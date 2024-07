IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - MA CHE NON MI VEDO “SVANITI NELLA NOTTE”, UN CRIME BARESE CON RICCARDO SCAMARCIO PROTAGONISTA CHE DIFENDE I SUOI FIGLI CONTRO I MISTERIOSI CRIMINALI CHE GLIELI HANNO RAPITI? – IL PROBLEMA DI QUESTO FILM, PRIMO IN CLASSIFICA SU NETFLIX, È CHE OLTRE AL TITOLO E A UNA SITUAZIONE CHE SPIEGA APPUNTO IL TITOLO, NON C’È MOLTO - TUTTI, REGISTA, SCENEGGIATORI, PRODUTTORE, ATTORI, HANNO VISTO DI MEGLIO – C’È LA SCENA DI UN ORGETTA BARESE... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ma che non mi vedo un crime pugliese, anzi barese, con Riccardo Scamarcio protagonista che difende i suoi figli contro i misteriosi criminali che glieli hanno rapiti? Oltre tutto, attenzione, primo in classifica su Netflix, vera anteprima per fan degli Scamarcio movies (esistono, esistono…) e per gli spettatori degli Apulia Film Commission movies, questo “Svaniti nella Notte” (grande titolo), diretto da Renato De Maria, scritto non in stato di grazia da due penne altrove eccellenti come Francesca Marciano, anche lei con casa in Puglia, anzi in Salento, e Luca Infascelli, prodotto con non grande dispiego di mezzi da Roberto Sessa per Picomedia.

Mi sono detto. Vedo tanti crime terribili su Netflix, non posso non vedere un crime pugliese con Scamarcio? Inoltre remake di un crime argentino, “Séptimo” scritto da Patxi Amezcua e Alejo Flah e interpretatoi da Riccardo Darin. Il problema è che in questo film, non so in quello originale, oltre al titolo e a una situazione che spiega appunto il titolo, i bambini di Scamarcio e di una antipatica moglie bionda americana, Annabelle Wallis, attrice inglese magari in vacanza nel Salento, che, mentre dormono nella masseria ristrutturata di papà, che deve 250 mila euro a dei tipacci, perché ha fatto buffi giocando, non c’è molto. Sì.

C’è Scamarcio in giro con la Range Rover, Scamarcio sul bus Otranto-Bari, Scamarcio sul motoscafo, forse Scamarcio al Circolo Barion. Mah… Insomma, mentre vedeva in tv la partita, fondamentale, del Bari contro il Taranto (due a zero per il Bari), Scamarcio va a vedere se i bambini dormono e non li trova.

Se li vuole rivedere, gli dice un tizio al telefono, deve cacciare 250 mila euro in 24 ore. Saranno stati quelli a cui deve i soldi?Aiuto! Chiama la moglie antipatica, che arriva subito. E ci chiediamo: ma questa come fa a venire così presto? Poi vanno assieme da Massimiliano Gallo, un tempo amico malavitoso di Scamarcio, poi non troppo amato. Lui i soldi glieli darà.

Ma in cambio vuole un lavoretto. Deve andare in Grecia col motoscafo per un carico di coca. Scamarcio parte, senza che nessuno ci dica dove sta andando, da chi, non ha neanche il cellulare, e si ferma in una locanda chiamata Poseidon, ma sarà dalle parti di Otranto, leggo a Portoi Miggiano. Quando sta per tornare, lo raggiungono due tipacci col carico di coca. Poi si mena con Massimiliano Gallo pippato durante un’orgia della Bari bene. Il resto non ve lo dico. In fondo volevo sapere come andava a finire.

Vi dico solo che c’è la scena di orgetta barese è nientedeché, che Scamarcio scopre la complessa trama gialla perché il cesso di casa non funzionava bene, questi architetti che ristrutturano le masserie!”, che per tutto il tempo mi sono chiesto, ma che lavoro fa Scamarcio? Magari si fa produrre i crime pugliesi. E’ l’unica risposta. Tutti, regista, sceneggiatori, produttore, attori, hanno visto di meglio. Ma su Netflix è primo in classifica.

