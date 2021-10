IL DIVANO DEI GIUSTI - PER HALLOWEEN LE COSE MIGLIORI ARRIVANO A TARDA NOTTE. CINE 34 LANCIA “ZOMBI 2” E “ZOMBI 3” DI LUCIO FULCI, FILM AMATI IN TUTTO IL MONDO DAI FAN DELL’HORROR. SU ITALIA 1 ARRIVANO INVECE “AMYTIVILLE POSSESSION” E “AMYTIVILLE 3D” - IN ORARI UN PO’ PIÙ CIVILI, VEDO CHE PASSA ANCHE “L’ESORCISTA” IN VERSIONE INTEGRALE. SPERANDO CHE SIANO STATE CONSERVATE LE VOCI DEI DOPPIAGGI ORIGINALI. RICORDO CHE LAURA BETTI DOPPIÒ DA PAURA LA VOCE MOSTRUOSA DELLA BAMBINA INDEMONIATA, LINDA BLAIR… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la battaglia dimenticata

Per quanto riguarda lo streaming dovremmo guardarci su Netflix il film di guerra “La battaglia dimenticata” di Matthjs van Heijningen, costruito su tre soldati che combattono nella battaglia dell’isola di Walcheren, un olandese che combatte con i tedeschi, un inglese e una ragazza della resistenza, che ha un gradimento del 100% da parte dei critici americani.

zombi 2

Invece ieri sera sono capitato su un paio di film terribili dei quali, fortunatamente, non ho traccia in memoria.

Stasera, per Halloween, le cose migliori e più adatte ai parties, arrivano a tarda notte. Cine 34 lancia alle 3, 05 “Zombi 2” e “Zombi 3” di Lucio Fulci, film amati in tutto il mondo dai fan dell’horror. “Zombi 2” con Tisa Farrow e Ian McCulloch è superiore a “Zombi 3”, ma a quell’ora va bene tutto.

Su Italia 1 arrivano invece prima alle 3 “Amytiville Possession” diretto da Damiano Damiani in America con James Olson, Burt Young, Rutanya Alda e poi, a seguire, “Amytiville 3D” diretto da Richard Fleischer con Tony Roberts, Tess Harper, Candy Clark e Meg Ryan. Da registrare assolutamente.

amytiville possession.

Il problema dei film prodotti da De Laurentiis in America, come questi, erano legati spesso alle incomprensioni nella troupe tra tecnici italiani e americani. Gran caciara, insomma. Ma De Laurentiis si fidava degli italiani e così il set diventa una Babele.

amytiville 3d 1

In orario un po’ più civile, ma ricordo che è la notte di Halloween, vedo che passano anche “L’esorcista” di William Friedkin in versione integrale, Mediaset alle 0,55, sperando che siano state conservate le voci dei doppiaggi originali. Ricordo che Laura Betti doppiò da paura la voce mostruosa di Linda Blair, bambina indemoniata, che in inglese era quella di Mercedes McCambridge, grande attrice wellesiana.

linda blair l'esorcista.

Rai 4 passa all’1, 10 “Ragazzi perduti”, classico horror giovanile di Joel Schumacher con Jason Patric, Corey Haim e Dianne Wiest. Cine 34 passa dalla parodia “Dottor Jekyll e gentile signora” di Steno con Paolo Villaggio e Edwige Fenech a mezzanotte alla horror comedy prodotta da Andrea Iervolino e diretta da Claudio Fragasso “Una notte da paura” con Lillo, Pannofino, Mattioli all’1, 40. Ricordo che nessun distributore lo fece uscire. Dubito che sia un capolavoro, ma di questo tempi va bene tutto. E poi Lillo…

paul newman nick mano fredda

In mezzo a tanti horror, nella notte, vedo anche “L’ultima tempesta” di Peter Greenaway, Iris all’1, 35, con uno strepitoso John Gielgud come Prospero che temo sia stato doppiato in italiano (e quindi…). Ci sono anche Erland Josephson, Michel Blanc e Isabel Pasco.

world war z

Rete 4 all’1, 45 lancia invece “Cuore sacro” di Ferzan Ozpetek con Barbora Boboulova, Lisa Gastoni, Andrea Di Stefano, Erika Blanc. Ma il film più raro della notte è forse “La madama” di Duccio Tessari, Rete 4 alle 3, 45, che doveva essere il lancio ufficiale da protagonista di Christian De Sica e fu invece un terribile flop che ne rimandò il successo di anni. Furono poi Verdone a recuperarlo davvero in “Borotalco” e, ovviamente, i Vanzina. Con lui ci sono anche Ines Pellegrini, Ettore Manni, Gigi Ballista, Grazia Maria Spina.

l'esorcista.

