedete perché, “La casa stregata”, fantasy comico di Bruno Corbucci con Renato Pozzetto in gran forma, Gloria Guida, Lia Zoppelli bravissima, Yorgo Voyagis, Marilda Donà ultrasexy e il cane Gaetano, un alano, che parla in napoletano con la voce di Michele Gammino.

Tutto girato a Villa Giovannelli, diventata negli anni un luogo di culto. Pieno di battute scorretto causate dal fantasma della casa, tanto che Pozzetto a un certo punto dirà “I froci da una parte e le puttane dall’altra”. Su Canale 20 alle 21, 05 torna un revenge movie con Nicolas Cage, “Drive Angry 3D” diretto da Patrick Lussier con Amber Heard, William Fichtner, Billy Burke, David Morse, Todd Farmer. Terribile. Meglio su Rai Movie alle 21,10 la versione di “Heidi” di Alain Gsponer con il grande Bruno Ganz, Anuk Steffen, Quirin Agrippi, Isabelle Ottmann, Peter Lohmeyer.

O la terza parte di “Police Academy”, cioè “Scuola di polizia 3: tutto da rifare” diretto da Jerry Paris con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Marion Ramsey, Canale 27 alle 21, 10, Leggo che il regista, Jerry Paris, veterano della tv e del cinema allora sessantunennem ebbe sul set una storia con Leslie Easterbrook e morì dieci dopo l’uscita americana del film. Paris aveva girato ben 237 episodi della serie “Happy Days”.

Magari non è male il biopic su J.D.Salinger, “Rebel in the Rye” di Danny Strong con Nicholas Hoult come giovane Salinger, Zoey Deutch, Sarah Paulson, Kevin Spacey, Lucy Boynton, Hope Davis, Rai Storia ale 21, 10, anche se ha voti bassissimi dai critici americani. A causa della presenza di Kevin Spacey il film ha avuto una scarsissima distribuzione. Ricordo che non valeva il film argentino di Jose José Campanella originale di cui era il remake americano “Il segreto dei suoi occhi” diretto da Billy Ray con Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts, Dean Norris, Alfred Molina, anche perché si perdeva la parte storico-politica della vicenda.

Ma il cast è notevole, con tre poliziotti alle prese con un caso che si ripresenta dodici anni dopo… Su Rai4 alle 21, 20 c’è il bellissimo, ma stra-stravisto “Gone Girl” di David Fincher con Ben Affleck, Rosamun Pike, Neil Patrick Harris, Kim Dickens e Emily Ratajkowsi. Se non l’avete mai visto e se non ne sapete nulla, sarà un vero piacere farvi sconvolgere dalla costruzione del film. Assolutamente sorprendente.

Forse va recuperato su Italia 1 alle 21, 20 il fantascientifico di Joseph Kosinski “Oblivion” con Joseph Kosinski con Tom Cruise, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Melissa Leo, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau che, quando uscì nel 2013, non ebbe un gran successo. Siamo nel 2077 e il riparatore di droni Tom Cruise che cerca di salvare ciò che rimane del pianeta terra dopo una terribile guerra con gli alieni si vede arrivare dallo spazio Olga Kurylenko…

In seconda serata alle 22, 30 su La7 vi farà piacere che torna un capolavoro del cinema violento di David Cronenberg, “La promessa dell’assassino", thrillerone sulla mafia russa a Londra con uno spettacolare Viggo Mortensen che si esibisce in una scena di lotta all’ultimo sangue completamente nudo in una sauna, la sempre perfetta Naomi Watts, il sempre cattivo Armin Müller-Stahl, Vincent Cassel che fa il figlio scemo del boss. Imperdibile.

Su Cine 34 alle 23, 05 trovate la commedia demenzial giovanile “I babysitter” diretta da Giovanni Bognetti con Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Andrea Pisani e l’esplosiva Simona Tabasco, che allora nessuno notò. Più una rarità che un gran film su Rai Movie alle 23, 20 “The Belle Starr Story – Il mio corpo per un poker” firmato dal misterioso “Natahan Witch”, diretto in realtà da Lina Wertmuller al suo unico spaghetti western che venne chiamata dalla sua amica Elsa Martinelli a concludere un film iniziato da un certo Pietro Cristofani che non era in grado di terminarlo.

Così vuole la storia. Lina cambiò la storia e la sceneggiatura, cacciò il protagonista Robert Woods e si inventò George Eastman alias Luigi Montefiori come protagonista. Il film è un gran casino, ma è comunque interessante.

