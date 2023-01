IL DIVANO DEI GIUSTI - IL FILM PIÙ GROSSO DA VEDERE STASERA È “THOR: RAGNAROK”, SU CANALE 5. DIVERTENTE, COLORATISSIMO, PIENO DI ATTORI FAMOSI E DI BUFFI GIOCHETTI, CON THOR CHE FA IL GLADIATORE E COMBATTE CONTRO HULK - AVETE ANCHE IL BEL NOIR SOFISTICATO “I PADRONI DELLA NOTTE”, CON JOAQUIN PHOENIX. GRANDIOSA LA PRIMA SCENA DI SESSO CON EVA MENDES – SU CIELO TORNA (MA QUANDO MAI SE NE È ANDATO?) IL CINEMA EROTICO CON “VOGLIA DI GUARDARE” DI JOE D'AMATO, ULTIMO SOFT DELLA BELLISSIMA LILLI CARATI PRIMA DI BUTTARSI NELL’HARD - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

THE POOL

Che vediamo stasera? Anche se, in chiaro, l’offerta più interessante nella prima serata mi sembra quella del survival thriller thailandese, amatissimo dalla critica, “The Pool” scritto e diretto da Ping Lumpraploeng con Theeradej Wongpuapan, Ratnamon Ratchiratham, Rai 4 alle 21, 20, dove il protagonista rimane intrappolato nella piscina che doveva pulire e incontra pure un coccodrillo (il minimo…), ammetto che il film più grosso da vedere sia “Thor: Ragnarok” di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Mark Ruffalo, Tessa Thompson, Anthomy Hopkins, su Canale 5 alle 21, 20.

thor ragnarok

Divertente, coloratissimo, pieno di attori famosi e di buffi giochetti, con Thor che fa il gladiatore e combatte contro Hulk. Magari quattro risate ve le fate con “Il ricco, il povero e il maggiordomo” con Aldo Giovanni e Giacomo, Giuliana Lojodice e Francesca Neri, Italia 1 alle 21, 20. Confesso che non me lo ricordo proprio.

eva mendes scena di sesso i padroni della notte

Su Cielo alle 21, 15 avete il bel noir sofisticato di James Gray “I padroni della notte” con Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Robert Duvall, Tony Musante, Alex Veadov, dove il protagonista, Joaquin Phoenix, che traffica con i boss della mala russa, ha un padre e un fratelli poliziotti. E ovviamente qualcuno lo scoprirà. Grandiosa la prima scena di sesso con Eva Mendes.

Su Rai Movie alle 21, 10 avete “Belle & Sebastien 2” di Christian Duguay con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier, grande successo al tempo, mentre su canale 27 alle 21, 10 torna “Arma letale 3” di Richard Donner con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson.

in the blood

Sicuramente meno visto l’action con Gina Carano “In the Blood” di John Stockwell con Danny Trejo, Cam Gigandet, Stephen Lang, Amaury Nolasco, Luis Guzmán, tutte belle facce da cattivi, Canale 20 alle 21, 05.

Buono anche “Blood Diamond. Diamanti di sangue” di Edward Zwick con Leonardo DiCaprio in uno dei suoi rari ruoli nel cinema di genere dove assieme a Djimon Hounsou e a Jennifer Connelly va alla ricerca di un diamante rosa di inestimabile valore. Non è bellissimo. Torna di moda con la cattura del boss di Castelvetrano il ritratto che Giuseppe Tornatore fece di Don Raffaele Cutulo, boss della camorra, in “Il camorrista” con Ben Gazzara, Laura Del Sol, Leo Gullotta, Marzio Honorato, Franco Interlenghi, Cine 34 alle 21, in versione da 170’.

lino capolicchio dominique sanda il giardino dei finzi contini

In seconda serata trovate alle 22, 50 su Rai Movie “Il giardino dei Finzi Contini” premio Oscar per il miglior film straniero, diretto da Vittorio De Sica con Dominique Sanda, Lino Capolicchio, Helmut Berger, Fabio Testi, Romolo Valli e Raffaele Curi, tratto dal romanzo di Giorgio Bassani che a lungo cercò di dar vita con Valerio Zurlini a una versione cinematografica per lui più giusta, ma si arrese poi a quella di De Sica, che detestò cordialmente.

