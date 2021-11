IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - DOMANI ESCE IN SALA “E’ STATA LA MANO DI DIO” DI PAOLO SORRENTINO. DOPO “TRE PIANI” E “FREAKS OUT” SI CAPIRÀ QUANTO IL PUBBLICO ITALIANO RIESCE A RISPONDERE AL SUO CINEMA IN SALA. CERTO, PESERÀ IL FATTO DI ESSERE UN FILM NETFLIX, QUINDI DA POTER VEDERE IL MESE PROSSIMO IN STREAMING - IL PUBBLICO ITALIANO, A CASA, STA PREMIANDO OVVIAMENTE “GOMORRA – STAGIONE FINALE” E “STRAPPARE LUNGO I BORDI” DI ZEROCALCARE. ALLA FACCIA DELLE LUNGHE E INUTILI DISCUSSIONI SU CINEMA E SERIE, SCHERMO E DIVANO. PERFINO LE POLEMICHE SUL ROMANESCO HANNO SOLO RAFFORZATO LA SERIE ANIMATA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Domani esce in sala “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Dopo le uscite di “Tre piani” e “Freaks Out” si capirà quanto il pubblico italiano riesce a rispondere al suo cinema in sala. Premiato a Venezia, scelto per la corsa all’Oscar, grande ritorno di Sorrentino a Napoli…

Anche se, certo, peseranno sia il fatto di essere un film Netflix, quindi da poter vedere il mese prossimo anche a casa, e una maggiore diffusione del virus. “Il potere del cane” di Jane Campion, uscito la scorsa settimana, non ha avuto nessun tipo di richiamo per il pubblico. Magari è un film difficile.

Del resto molti dei maggiori candidati alla corsa all’Oscar, penso a “Tick, Tick… Boom!” di Lin Manuel Miranda o a “Passing” di Rebecca Hall sono nascosti dentro le programmazione Netflix.

Il pubblico italiano, a casa, sta premiando ovviamente “Gomorra – Stagione Finale” e “Strappare lungo i bordi” di Zerocalcare. Alla faccia delle lunghe e inutili discussioni su cinema e serie, schermo e divano.

Perfino le polemiche sul romanesco hanno solo rafforzato la serie animata che, e questo è l’aspetto che davvero più mi interessa, hanno dimostrato che i cartoni italiani, quando sono curati e ben fatti, possono entusiasmare il nostro pubblico.

Ieri, in verità, mi sono rivisto “Sir Gawain and The Green Knight” di David Lowery su Amazon, cercando di capirci qualcosa in più di quanto ci avessi capito la prima volta. Non mi pare…

