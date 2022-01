IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - MI SONO SPARATO LA SECONDA PUNTATA DI “EUPHORIA 2”, MOLTO MENO SCATENATA E PIENA DI COCA DELLA PRIMA, ANCHE SE CI SONO DELLE PERLE. MADDY CHE FA LA BABYSITTER NELLA CASA DEI RICCHI, IL SOGNO DI KAT, CIOÈ UNA SORTA DI VICHINGO CHE, DOPO AVER UCCISO IL FIDANZATO INUTILE ETHAN, SI TOGLIE GLI SLIP E SE LA TROMBA, MA UN GRANDE DIALOGO: “CI PUÒ ESSERE QUALCOSA PIÙ GRANDE DELL’AMORE?”. “SÌ, LA PERDITA” - INTANTO SU AMAZON ARRIVA LA NUOVA SERIE ITALIANA “MONTEROSSI” DIRETTA DA ROAN JOHNSON, CON FABRIZIO BENTIVOGLIO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

euphoria seconda stagione

Cosa abbiamo sulle piattaforme? Intanto mi sono sparato la seconda puntata di “Euphoria 2”, molto meno scatenata e piena di coca della prima, anche se ci sono delle perle.

euphoria seconda stagione.

Maddy che fa la babysitter nella casa dei ricchi, il sogno di Kat, cioè una sorta di vichingo che, dopo aver ucciso il fidanzato inutile Ethan lasciandolo in un lago di sangue, si toglie gli slip e se la tromba, ma anche il sogno di una riunione di influencer di qualsiasi tipo nella sua stanza che le chiedono di trovare la forza di uscire dal letto, e un grande dialogo non mi ricordo neanche più tra chi, “Ci può essere qualcosa più grande dell’amore?” – “Sì, la perdita”.

ghostbusters legacy.

Del resto sull’altenanza amore-perdita è costruita tutta la serie. Beh, intanto su Amazon, nella sezione Store ci sarebbero, freschissimi, dei filmoni come “Ghostbusters: Legacy” di Jason Reitman, “Eternals” di Chloe Zhao, ma anche cose più ricercate, come il documentario sui cacciatori di tartufi in Piemonte, “The Truffle Hunters” di Michael Dweck e Gregory Kershaw, premiatissimo in tutto il mondo, gratis, la biopic su Aretha Franklyn “Respect”, la nuova serie italiana “Monterossi” diretta da Roan Johnson, tratta dai libri di Alessandro Robecchi con Fabrizio Bentivoglio.

fabrizio bentivoglio monterossi

Su Netflix ho iniziato il superaction spagnolo, che avevo scambiato per un super action finlandese, “Sotto lo zero” di Lluis Quillez, storia di due poliziotti, Javier Gutierrez e Isak Férriz impegnati in un pericoloso trasporto notturno di carcerati in una zona nevosa della Spagna.

Julia Stiles Scott Speedman - Out of the Dark

Ovviamente il gruppo di carcerati è pieno di soggetti cattivissimi e non saranno poche le trappole esterne di chi vuole attaccare il blindato.

Quillez ha diretto parecchi short e, nel 2014, la ghost story girata in Colombia “Out of the Dark” con Julia Stiles, Scott Speedman e Stephen Rea. Buon regista, mi sembra.

Archive 81 – Universi alternativi

Ma ci sarebbe anche la seguitissima serie americana ideata da Rebecca Sommenshine “Archive 81 – Universi alternativi”, nata da un podcast per casi assurdi, il thriller “I’m All girls” con Hlubi Mboya e Erica Wessels, costruita su videotapes che un archivista recupera che riportano a galla casi tra horror-noir-soprannaturale. 95% di gradimento su Rotten Tomatoes.

Credo sia da vedere. Mi sembra da seguire anche la serie horror animata (solo tre episodi) per adulti “The House” prodotta da Charlotte Bavasso per la Nexus. 94% di gradimento.

eternals Archive 81 – Universi alternativi The Truffle Hunters fabrizio bentivoglio monterossi fabrizio bentivoglio monterossi

il sogno di kat in euphoria

ghostbusters legacy phastos personaggio gay in the eternals ghostbusters legacy 3 The Truffle Hunters

euphoria seconda stagione. il sogno di kat in euphoria barbie ferreira euphoria Euphoria euphoria hunter schafer euphoria hunter schafer euphoria zendaya euphoria alexa demie euphoria barbie ferreira euphoria