Su Tv8 alle 23, 30 arriva l’action con Liam Neeson agente segreto “ripulitore” in crisi quando scopre un complotto all’interno della sua agenzia, “Blacklight” diretto l’anno scorso da Mark Williams con Aidan Quinn, Taylor John Smith, Emmy Raver-Lampman, Claire van der Boom. Non credo che sia un capolavoro. Lo è invece “Il pianista” di Roman Polanski, Iris alle 23, 35, con Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox, Ed Stoppard, clamorosa ricostruzione della distruzione del ghetto di Varsavia da parte dei nazisti e della fuga di un pianista ebreo, Wladyslaw Szpilman, interpretato da Adrien Brody.

Su Cine 34 all’1 trovate Antonio Albanese nel suo primo film da regista, “Uomo d’acqua dolce”, scritto per lui da Vincenzo Cerami nel 1997 con Valeria Milillo, Antonio Petrocelli, Sara Anticoli. Non funzionava benissimo, ma ricordo che Antonio Albanese che diventa una sorta di omino della Linea, celebre cartone animato nato a Carosello, era assolutamente incantevole. Su Iris alle 2, 25 i fan di Ricky Gervais, celebre comico americano, trovano il loro paladino in "The Invention of Lying”, diretto dallo stesso Ricky Gervais assieme a Matthew Robinson con Ricky Gervais, Jennifer Garner, Jonah Hill, Louis C.K., Jeffrey Tambor.

Cine 34 alle 2, 40 cala l’asso con il film più trash della nottata, “Champagne e fagioli”, comicarolo diretto dal terribile Oscar Brazzi, fratello di Rossano, con il comico fiorentino Ghigo Masino,sua moglie Tina Vinci, il vecchio Maciste Howard Ross, la bella e scandalosa Leonora Fani, un bel po’ di comici fiorentini di serie Z e la voce di Rossano Brazzi. E’ l’ultimo film diretto da Oscar Brazzi e l’ultimo dello stesso Ghigo Masino, che morirà di lì a poco.

Vecchio, tracagnotto, volgarissimo, Masino aveva avuto un certo successo con commedie del tipo “Penultimo tango a Compiobbi – due atti al burro”, ma era stato al centro dell’attenzione quando era stato riconosciuto da vecchi partigiani in una tv libera di sinistra come antico picchiatore fascista… Su Rai Movie alle 2, 45 passa “I dieci giorni che sconvolsero il mondo” di Sergej Bondarchuk con Franco Nero come il giornalista americano John Reed alle prese con la rivoluzione russa, Sydne Rome, Bogdan Stupka, Anatoli Ustyzhaninov.

Iris alle 4, 05 rilancia (si fa per dire…) il vecchio western americano “Cimarron” diretto dal glorioso Anthony Mann con Glenn Ford, Maria Schell, Anne Baxter, Arthur O'Connell. Fu un flop che stroncò la carriera da star di Glenn Ford, che finirà a interpretare piccoli western negli anni’60. Malgrado il cast non è bello neanche “L’arcangelo” di Giorgio Capitani con Vittorio Gassman, Pamela Tiffin, Irina Demick, Adolfo Celi, Laura Antonelli, Cine 34 alle 4, 10.

Chiudo con un grande spaghetti western di Giulio Petroni, forse il suo film migliore, “Da uomo a uomo” con Lee Van Cleef, John Phillip Law, Anthony Dawson, Mario Brega, Luigi Pistilli, Rai Movie alle 5, glorioso revenge western sulle orme di “Notte senza fine” di Raoul Walsh, visto che il protagonista, John Phillip Law, assiste al massacro della sua famiglia da bambino e dei cattivi che hanno ucciso i genitori ricorda solo il particolare degli stivali con gli speroni.

critto e sceneggiato da Luciano Vincenzoni, forse con una mano da parte di Antonio Margheriti, ma Petroni ricordava che gran parte della sceneggiatura era stata scritta sul set, era anche il primo film prodotto dalla Sacro Film di Alfonso Sansone, un siciliano e di Enrico Chroscicki, un ebreo polacco che avevano prodotto i primi grandi titoli di Marco Ferreri. In questo caso avevano messo sotto contratto Lee Van Cleef non avendo ancora un titolo e un film.

In “Kill Bill”, nell’episodio che riguarda la storia di O-ren e della sua vendetta, c’è un omaggio esplicito, se non un furto esplicito, a “Da uomo a uomo” di Petroni. Che minimizzava. “L’unica cosa presa dal mio film è la musica di Morricone”. Ottimo il cattivo Anthony Dawson che ha quattro assi tatuati sul petto, ottimo Brega che mena troppo come al solito, per non parlare del pelatone triestino Angelo Susani detto Ciuffo, che lo considerava il suo film migliore. Grande film.

