IL DIVANO DEI GIUSTI - CINE 34 SI SPARA “UN SACCO BELLO”. RAI DUE SI ACCORGE IMPROVVISAMENTE CHE È PASQUA E PRESENTA “RISORTO”. SU RAI MOVIE PASSA IL BEL MÉLO POLITICO, “IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA” CHE INIZIA CON UNA BELLA SITUAZIONE DI SESSO TRA SORELLE CHE NON PUÒ CHE RALLEGRARE LO SPETTATORE E APRE A UNA SERIE DI SEGRETI CHE SAREBBE MEGLIO NON SAPERE NELLA FAZENDA DI FAMIGLIA - IN SECONDA SERATA TROVATE “IN VIAGGIO CON PAPÀ” E “MAD MAX: FURY ROAD” CON LA COPPIA ESPLOSIVA TOM HARDY E CHARLIZE THERON. DIFFICILE TROVARE DI MEGLIO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

un sacco bello

E stasera che vediamo? Già vista su Disney + la terza puntata di “Moon Knight" dove non ho capito praticamente nulla? E la quinta puntata di “Le fate ignoranti” con la megaorgia tra maschi nudi? Molto pasquale… E “Bangla – La serie” di Pain Bhuyan e Emanuele Scaringi con Phaim Bhuiyan che riprende il personaggio di “Bangla” il film su Rai Play. Il film era così divertente… E lui una persona civile e adorabile. Stasera mi sa che me la vedo… Cine 34 alle 21 si spara “Un sacco bello”, il primo Verdone, prodotto da Sergio Leone, con Renato Scarpa, Mario Brega che fa il padre (“Fascio a me!? Ma io non so’ comunista così…”), l’appuntamento al Palo della Morte. Veronica Miriel, Er Banzo che fa il portantino all’Isola Tiberina e diceva che erano loro che facevano ride…

il codice da vinci

Rai Due alle 21, 05 si accorge improvvisamente che è Pasqua e presenta “Risorto” di Kevin Reynolds con Tom Felton, Joseph Fiennes, Cliff Curtis, Peter Firth. L’ho pure visto. Insomma…Canale 20 alle 21, 05 propone un Actionaccio girato in Sudafrica con Olga Kurylenko e Morgan Freeman, “Momentum” di Stephen S. Campanelli. Mai visto.

scusate il ritardo

Su Rai Movie alle 21, 10 passa il bel mélo politico, “Il segreto di una famiglia” di Pablo Trapero che inizio con una bella situazione di sesso tra sorelle, Berenice Bejo e Martina Gusdan, bellissime e curiosamente identiche, che non può che rallegrare lo spettatore, e apre a una serie di segreti che sarebbe meglio non sapere nella fazenda di famiglia. All’inizio, vediamo la bella Eugenia, Bérénice Bejo, tornare da Parigi, dove vive da anni, in quel di Buenos Aires perché la mamma, Graciela Borges, ha avuto un terzo ictus.

i pinguini ci guardano

Il vecchio e malato padre, è già in stato comatoso da quel dì. Più vispa è la sorellina Mia, Martina Gusman, che accoglie calorosamente Eugenia. Ma, al di là degli slanci erotici che ci fanno ricordare i bei tempi del soft porno intellettualoide alla Samperi, quel che interessa Trapero, già autore di un film piuttosto riuscito come El Clan, sempre legato alle pratiche del male all’interno delle famiglie apparentemente normali nell’Argentina della dittatura, è appunto far esplodere fra le tre donne, la madre e le due figlie, dei meccanismi di drammaticità che ci riportino all’origine dei problemi e della loro ricchezza. Che, guarda un po’, è nata proprio negli anni della dittatura dei militari, mentre altre famiglie perdevano tutto, anche la vita.

