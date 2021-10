IL DIVANO DEI GIUSTI - “COME SO ’STE OLIVE? COME SO?”- “SO GRECHE!”. STASERA, IN ATTESA DELLA SERIE DI AMAZON “VITA DI CARLO”, CHE VEDREMO ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA, URGE UN BEL RIPASSO DI “BOROTALCO”, CON UN CAST TOTALMENTE MITICO, ELEONORA GIORGI, ANGELO INFANTI COME MANUEL FANTONI, MARIO BREGA COME IL FUTURO SUOCERO DI CARLO, CHRISTIAN DE SICA, PERFINO MOANA POZZI CHE BALLA NUDA IN PISCINA - TRA I FILM DI VERDONE È SICURAMENTE TRA I PIÙ DIVERTENTI E TRA I PIÙ COMPLETI. DIFFICILE FARE DI MEGLIO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

“Come so ’ste olive? Come so?”- “So greche!”. Stasera in attesa della serie di Amazon “Vita di Carlo”, che vedremo alla Festa del Cinema di Roma, urge un bel ripasso di “Borotalco” di Carlo Verdone, Cine 34 alle 21, con un cast totalmente mitico, Eleonora Giorgi, Angelo Infanti come Manuel Fantoni, Mario Brega come il futuro suocero di Carlo, Christian De Sica, perfino Moana Pozzi che balla nuda nella piscina di casa Fantoni.

Tra i film di Verdone è sicuramente tra i più divertenti e tra i più completi. Difficile fare di meglio. Adoro tutte le battute di Manuel Fantoni, dette sia da Angelo che da Carlo che lo rifà con Eleonora Giorgi, ma certo la scena di Mario Brega che racconta come ha menato “i due di passaggio” che hanno osato sbirciare tra le gonne di sua figlia, è un capolavoro…

Che altro potete vedere stasera? Su Amazon Prime avete, tra i nuovi arrivi, anche il vecchio, ma sempre notevole “Perfect” di James Bridges con John Travolta giornalista di Rolling Stone che va a lezione di aerobica da Jamie Lee Curtis al massimo della sua forma.

Si allenò per mesi per fare quello che vediamo nel film. Fece pure un video con Germaine Jackson. Non funzionò al cinema, ma Travolta e Tarantino lo adorano. Sempre su Amazon avete anche il più oscuro e supehot “A Snake of June” di Shinya Tsukamoto…

In chiaro, su Canale 5 alle 21, 20 c’è “Fast & Furious: Hobbs Show” di David Leitch con Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby e Helen Mirren, su Italia 1 alle 21, 20 “Chiedimi se sono felice” con Aldo, Giovanni e Giacomo e Marina Massironi.

Su Iris “Arma letale 3” di Richard Donner con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci e René Russo, action imbattibile. Non era male neanche il catastrofistico “Dante’s Peak” di Roger Donaldson con Pierce Brosnan quando era popolare come Daniel Craig e Linda Hamilton, l’eroina di “Terminator”, Canale 20 alle 21, 05.

Rai Movie risponde alle 21, 10 con un altro film con Pierce Brosnan, “Gioco a due” di John McTiernan con René Russo e Faye Dunaway. Non male, La5 alle 21, 10, “Che pasticcio, Bridget Jones!” di Beeban Kidron con René Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant, secondo capitolo della saga. Ultradrammtico, attenti, “Un padre per Adam” di Ken Olin con Jimmy Smits, Kim Delaney, coppia che si è divisa e che segue un bambino con un ritardo mentale.

Dubito sia meglio lo zombesco “Zombies – La vendetta degli innocenti” di J.S.Cardone con Lori Heuring, Chloe Grace Moretz, Ben Cross, Mediaset Italia 2 alle 21, 15.

Per fortuna su Spike alle 21, 30 parte “Kill Bill Vol. 1” di Quentin Tarantino con Uma Thurman, Daryl Hannah, Michael Madsen, Lucy Liu, David Carradine. Lo rivedrei sempre. In seconda serata mi sa che devo segnalarvi i film che avevao segnalato anche ieri per un mio errore. Almeno credo.

