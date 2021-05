IL DIVANO DEI GIUSTI - MOLTI CINEMA HANNO RIAPERTO. MEGLIO COSÌ. ANCHE SE I FILM IN PROGRAMMAZIONE SONO PIÙ O MENO SEMPRE GLI STESSI, CINEMA PER VACCINATI ANZIANOTTI, INSOMMA. CON L’ULTIMO WOODY ALLEN IN PIÙ. VOGLIA DI VEDERLO? NULLA. COME È NULLO IL NOSTRO INTERESSE PER LA DECISIONE DI GABRIELE MUCCINO DI USCIRE DAI DAVID DI DONATELLO. UN PO’ STI CAZZI, DAI – SE SIETE TORNATI DAI FILM PER ANZIANI DA VEDERE CON LA MASCHERINA, STASERA POTETE BUTTARVI SUL TARDO SCOLASTICO SCOLLACCIATO “MIA MOGLIE TORNA A SCUOLA” CON UNA PROSPEROSA CARMEN RUSSO - VIDEO

Sono uscito dalla giuria dei David Di Donatello. Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che era un tempo il premio più ambito dopo l’Oscar. Non mi presenterò più nelle categorie di Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura, in futuro. — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) May 6, 2021

rifkin's festival

Marco Giusti per Dagospia

Fermi tutti. Molti cinema hanno riaperto. Come il Jolly, sotto casa mia. Meglio così. Anche se i film in programmazione sono più o meno sempre gli stessi, cinema per vaccinati anzianotti, insomma. Con l’ultimo Woody Allen in più. Voglia di vederlo? Nulla.

gabriele muccino 1

Come è nullo, ammetto, il nostro interesse per la decisione di Gabriele Muccino di uscire dai David di Donatello come giurato e come possibile competitore. “Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che era un tempo il premio più ambito dopo l’Oscar” tuona su twitter. Un po’ sti cazzi, dai.

carmen russo mia moglie torna a scuola

Devo dire che anche i premi speciali dei David quest’anno, Sandra Milo-Diego Abatantuono-Monica Bellucci, sembrano più una puntata di “Amici” che una vera premiazione. Sono finiti i tempi in cui si poteva discutere con Gian Luigi Rondi sulla presenza, per lui intollerabile, di Tiberio Murgia in platea… Ma portai Osiride Pevarello a fare il mangiafuoco in un’edizione clamorosa di chissà quale anno…

carmen russo mia moglie torna a scuola 3

Stasera in chiaro, se siete tornati dai film per anziani da vedere con la mascherina, potete buttarvi sul taro scolastico scollacciato di Cine 34 alle 21 “Mia moglie torna a scuola” di Giuliano Carnimeo con una prosperosa Carmen Russo, Renzo Montagnani, Cinzia De Ponti, Enzo Robutti e Marisa Merlini.

ewa aulin la moglie in bianco l’amante al pepe

Nel film Carmen, ritenendosi troppo ignorante, contro il parere del ricco marito pizzicagnolo, Renzo Montagnani, si iscrive ad un collegio privato per terminare gli studi. Ovviamente, appena arriva al collegio, viene subito presa di mira dagli studenti e anche dal professor Pier Capponi, Enzo Robutti.

mia moglie torna a scuola

Il marito cerca quindi di entrare nel collegio per controllare la bella moglie. Ma tutti i suoi tentativi sono smascherati dal bidello, Toni Ucci. Gli stessi studenti gli faranno una pesante trappola, mandandolo a letto con la preside, Marisa Merlini. “Marisa che brava!”, ricorda Carnimeo a “Cine70”, “Ecco un’altra attrice da mettere nella top ten di quelli con cui ho lavorato. Girare con questa gente è un piacere indescrivibile. (..) Non è un film che ricordo molto bene, ma ricordo una Carmen Russo carinissima, molto disponibile e poco diva”.

lino banfi pamela prati la moglie in bianco l’amante al pepe

A seguire, sulla famigerata Cine 34, vedo la replica di “La moglie in bianco… l’amante al pepe” con Pamela Prati alle 23 e poi il divertente “Spogliamoci così… senza pudor”, commedia sexy a episodi di Sergio Martino con Ursula Andress, Johnny Dorelli, Aldo Maccione, Alvaro Vitali, Enrico Montesano, Nadia Cassini alle 00, 35.

Presentando il film alla stampa Sergio Martino disse: “Cerco un cinema che non sia pornografico. Sebbene non manchino nei miei film scene audaci e nudi, restano comunque impressi in un contesto ironico che li galvanizza ma non li rivela sotto una luce volgare ed inutile. Il nudo purtroppo oggi non può non essere il condimento essenziale di ogni lavoro cinematografico.

il culo di pamela prati in la moglie in bianco... l'amante al pepe

E’ il pubblico che lo richiede e noi non possiamo non seguire i gusti di chi paga. Purché non si fraintenda e non si cada nello scurrile”. Intanto gli sceneggiatori, Alessandro Continenza e Raimondo Vianello, visto il film montato, decisero di procedere pesantemente per poter togliere il loro nome dai titoli di testa.

la moglie in bianco… l’amante al pepe 1

Continenza dichiara al “Corriere”: “Per tutto il tempo della lavorazione non siamo mai stati interpellati e il regista non ha mai provveduto, come è buona norma professionale, a richiedere la nostra collaborazione per eventuali modifiche del copione che gli avevamo fornito. Così abbiamo visto il film già montato e ormai pronto per l’uscita: era un film completamente diverso da quello che avevamo progettato nel soggetto, nella sceneggiatura e nei dialoghi.” E tolgono il nome.

dante’s peak 2

Peccato perché l’episodio con Alberto Lionello che fa il produttore di commedie erotiche a imitazione di Luciano Martino e ha come amante Nadia Cassini è fenomenale.

