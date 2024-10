IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO COSA TROVIAMO? IL FILM PIÙ ADATTO ALLA SERATA HALLOWEEN CREDO SIA LA VECCHIA VERSIONE DI “IT”, CAPOLAVORO HORROR DI STEPHEN KING - AVETE PURE "LA BAMBOLA ASSASSINA 2" E "LA BAMBOLA ASSASSINA 3". ALTERNATIVE? IL PRIMO E MIGLIORE "SHERLOCK HOLMES" DI GUY RITCHIE, MA I FAN DEL MUSICAL NON POSSONO PERDERSI LO SPETTACOLARE “SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI” - IN SECONDA SERATA L’HORROR SPAGNOLO “VENUS” E “ZOMBI 2” DI LUCIO FULCI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

IT - STEPHEN KING

E in chiaro cosa troviamo? Beh, il film più adatto alla serata Halloween, a meno che non vogliate vedere qualche perla di Telemeloni sui canali della Rai, credo sia su Warner Tv alle 21, 30 la vecchia versione di “It”, il capolavoro horror di Stephen King messo in scena per le due puntate tv da Tommy Lee Wallace che vede protagonista Tim Curry come il clown assassino Pennywise e John Ritter, Annette O'Toole, Tim Reid, Richard Masur.

la bambola assassina

Ricordate che dura 192’ la prima parte e altri 190’ la seconda che va in onda subito dopo. Ma se lo avete amato da ragazzini non ve lo siate certo scordato. “It” andò in onda in due parti, il 18 novembre 1990 e il 20 novembre 1990. Il primo giorno ebbe 17, 5 milioni di spettatori, il secondo 20 milioni. Vedo che Mediaset Italia 2 alle 21, 15 passano pure “La bambola assassina 2” di John Lafia con Alex Vincent, Christine Elise, Jenny Agutter, Grace Zabriskie, Greg Germann e il sequel, “La bambola assassina 3” di Jack Bender.

uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre

Alternative? Un biopic di Goethe, appunto “Goethe!” di Philipp Stölzl con Alexander Fehling, Miriam Stein, Moritz Bleibtreu, Volker Bruch, Burghart Klaußner, Tv2000 alle 20, 55. Il divertente “uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre”, diretto da Michele Lupo con Bud Spencer, Cary Guffey, Raimund Harmstorf, Joe Bugner, Renato Scarpa, Carlo Reali, Gigi Bonos. Oltre al bambino di Incontri ravvicinati, Cary Guffey, ci sono tutti i grandi stuntmen italiani del periodo, Giancarlo Bastianoni, Giovanni Cianfriglia,

sherlock holmes.

Ottaviano Dell'Acqua, Roberto Dell'Acqua, Riccardo Pizzuti. Joe Bugner era un vero pugile, nato in Ungheria e naturalizzato britannico. Menava parecchio e mise al tappeto una serie di pugili italiani, come Cané. Ricordo però che il grosso Bepi Ros, che non apriva la guardia nemmeno per prendere aria, riuscì a resistere per quindici riprese. Canale 20 alle 21, 05 presenta il primo e migliore “Sherlock Holmes” diretto da Guy Ritchie con Robert Downey jr., Rachel McAdams, Jude Law, Mark Strong, Kelly Reilly, Eddie Marsan.

sette spose per sette fratelli 1

Su Canale 27 alle 21, 10 i fan del musical non possono perdersi lo spettacolare “Sette spose per sette fratelli” diretto da Stanley Donen con Jane Powell, Howard Keel, Russ Tamblyn, Jeff Richards, Tommy Rall, Ruta Kilmonis, coi sette fratelli boscaioli che fanno le corte a sette sorelle nell’Oregon del 1850. Vinse un Oscar per le musiche di Adolph Deutsch e Saul Chaplin. Leggo che la MGM lo considerava un film minore, rispetto ad esempio a “Brigadoon” di Vincente Minnelli, al punto che venne girato in studio e non in location per risparmiare.

sette spose per sette fratelli 2

Invece il film fu un grande successo. Perché era inventivo, allegro, girato meravigliosamente da Donen, che si permette incredibili piani sequenza. E ha numeri musicali coreografati da Michael Kidd che fecero impazzire i ragazzi del tempo. Russ Tamblyn, uno dei pochi sopravvissuti dopo tanti anni, non era un vero ballerino.

arma letale

"Michael Kidd mi ha chiamato e mi ha detto: 'Rusty, qualcuno mi ha detto che sei un buon saltimbanco, che sai fare qualche capriola'. Così ho fatto una capriola all'indietro per lui. 'Fantastico!' disse. "Lo metteremo in un numero." Gli ho detto che non ero davvero un ballerino, tranne che per un po' di tip tap. Ma lui ha detto: 'Ascolta, questa è proprio come la square dance. Tutto quello che devi fare è sollevare le gambe. Puoi fare un sacco di cose acrobatiche. Sei perfetto.' È così che sono diventato un ballerino di Sette spose."

the bourne supremacy

Su Iris alle 21, 15 torna “Arma letale” di Richard Donner con Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom Atkins, Darlene Love, perfetto thriller con due poliziotti in coppia. Su Tv8 alle 21, 30 trovate “The Bourne Supremacy”, bellissimo spy movie realistico diretto da Paul Greengrass con Matt Damon, Franka Potente, Joan Allen, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban.

