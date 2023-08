IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - MI DISPIACE DIRVELO, MA IL PUR PROMETTENTE FILMONE ACTION DI NETFLIX CHE VOLEVO VEDERE, “PROJECT X-TRACTION”, CON JACKIE CHAN ULTRASESSANTENNE E JOHN CENA ASSIEME, SEMBRA CHE SIA TERRIBILE. ANNAMO BENE - PER FORTUNA SU MUBI SI SONO RESI CONTI CHE MANDAVANO IN ONDA UN FILM, “UN BEL MATTINO” DI MIA HANSEN LOVE CON LÉA SEYDOUX, CON I SOTTOTITOLI DI UN ALTRO FILM, “MEDUSA DELUXE”, E HANNO PROVVEDUTO - SU AMAZON, A PAGAMENTO, AVETE QUALCHE FILM NUOVO INTERESSANTE, COME “MIA” DI IVANO DE MATTEO CON EDOARDO LEO, “LA SIRENETTA” DELLA DISNEY, IL BRASILIANO EROTICO “BECOMING MALE IN THE MIDDLEAGE”…

Marco Giusti per Dagospia

jackie chan e john cena project x traction

Che vediamo stasera? Mi dispiace dirvelo, ma il pur promettente filmone action di Netflix che volevo vedere, “Project X-Traction”, diretto da Scott Waugh con Jackie Chan ultrasessantenne e John Cena assieme, sembra che sia terribile. E’ pure un film girato cinque anni fa con altro titolo, "Hidden Strike”, e mai uscito (ci sarà una ragione…). Annamo bene.

Per fortuna su Mubi si sono resi conti che mandavano in onda un film, “Un bel mattino” di Mia Hansen Love con Léa Seydoux, con i sottotitoli di un altro film, “Medusa Deluxe”, e hanno provveduto. Su Mubi è appena uscito anche “Medusa Deluxe” di Thomas Hardiman con Anita-Joy Uwajeh, Clare Perkins, Darrell D'Silva, che sembra favoloso, con un delitto durante una supergara di parrucchieri modaioli. Ha voti altissimi sui siti di mezzo mondo. Da vedere, anche se non siete parrucchieri.

Un bel mattino.

Modesto, a leggere le critiche, sempre su Netflix, “Felicità per principianti” di Vicky Wight con Ellie Kemper mentre sembra interessante il thriller tailandese “The Murderer” di Wisit Sasanatteng. Attenti che sta per uscire su Netflix la prima versione in stop motion della vecchia storia cinese di “The Monkey King”, diretto da Anthony Stacchi per la produzione di Peilin Chou. Il re scimmia è stato portato al cinema decine e decine di volte in Cina. Popolare quanto Pinocchio.

Medusa Deluxe

Su Amazon, a pagamento, avete qualche film nuovo interessante, come “Mia” di Ivano De Matteo con Edoardo Leo, “La sirenetta” della Disney, il brasiliano erotico “Becoming Male in the Middleage” di Pedro neves Marques, lo scatenatissimo film di musicisti grossetano “Margini” di Niccolò Falsetti, che tanto piacque un anno fa a Venezia. Uno dei migliori esordi cinematografici della stagione.

