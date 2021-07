IL DIVANO DEI GIUSTI - PER CHI NON È PARTITO PER CANNES, MA SONO IN TANTI VISTO CHE I CRITICI ACCREDITATI SONO SOLO 4000…, STASERA IN CHIARO VEDO CHE CI SI PUÒ CONSOLARE CON UNA SERATONA “SAPORE DI MARE” SU NOVE – IN SECONDA SERATA CIELO RIPROPONE I SUOI FILM EROTICI UN PO’ VECCHIOTTI, “LINDA” DI JESUS FRANCO “GROUPIE” DI ERWIN C. DIETRICH, MA LA SCELTA PIÙ STRACULT DELLA SERATA È “BISTURI, LA MAFIA BIANCA” DI LUIGI ZAMPA, THRILLER SULLA MALASANITÀ ITALIANA CUCITA DAL REGISTA DE “IL MEDICO DELLA MUTUA” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

“Adam Driver e Marion Cotillard traboccano di nervosa energia in questo bizzarra collaborazione tra Léos Carax e i fratelli Sparks”, scrive Peter Bradshaw da Cannes parlando del film di apertura, “Annette”, grande opera rock ultracinéphile che ha inaugurato il festival, che rimette in gioco la musica di un gruppo anni 70, gli Sparks, formato da Ron e Russell Mael, da poco riportato in vita anche da un documentario di Edgar Wright.

Navighiamo in un terreno di grande cinefilia, come ben si addice a Cannes. Scrive ancora Bradshaw, “Questo film ci riporta il fanatismo del manichino ventriloquo di Cavalcanti di Dead of Night, l'odio di sé di James Mason di A Star Is Born, il disperato rapporto disfunzionale padre-figlia di Occhi senza volto di Georges Franju, e, forse più ovvia, la tristezza stridente del Fantasma dell'Opera di Andrew Lloyd Webber”.

Quattro stelle per Peter Bradshaw, anche se preferiva il film precedente di Carax, “Holy Motors”, e non parla della già celebrata scena del cunningulus. Insomma. Si deve scegliere. O a Cannes sul tappeto rosso con Bella Hadid e a combattere con il caldo tra i critici più giovani tra file interminabili per la pessima organizzazione, nel paese, leggo, che ha il maggior numero di gente che rifiuta di vaccinarsi, o sul divano in mutande con la birra in mano a vedere la partita al fresco.

Per chi non è partito per Cannes, ma sono in tanti visto che i critici accreditati sono solo 4000…, stasera in chiaro vedo che ci si può consolare con una seratona “Sapore di mare” su Nove, prima il classico “Sapore di mare” dei Vanzina brothers, alle 21, 25, poi “Sapore di mare 2” di Bruno Cortini, il sequel, alle 23, 25.

Potete sempre optare per una seratina Salemme, alternandovi tra “Prima di lunedì” di Massimo Cappelli con Salemme, Martina Stella e Sandra Milo su Rai Movie alle 21, 10 e la doppietta di Cine 34, prima “Volesse il cielo” con Tosca D’Aquino, Biagio Izzo, Maurizio Casagrande, alle 21, poi “No Problem” con Sergio Rubini e Giorgio Panariello alle 23. Tutto visto, mi sa…

Di non visto sicuramente c’è l’ignoto thriller serbo di Rai Due “La doppia vita di mio marito” di Jonathan English con Amy Nuttal. Magari non è male. Su La5 alle 21, 10 ci sarebbe il biopic “Diana” diretto da Oliver Hirschbiegel con Naomi Watts come Lady Diana e Naveen Andrews. Non sono mai riuscito a vederlo senza addormentarmi.

Ho rivisto da poco, e temo che abbiate fatto anche voi la stessa cosa, l’ottimo filmone di James Ivory tratto dal romanzo di Kazaburo Oe, “Quel che resta del giorno” con Anthony Hopkins, Emma Thompson e James Fox, che ripassa stasera alle 21, 15 su La7.

Mi incuriosisce anche il thriller danese, con questo caldo vanno forte, “Paziente 64: Il giallo dell’isola dimenticata” di Christoffer Boe con Nikolaj Lie Laas e Fares Fares.

