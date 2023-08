IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? È UN GRANDE FILM SULLA GUERRA IN IRAQ DEL 2003, “GREEN ZONE”, LO TROVATE SU IRIS ALLE 21. CINE 34 ALLE 21 PROPONE INVECE IL SUB-CINEPANETTONE ESTIVO “MATRIMONIO ALLE BAHAMAS” - SU RETE 4 ALLE 21, 25 TORNATE A BALLARE CON “FLASHDANCE" - IN SECONDA SERATA AVETE IL CAPOLAVORO DI SERGIO CITTI, “CASOTTO" E LO STRAORDINARIO “BOYHOOD” - CHIUDO CON LA TARDA COMMEDIA EROTICO-MILITARE “RIAVANTI… MARSCH!” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

matt damon green zone

Che vediamo stasera in chiaro? Beh. Devo dire che è un grande film sulla guerra in Iraq del 2003, ma anche un film apertamente politico sulla bufala delle armi di distruzione di massa “Green Zone”, diretto nel 2010 da Paul Greengrass, maestro del cinema adrenalinico realistico, con Matt Damon, Jason Isaacs, Greg Kinnear, Brendan Gleeson, Amy Ryan, Khalid Abdalla. Uscito nel 2010, è abbasta inedito per la tv, lo trovate su Iris alle 21. Cine 34 alle 21 propone invece il sub-cinepanettone estivo “Matrimonio alle Bahamas” di Claudio Risi con Massimo Boldi (“Me la ciula… sì che me la ciula”), Biagio Izzo, Enzo Salvi, Tosca D’Aquino, Anna Maria Barbera.

amiche di sangue 1

Scritto dai Vanzina Brothers, prodotto e distribuito da Medusa allora in più di 400 sale, il film esce proprio mentre Berlusconi sale sulle auto a Piazza San Babila e lancia il suo nuovo partito, dimostrando, scrivevo allora sul glorioso Il Manifesto, “quale desiderio abbia il pubblico italiano di comicità, e quanto conti, a livello produttivo, il ritorno ai generi nel nostro cinema”. Tre milioni di incasso solo alla prima settimana, ah però… Su La5 alle 21, 10 passa “Amiche di sangue”, scritto e diretto da Cory Finley con Olivia Cooke, Anya Taylor-Joy, lo sfortunato Anton Yelchin, Paul Sparks, Kaili Vernoff, dove due adolescenti del Connecticut passano dall’amicizia all’omicidio con gran velocità… Ha ottime recensioni. Assolutamente da vedere.

gli ultimi giganti

Su Canale 20 alle 21, 05 trovate invece l’action hongkonghese ambientato nell’800 “Rise of the Legend – La nascita della leggenda”, diretto nel 2014 da Roy Hin Yeung Chow con Sammo Kam-Bo Hung, Eddie Peng, Luodan Wang, Boran Jing, Cho-Lam Wong, Junjie Qin. Filmone, Ricordo un po’ triste il tardo western “Gli ultimi giganti” di Andrew V. McLaglen con Charlton Heston, James Coburn, Barbara Hershey, Christopher Mitchum, ma ci sono anche Michael Parks, il messicano Jorge Rivero. Nel ruolo di Coburn vennero interpellati prima Sean Connery e Robert Shaw, che rifiutarono, mentre a dirigere il film vennero chiamatu Jack Smight o Sturat Rosenberg.

gli ultimi giganti

Il film finì poi a un veterano con non grandi qualità come McLaglen. Coburn lo ricordava come un film di puro mestiere. "È stato molto difficile giustificare il perché della vendetta del mio personaggio verso Charlton Heston. Non c’era nessuna qualità in lui. Era solo un tipo in cerca di vendetta. Il regista era Andrew V. McLaglen. Sa come uscire, girare un film e farlo. Questo è tutto. È un altro regista a tassametro". La colonna sonora composta da Leonard Rosenman, alquanto sperimentale, venne sostituita da una di pezzi western per altri film firmata da Jerry Goldsmith. Ma sembra che esista un disco con le due colonne sonore del film.

