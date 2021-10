IL DIVANO DEI GIUSTI - NELLA NOTTE VEDO UN GRANDE TITOLO SU RETE 4 COME “I PROSSENETI” DI BRUNELLO RONDI CON ALAIN CUNY, JULIETTE MAYNIEL, LUCIANO SALCE E STEFANIA CASINI, ILONA STALLER - STRACULTISSIMO “LA CALIFFA”, OPERA PRIMA DI ALBERTO BEVILACQUA, CINE 34 ALLE 2, 50, CON UGO TOGNAZZI E UNA ROMY SCHNEIDER CHE IL REGISTA CERCA DI SPOGLIARE IN OGNI MOMENTO. NON LO VEDO DA QUANDO USCÌ. ALL’EPOCA LO CONSIDERAVO ECCESSIVO, RETORICO, GONFIO, TRIONFO DI LUOGHI COMUNI LETTERARI E DI CATTIVO GUSTO - VIDEO

spider man

Il divano dei giusti 25 ottobre

Marco Giusti per Dagospia

Aiuto! Stasera in chiaro, se non volete aspettare “La solitudine dei numeri primi” di Saverio Costanzo con Luca Marinelli e Alba Rohrwacher, che mi sarei francamente rivisto, su Cine 34 alla simpatica ora delle 4,15, in prima serata alle 21 su Iris avete “Il padrino 3” di Francis Coppola, neppure nella nuova versione rimontata dal regista, presumo.

Su Tv8 alle 21, 30 c’è però il primo bellissimo “Spider-Man” di Sam Raimi con Tobey Maguire, Willem Dafoe cattivissimo, James Franco e Kirsten Dunst. Assolutamente da rivedere. Ricordo come molto buono anche “The Company Men”, film sulla crisi economica del 2008 scritto e diretto da John Wells con Ben Affleck, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Maria Bello e Chris Cooper, Cielo alle 21, 15.

il grande cuore di clara

Buono, ma molto più visto, “The Interpreter” di Sidney Pollack con Sean Penn, Nicole Kidman, Catherine Keener. Sono un grande fan di Jim Carrey e del curioso e molto dark “The Mask”, girato da Chuck Russell, Mediaset Italia 2 alle 21, 15.

Mi piacerebbe vedere anche “Il grande cuore di Clara”, penultimo film diretto da Robert Mulligan, un regista che ho sempre amato molto (“Il buio oltre la siepe”), con Whoopi Goldberg, Michael Ontkean, tratto dal romanzo di Joseph Olshan, La5 alle 21, 10.

ti amo in tutte le lingue del mondo

Cine 34 presenta una seratina Pieraccioni con “Ti amo in tutte le lingue del mondo” alle 21 seguito da “Il paradiso all’improvviso” alle 23, Rai Movie presenta alle 21 ancora una volta il buon western di Edward Dmytryk “Alvarez Kelly” con William Holden, Richard Widmark e Janice Rule. Penso sia un buon film fracassone pieno di botte “Final Score” di Scott Mann con Dave Bautista e Pierce Brosnan, Italia 1 alle 21, 20.

i prosseneti

In seconda serata avete su Rai Movie alle 23, 10 un capolavoro western diretto da Howard Hawks che ogni bravo ragazzo dovrebbe conoscere a memoria, “Il fiume rosso” con John Wayne, Montgomery Clift, Walter Brennan e Joanne Dru. Si parla di uno scontro tra Ford e John Ireland per le grazie di Joanne Dru, fidanzata di Ireland, che poi finì in Italia a fare spaghetti western. Avete anche un cultissimo prison movie come “Fuga di mezzanotte”, diretto da Alan Parker, scritto da Oliver Stone giovanissimo, con Brad Davis, che divenne poi il protagonista di Querelle, qui americano che finisce quattro anni nelle carceri turche per possesso di hashish, Irene Miracle, John Hurt, Paolo Bonacelli, Paul Smith, La7 alle 23, 45.

i prosseneti

Divertente anche il più giovanile “Kick Ass” di Matthew Vaughn con Aaron Johnson, Nicolas Cage, Mark Strong, Chloe Moretz, Tv8 alle 23, 50. Passano anche due commedie italiane poco note, “Un fidanzato per mia moglie” di Davide Marengo con Luca e Paolo e Geppi Cucciari, Rai Due alle 23, 05 e il davvero ignoto “Amo la tempesta” di Maurizio Losi con Nando Paone e Maya Sansa, Rai 5 alle 22, 15.

la corsa dell’innocente

Nella notte vedo un grande titolo stracult su Rete 4 alle 2, 05 come “I prosseneti” di Brunello Rondi con Alain Cuny, Juliette Mayniel, Luciano Salce e Stefania Casini, Ilona Staller. Cine 34 lancia alle 00, 55 “Mi fido di te” di Massimo Venier con Francesco Villa, Alessandro Besentini, Maddalena Maggi, Lucia Ocone. Non credo che abbiate visto l’ottimo western di serie B “Il sentiero della rapina” di Jesse Hibbs con Audie Murphy, idolo giovanile di Ciro Ippolito, Walter Matthau come giudice, Gia Scala e il grande Henry Silva, Iris alle 2, 20.

final score

Rai Movie alle 3, 10 presenta il primo film di Carlo Carlei, “La corsa dell’innocente”, ’ndrangheta movie con Manuel Colao, Federico Pacifici, Sal Borgese e Francesca Neri, prodotto da Franco Cristaldi e Domenico Procacci per la Rai Tre di Angelo Guglielmi, che aprì le porte di Hollywood al regista.

amo la tempesta

Stracultissimo “La califfa”, opera prima di Alberto Bevilacqua, Cine 34 alle 2, 50, con Ugo Tognazzi e una Romy Schneider che il regista cerca di spogliare in ogni momento. Con loro ci sono anche Marina Berti, Massimo Serato, Roberto Bisacco. Non lo vedo da quando uscì. All’epoca lo consideravo eccessivo, retorico, gonfio, trionfo di luoghi comuni letterari e di cattivo gusto. Tognazzi è il padrone e Romy Schneider la bella sindacalista.

spider man 1

Da non perdere le scene di sesso tra Romy Schneider e Giancarlo Prete. Attenti a Gigi Reder! Su Iris alle 3, 50 passa l’opera prima e più interessante di Vito Zagarrio, poi passato alla carriera universitaria, “La donna della luna” con una strepitosa e bellissima Greta Scacchi in viaggio per la Sicilia. Tutto si chiude sulla commedia ormai lontana “Tesoromio” diretta da Giulio Paradisi con Johnny Dorelli, Zeudy Araya, Sandra Milo e Renato Pozzetto, Rai Movie alle 5 di notte.

tobey maguire spider man i prosseneti romy schneider la califfa il sentiero della rapina il paradiso all’improvviso la donna della luna romy schneider la califfa 1 kick ass the company men the company men 1 mi fido di te nicole kidman the interpreter la califfa il sentiero della rapina il fiume rosso alvarez kelly un fidanzato per mia moglie tesoromio 2 romy schneider la califfa ugo tognazzi romy schneider romy schneider la califfa