IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - COSA C’È DI NUOVO SULLE PIATTAFORME? IN ATTESA DELL’ARRIVO DELLA SECONDA STAGIONE DI “THE BEAR” SU DISNEY +, CI POSSIAMO CONSOLARE SU APPLE TV CON “HIJACK”, E “THE CROWDED ROOM”, CHE ASSIEME A “THE IDOL” È LA SERIE DA ODIARE QUEST’ANNO - TRA I FILM CHE PROPONE NETFLIX VA ASSOLUTAMENTE VISTO IL SOFISTICATISSIMO “HANNO CLONATO TYRONE" - SE CERCATE DI VEDERE SU MUBI “UN BEAU MATIN”, VI AVVERTO CHE È DISPONIBILE SOLO IN FRANCESE E I SOTTOTITOLI SONO QUELLI DI UN ALTRO FILM. BEL CASINO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Cosa c’è di nuovo sulle piattaforme? In attesa dell’arrivo, il 16 agosto segnatevelo, dell’attesissima seconda stagione di “The Bear” su Disney +, ci possiamo consolare su Apple tv con le serie, finalmente complete (sembra l’album di figurine dei calciatori come negli anni’60: lo stillicidio delle serie con puntate a cadenza settimale) “H/Jack” con Idris Elba, che è piuttosto buona e non andava certo programmata a puntate così distanziate, e “The Crowded Room” con Tom Holland, mezzo disastro, ma più interessante del previsto.

Assieme a “The Idol” è la serie da odiare quest’anno. Paramount + propone invece la ricca serie spy con squadra antiterrorismo “Operazione speciale: Lioness”, scritta e diretta da Taylor Sheridan, lo stesso autore della saga di “Yellowstone”, ma anche di “Sicario”, con Zoe Saldana, Laysla De Oliveira, Nicole Kidman, Morgan Freeman, non cosniderata particolarmente innovativa dalla critica americana. Paramount+ propone pure la seconda stagione di “Joe Pickett” con Michael Dorman ideata e diretta da Drew Dowdle (ha 100& di gradimento) e il teen-mystery paranormale “School Spirit” con Peyton List, trattata piuttosto bene dalla critica.

Tra i film che propone Netflix va assolutamente visto il sofisticatissimo, stilosissimo fantascientifico satirico “Hanno clonato Tyrone”, scritto e diretto da Juel Taylor con John Boyega e Jamie Foxx in stato di grazia. Così così il mistery “Paradise” di Boris Kunz con Marlene Tanczik e Kostja Ulmann. Su Sky è arrivata la nuova stagione di “The Witcher”. Confesso che mi ero fermato a un paio di episodi della prima stagione. Ma c’è in giro anche una nuova versione seriale del dickensiano “Grandi speranze”, diretto da Brady Hood, prodotto da Ridley Scott, scritto da Steven Knight con Fionn Whitehead, Olivia Colman, Shalom Brune-Franklin, Ashley Thomas. Critiche davvero tiepide.

Un bel mattino.

Se cercate di vedere su Mubi “Un beau matin”/”Un bel mattino” di Mia Hansen Love con una strepitosa Léa Seydoux, vi avverto che la copia in streaming, pur bellissima, è solo in francese e i sottotitoli sono quelli di un altro film distribuito dalla Teodora. Bel casino. Così ieri sera io e mia moglie ci siamo rivisti “Eva contro Eva” di Joseph L. Mankiewicz con Bette Davis…