beverly hill cop ii

Su canale 27 alle 21, 10 passa invece il più tranquillo “Tata Matilda e il grande botto” di Susanna White con Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal e Maggie Smith. Rai Storia alle 21, 10 propone un megaclassico del cinema di Francesco Rosi, “Le mani sulla città” con Rod Steiger, Salvo Randone, Guido Alberti e Angelo D’Alessandro. Le mani sulla città sono, come tutti saprete, quelle del potere politico democristiano legato al potere criminale camorristico che sta ricostruendo la città, Napoli. I buoni sono i comunisti. Bei tempi. “La signora del gioco” di Anna Brasi con Jean Yanne, Noémie Kocher, Francesco Casale, Vincenzo Crivello è un mélo storico ambientato a Venezia tra cortigiane, inquisizione, matrimoni sbagliati.

gandhi

La7 alle 21, 15 propone il polpettone di Richard Attenborough “Gandhi” con Ben Kingsley, Rohini Hattangadi, Roshan Seth, Candice Bergen, John Gielgud, Edward Fox, 180’. Se ne parte tutta la serata, però… Da vecchio studioso di Nicholas Ray, da sempre il mio regista preferito, non posso che segnalarvi come imperdibile “Il re dei re”, kolossal biblico alla Ray girato in Spagna e prodotto da Samuel Bronston con Jeffrey Hunter come Gesù, Robert Ryan come Giovanni Battista, Rip torn, Siobhan McKenna, Vivece Lindfors, Rita Gam. Ray aveva studiato un meraviglioso travelling per il “discorso della montagna” che venne massacrato dalla produzione, cioè tagliato e rimontato. Anche così rimane un grande film.

tata matilda e il grande botto

Su Tv8 alle 21, 30 trovate “Il Codice Da Vinci” di Ron Howard con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Alfred Molina, Paul Bettany e Jean Reno. Grande successo internazionale. Mai piaciuto. Canale Nove alle 21, 35 si lancia nell'action-comedy con “Beverly Hill Cop II” di Tony Scott con Eddie Murphy, Brigitte Nielsen, Judge Reinhold, Ronny Cox. Molto divertente. Per i fan dei film biblico niente di meglio su Tv200 alle 21, 50 che la prima parte de “La Bibbia”, filmone diretto da John Huston a Roma negli anni’60, prodotto da Dino De Laurentiis con cast hollywoodiano, Michael Parks e Ulla Bergryd che fanno Adamo e Eva, Franco Nero come Caino, Gabriele Ferzetti, Peter O’Toole, Stephen Boyd, John Huston stesso come Noé.

fratelli coltelli

Massimo Foschi mi ricordava che doveva fare un generale di Stephen Boyd alle prese con la Torre di Babele e doveva dire “God of Us!”. Lo disse con un tale impeto e un accento così sbagliato che suonò come “God of Ass!”, Dio del cu… e la cosa fece scoppiare dalle risate sia Stephen Boyd che HUston. La seconda parte andrà in onda la sera di Pasqua.

scusate il ritardo 2

In seconda serata trovate “In viaggio con papà” di e con Alberto Sordi con Carlo Verdone come suo figlio, Cine 34 alle 23. Angelo Infanti come amante dell’ex moglie di Albertone è strepitoso. Su Canale 20 alle 23, 15 ritrovate “Mad Max: Fury Road” di George Miller con la coppia esplosiva Tom Hardy e Charlize Theron. Difficile trovare di meglio. Stupenda anche la coppia John Travolta – Jamie Lee Curtis al meglio della loro forma fisica nei mitici anni ’80 in “Perfect” di James Bridges, Rai Movie alle 23, 25. Guardate come si muovono in palestra…

Su Iris alle 23, 30 passa “la regola del sospetto” di Roger Donaldson bel thriller con Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moynaham, mentre su Nove alle 23, 35 si prosegue con la saga di “Beverly Hills Cop” col numero Tre, diretto da John Landis. Si prosegue anche con la saga dei romanzi di Dan Brown e col personaggio di Robert Langdon interpretato da Tom Hanks con “Inferno”, sempre di Ron Howard con Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Kahn, Sisde Babett Knudsen, Tv8 alle 00, 15.

