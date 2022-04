IL DIVANO DEI GIUSTI - SU CIELO ALLE 21,15 APRITE BENE GLI OCCHI PER L’EROTICHELLO DI TINÌ CANSINO GIOVANISSIMA, “DELIZIA” DI DARIO DONATI ALIAS JOE D’AMATO ALIAS ARISTIDE MASSACCESI - TINÌ, CHE AVEVA CONTEMPORANEAMENTE GIRATO IL CAPOLAVORO TRASH DI CIRO IPPOLITO “ARRAPAHO” COME SCELLA PEZZATA E ERA GIÀ UNA STAR DI “DRIVE IN” INTERPRETA LA CUGINETTA AMERICANA CHE SCATENA GLI INTERESSI DI DUE GIOVANOTTI ALLUPATI, UNO YUPPIE E L’ALTRO STUDENTELLO COI BRUFOLI. IMPERDIBILE…

Marco Giusti per Dagospia

delizia joe d'amato

E stasera che vediamo? Beh. I fan di Bud&Terence, quelli veri, trovano su Rete 4 alle 21, 25 un capolavoro dei loro beniamini come “Nati con la camicia” diretto dal loro regista preferito, E.B.Clucher alias Enzo Barboni. Tutto girato in America, coi due che si rimettono assieme per una missione alla 007. Già vederli sullo schermo fa piacere. Su Cielo alle 21, 15 aprite bene gli occhi per l’erotichello di Tinì Cansino giovanissima, “Delizia” di Dario Donati alias Joe D’Amato alias Aristide Massaccesi con Luca Giordana, Adriana usso e Antonio Zequila (lui!).

delizia joe d'amato 3

Tinì, che aveva contemporaneamente girato il capolavoro trash di Ciro Ippolito “Arrapaho” come Scella Pezzata e era già una star di “Drive In” interpreta la cuginetta americana che scatena gli interessi di due giovanotti allupati, uno yuppie e l’altro studentello coi brufoli. Imperdibile. Niente male “The Visit” di M. Night Shyamalan coi due bambini in visita dai nonni, che non hanno mai visto, che scoprono che i nonni non sono i nonni, ma… Terribile. Con attori sconosciuti, Ed Oxenbould, Erica Lynne Marszalek, Kathryn, Mediaset Italia 2 alle 21, 15.

tini cansino in delizia joe d'amato 2

E’ un buon thriller un po’ vecchiotto “La regola del sospetto” diretto da Roger Donaldson con Al Pacino uomo della Cia e Colin Farrell come recluta nelle sue mani, Bridget Moynahan, Iris alle 21. So che gradirete, anche se in fondo preferiamo tutti la serie successiva diretta da Stefano Sollima, “Romanzo criminale” nella versione film diretto da Michele Placido con Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Riccardo Scamarcio, la bellissima Anna Mouglalis, Jasmine Trinca, Cine 34 alle 21.

La fortuna di molti attori italiani, penso a Favino e a Santamaria, è nata lì. Non solo. E’ il film che ha sfruttato di più la ventata di voglia di poliziesco alla Di Leo nata con la rivoluzione della rilettura del cinema italiano di Tarantino. Forse Placido, ottimo regista di attori, non era altrettanto preparato per le scene d’azione, che invece Sollima sa girare perfettamente. Ma il film funzionava benissimo. Gran titolo “Romeo deve morire” di Andrzej Bartkowiak con Jet Li, Delroy Lindo, Aaliyah, Canale 20 alle 21, 05, ennesima versione moderna dello scontro fra Montecchi e Capuleti con un Romeo e una Giulietta tra una banda di asiatici e una di italo-americani.

romanzo criminale

Amo moltissimo “Paddington”, canale 27 alle 21, 10, la versione diretta da Paul King dell’orsetto orfano con cappottino blu e cappello rosso. Non solo non tradisce lo spirito del personaggio e della serie di libretti che fecero miliardario il suo autore, Michael Bond (30 milioni di copie vendute in tutto il mondo!).

