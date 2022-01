IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - LA MOLTIPLICAZIONE DELL’OFFERTA SULLE PIATTAFORME NON HA CERTO LIMITATO LA VOGLIA DI NOVITÀ DELLO SPETTATORE CHE SI PREPARA A UN ALTRO INVERNO DI VACCINI E TAMPONI, QUANDO VA BENE, SUL DIVANO. AVETE GIÀ VISTO LA DELIZIOSA SERIE COMICA DI FICARRA E PICONE “INCASTRATI” SU NETFLIX? E L’ULTIMA STAGIONE DI “YELLOWSTONE” CON KEVIN COSTNER E LA ROSSA KELLY REILLY CHE FA IMPAZZIRE DAGO SU SKY? DA VEDERE ASSOLUTAMENTE SU AMAZON, GRATIS, IL SOFISTICATISSIMO “A PROPOSITO DEI RICARDOS” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ficarra e picone incastrati

Stasera che vediamo? La moltiplicazione dell’offerta sulle piattaforme non ha certo limitato la voglia di novità dello spettatore che si prepara a un altro inverno di vaccini e tamponi, quando va bene, sul divano.

Avete già visto la deliziosa serie comica di Ficarra e Picone “Incastrati” su Netflix, dove è prima nelle scelte degli spettatori? E l’ultima stagione di “Yellowstone” con Kevin Costner e la rossa Kelly Reilly che fa impazzire Dago su Sky?

servant

In America è la serie più vista dell’anno in assoluto, anche più della potente “Succession”, con picchi da 12 milioni di spettatori. Ho visto la prima, che mi era piaciuta, ma solo un po’ della seconda, e forse andrebbe recuperata.

yellowstone

In America è diventata un caso e ha riportato Kevin Costner tra le grandi star americane di sempre. Vedo che su Appletv è appena partita la seconda stagione di “Servant”, serie thriller ideata e prodotta da M. Night Shyamalan.

il collezionista di carte

Tra i film nuovi avete su Sky e su Amazon “Cry Macho”, ultimo film di Clint Eastwood, che non ha convinto tutti, ma che va sicuramente visto.

Su Amazon avete anche “Fast&Furious 9”, ma soprattutto due bellissimi film passati al Festival di Venezia”, “Il collezionista di carte” di Paul Schrader con Oscar Isaac e “La scelta di Anne – L’évenement” di Audrey Diwan, Leone d’oro a Venezia.

nicole kidman a proposito dei ricardos

Da vedere assolutamente su Amazon, gratis, per i fan delle vecchie serie tv americane, il sofisticatissimo “A proposito dei Ricardos”, che traduce “Being the Ricardos”, scritto e diretto da Aaron Sorkin, dove Nicole Kidman e Javier Bardem interpretano Lucille Ball e Desi Arnaz, la celebre coppia che dette vita negli anni ’50 alla serie tv di incredibile successo “Lucy and I”.

fast&furious 9 2

Il film racconta un momento particolare nella vita della coppia che non conoscevo, quando cioè i giornali americani fecero uscire la notizia che Lucille Ball, la rossa, fosse rossa davvero, cioè comunista. Cosa che, nell’America della caccia alle streghe del tempo, avrebbe distrutto qualsiasi attore e programma tv. In realtà Lucille Ball si era iscritta al partito comunista per fare un piacere a suo nonno, vero comunista americano, ma non si era mai occupata di politica.

a proposito dei ricardos.

Il polverone mediatico alzato a arte dalla stampa provocò uno shock all’interno della produzione della sit-com, la Desi-lu, che apparteneva agli stessi protagonisti. Tutto ciò serve a Sorkin non solo per raccontare il rapporto di coppia dei due attori o la storia in sé, quanto i meccanismi produttivi e creativi della tv americana. Qualcosa che da noi, francamente, non riusciamo ancora a fare con le nostre serie dedicate agli anni d’oro della Rai.

pietro sermonti ilenia pastorelli io e angela

Su Sky e su Amazon avete anche la commedia dark “Io e Angela”, scritto e diretto da Herbert Simone Paragnani, con Pietro Sermonti e Ilenia Pastorelli protagonisti. Lui è un bambagione messo sotto da tutti, dalla madre Corinne Cléry ai soci in affari, lei è l’angelo della morte in persona, tutta vestita di nero, anche se parla romana e ha lo stesso personaggio di sempre.

Rivelandogli che morirà tra breve suicida, Angela gli mostra la realtà della sua vita, tra truffe dei soci e fidanzata infedele che lo tradisce col suo miglior amico, e gli apre finalmente gli occhi. L’idea è carina, Ilenia deliziosa come sempre e il film, anche se non ha un grande respiro, lo vedi.

