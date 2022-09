IL DIVANO DEI GIUSTI - E IN CHIARO STASERA CHE VEDIAMO? MI SPAREREI SU CANALE 20 ALLE 21,05, LO ZOMBIE MOVIE “WAR WORLD Z” DI MARC FORSTER CON BRAD PITT - ALLE 23,45 L’ULTIMO FILM DI STANELY KUBRICK, “EYES WIDE SHUT” CON NICOLE KIDMAN E TOM CRUISE - NELLA NOTTE IL FILM DI MAGGIOR CULTO È IL CARCERARIO FUORI DI TESTA “CELL BLOCK 99-NESSUNO PUÒ FERMARMI” UN BLOODY B-MOVIE PIENO DI VIOLENZA E VENDETTA, TESTE E BRACCIA CHE SALTANO, PROMESSE DI ABORTI TRUCULENTI CON METODOLOGIA COREANA E… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

World War Z

E in chiaro stasera che vediamo? Vi dico subito che mi sparerei su Canale 20 alle 21, 05, lo zombie movie “War World Z” di Marc Forster con Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella Kertesz, Matthew Fox, David Morse. Un kolossal zombesco nato dal romanzo mezzo comico di Max Brooks, che viene qui completamente stravolto. Prima Forster e il suo sceneggiatore si scontrano su che tipo di film fare, poi arrivano altri due sceneggiatori, Damon Lindelof e Drew Goddard, per scrivere un terzo atto del tutto nuovo. Partono i retake di un film che i produttori vedono come un flop sicuro e che invece andrà benissimo. E tutto sommato funziona. C’è pure Favino!

l’ultima caccia

Certo, su Iris alle 21 c’è un bellissimo western violento e antirazzista di Richard Brooks, “L’ultima caccia”, con due attori antipatici, ma qui funzionanti, Stewart Granger come buono e Robert Taylor come cattivo razzista. “La maledizione di Brooks", scrive Jean Wagner, “è la sua onestà. Ha idee chiare, lo sguardo sano, e il cuore batte dalla parte giusta; la sua messa in scena non è che la strada più logica per andare da un punto ad un altro punto”.

baciato dalla fortuna 2

Brooks e Granger non si amavano, perché Brooks aveva sposato da poco l’ex moglie di Granger, Jean Simmons. Anne Bancroft, che avrebbe dovuto interpretare la ragazza indiana, cadde da cavallo durante le riprese e venne sostituita da Debra Paget, ma in una scena si dovrebbe vedere che è lei. Cine 34 presenta invece la commedia del 2011 “Baciato dalla fortuna” di Paolo Costella con Vincenzo Salemme, Asia Argento, Alessandro Gassman, Nicole Grimaudo, Isabelle Adriani, Elena Santarelli.

baciato dalla fortuna 1

L’aspetto più clamoroso del film è il fatto che sia stato interamente girato a Parma, con sponsor locali, con tanto di presenza in video del sindaco, Pietro Vignali quota PDL, e con i protagonisti che fanno tutti parte del corpo dei vigili, e che uscì proprio nel giorno in cui il sindaco di Parma si dimise, un assessore finì in carcere per mazzette, e il comandante dei vigili (tal Giacobazzi, ringraziato nei titoli di coda) andò agli arresti domiciliari con la città in pieno subbuglio: Vatti a fidare del product placement!

steve carrel julianne moore crazy, stupid, love

La storia: In quel di Parma, un vigile, lo stesso Salemme, tormentato dalla sfiga, e da donne avide e orrende, come l’ex moglie bigotta, Paola Minaccioni, e la fidanzata trucidissima e per nulla fedele, un’Asia Argento da premio del trash come macellaia romana che se la fa con Alessandro Gassman, comandante dei vigili, sembra aver trovato la fortuna con un biglietto della lotteria. Ma ha veramente vinto? Isabelle Adriani, alias Federica Federici di Ubertide, al tempo era molto sostenuta, diciamo, da Medusa, poi è misteriosamente scomparsa. Leggo che ha sposato il Conte Vittorio Palazzi Trivelli che le ha prodotto un paio di documentari da lei scritti e diretti. Però…

ryan gosling emma stone crazy, stupid, love

Vedo che su Canale 27 alle 21, 10 passa la commedia “ Crazy, Stupid, Love” scritto e diretto da Glenn Ficarra, John Requa con Steve Carell che viene abbandonato dalla moglie Julianne Moore e si dispera, Ryan Gosling che gli mostra che il mondo è pieno di donna, Emma Stone, Marisa Tomei, Kevin Bacon. Piuttosto buono e divertente.

anastasia

Siamo sul polpettone storico anticomunista con “Anastasia” di Anatole Litvak, Tv2000 alle 21, 10, con Ingrid Bergman come Anastasia, l’ultima figlia dello zar Nicola II, scampata alla rivoluzione bolscevica (ma sarà proprio lei?), Yul Brynner, Akim Tamiroff, Helen Hayes, Martita Hunt, Felix Aylmer.