Non solo non tradisce la Londra della classe media descritta così bene da Michael Bond, il quartiere di Paddington, la sua stazione, le case attorno a Notting Hill e a Maida Vale, i tanti Mr e Mrs Brown che abitano al 32 di Windsor Gardens. Ma soprattutto non tradisce il nostro orsetto preferito, che viene dal “darkest Peru”, educato così bene dallo zio Pastusio e dalla zia Lucy, che arriva alla stazione di Paddington, è per questo che si chiamerà così, con solo un vecchio cappello rosso in testa e un bigliettino: “Please look after this bear. Thank You”, “Prego, abbiate cura di questo orsetto. Grazie”.

paddington 8

Ecco, credo che David Heyman, che ha pensato al progetto dal 2007 e lo ha trattato come fosse un personaggio di Harry Potter, che Paul King, regista esperto di serie tv inglesi, che lo sceneggiatore Hamish McColl che ci ha lavorato quasi dieci anni, l’animatore Pablo Grillo, che lo ha reso così umano, ma anche vero peluche extracomunitario, che sia la voce inglese Ben Whisham che quella italiana, perfetta, di Francesco Mandelli, si siano davvero presa grandissima cura dell’orsetto e ce lo abbiano consegnato sullo schermo col massimo rispetto per i piccoli lettori di un tempo e per i piccoli lettori e spettatori di oggi.

PADDINGTON NICOLE KIDMAN

Una meraviglia. Inoltre circondato da personaggi e voci incredibili del cinema e della tv inglese. I signori Brown, che portano a casa Paddington, sono l’Hugh Bonneville di Downtown Abbey e la Sally Hawkins di Blue Jasmine, dalla saga di Harry Potter ci arrivano le voci degli zii orsi, Michael Gambon e Imelda Staunton, ci arriva il buffo Jim Broadbent nei panni di Mr Gruber, profugo ungherese, anche lui arrivato alla stazione di Paddington con un bigliettino al collo come tanti bambini durante la Seconda Guerra Mondiale.

clint eastwood fuga da alcatraz 1

E, in fondo, cosa è Paddington, se non un profugo in cerca di una casa e di affetto? Su Rai Movie alle 21, 10 un film tutto al femminile, “Book Club” di Bill Hoderman con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia. Molto divertente e pieno di riferimenti ai primi anni di Carosello, c’è pure Cesare Polacco, il celebre Ispettore Rock, è “L’impiegato” di Gianni Puccini con un ottimo Nino Manfredi che usciva dal successo di “Canzonissima” nel 1959. Con lui, impiegato che sogni a occhi aperti come i tanti Walter Mitty dello schermo, ci sono Eleonora Rossi Drago, Andrea Checchi, Gianrico Tedeschi, Gianni Bonagura, Pietro De Vico. Sceneggiatura, attenzione, di Elio Petri e Tommaso Chiaretti.

fuga da alcatraz 3

In seconda serata occhio al bellissimo “Fuga da Alcatraz” di Don Siegel con Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Fred Ward ricostruzione della celebre evasione di Frank Morris dopo tre anni di detenzione a Alcatraz. Mezzo dramma mezzo thriller è “Sweet Virginia” diretto da Jamie M. Dagg con Imogen Poots, Jon Bernthal, Rosemarie DeWitt, Rai 4 alle 22, 55, tutto girato in una cittadina dell’Alaska. Rai Movie alle 23 si butta sulla versione film di “Sex and the City” diretta da Michael Patrick King con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis.

i mostri oggi.