nudi e felici

Su Canale 27 alle 21, 10 passa “Nudi e felici”, commedia sociale diretta da David Wain con Jennifer Aniston, Malin Akerman, Paul Rudd, Ray Liotta, Justin Theroux, Lauren Ambrose, Alan Alda dove una coppia newyorkese rampante, finite sul lastrico nella crisi economica del 2008, si reinventa in una comune hippy-nudista in Georgia. Tutti nudi. E’ una vecchia e discreta spy story “La casa Russia” diretto da Fred Schepisi con Sean Connery in versione pizzuta col colbacco, la bella Michelle Pfeiffer, Klaus Maria Brandauer, Roy Scheider, James Fox, 7Gold alle 21, 15.

flashdance 5

Magari è più fresco, ma ha pessime critiche, “Destini incrociati” diretto nel 1999 da Sydney Pollack con l’Harrison Ford di vent’anni fa, Kristin Scott Thomas, Bonnie Hunt, Charles S. Dutton, Dennis Haysbert, Cielo alle 21, 20. Su tutto domina un incidente aereo dove trovano la morte due amanti clandestini assolutamente insospettabili. Su rete 4 alle 21, 25 tornate a ballare con “Flashdance” di Adrian Lyne con Jennifer Beals, Michael Nouri, Belinda Bauer, Lilia Skala, Sunny Johnson, mentre su Canale Nove alle 21, 40 arriva “Si accettano miracoli” di Alessandro Siani.

siani 1975128 si accettano miracoli al cinema il nuovo film di alessandro siani 15

Un film che potrà non piacere a tutti, soffre di un po’ di sfilacciamento di sceneggiatura e di grossi tagli narrativi, ma l’idea di riportare i miracoli in un’Italia che da mondo disumano diventa un paese da favola anni ’50, diciamo in un misto di Rossellini e De Sica, è piuttosto originale. Inoltre l’azione si svolge proprio nelle vicinanze di Amalfi e di Ravello, dove Rossellini ha girato i suoi film “miracolosi”, come La macchina ammazzacattivi e parte di Viaggio in Italia, che sono forse gli unici posti, cinematograficamente parlando, dove si possano ancora accettare davvero i miracoli. E l’aver messo in scena una storia corale recuperando un numero impressionante di vecchi attori napoletani e non della nostra commedia ci piace parecchio.

si accettano miracoli serena autieri

Così ci sono il mitico Camillo Milli, più che ottantenne, che torna a fare il cardinale dopo le esperienze con Magni e Moretti, Paolo Trestini di verdoniana memoria col ghigno serioso, Paolo Paoloni, mitico megadirettore fantozziano, nel ruolo di un vecchio frate sordo che finirà in una botola, Benedetto Casillo, caratterista nei film di Luciano De Crescenzo e già San Gennaro in Miracoloni che non poteva mancare in una storia simile, Tommaso Bianco che non vedevamo dai tempi delle sceneggiate di Merola, Giacomo Rizzo e Francesco Procopio che fanno due cattivi da cartoon disneyano, Salvatore Misticone alias Scapece in un cammeo geniale, Tonino Taiuti, stella del teatro napoletano degli anni ’80 e Giovanni Esposito, qui marito sfigato di Serena Autieri, sempre perfetto e pronto anche a prendersi palate in testa.

mia moglie e' una bestia

Passiamo alla seconda serata. Dove passano film molto visti, come “Mia moglie è una bestia” di Castellano & Pipolo con Massimo Boldi, Eva Grimaldi, Valeria D'Obici, Mattia Sbragia, Gianni Bonagura, Cine 34 alle 22, 50, il western con indiani che vincono “La strage del 7° Cavalleggeri” girato da Sidney Salkow in Cinemascope e “magnificent new Eastman Color” con Dale Robertson, Mary Murphy, l’irlandese J. Carrol Naish come Toro Seduto, vero protagonista della storia visto che il film si intitola in inglese “Sitting Bull” e il finto indiano Iron Eyes Cody, in realtà era italianissimo e si chiamava Oscar De Corti, come Cavallo Pazzo, Rai Movie alle 22, 50.