jamie foxx django unchained

Su Rai Movie alle 21, 10 avete “Django Unchained” di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, James Remar, grande western e grande film storico sul razzismo in America e la nascita della blaxploitation. Intelligente, divertente, pieno di trovate e di omaggi assurdi a qualsiasi tipo di film. Su Cielo alle 21, 15 avete “Don Jon”, versione in salsa porno-parolacciara-hollywoodiana del mito di Don Giovanni diretta e interpretata da Joseph Gordon-Levitt con un gran cast femminile, Scarlett Johansson, Julianne Moore.

benvenuti al nord 1

Su Canale 5 alle 21, 20 avete “Benvenuti al Nord” di Luca Miniero, sequel non riuscitissimo del perfetto “Benvenuti al Sud”, che ne ripete però cast e personaggi, con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Paolo Rossi. Tutti spostati al Nord. Il primo copione, scritto da Massimo Gaudioso, non venne accettato da Cattleya, poi ne fece proprio un altro film con De Sica e Papaleo, così la produzione ne chiese uno più liscio, che seguitasse la storia di Bisio e Siani spostandola a Milano. Ma non c’è nessun tipo di magia del primo film.

50 SFUMATURE DI NERO

Italia 1 alle 21, 20 presenta “50 sfumature di nero”, sequel del fortunato “50 sfumature di grigio”, ma con altro regista, stavolta è diretto da James Foley, ma il cast è lo stesso. “Adesso queste te le metto dentro”, dice il sadico milionario Christian Grey alla zazzeruta Anastasia detta Ana che si china a 90 gradi. “Dietro?”, cinguetta lei. “No, davanti”, fa lui. Ci siamo. Tormano gli Arcibaldo e Petronilla di Seattle inventati da E L James nella loro seconda avventura, più scura della prima solo sulla carta.

50 SFUMATURE DI NERO - 2

Il film, sviluppandosi non più verso un tentativo di favola sadomaso sofisticata, ma nel puro genere pinkporno per ricchi, aggravato dall’arrivo di Trump e del suo gineceo, è assolutamente delizioso e devastante come guilty pleasure di una platea critica totalmente malsana che lo irride apertamente a ogni apertura di coscia di Dakota e a ogni sculacciata di Christian. Lui, lo dice subito, ci prova, “ci sto a lavorà”, dice sentitamente contrito a Ana rispetto al lasciar perdere le pratiche di torture sulle donne che lo attizzano e al suo atteggiamento da padrone fascistello con la ragazza nella vita di tutti i giorni.

50 SFUMATURE DI NERO - 4

Sì, vabbè, ci prova, ma poi se a lei mancano due spicci, lui tira fuori l’assegnuccio da 24 mila euro (“cosa vuoi che siano, li guadagno ogni 15 minuti”, fa poi da sborone), se la ragazza fa l’assistente schiavetta di un editor alla moda che ci prova pesantemente, Jack Hyde, interpretato da Eric Johnson, lui si compra tutta la casa editrice e poi caccia il poro Jack a calci in culo facendolo diventare un cattivo alla Joker.

harrison ford air force one

E lei, anche se dice che vuole la sua libertà, poi non fa che togliersi le mutande, anche al ristorante, si fa toccare da lui con una mano su per cosa vi immaginate in ascensore, si china con le chiappe in su ogni volta che può, entra nella sala rossa delle torture con la scusa di dare un’occhiata e poi si adatta anche al divarica-cosce di lui che la rigira come una sogliola. Su Canale Nove alle 21, 25 torna il vecchio “Air Force One” di Wolfgang Petersen con Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close. Piuttosto piacevole.

vittorio de sica alberto sordi il conte max

In seconda serata vi segnalo “Ragazzi perduti” di Joel Schumacher, Rai 4 alle 22, 45, con Jason Patric, Corey Haim, Dianne Wiest, Jami Gertz, Barnard Hughes, Edward Herrmann. Ma forse preferirei un vecchio classico come “Il conte Max” di Giorgio Bianchi con Alberto Sordi e Vittorio De Sica, Anne Vernon e Susana Canales per doveri di coproduzione e Tina Pica, Cine 34 alle 23, remake del primo Conte Max di Mario Camerini con De Sica.

kociss l’eroe indiano

Andiamo sul vecchiume anche con la versione di “Addio alle armi” di Ernest Hemingway messa in scena da Charles Vidor, che sostituì John Huston dopo gli scontri col produttore David O’Selznick con Rock Hudson, Jennifer Jones e i nostri Vittorio De Sica e Alberto Sordi, Tv2000 alle 23, 10. Per Rock Hudson fu un disastro, visto che per farlo rifiutò “Ben Hur” di William Wyler. Per O’Selznick pure. Ma nel film, si narra, che ci fossero tutti gli affiliati di “gladio” armati fino ai denti. Leggo che lavorò allo script, firmato da Ben Hecht, un giovane Pier Paolo Pasolini. Possibile?