Su Iris alle 23, 30 il thrillerone cafone con Michael Madsen protagonista “Killing Jar – Situazione critica” di Mark Young. Andrebbe rivisto lo sfortunato “Tre mogli” diretto da Marco Risi nel 2001 con Francesca D’Aloja, Iaia Forte e la star spagnola Silke che si uniscono alla ricerca dei loro tre relativi mariti, bancari scomparsi con un bottino da nove miliardi. Il viaggio le porterà addirittura in Patagonia. In un ruolo totalmente bizzarro troverete Greg, di Lillo&Greg, come detective. Nell’inizio romano del film a Campo de’ Fiori ricordo una grande apparizione di Natale Tulli, celebre caratterista della commedia che fu (quelle delle olivette ascolane…).

i mostri oggi

Su Rete 4 alle 23, 55 tornano i Mostri di Dino Risi in una nuova versione, “I mostri oggi”, con la regia di Enrico Oldoini e protagonisti Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli, Claudio Bisio, Carlo Buccirosso, Angela Finocchiaro, Giorgio Panariello, Anna Foglietta. Non è un film riuscito e non è facile rifare dei capolavori ancora ben presenti al pubblico italiano. Nella notte uno dei film più bizzarri che potete incontrare è “Cloud Atlas” dei Wachowski e Tom Tykwer con Tom Hanks, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Hugh Grant, Halle Berry, Susan Sarandon in tanti ruoli e storie diverse, LA7 alle 00, 50. Film difficile da spiegare, tratto dal romanzo “L’atlante delle nuvole” di David Mitchell, costruito su sei storie diverse, sia per generi che per ambientazioni temporali, si va dal viaggio di un notaio di San Francisco nelle isole Chatham alla storia di un clone in un futuro distopico.

estate violenta

Anche se non tutto torna e è facile perdersi, alcuni episodi sono bellissimi. Film che va visto con un po’ di pazienza. Su Iris all’1, 15 arriva una commedia francese con Aldo Maccione, Edwige Fenech, Jacques François, “Zitto quando parli”, diretta da Philippe Clair. Maccione, molto amato in Francia, è un impiegato che sogna di essere un celebre agente segreto, quando la realtà lo sorprenderà… Su Rai Tre all’1, 30 avete una nottata dedicata a Valerio Zurlini.

wolf of wall street

Si inizia con il bellissimo “Estate violenta” con Jean-Louis Trintignant, Eleonora Rossi Drago, Lilla Brignone, Raf Mattioli, ambientato nell’estate del 1943 a Riccione, e si va avanti con “La ragazza con la valigia”, alle 3, 10. Rai Movie risponde all’1, 35 con “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese con uno strepitoso Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey in una sola scena, ma magistrale. Grande film che molto ci insegna sul capitalismo americano. Italia 1 alle 2, 35 presenta “La solitudine dei numeri primi” di Saverio Costanzo, tratto dal romanzo d’esordio di Paolo giordano, con Luca Marinelli e Alba Rohrwacher.

wolf of wall street scena

All’epoca non ci convinse del tutto, forse ci aspettavamo qualcosa di più, ma invece penso che andrebbe rivisto. La 7 alle 3, 25 presenta un classico della commedia all’italiana come “Accadde al penitenziario” di Giorgio Bianchi con Walter Chiari, Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Peppino De Filippo, Mara Berni e Billi e Riva in un numero strepitoso.

quella provincia maliziosa.

Chiuderei con “Quella provincia maliziosa” di Gianfranco Baldanello con Karin Well, Andrea Nova, Gianluigi Chirizzi, Lidia Costanzo, Cine 34 alle 5, 10, ma ci sarebbe anche un più raro “Amori” di Luigi Nagni, girato nel 1988, con Virna Lisi, Lando Buzzanca, Sandra Collodel, Ramon Pons, Rete 4 alle 5, 25. Leggo che è la storia d’amore fra due attori che stanno girando in Spagna un film su Goya. Lei sta per ripartire in America e lui, l’ultimo giorno di riprese, le dichiara il suo amore. Con Lando Buzzanca?

quella provincia maliziosa 10 quella provincia maliziosa quella provincia maliziosa 5 quella provincia maliziosa 4 la ragazza con la valigia accadde al penitenziario accadde al penitenziario 2 accadde al penitenziario 1 accadde al penitenziario 3 quella provincia maliziosa