Molto bello, ma certo non per tutti i gusti, l’incredibile “Boyhood” di Richard Linklater, Iris alle 21, dove il regista e due attori, Ethan Hawke e Patricia Arquette, seguono la crescita di un ragazzino come fosse loro figlio, girando scene realistiche con lui anno dopo anno.

Fino a quando diventa grande e se ne va di casa. Meno impegnativo il bel thriller di Taylor Hackford “Rapimento e riscatto” con Meg Ryan, Russell Crowe e David Morse, Canale 20 alle 21.

In seconda serata Cielo ripropone i suoi film erotici un po’ vecchiotti, “Linda” di Jesus Franco alle 23 e “Groupie” di Erwin C. Dietrich alle 00, 20. E’ passato solo una volta e è un’ottima commedia italiana, malgrado sia soprattutto un remake di una commedia di successo sudamericana, “Un paese quasi perfetto” di Massimo Gaudioso con Silvio Orlando, Miriam Leone, Fabio Volo, Nando Paone e Carlo Buccirosso, Rai Movie alle 23, 15.

Rai 4 presenta un thriller con Angelina Jolie, “Salt” diretto dall’australiano Philip Noyce. Per seguitare la seratina inglese, La7 alle 23, 45 punta su “Lady Jane” di Trevor Nunn con Helena Bonam Carter, Cary Elwes e John Wood. Dopo mezzanotte arriva un classico di sempre come “Il laureato” di Mike Nichols con Dustin Hoffman, Katharine Ross e Anne Bancroft, Rete 4 alle 00, 35.

Visto mille volte, ma ancora funziona. E’ passato da poco tempo, ma è un gran bel mélo dove si piange parecchio “Manchester By The Sea” di Kenneth Lonergan, già sceneggiatore di Martin Scorsese, con Casey Affleck che torna alla cittadina sul mare da dove era scappato per rifarsi una vita. Lì deve affrontare la morte di un fratello, un nipote rimasto orfano, Lucas Hedges, e l’ex moglie Michelle Williams.

La scelta più stracult della serata è “Bisturi, la mafia bianca” di Luigi Zampa, Cine 34 alle 00, 50, thriller sulla malasanità italiana cucita dal regista de “Il medico della mutua”. Ci sono Enrico Maria Salerno, Senta Berger, Gabriele Ferzetti. Faceva molto ridere l’australiano “Tre uomini e una pecora” di Stephan Elliott con Xavier Samuel, Rebel Wilson e Olivia Newton Johns, Tv8 alle 2, 10, commedia tutta ambientato durante un matrimonio.

Non funzionava per nulla il remake girato da Michel Hazanavicious di un vecchio film di Fred Zinnemann sui mali della guerra, “The Search”, Rai Movie alle 2, 50. I protagonisti sono Berenice Bejo e Annette Bening. Francamente preferisco la commedia di Frank Oz “Moglie a sorpresa” con Steve Martin e Goldie Hawn, Iris alle 2, 55, o il rarissimo “La donna che venne dal mare” di Francesco De Robertis con Sandra Milo, Vittorio De Sica, Peter Lynn, Cine 34 alle 2, 45.

Per fortuna alle 3 su Rete 4 arriva Gloria Guida nudissima nello stracult di Nando Cicero “Il gatto mammone” con Lando Buzzanca e Rossana Podestà. La preferisco anche alla riproposizione di “L’esorcista”, Iris alle 4. Ricordavo terribile l’erotico con titolo assurdo “Ancora una volta prima di lasciarci” di Giuliano Biagetti con Corrado Pani, Barbara Bouchet, Olga Bisera e Franco Fabrizi, Cine 34 alle 4, 20. Tutto si chiude alle 5 su Rai Movie con il non bellissimo film di Francesco Rosi tratto da un pamphlet di Leonardo Sciascia, “Cadaveri eccellenti” con Lino Ventura, Max Von Sydow, Fernando Rey, Tino Carrara, Marcel Bozzuffi, Tina Aumont, Alain Cuny e altre grandi star del tempo. Era quasi insopportabile.