il giorno piu lungo

Passiamo alla seconda serata con il film di guerra kolossal “Il giorno più lungo”, kolossal da 180 minuti voluto dal produttore Darryl F. Zanuck della Fox, diretto da Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, Gerd Oswald, e lo stesso Zanuck, scritto anche da Romain Gary e James Jones, tratto dal librone di Cornelius Ryanm con John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum, Robert Ryan, Eddie Albert, Paul Anka, Arletty, Jean-Louis Barrault, Bourvil, Sean Connery, Red Buttons, che tratta appunto, da punti di vista diversi, quel che accadde durante il D-Day.

il giorno piu lungo

Vinse due Oscar, fotografia e effetti speciali, e fu uno dei primi film di guerra dove ognuno parlava la sua lingua, soprattutto i tedeschi. Leggo che mentre giravano a Pointe du Hoc in Normandia, ma lo girarono un po’ ovunque, soprattutto in Corsica, ritrovarono sotto la sabbia un vero tank inglese rimasto lì dallo sbarco. Sean Connery girò il suo ruolo in gran fretta prima di partire per la Giamaica e girare “Agente 007 – Licenza di uccidere”. Richard Burton lo girò durante una delle pause di “Cleopatra”. John Wayne, a 54 anni, interpreta il ten col, Lt. Col. Benjamin Vandevoort che aveva allora solo 27 anni.

Ester Exposito in Venus

Rai4 alle 23, 05 ci ricorda che è Halloween con l’horror spagnolo “Venus” di Jaume Balagueró, un maestro del genere, con Ester Expósito, Ángela Cremonte, Fernando Valdivielso, Federico Aguado, Magüi Mira. In questo caso Venus è chiamato un misterioso vecchio condominio di Madrid dove si rifugia Lucia, una ballerina di techno che ha rubato una borsa piena di pasticche di ecstasy, in fuga, ferita. Ma cade dalla padella nella brace.

ARNOLD SCHWARZENEGGER - L'ELIMINATORE - ERASER

Iris alle 23, 25 passa “L’eliminatore. Eraser” action diretto dal tuttofare Chuck Russel, ma scritto anche da Walon Greenl con Arnold Schwarzenegger in versione poliziotto che protegge i testimoni, James Caan, James Coburn, Vanessa Williams, James Cromwell. Il ruolo del protagonista era stato offerto a Stallone, che detestò lo script e accettò invece di girare “Copland”.

ARNOLD SCHWARZENEGGER - L'ELIMINATORE - ERASER

Arnold portò il direttore della fotografia dei primi due Terminator, Adam Greenberg e fece da cuscinetto tra il regista e il produttore, Arnold Kopelson, che si odiavano. Molte riscritture della sceneggiatura vennero affidate a John Milius, amico di Arnold e regista di “Conan il barbaro”. Ma ne fece anche Frank Darabont. Alla fine il copione è un vero pasticcio e il film costò la bellezza di 100 milioni di dollari, diventando così il film più costoso del 1996.

l'amante

Su La7D alle 23, 25 trovate la bella versione di Jean-Jacques Annaud di un celebre romanzo autobiografia di Marguerite Duras, “L'amante” con Jane March, Tony Leung Ka Fai, Frédérique Meininger, Arnaud Giovaninetti. Rete 4 alle 0, 50 propone addirittura “Cuore selvaggio” di David Lynch con Nicolas Cage, Willem Dafoe, Laura Dern, Diane Ladd, Harry Dean Stanton. Uffa… troppo tardi. Cine 34 all’1, 10 passa invece “Cane e gatto”, commedia di Bruno Corbucci con Bud Spencer, Tomas Milian, Mark Lawrence, Margherita Fumero, Bill Garrigues.

nicolas cage laura dern cuore selvaggio

Iris alle 1, 45 lancia il bel polpettone “Effie Gray – Storia di uno scandalo” diretto da Richard Laxton con Dakota Fanning, Greg Wise, Tom Sturridge, Emma Thompson, Robbie Coltrane, Julie Walters, dove per salvare le apparanze lo storico dell’arte John Ruskin, omosessuale per nulla fluido, sposa la sfortunata Effie Gray. Che non riesce a capire…

zombi 2

Mediaset Italia 2 a cominciare dall’1, 20 propone la tripletta “Il figlio di Chucky”, “La maledizione di Chucky” e “Il culto di Chucky” diretti da Don Mancini con Jennifer Tilly. Nella gran festa horror di Halloween arriva alle 3 in punto “Zombi 2” diretto da Lucio Fulci, sceneggiato da Dardano Sacchetti e Elisa Briganti con Tisa Farrow, Ian McCulloch, Richard Johnson, Olga Karlatos e Ottaviano Dell’Acqua che fa lo zombi. Tarantino ironizzò parecchio sugli zombi che sono troppo veloci e Fulci stesso gli rispose sulle pagine de "il Manifesto".

zombi 3.

Subito dopo, alle 4, 20 passa “Zombi 3”, firmato da Lucio Fulci, ma diretto anche da Claudio Fragasso e Bruno Mattei, che vennero inviati dal produttore nelle Filippine quando vide il girato. Gli interpreti sono Deran Sarafian, Beatrice Ring, Alex McBride, Richard Raymond. Per Fulci "unica scena divertente la testa che vola dal frigorifero", una delle cose girate direttamente da lui, come la scena della donna incinta. Mattei ricordava che il film era pieno di buchi narrativi. La chiudo qui.