Così segnalo il sempre gradito ritorno di Gloria Guida nella commedia sexy con monaca nuda “La novizia” di Pier Giorgio Ferretti, Cielo alle 23, 15. Ci sono anche Gino Milli e la mitica Femi Benussi. Giovanni Buttafava vedeva il film “soprendentemente, totalmente svincolato da ogni credibilità, anche geografica, spaziando dalla Sicilia alla campagna veneta, combinando i pezzi dedicati alle varie dive impiegate per pura giustapposizione, arrivando a esaltare il cliché del vecchio libertino moribondo con una soggettiva della Morte (e il vecchio Lionel Stander fissando la macchina da presa che si avvicina: ‘ora so che sei pure tu una bella signora, e mi fotto pure a tia’)”.

I fan di Dario Argento non possono perdersi il riuscito “Il fantasma dell’opera” con Julian Sands, Asia Argento e Andrea Di Stefano come protagonisti, Cine 34 alle 23, 05. Pessime le critiche del thriller di Andrew Davis “Reazione a catena” con Keanu Reeves, Morgan Freeman, Joanna Cassidy e Rcahel Weisz, Rai Movie alle 23, 05.

Tra i film già visti segnalo anche “La leggenda di Al, John e Jack” di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo e il leggendario Aldo Maccione, Italia 1 alle 23, 35, e “Lo specialista”, action diretto da Lis Llosa con Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods e Rod Steiger, Iris alle 23, 30.

Nella notte torna in replica un grande prison movie come “Sesso in gabbia” di Jack Hill con Pam Grier nel suo primo vero ruolo da protagonista, il curioso “Il bacio” di Mario Lanfranchi con Martine Beswick, Valentina Cortese, Maurizio Bonuglia, ispirato a “Il bacio di una morte” di Carolina Invernizio, Cine 34 all’1, 15 e il bellissimo “Posh” di Lone Scherfig con Max Irons, Sam Claflin, Douglas Booth e Natalie Doermer, Rai Movie alle 00, 55, tutto ambientato durante una notte brava di un gruppo di universitari inglesi classisti e orrendi, fondamentale per capire da dove vengono i vari Boris Johnson della nostra vita.

Non è male “Il tempo di decidere” di Joseph Ruben con Vince Vaughn e David Conrad che vanno in Malesia a salvare dalla condanna a morte il loro vecchio amico Joaquin Phoenix, accusato di traffico di droga, Iris all’1, 40. Molto interessante, malgrado il titolo assurdo, “Gli eroi del doppio gioco” di Camillo Mastrocinque con Mario Carotenuto, Aroldo Tieri, Carlo Croccolo, che si barcamenano sul finrie della guerra con il loro passato fascista, Rai Uno all’1, 55.

Su Rete 4 alle 2 il discreto revenge movie all’italiana “L’angelo con la pistola” di Damiano Damiani con Tahnee Welch che ha visto la famiglia sterminata da una gang, Remo Girone e Eva Grimaldi. Più che interessante “Dopo l’amore” di Joachim Lafosse con con Berenice Bejo, Marthe Keller, Rai Movie alle 3, 10, per non parlare dekka commedia di Arthur Hiller “Anime gemelle” con la coppia formata da Steve Martin e Charles Grodin, Iris alle 3, 35.

Tra i film più stracult della nottata arrivano l’action adorato da Tarantino “Bersaglio mobile” di Sergio Corbucci con Ty Hardin e Paola Pitagora, Cine 34 alle 4, 25 e “Mazzabubù… quante corna stanno quaggiù”, proto-commedia sexy a episodi diretta da Mariano Laurenti con Franco e Ciccio, ma anche con una inedita Silvana Pampanini nonché primo film di Mariolina Cannuli, Rete 4 alle 3, 40.

Tutto si chiude su un titolo mitico della Hollywood sul Tevere come “La Maja desnuda” con Ava Gardner come maya più nuda che vestita e Anthony Franciosa come Goya, ma ci sono anche Gino Cervi, Amedeo Nazzari e Lea Padovani, Rai Movie alle 5. La Gardner ricordava che Franciosa doveva preparsi a qualsiasi scena con grandi momenti di concentrazione che lo portavano anche a vomitare. Il manifesto con la Maya nuda vennero vietate dai censori americani e tedeschi… pensa un po’…

