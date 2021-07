IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – CANNES, IL GIORNO DOPO. ORMAI È UN INFERNO. C’È CHI SOSTIENE LA VITTORIA DI “TITANE” DI JULIA DUCOURNAU, C’È CHI LA TROVA INVECE UNA SCELTA SBAGLIATA, PERCHÉ PREMIA UNA REGISTA BORGHESE, BIANCA, FRANCESE, SOSTANZIALMENTE FIGHETTA – LA COLPA, A CASA! A CASA!, NON PUÒ CHE ESSERE DEL DIRETTORE THIERRY FRÉMAUX, CHE HA FATTO UN FESTIVAL MODESTO E INSENSATO PUR AVENDO DUE ANNI DI TEMPO. MENTRE BARBERA, A VENEZIA... - VIDEO

julia ducournau cannes 2021.

Marco Giusti per Dagospia

Cannes il giorno dopo. Ormai è un inferno. C’è chi sostiene la vittoria di un film horror diretto da una giovane regista, “Titane” di Julia Ducournau, c’è chi la trova invece una scelta sbagliata, perché premia una regista borghese, bianca, francese, alla moda, sostanzialmente fighetta. Non l’ho visto e non posso dire.

thierry fremaux

Non va bene neanche il taglio sul passato, l’idea di cambiamento. Se vince un film conservatore e sguaiato non basta, mi contesta Luca Guadagnino, che tifava per il film di Nadav Lapid e per il giapponese Ryusuke Amaguchi, che piaceva davvero a tutti. La colpa, a casa! a casa!, non può che essere del direttore Thierry Frémaux, che ha fatto un festival modesto e insensato pur avendo due anni di tempo causa Covid.

julia ducournau sharon stone cannes 2021.

Bloccando film, “Annette”, “Tre piani”, “The French Dispatch”, che magari ora sono incredibilmente invecchiati. Mentre Barbera, a Venezia, un anno fa, ha fatto un festival impeccabile sotto ogni punto di vista e ora può pescare dalle novità di Netflix, si sta già portando a casa, credo, il nuovo film di Paolo Sorrentino, quello di Jane Campion, oltre a “Dune” di Denis Villeneuve, a “Freak Out” di Gabriele Mainetti.

spike lee 9 spike lee cannes 19 spike lee 3 giuria cannes 2021 julia ducournau cannes 2021 spike lee cannes julia ducournau cannes 2021.