v

Nella notte arriva un gran bel film di Massimo Troisi che gli spettatori più vecchi hanno molto amato, “Scusate il ritardo” con Giuliana De Sio, Lello Arena, Lina Polito e Franco Acampora, Cine 34 all’1, 10. Rai Movie all’1, 35 punta sul film di fantasmi chiacchieroni di Ferzan Ozpetek, “Magnifica presenza” con Elio Germano, Margherita Buy, Vittoria Puccini, Beppe Fiorello, Andrea Bosca. Serissima la serata di Fuori Orario su Rai Tre col documentario tedesco del 2019 di Thomas Heise “Heimat è uno spazio del tempo” di 218’. Nottata risolta per gli insonni. La saga di una famiglia ricostruita dalla fine dell’800 tra Vienna, Dresda e Berlino.

il segreto di una famiglia 1

Non per tutti, ovviamente. Mi piacerebbe rivedere anche “Sfida a White Buffalo”, western con mostro costruito da Carlo Rambaldi a Hollywood prodotto da Dino de Laurentiis subito dopo “King Kong”, diretto da J. Lee Thompson con Charles Bronson, cacciatore di bufali, Jack Warden, Kim Novak, John Carradine, Slim Pickens. Ovvio che fosse un film sballato, ma aveva momenti affascinanti e il testone del bufalo bianco gigante è favoloso. Su Italia 1 alle 2, 30 avete un altro film diretto da Ron Howard, “Parenti, amici e tanti guai”, commedia con Steve Martin, Mary Steenburgen, Dianne Wiest, Jason Robards, Rick Moranis. Mai visto, temo. Su La7 alle 2, 35 uno dei film più importanti di Pietro Germi, “Il ferroviere” con lo stesso Germi in un ruolo drammatico e realistico, Sylva Koscina, Luisa Della Noce, Saro Urzì, Carlo Giuffrè.

risorto 1

Su cine 34 alle 3 torna il curioso “I pinguini ci guardano” di Guido Leoni con Isa Barzizza, Rosalba Neri, Carlo Croccolo, Fiorenzo Fiorentini, Isa Miranda, Ave Ninchi e gli animali dello zoo di Roma doppiati da attori celebri del tempo, Renato Rascel, Tino Scotti, Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Paolo Panelli, Tina Lattanzi e Alberto Sordi. Curioso anche “Scanzonatissimo” di Dino Verde, tratto dalla commedia satirica-politica pre-Bagaglino e pre-Blob con lo stesso cast teatrale, Alighiero Noschese, Antonella Steni, Elio Pandolfi, Rossella Como. In pratica. Interessante, ma non riuscitissimo allora e non proprio divertente oggi, Rete 4 alle 3, 25.

la bibbia

Si chiude la nottata pre-pasquale con altre rarità, “Fratelli coltelli” di Maurizio Ponzi con Simona Ventura, Fabio Canino e Emilio Solfrizzi, Italia 1 alle 4, 25. Poco amato al tempo. Non parliamo poi dell’unico film diretto da Stefano Benni, “Musica per vecchi animali”, con un cast di amici, Dario Fo, Paolo Rossi, Viola Simoncioni, Francesco Guccini, Cine 34 alle 4, 25. Assoluta rarità è il film televisivo di Alberto Lattuada tratto da un romanzo di Tommaso Landolfi, “Mano rubata (Amori)” con Milena Vukotic, Ralph Schicha, Carmen Loderus, Patrick Bonnel, Christian de Tillière, presentato da Iris alle 5 di notte. Lo avete visto? Chiudo con “… e poi lo chiamarono il Magnifico” di E.B.Clucher alias Enzo Barboni con Terence Hill, Gregory Walcott, Yanti Somer, Dominic Barto, Harry Carey jr., ma senza Bud Spencer. E l’assenza di Bud si sentiva allora e si sente oggi, Rai Movie alle 5. Buona Pasqua a tutti.