katya berger piccole labbra

Su Iris alle 23, 15 trovate il western pro-indiani “Kociss, l’indiano bianco” di George Sherman con Jeff Chandler come Kociss, John Lund, Susan Cabot, Bruce Cowling, Ben più scandaloso il softporno sofisticato di Cielo alle 23, 15, “Piccole labbra” del fotografo Mimmo Cattarinich, storia d’amore impossibile fra un soldato tornato dalla guerra impotente, Pierre Clementi, e la ragazzina Katya Berger. Rovinano un po’ la storia Ugo Bologna, Michele Soavi e Raf Baldassarre con la loro presenza da B-movie.

una delle scene erotiche in eyes wide shut

Non deve essere male il documentario di Cameron Crowe su Rai 5 alle 23, 20, “Pearl Jam Twenty” con Eddie Vedder e Chris Cornell. Rai Due si presenta alle 23, 20 col fantascientifico “La quinta onda” di J. Blakestone con Chloë Grace Moretz, Zackary Arthur, Nick Robinson, Alex Roe, Maika Monroe. Italia 1 alle 23, 45 ripropone l’ultimo film di Stanely Kubrick, “Eyes Wide Shut” con Nicole Kidman e Tom Cruise. Non sapete come vorrei vedere la versione con Jennifer Jason Leigh, che venne sostituita da Leelie Sobieski, e con Harvey Keitel, sostituito da Sydney Pollack, dopo che ci aveva provato pesantemente, dicono, con Nicole Kidman.

brawl in cell block 99

Nella notte il film di maggior culto è il carcerario fuori di testa di Craig F. Zafon “Cell Block 99 – Nessuno può fermarmi” con Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Don Johnson, Udo Kier. Un bloody B-movie pieno di violenza e vendetta, teste che saltano, braccia che saltano, promesse di aborti truculenti con metodologia coreana. La forza del film è in gran parte nella riuscita clamorosa del suo protagonista.

brawl in cell block 99

Il gigantesco (1,98) Vince Vaughn di True Detective in versione Numero 8, cioè pelatone con una croce tatuata sulla capoccia e t-shirt fissa. La macchina da presa lo seguirà di spalle per tutto il film, attaccato proprio alla sua nuca con la croce. Ma non come se fossimo in un film dei Dardenne. Perché il suo personaggio, il violentissimo Bradley Thompson, malgrado abbia un buon cuore e pensi solo alla famiglia, se si incazza e je rode, quando si muove, il minimo che ti fa è spezzarti un braccio con un crack che si sentirà fino a Viterbo.

brawl in cell block 99

Come scopre che la moglie, Jennifer Carpenter, lo tradisce, la mignotta, per non fare a pezzi lei dalla rabbia fa a pezzi la sua auto. Proprio staccando la portiera con le mani e scaraventandola per strada, prendendo a pugni specchietto e fanalini. Poi si calma e decide di perdonarla e di fare un figlio con lei. Diciotto mesi dopo lei è incinta e lui lavoro per un boss della droga, certo Gil.

brawl in cell block 99

Solo che Gil lo inguaia con due balordi messicani al soldo di un boss fetentissimo e Bradley finisce in carcere. E lì parte il vero film in un crescendo di violenza. Perché Bradley è ricattato dal perfidissimo Udo Kier (ancora lui!) e la sua famigliola rischia grosso. Questo spingerà il nostro eroe in un terribile carcere per psicopatici comandato da Don Johnson dove capiterà di tutto.

barbara 2

Rai Due alle 2, 20 presenta l’ottimo “Alaska” di Claudio Cupellini, storia d’amore impossibile fra Elio Germano, cameriere italiano che è pronto a far di tutto e la bellissima Astrid Berges-Frisbey, già sirenetta nella saga di Jack Sparrow. Solo per vedere John Gielgud, ma sarà doppiato, ahimé, vi consiglio di vedere su Iris alle 2, 30 “L’ultima tempesta” di Peter Greenaway, dove trovate anche Michael Clark, Erland Josephson, Michel Blanc, Isabelle Pasco, un film che va visto davvero al cinema. In “Barbara” di Angelo Orlando trovate invece la coppia Mastandrea – Giallini quando funzionavano così bene in coppia, Cine 34 alle 2, 45.

le jene di chicago

Per capire come si fa un grande noir anni’50 guardatevi “Le jene di Chicago” di Richard Fleischer con Charles McGraw, Marie Windsor, Jacqueline White, Queenie Leonard, Rai Movie alle 3, 50. Chiudo con il soft esotico erotico “La preda” di Domenico Paolella con Zeudy Araya, Franco Gasparri e Renzo Montagnani, Iris alle 4, 30, e con l’ultimo bellico d’epoca titina “Il grande trasporto” di Veljko Bulajic con James Franciscus, Steve Railsback, Edward Albert, Helmut Berger, Robert Vaughn, Rai Movie alle 5. Purtroppo mai visto.