Curi racconta di folli nottate capitanate da Helmut Berger e dalla Sanda. Fu il grande film di Capolicchio, da poco scomparso, e il primo film importante di Fabio Testi, che veniva dai piccoli western di Demofilo Fidani. Fu anzi proprio Fidani a suggerire a De Sica di prendere Testi che stava girando con lui un terribile Karzan, versione casalinga di Tarzan, nella giungla del giardino botanico di Trastevere.

il giardino dei finzi contini

Da parte sua, De Sica seppe recuperare qua e là un po’ di Visconti, con la presenza di Berger, e un po’ di Bertolucci, con la presenza della Sanda, per fare una versione internazionale di successo. Non piacque a tutti, è vero, ma lo videro tutti.

Su Canale Nove alle 23, 20 avete “Milano Palermo: il ritorno” di Claudio Fragasso con Giancarlo Giannini, Raoul Bova, Ricky Memphis, Enrico Lo Verso, sequel del ben più visto “Palermo Milano solo andata”, sempre di Fragasso. Su Cielo alle 23, 20 torna (ma quando mai se ne è andato?) il cinema erotico con “Voglia di guardare” di Joe D'Amato con Jenny Tamburi, Marino Masé, Sebastiano Somma, Laura Gemser, Lilli Carati, ultimo soft della bellissima Lilli prima di buttarsi nell’hard.

voglia di guardare 2

Doveva girare altri due porno per Joe D’Amato, “La regina degli Atzechi”, mai fatto, e “La monaca nel peccato”, dove verrà sostituita da Karin Well. Non era bellissimo, un soft-retro con Marino Masé che fa il Dirk Bogarde dei poveri e Sebastiano Somma che pensa di girare un fotoromanzo, ma Lilli vale sempre la pena.

Su Iris alle 23, 55 triovate invece il polpettone “Deepwater – Inferno sull’oceano” di Peter Berg con Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kurt Russell, Kate Hudson, Gina Rodriguez, John Malkovich. Leggo che è un ottimo disaster blockbuster, credibile e pieno d’azione. Su Rai 4 alle 0, 30 arriva il coccodrillo gigante sudafricano protagonista di “Paura primordiale” di Michael Katleman con Dominic Purcell, Orlando Jones, Brooke Langton, Jürgen Prochnow. Pessime critiche.

metti lo diavolo tuo ne lo mio inferno

Su Iris alle 2 avete invece “Disastro a Hollywood” di Barry Levinson con Robert De Niro, Bruce Willis, Sean Penn, Stanley Tucci, John Turturro, Michael Wincott. Gran bel cast. Meno interessante quello di “Metti lo diavolo tuo ne lo mio inferno” di Bitto Albertini con Antonio Cantafora, Margareth Rose Keil, Mario Frera, Fortunato Arena, Cine 34 alle 2, 20.

A notte fonda arrivano anche i classici del passato, come “La signora senza camelie” di Michelangelo Antonioni con Lucia Bosé, Gino Cervi, Andrea Checchi, Ivan Desny, Alain Cuny, Rai Tre alle 2, 35, e “Io sono un campione” di Lindsay Anderson con Richard Harris, Rachel Roberts, Colin Blakely, Alan Badel, Rai Movie alle 2, 35, tra i primissimi grandi film del Free Cinema inglese.

ALAIN DELON - FRANK COSTELLO FACCIA DANGELO

Su Rete 4 vedo che passa alle 3, 35 “Holocaust 2000” di Alberto De Martino con Kirk Douglas, Simon Ward, Anthony Quayle, Agostina Belli, Alexander Knox, un simil “Anticristo”. Imperdibile su Iris alle 3, 50 “Frank Costello faccia d’angelo” o “Le samourai”, capolavoro del noir di Jean-Pierre Melville con un perfetto Alain Delon, sua moglie Nathalie Delon, François Périer, Cathy Rosier, Catherine Jourdan.

Ogni volta che lo vedo cerco di controllare i movimenti del mio corpo come Alain Delon. Favoloso.

Un film che è stato copiato mille volte, ma Melville è Melville. Nei primi dieci minuti nessuno parla. Sono favolosi. Rifatto sia da Jim Jarmusch con “Ghost Dog” con Forest Whitaker e da John Woo con “The Killer”.

thor ragnarok

Chiudo, alle 4, 15 su Rai Tre, con un grande film di Jean Cocteau, “L’aquila a due teste” con Edwige Feuillère come la bella imperatrice e Jean Marais come il giovane attentatore che la attrae, Jean Debucourt, Sylvia Monfort, Jacques Varennes e Capucine. Il monologo della Feuillère dura 20 minuti. Aiuto!