In prima serata, comunque, non c’è molto. Un buon disaster-movie d’altri tempi su Iris, “Dante’s Peak” di Roger Donaldson con Pierce Brosnan e Linda Hamilton. Un Vin Diesel meno cafone del solito, “Il risolutore” di F. Gary Gray, Canale 20, la commedia interraziale “Black or White” di Mike Binder con il nonno bianco e pure vedovo Kevin Costner e la nonna nera Octavia Spencer che si contendono una nipotina, Rai Movie alle 21, 10.

michelle pfeiffer tutto in una notte 1

Ricordo “Quiz Show” di Robert Redford con John Turturro e Ralph Fiennes, malgrado la precisa ricostruzione storica della tv degli esordi, come film di una noia mortale, Tv2000 alle 21, 10. Punterei invece sul classico di Bruce Lee “Dalla Cina con furore” del grande Lo Wei, Rai 4 alle 21, 20, o sull’erotico di classe diretto da Bigas Luna “Son de mar” con Leonor Watling alle prese con due uomini, Cielo alle 21, 20.

xanadu 1

In seconda serata vedo che passa su Iris alle 23, 20 il divertente “Tutto in una notte” di John Landis con Jeff Goldblum, Michelle Pfeiffer e grandissimi camei di attori e di ben 17 amici registi, da Lawrence Kasdan a David Cronenberg, da Richard Franklyn a Irene Papas, da Paul Mazursky a Waldo Salt, da Don Siegel a David Bowie, da Jack Arnold a Roger Vadim, da Carl Perkins a Paul Bartel.

son de mar 1

Alla fine, ricordo, non segui più la storia strampalata delle disavventure di Jeff Goldblum che si ritrova nella notte cornuto, senza casa e in preda a qualsiasi follia, ma solo il riconoscere questo o quello. E’il bello del film, ma anche il suo limite. Jack Nicholson rifiutò il ruolo del protagonista perché, alla fine, non faceva nulla.

i figli del fiume giallo

Detto questo se volete una serata davvero da cineclub, aspettate su Rai Tre ben due grandi film di Jia Zhang-khe, “Al di là delle montagne” all’1,15 e “I figli del fiume giallo” subito dopo. Se la battono con il pur divertente “Scialla”, Rai Movie all’1, 25, opera prima di Francesco Bruni, con Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano e una scatenata Barbora Bobulova come star dell’hard.

olivia newton john xanadu

O con il più raro “Car Wash” di Michael Schultz con Richard Pryor, Bill Duke, Ivan Dixon, epocale commedia musicale ambientata in una stazione di servizio, Iris all’1, 35. In certe versioni ricompaiono i personaggi di Danny De Vito e Brooke Adams tagliati nella versione ufficiale.

Più giù nella notte, Iris alle 3, 10, appare perfino il mitico “Xanadu”, musical superflop della storia del cinema diretto da certo Robert Greenwald, che non ha fatto grande carriera, e interpretato da Olivia Newton-John appena uscita da “Grease”, Gene Kelly, Michael Beck, Sandhal Bergman.

carmen russo mia moglie torna a scuola

Terribile la versione da commedia sexy europea degli amori di Casanova in salsa austriaca, “Casanova & Co” diretto da Franz Antel con un Tony Curtis un po’ bollito in doppio ruolo, Marisa Berenson da poco uscita da “Barry Lyndon”, Marisa Mell, Andréa Ferréol, Sylva Koscina, Britt Ekland, Rete 4 alle 4, 10.

Molte le scene di nudo per il pubblico europeo. Per quello americano si girò un’introduzione che spiegava agli americani ignoranti chi fosse Casanova. Mi piacerebbe invece rivedere “La contessa bianca”, Iris alle 4, 45, che leggo presentato come noiosissimo film diretto da James Ivory e scritto da Kazuo Ishiguro ambientato nella Shanghai anni’30 con storia d’amore tra Ralph Fiennes ex-ambasciatore americano cieco e Natasha Richardson, che morirà tragicamente pochi anni dopo, come contessa russa vedova che si adatta a fare da accompagnatrice-escort di ricchi occidentali. Ci sono anche Vanessa e Lynn Redgrave. Sarà noioso, però…

xanadu 2

casanova & co dante’s peak carmen russo mia moglie torna a scuola 2 casanova & co son de mar mia moglie torna a scuola 1 la contessa bianca dante’s peak tutto in una notte xanadu dalla cina con furore mia moglie torna a scuola ralph fiennes robert redford quiz show vin diesel il risolutore quiz show leonor watling son de mar car wash michelle pfeiffer tutto in una notte bruce lee dalla cina con furore 1 carmen russo mia moglie torna a scuola 4 casanova & co 2 casanova & co 1