a wong foo! grazie di tutto, julie newmar 2

Viene dato come biopic di un vero sopravvissuto a un disastro aereo nonché prigioniero di guerra “Unbroken – La via della redenzione”, diretto da Harold Cronk con Samuel Hunt, Merritt Patterson, Will Graham, Bob Gunton, Vanessa Bell Calloway, che tratta la caduta e la rendezione, come da titolo, del protagonista massacrato dalla sfiga, tal Louis Zamperini. Su Rete 4 alle 23, 30 trovate la commedia queer “A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar” di Beeban Kidron con Patrick Swayze, Wesley Snipes, John Leguizamo, Stockard Channing, Chris Penn, dove tre queer hanno la sciagurata idea di attraversare le zone più omofobe d’America vestite da donne.

helen dorn. dopo la tempesta

Rai Due alle 23, 40 presenta un giallo tedesca di poca fama, “Helen Dorn: dopo la tempesta” di Sebastian Ko con Anna Loos, Ernst Stötzner, Morgane Ferru, David Korbmann, Uwe Preuss, Johannes Zirner, dove la protagonista, Helen Dorn, si occupa di un caso di omicidio di una ragazza sorella di un altro poliziotto, che vuole assolutamente risolvere il caso. Su Rai 1 alle 23, 45 passa la commedia ambientata a Hong Kong “A Hong Kong è già domani” diretta da Emily Ting con Jamie Chung, Bryan Greenberg, Richard Ng, Sarah Lian, Lawrence S. Dickerson, dove nasce un amore tra una ragazza sino-americano e un americano che vive là.

casotto 8

Non è affatto male l’horror “The Nun” di Corin Hardy con Demián Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Charlotte Hope, Bonnie Aarons, Ingrid Bisu, Italia 1 alle 0, 50. E’ un capolavoro di Sergio Citti lo scatenatissimo “Casotto” con Jodie Foster ragazzina incinta che il terribile nonno Paolo Stoppa deve piazzare come moglie a qualche deficiente, Gigi Proietti e Franco Citti coi piedi zozzi che hanno portato al mare due coatte improbabili, Ninetto Davoli bagnino, Catherine Deneuve donna del sogno, Mariangela e Anna Melato che cercano di circuire Ugo Tognazzi, Michele Placido con una palla di fuori, Carlo Croccolo nudo, Cine 34 all’1. Su Iris all’1, 20 avete lo straordinario “Boyhood” di Richard Linklater con Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke, Lorelei Linklater, Tamara Jolaine.

boyhood 1

Un film così non l’avete visto mai. Salutato come un capolavoro al Sundance e a Festival di Berlino una decina d’anni fa, “Boyhood” fu un caso, ebbe sponsor illustri come Quentin Tarantino, ma fu soprattutto un film che toccava da vicino la nostra vita e quello che avevamo vissuto che trattava. E per chi è cresciuto in questi anni tra videogames, Harry Potter, Coldplay, Arcade Fire, Hives, Daft Punk, Bush, la guerra in Iraq, Obama, è ancora una bomba assoluta. Perché racconta dal di dentro la loro vita.

boyhood

Del resto non si è mai visto un film che in 165 minuti seguisse così da vicino la crescita di un ragazzo, Mason Jr, interpretato (si fa per dire) da Ellar Coltrane, dai sette ai diciotto anni, riprendendolo cioè di anno in anno assieme alla sorella Samantha, interpretata dalla figlia del regista, Lorelei Linklater, nei suoi spostamenti per il Texas assieme alla madre Olivia, Patricia Arquette, e a un padre, Ethan Hawke, che ogni tanto torna a trovarli.

boyhood

Non un documentario, visto che c’è un copione e ci sono degli attori, che sono tornati ogni anno, dal 2002 al 2012, a recitare i ruoli di padri e di figli, ma neanche proprio un film di finzione, visto che tutti, sia i bambini che diventano grandi, sia gli attori, non possono far finta che sia un semplice film e mettono dentro ai loro personaggi la loro vita, le loro esperienze e la flagranza stessa del prendere parte a qualcosa che li vede modificati nel corso del tempo e che loro stessi possono modificare.

boyhood patricia arquette e ellar coltrane

Un gioco sulla realtà e la finzione che va oltre il cinema e che Linklater ha in parte già messo in scena con la serie dei “Before” con Ethan Hawke e Julie Delpy. Ma lì i due protagonisti sono solo attori, qua, i piccoli Ellar e Lorelei che “interpretano” Mason Jr e Samantha, sono solo dei bambini, anche se negli anni dovranno adattarsi a fare gli attori, qui, e anche in altri film.