In prima serata, invece, alle 21 e dintorni, trovate “Fantozzi” di Luciano Salce con Paolo Villaggio su Cine 34 che se la vede addirittura con “Full Metal Jacket” di Stanley Kubrick su Iris.

salma hayek dal tramonto all’alba

Non deve essere male “The Corruptor - Indagine a Chinatown” di James Foley con Chow Yuen Fat, Mark Wahlberg e Brian Cox su Canale 20, ma certo non vale il capolavoro horror noir di Roberto Rodriguez, scritto da Tarantino, “Dal tramonto all’alba” con George Clooney, Quentin come fratello ritardato e violento, Salma Hayek vampirella, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Paramount alle 21, 10.

dramma della gelosia. tutti i particolari in cronaca

Mediaset Italia 2 ha una buona idea presentando i 190 minuti di “It”, la prima versione tv del romanzo di Stephen King diretta da Tommy Lee Wallace con Tim Curry, John Ritter e Annette O’Toole. Il vecchio “It”, visto dai ragazzetti di allora soprattutto sui due vhs, non si batte, su.

christian de sica la madama

Cielo rilancia “I fiumi di porpora” di Matthieu Kassowitz con Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Fares, grande noir francese molto copiato dalle serie crime. Italia 1 alle 21, 20 presenta gli zombi superveloci, ma dicono che non sono proprio zombi, di “World War Z”, film confusetto, rimontato, rigirato più volte, ma che alla fine funzionò bene, diretto da Marc Forster e interpretato da Brad Pitt e Mireille Enos.

fantozzi

Attenti a Pier Francesco Favino nella parte finale del film. Tutta quella parte venne aggiunta a film finito. Tv2000 alle 21, 20 lascia perdere gli zombi e presenta “Viaggio in Inghilterra” diretto da Sir Richard Attenborough con Anthony Hopkins, Debra Winger e Edward Hardwicke. Sarà sicuramente più noioso di “Ex. Amici come prima” di Carlo Vanzina, unica volta che Vanzina girò un sequel di un film che non era suo, ma di Fausto Brizzi, con Salemme, Tosca D’Aquino, Mattioli, Alessandro Gassman, Brignano, Nove alle 21, 25.

maggie gyllenhall secretary

Per completare il quadro dei fin troppi film della prima serata metto anche su Rai Storia alle 21, 30 “Dramma della gelosia. Tutti i particolari in cronaca” di Ettore Scola con Vitti-Giannini-Mastroianni.

In seconda serata vi segnalo si Iris alle 23, 25 uno dei miei film preferiti degli anni ’60, perché lo adorai quando lo vidi la prima volta al cinema, ricordo che ero a Ferrara, “Nick Mano fredda” di Stuart Rosenberg con Paul Newman, J.D.Cannon, George Kennedy e il grande Harry Dean Stanton che canta parecchie canzoni nel film.

animal kingdom

Grande prison movie con un personaggio sempre in fuga (o, almeno, ci prova…), mi ricordo che venne percepito in pieno come film pre-68, un po’ anarchico, sulla voglia di fuggire da tutto.

maggie gyllenhall secretary

Inizia con Nick che rompe i parcometri della sua città. Allora in Italia neanche sapevamo cosa fossero. Ottimi film della seconda serata sono anche l’erotico-bizzarro “Secretary” di Steven Shainberg con Maggie Gyllenhal che intraprende con il suo capo James Spader una relazione sado-maso, La7D a mezzanotte, “Animal Kingdom” di David Michod, grande film di gangster australiano diretto da David Michod che lanciò una serie di attori che trovarono subito fortuna in America, Ben Mendelsohn, Jacki Weawer, Joel Edgerton, Rai Movie alle 0, 35, basato su una vera storia di una guerra tra famiglie rivali in quel di Walsh Street nel quartiere di South Yarra a Melbourne nel 1988.

viaggio in inghilterra

Ma vedrei anche l’horror “La regina dei dannati” di Michael Rymer con Aaliyahi come regina dei dannati, appunto, Vincet Perez, Lena OLin, Rai 4 alle 23, 10. Per non parlare di “Gioco di seduzione”, erotico mezzo hard, ma che vedrete tutto soft, diretto da Andrea Bianchi con Moana Pozzi, Marina Frajese e François Perrot. E questo quando passa, mi chiederete? Su Cielo alle 23, 25. Ma sarà tutto tagliato…