bianco e nero

Su Rai Due all’1, 20 avete la commedia non così leggera “Bianco e nero” di Cristina Comencini con Ambra Angiolini, Fabio Volo, Katia Ricciarelli, Franco Branciaroli, Aïssa Maïga, con Fabio Volo, sposato con Ambra, che si innamora della moglie nera di uno storico senegalese e la cosa provoca una serie di problemi. Almeno la Comencini ha provato ha raccontare qualcosa di diverso dal solito. Su Rete 4 alle 2 vedo che passa la commedia pecoreccia “I sogni proibiti di Don Galeazzo, curato di campagna” diretto da Emanuele Di Cola con Franco Aloisi, Eva Gabriel, Anna Zinnemann, Eleonora Morana.

i sogni proibiti di don galeazzo curato di campagna

Piccolo eroticomico salvato da qualche buffa presenza comica come Enzo Monteduro, sempre muto, alla Buster Keaton. Unico film diretto da Emanuele Di Cola, fotografo di scena. Anteprima trionfale a Maglie, dove il film venne girato, il 15 aprile 1973 al cinema Oriente alla presenza di cast tecnico e artistico. “La Gazzetta del Mezzogiorno” e il suo giornalista, G.G., puntano sulla figura di Giuseppe Costantino, “protettore delle speranze del sud”, produttore con la Pinca Cinematografica già del precedente “I pugni di Rocco”, nonché sull’”ottimo regista” e sulla presenza del comico salentino Enzo Monteduro.

i sogni proibiti di don galeazzo curato di campagna

Costantino prepara anche un altro film, mai finito, si presume, Il superdotato. Per il critico de “La Sicilia”, “Il film, non molto divertente, ci mostra (unica cosa divertente) questo prete che si porta a spasso per il paese l’amore sacro e l’amor profano. Discreta la recitazione di Franco Aloisi (il prete); le attrici giudicabili per altri attributi, sono tutte molto brave”.

puro cashmere

Su Cine 34 alle 2, 40 vedo che passa la commedia “Puro cashmere” di Biagio Proietti con Mauro Di Francesco, Paola Onofri, Anna Galiena, Antonio Cantafora, mentre su Rai Due alle 3 passa il mai visto (da me) “Sole negli occhi”, drammone tra padri e figli diretto da Andrea Porporati con Fabrizio Gifuni, Valerio Mastandrea, Delia Boccardo, Gianni Cavina. Andrebbe visto (da me) “Quattro pazzi in libertà”, giallo-thriller di Howard Zieff con Michael Keaton, Christopher Lloyd, Peter Boyle, Stephen Furst, dove quattro malati di mente sono i testimoni di un omicidio, ma nessuno crede alla loro versione. Ovviamente si metteranno nei guai.

riavanti… marsch

Chiudo con la tarda commedia erotico-militare “Riavanti… marsch!” di Luciano Salce con Carlo Giuffrè, Alberto Lionello, Renzo Montagnani, Aldo Maccione, Silvia Dionisio, Olga Karlatos Cine 34 alle 4, 15, dove Salce esagera in storie e situazioni. Alla fine funzionano più i personaggini a macchietta del solito repertorio da commedia del tempo che i più definiti protagonisti. E funzionano le situazioni più scollacciate. Peccato, perché il dispiego di mezzi e di idee si sente. Fantastica Sandra Mila che canta “Cesenatico Beguine”.

riavanti… marsch 2

Ma ci sono anche Carmen Russo e Nello Pazzafini. Annamaria Rizzoli, che nel film fa la moglie siciliana di Carlo Giuffrè, ricorda, su “Nocturno”, che “Salce voleva che fossi sempre scollacciata per fare contrasto con le altre donne meridionali, tutte caste e pure e vestite di nero”. Ma chiudo anche col rarissimo mélo ambientato in un atelier di moda di Sergio Grieco “Tua per la vita” con Gaby André, Ettore Manni, Gérard Landry, Pina Bottin, Maria Grazia Monaci, Iris alle 5, 55.

green zone puro cashmere 1 matrimonio alle bahamas riavanti… marsch 3 riavanti… marsch

